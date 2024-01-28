Неизбежное решение. США собираются уйти из Сирии и Ирака
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Как сообщили американские медиа со ссылкой на четыре источника в Госдепе и Пентагоне, американские власти собираются эвакуировать свои войска, которые дислоцируются на военных базах в Сирии и Ираке
Точные сроки вывода американского военного контингента пока что не называются. Но обсуждение этого вопроса свидетельствует, что недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке полностью изменило ситуацию в этом стратегически важном регионе планеты.
Двадцать лет назад, после американской оккупации Ирака – в которой принимали участие вспомогательные войска из Украины – он перешел под полный военно-политический контроль США.
Арабские государства на территории Аравийского полуострова были тогда послушными вассалами Америки, которые угодливо прислушивались к каждому указанию Вашингтона. Потому что в случае неповиновения их правителей ожидала бы судьба Саддама Хусейна.
Никто не решался бросить вызов могуществу Пентагона, обеспечившего себе абсолютное военное господство на земле, в небе, и в море, благодаря огромному военно-техническому превосходству над своими противниками.
Истребители и беспилотники западной коалиции без особого риска расстреливали с воздуха вооруженных автоматами партизан, попутно убивая множество мирных жителей.
А на нефтеносных территориях оккупированного Ирака развернули целую сеть американских военных баз – совершенно не интересуясь, что об этом думают местные жители.
Сегодня ситуация разительно изменилась. Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман и Катар не стали врагами Америки. Однако теперь они руководствуются в своей внешней и внутренней политике собственным интересом, не особо переживая, понравится ли это за океаном.
Йеменские шиитские повстанцы-хуситы парализовали судоходство в акватории Красного моря, а карательная операция, которую провели в ответ на эти действия США, ожидаемо не принесла американскому правительству никаких существенных результатов – не считая растущей ненависти в арабском мире.
Как показали события последних недель, йеменцы достаточно эффективно противопоставили американцам собственные ракеты и дроны. Попытки подавить их силой провалились на глазах у всего мира, и всем ясно, что у Америки нет для этого ни необходимой военной мощи, ни достаточного дипломатического влияния.
Это разрушает пропагандистский миф о несокрушимой мощи глобального гегемона, уже подточенный поспешным бегством из Афганистана – где Пентагону противостояла такая же полупрофессиональная партизанская армия, в основном составленная из вчерашних крестьян.
Между тем, афганская история рискует повториться опять – на этот раз в Ираке и Сирии. Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны еще в 2020 году, но администрация президента Джозефа Байдена последовательно игнорировала требования законного правительства этого государства.
Однако после того, как США поддержали разрушительные израильские действия в секторе Газа, американский контингент в Ираке подвергается постоянным атакам со стороны местных вооруженных групп.
Пентагон старается скрывать любые данные о потерях, чтобы не уронить свою репутацию. Но, судя по всему, удары по военным базам оказались нанесли США довольно ощутимый ущерб.
В Вашингтоне понимают, что американские войска находятся на территории Ирака совершенно незаконно, вопреки решению местной власти. А дальнейшая активизация боевых действий может привести к тому, что из этой страны придется бежать, бросая технику и ресурсы.
22 декабря 2023, 14:23Америка на изломе: 2023-24 годыЯ всегда говорил, что те моменты, которые мы считаем переломными, как правило такими не являются. Политический перелом вообще невозможен в один момент. Он подготавливается целой чередой событий, начинается незаметно и продолжается долго после того, как мы его увидели и обозначили.
В этой ситуации американское командование размышляет о необходимости заблаговременно покинуть иракскую землю, пока это можно сделать по добру, по здорову.
А это автоматически приведет к отступлению из Сирии, потому что американская оккупационная группировка, которая контролирует в этой стране значительную часть нефтяных полей, полностью обеспечивается логистическими поставками из Ирака.
"Белый дом начал нелёгкий диалог с властями Ирака о постепенном выводе 2500 солдат. Багдад всё настойчивее требует закрытия всех американских баз – на фоне эскалации с Ираном. США же всячески медлят – опасаясь, что после ухода Ирак окончательно уйдёт в сферу влияния Ирана.
К тому же Белый дом понимает, что такое решение станет пощёчиной для Байдена, и его заклюют республиканцы за признание поражения в противостоянии с Ираном. Вывод войск из Ирака нарушит и всю логистику в Сирии, откуда США вывозят нефть.
Все понимают, что эти базы находятся во враждебном окружении. По ним уже сто пятьдесят раз наносились удары. И рано или поздно случится теракт с гибелью большого числа солдат США. В общий тренд встроился и Судан – там тоже требует от американцев убираться восвояси.
Очевидно, что это в один момент случится. Вопрос лишь, когда и в каких условиях. Байден бы хотел затянуть процесс вывода как минимум до выборов – опасаясь повторения афганского фиаско.
Но к тому моменту базы США могут уже ежедневно поливать ракетами проиранские силы. А в Багдаде и вовсе устроят им блокаду, запретив поставку продовольствия", – пишет американист Малек Дудаков.
Перспективы отступления из Ирака обусловлены суровой логики военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, которая больше не определяется волей американского руководства.
Американцы и дальше хотели бы сохранять свое силовое присутствие в этом регионе, но больше не могут его поддерживать.
Это признают даже западные ястребы, которые считают прекращение оккупации серьезной ошибкой. Они тоже называют предстоящий вывод войск решенным делом – понимая, что в распоряжении у Байдена, скорее всего, не имеется сегодня каких-то других сценариев.
"Учитывая катастрофические последствия чересчур поспешного вывода войск из Афганистана в 2021 году и предстоящие в США выборы, непонятно, почему администрация Байдена вообще задумалась о выводе войск из Сирии.
Но нельзя отрицать явственное ощущение, что этот вопрос активно рассматривается в политических кругах – и, вполне возможно, считается уже своего рода неизбежностью", – пишет в журнале Foreign Policy Чарльз Листер – директор программы по борьбе с терроризмом и экстремизмом в вашингтонском Институте Ближнего Востока.
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Придет день, когда арабские страны окончательно освободятся от интервентов, которые использовали их как рынок сырья и сбыта, одновременно принуждая обслуживать свою внешнеполитическую повестку.
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