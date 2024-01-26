https://ukraina.ru/20240126/1052914599.html

Трупы с наколками, искореженные обломки: следователи показали видео с места крушения Ил-76

Трупы с наколками, искореженные обломки: следователи показали видео с места крушения Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру

Трупы с наколками, искореженные обломки: следователи показали видео с места крушения Ил-76

Следственный комитет РФ 25 января опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, сделанную во время работы криминалистов и экспертов СК России на месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области

2024-01-26T10:35

2024-01-26T10:35

2024-01-26T10:35

ил-76

самолет

труп

новости

ск рф

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На месте происшествия разбросаны тела с наколками, на земле лежит оторванная рука с набитой на тыльной стороне ладони татуировкой. Показаны посеченные осколками части самолета.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что следователи нашли черные ящики, а на остатках фюзеляжа самолета обнаружили отверстия от поражающих элементов.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Согласно первым результатам следственных действий, "воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины".

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