Трупы с наколками, искореженные обломки: следователи показали видео с места крушения Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру
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Трупы с наколками, искореженные обломки: следователи показали видео с места крушения Ил-76
Трупы с наколками, искореженные обломки: следователи показали видео с места крушения Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру
Трупы с наколками, искореженные обломки: следователи показали видео с места крушения Ил-76
Следственный комитет РФ 25 января опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, сделанную во время работы криминалистов и экспертов СК России на месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области
2024-01-26T10:35
2024-01-26T10:35
ил-76
самолет
труп
новости
ск рф
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На месте происшествия разбросаны тела с наколками, на земле лежит оторванная рука с набитой на тыльной стороне ладони татуировкой. Показаны посеченные осколками части самолета.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что следователи нашли черные ящики, а на остатках фюзеляжа самолета обнаружили отверстия от поражающих элементов.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Согласно первым результатам следственных действий, "воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины".
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ил-76, самолет, труп, новости, ск рф
Ил-76, самолет, труп, Новости, СК РФ

Трупы с наколками, искореженные обломки: следователи показали видео с места крушения Ил-76

10:35 26.01.2024
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
© СК РФ
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Следственный комитет РФ 25 января опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, сделанную во время работы криминалистов и экспертов СК России на месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области
На месте происшествия разбросаны тела с наколками, на земле лежит оторванная рука с набитой на тыльной стороне ладони татуировкой. Показаны посеченные осколками части самолета.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что следователи нашли черные ящики, а на остатках фюзеляжа самолета обнаружили отверстия от поражающих элементов.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Согласно первым результатам следственных действий, "воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины".
Кирилл Буданов и Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Вчера, 12:52
СБУ завела уголовное дело после крушения Ил-76Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту крушения в Белгородской области России военно-транспортного самолета Ил-76, сообщил 25 января "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу СБУ
 
Ил-76самолеттрупНовостиСК РФ
 
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