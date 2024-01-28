Неизбежное решение. США собираются уйти из Сирии и Ирака - 28.01.2024 Украина.ру
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Неизбежное решение. США собираются уйти из Сирии и Ирака
Неизбежное решение. США собираются уйти из Сирии и Ирака - 28.01.2024 Украина.ру
Неизбежное решение. США собираются уйти из Сирии и Ирака
Как сообщили американские медиа со ссылкой на четыре источника в Госдепе и Пентагоне, американские власти собираются эвакуировать свои войска, которые дислоцируются на военных базах в Сирии и Ираке
2024-01-28T04:47
2024-01-28T04:47
эксклюзив
украина
ирак
сирия
сша
джо байден
йемен
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Точные сроки вывода американского военного контингента пока что не называются. Но обсуждение этого вопроса свидетельствует, что недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке полностью изменило ситуацию в этом стратегически важном регионе планеты.Двадцать лет назад, после американской оккупации Ирака – в которой принимали участие вспомогательные войска из Украины – он перешел под полный военно-политический контроль США.Арабские государства на территории Аравийского полуострова были тогда послушными вассалами Америки, которые угодливо прислушивались к каждому указанию Вашингтона. Потому что в случае неповиновения их правителей ожидала бы судьба Саддама Хусейна.Никто не решался бросить вызов могуществу Пентагона, обеспечившего себе абсолютное военное господство на земле, в небе, и в море, благодаря огромному военно-техническому превосходству над своими противниками.Истребители и беспилотники западной коалиции без особого риска расстреливали с воздуха вооруженных автоматами партизан, попутно убивая множество мирных жителей.А на нефтеносных территориях оккупированного Ирака развернули целую сеть американских военных баз – совершенно не интересуясь, что об этом думают местные жители.Сегодня ситуация разительно изменилась. Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман и Катар не стали врагами Америки. Однако теперь они руководствуются в своей внешней и внутренней политике собственным интересом, не особо переживая, понравится ли это за океаном.Йеменские шиитские повстанцы-хуситы парализовали судоходство в акватории Красного моря, а карательная операция, которую провели в ответ на эти действия США, ожидаемо не принесла американскому правительству никаких существенных результатов – не считая растущей ненависти в арабском мире.Как показали события последних недель, йеменцы достаточно эффективно противопоставили американцам собственные ракеты и дроны. Попытки подавить их силой провалились на глазах у всего мира, и всем ясно, что у Америки нет для этого ни необходимой военной мощи, ни достаточного дипломатического влияния.Это разрушает пропагандистский миф о несокрушимой мощи глобального гегемона, уже подточенный поспешным бегством из Афганистана – где Пентагону противостояла такая же полупрофессиональная партизанская армия, в основном составленная из вчерашних крестьян.Между тем, афганская история рискует повториться опять – на этот раз в Ираке и Сирии. Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны еще в 2020 году, но администрация президента Джозефа Байдена последовательно игнорировала требования законного правительства этого государства.Однако после того, как США поддержали разрушительные израильские действия в секторе Газа, американский контингент в Ираке подвергается постоянным атакам со стороны местных вооруженных групп. Пентагон старается скрывать любые данные о потерях, чтобы не уронить свою репутацию. Но, судя по всему, удары по военным базам оказались нанесли США довольно ощутимый ущерб.В Вашингтоне понимают, что американские войска находятся на территории Ирака совершенно незаконно, вопреки решению местной власти. А дальнейшая активизация боевых действий может привести к тому, что из этой страны придется бежать, бросая технику и ресурсы.В этой ситуации американское командование размышляет о необходимости заблаговременно покинуть иракскую землю, пока это можно сделать по добру, по здорову.А это автоматически приведет к отступлению из Сирии, потому что американская оккупационная группировка, которая контролирует в этой стране значительную часть нефтяных полей, полностью обеспечивается логистическими поставками из Ирака."Белый дом начал нелёгкий диалог с властями Ирака о постепенном выводе 2500 солдат. Багдад всё настойчивее требует закрытия всех американских баз – на фоне эскалации с Ираном. США же всячески медлят – опасаясь, что после ухода Ирак окончательно уйдёт в сферу влияния Ирана.К тому же Белый дом понимает, что такое решение станет пощёчиной для Байдена, и его заклюют республиканцы за признание поражения в противостоянии с Ираном. Вывод войск из Ирака нарушит и всю логистику в Сирии, откуда США вывозят нефть.Все понимают, что эти базы находятся во враждебном окружении. По ним уже сто пятьдесят раз наносились удары. И рано или поздно случится теракт с гибелью большого числа солдат США. В общий тренд встроился и Судан – там тоже требует от американцев убираться восвояси.Очевидно, что это в один момент случится. Вопрос лишь, когда и в каких условиях. Байден бы хотел затянуть процесс вывода как минимум до выборов – опасаясь повторения афганского фиаско.Но к тому моменту базы США могут уже ежедневно поливать ракетами проиранские силы. А в Багдаде и вовсе устроят им блокаду, запретив поставку продовольствия", – пишет американист Малек Дудаков.Перспективы отступления из Ирака обусловлены суровой логики военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, которая больше не определяется волей американского руководства.Американцы и дальше хотели бы сохранять свое силовое присутствие в этом регионе, но больше не могут его поддерживать.Это признают даже западные ястребы, которые считают прекращение оккупации серьезной ошибкой. Они тоже называют предстоящий вывод войск решенным делом – понимая, что в распоряжении у Байдена, скорее всего, не имеется сегодня каких-то других сценариев."Учитывая катастрофические последствия чересчур поспешного вывода войск из Афганистана в 2021 году и предстоящие в США выборы, непонятно, почему администрация Байдена вообще задумалась о выводе войск из Сирии.Но нельзя отрицать явственное ощущение, что этот вопрос активно рассматривается в политических кругах – и, вполне возможно, считается уже своего рода неизбежностью", – пишет в журнале Foreign Policy Чарльз Листер – директор программы по борьбе с терроризмом и экстремизмом в вашингтонском Институте Ближнего Востока.Придет день, когда арабские страны окончательно освободятся от интервентов, которые использовали их как рынок сырья и сбыта, одновременно принуждая обслуживать свою внешнеполитическую повестку.Это произойдет не сегодня. Но перспектива полного вывода американской армии с Ближнего Востока действительно представляется сейчас неизбежной.
https://ukraina.ru/20240127/1052939159.html
https://ukraina.ru/20231222/1052335726.html
https://ukraina.ru/20240126/1052924414.html
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, ирак, сирия, сша, джо байден, йемен
Эксклюзив, Украина, Ирак, Сирия, США, Джо Байден, Йемен

Неизбежное решение. США собираются уйти из Сирии и Ирака

04:47 28.01.2024
 
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США Достойный партнёр - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF
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Сергей Котвицкий
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Как сообщили американские медиа со ссылкой на четыре источника в Госдепе и Пентагоне, американские власти собираются эвакуировать свои войска, которые дислоцируются на военных базах в Сирии и Ираке
Точные сроки вывода американского военного контингента пока что не называются. Но обсуждение этого вопроса свидетельствует, что недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке полностью изменило ситуацию в этом стратегически важном регионе планеты.
Двадцать лет назад, после американской оккупации Ирака – в которой принимали участие вспомогательные войска из Украины – он перешел под полный военно-политический контроль США.
Арабские государства на территории Аравийского полуострова были тогда послушными вассалами Америки, которые угодливо прислушивались к каждому указанию Вашингтона. Потому что в случае неповиновения их правителей ожидала бы судьба Саддама Хусейна.
Никто не решался бросить вызов могуществу Пентагона, обеспечившего себе абсолютное военное господство на земле, в небе, и в море, благодаря огромному военно-техническому превосходству над своими противниками.
Истребители и беспилотники западной коалиции без особого риска расстреливали с воздуха вооруженных автоматами партизан, попутно убивая множество мирных жителей.
А на нефтеносных территориях оккупированного Ирака развернули целую сеть американских военных баз – совершенно не интересуясь, что об этом думают местные жители.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Вчера, 14:55
Новая стратегия США для УкраиныЕсли деменцией страдает отдельный человек – это не катастрофично, даже если он – президент сверхдержавы, претендующей на глобальную гегемонию.
Сегодня ситуация разительно изменилась. Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман и Катар не стали врагами Америки. Однако теперь они руководствуются в своей внешней и внутренней политике собственным интересом, не особо переживая, понравится ли это за океаном.
Йеменские шиитские повстанцы-хуситы парализовали судоходство в акватории Красного моря, а карательная операция, которую провели в ответ на эти действия США, ожидаемо не принесла американскому правительству никаких существенных результатов – не считая растущей ненависти в арабском мире.
Как показали события последних недель, йеменцы достаточно эффективно противопоставили американцам собственные ракеты и дроны. Попытки подавить их силой провалились на глазах у всего мира, и всем ясно, что у Америки нет для этого ни необходимой военной мощи, ни достаточного дипломатического влияния.
Это разрушает пропагандистский миф о несокрушимой мощи глобального гегемона, уже подточенный поспешным бегством из Афганистана – где Пентагону противостояла такая же полупрофессиональная партизанская армия, в основном составленная из вчерашних крестьян.
Между тем, афганская история рискует повториться опять – на этот раз в Ираке и Сирии. Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны еще в 2020 году, но администрация президента Джозефа Байдена последовательно игнорировала требования законного правительства этого государства.
Однако после того, как США поддержали разрушительные израильские действия в секторе Газа, американский контингент в Ираке подвергается постоянным атакам со стороны местных вооруженных групп.
Пентагон старается скрывать любые данные о потерях, чтобы не уронить свою репутацию. Но, судя по всему, удары по военным базам оказались нанесли США довольно ощутимый ущерб.
В Вашингтоне понимают, что американские войска находятся на территории Ирака совершенно незаконно, вопреки решению местной власти. А дальнейшая активизация боевых действий может привести к тому, что из этой страны придется бежать, бросая технику и ресурсы.
М-113 флаг украины
22 декабря 2023, 14:23
Америка на изломе: 2023-24 годыЯ всегда говорил, что те моменты, которые мы считаем переломными, как правило такими не являются. Политический перелом вообще невозможен в один момент. Он подготавливается целой чередой событий, начинается незаметно и продолжается долго после того, как мы его увидели и обозначили.
В этой ситуации американское командование размышляет о необходимости заблаговременно покинуть иракскую землю, пока это можно сделать по добру, по здорову.
А это автоматически приведет к отступлению из Сирии, потому что американская оккупационная группировка, которая контролирует в этой стране значительную часть нефтяных полей, полностью обеспечивается логистическими поставками из Ирака.
"Белый дом начал нелёгкий диалог с властями Ирака о постепенном выводе 2500 солдат. Багдад всё настойчивее требует закрытия всех американских баз – на фоне эскалации с Ираном. США же всячески медлят – опасаясь, что после ухода Ирак окончательно уйдёт в сферу влияния Ирана.
К тому же Белый дом понимает, что такое решение станет пощёчиной для Байдена, и его заклюют республиканцы за признание поражения в противостоянии с Ираном. Вывод войск из Ирака нарушит и всю логистику в Сирии, откуда США вывозят нефть.
Все понимают, что эти базы находятся во враждебном окружении. По ним уже сто пятьдесят раз наносились удары. И рано или поздно случится теракт с гибелью большого числа солдат США. В общий тренд встроился и Судан – там тоже требует от американцев убираться восвояси.
Очевидно, что это в один момент случится. Вопрос лишь, когда и в каких условиях. Байден бы хотел затянуть процесс вывода как минимум до выборов – опасаясь повторения афганского фиаско.
Но к тому моменту базы США могут уже ежедневно поливать ракетами проиранские силы. А в Багдаде и вовсе устроят им блокаду, запретив поставку продовольствия", – пишет американист Малек Дудаков.
Перспективы отступления из Ирака обусловлены суровой логики военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, которая больше не определяется волей американского руководства.
Американцы и дальше хотели бы сохранять свое силовое присутствие в этом регионе, но больше не могут его поддерживать.
Это признают даже западные ястребы, которые считают прекращение оккупации серьезной ошибкой. Они тоже называют предстоящий вывод войск решенным делом – понимая, что в распоряжении у Байдена, скорее всего, не имеется сегодня каких-то других сценариев.
"Учитывая катастрофические последствия чересчур поспешного вывода войск из Афганистана в 2021 году и предстоящие в США выборы, непонятно, почему администрация Байдена вообще задумалась о выводе войск из Сирии.
Но нельзя отрицать явственное ощущение, что этот вопрос активно рассматривается в политических кругах – и, вполне возможно, считается уже своего рода неизбежностью", – пишет в журнале Foreign Policy Чарльз Листер – директор программы по борьбе с терроризмом и экстремизмом в вашингтонском Институте Ближнего Востока.
- РИА Новости, 1920, 26.01.2024
26 января, 15:30
Зеленского подставили а дальше - импичмент? Есть ли у США хитрый план и что будет с Украиной: МежуевПолитолог Борис Межуев в эфире Украина.ру разобрал наиболее вероятный исход праймериз в Америке, объяснил, чем угрожает Украине приход Трампа и как тот сможет разрешить украинский кризис, а также прокомментировал вероятность импичмента украинского президента
Придет день, когда арабские страны окончательно освободятся от интервентов, которые использовали их как рынок сырья и сбыта, одновременно принуждая обслуживать свою внешнеполитическую повестку.
Это произойдет не сегодня. Но перспектива полного вывода американской армии с Ближнего Востока действительно представляется сейчас неизбежной.
 
ЭксклюзивУкраинаИракСирияСШАДжо БайденЙемен
 
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