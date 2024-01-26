https://ukraina.ru/20240126/1052904909.html

Россия усиливается, Украину списали? Украинские эксперты о настоящем и будущем Украины и Европы

Россия усиливается, Украину списали? Украинские эксперты о настоящем и будущем Украины и Европы - 26.01.2024 Украина.ру

Россия усиливается, Украину списали? Украинские эксперты о настоящем и будущем Украины и Европы

Украинские эксперты размышляют над тем, каким будет мир после завершения фазы активных боевых действий, какой будет Украина, удастся ли вернуть утраченные территории или же киевскому режиму нужно будет сосредоточиться на попытках сохранить то, что есть

2024-01-26T05:52

2024-01-26T05:52

2024-01-26T05:52

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политика

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И получится ли у Европы снова милитаризоваться в предвестии большой войны.Между тем послевоенный период уже начинается, происходит переход к миру, но это будет негативный мир, считает украинский политолог Вадим Карасев. Он в эфире ютуб-канала "Вышка" высказал мнение, что активные боевые действия на территории Украины могу происходить еще в течение первого полугодия 2024 года – "потом все, их не будет".Эксперт пояснил: мир переходит к фазе холодной войны, к фазе сдерживания."Фактически, когда (киевскому режиму – Ред.) говорят – "переходите в оборону", ну, не могут так сказать сразу, что – переходите к сдерживанию длительному Российской Федерации", – сказал Карасев, добавив, что главное, что Запад завуалированно говорит Киеву, это – "не потеряйте еще одни территории, главная задача – удержите эти территории"."На освобождение территорий и на выход на границы 1991 года сегодня нет ресурсов, нет оружия соответствующего и вообще нет желания у Запада, потому что все будут заняты своими внутренними делами. Если Трамп будет занят южной границей, то Германия будет заниматься собственным перевооружением", - считает эксперт.По мнению Карасева, сейчас начинается переход от войны к миру, но не к тому, который был до февраля 2022 года – нет, того мира уже никогда не будет – а происходит переход "к миру, который называется… негативный мир"."Негативный мир – это мир военных конфликтов, мир санкционных войн, мир гонки вооружений, мир ядерных перевооружений… Сейчас будет гонка вооружений, она уже началась в Европе. Но это не значит, что будут воевать. Сдерживать друг друга, готовиться к будущим войнам, но не воевать. Потому что сил нет воевать", – обрисовал политолог контуры грядущего мира.Карасев отметил, что, если сейчас воевать – "Россия начала бы выигрывать", Россия сейчас сильнее, чем была в 2022 году. По ряду признаков можно судить, что Запад готовится к "холодной войне 2.0", есть понимание, что Украине (киевскому режиму – Ред,) не удастся на данном этапе перейти в наступление и выйти на границы 1991 года, есть понимание, что надо создавать сухопутные армии и пересматривать военные доктрины НАТО.Наконец, по мнению эксперта, есть понимание, что Украина не будет членом НАТО, соглашения по безопасности можно считать попыткой как-то компенсировать отсутствие такой перспективы и отсутствие получения гарантий по пятой статье. Карасев добавил, что медиа уже перестраиваются, ряд западных функционеров своими заявлениями уже "разогревают" подготовку к новому миру."Кстати говоря, на Давосском форуме в докладе прописан, скажем так, сценарий войны в Украине. Там написано, что будет длительная такая война, но она будет то затухать, то воспламеняться спорадически", – рассказал политолог, напомнив, что Израиль так ведет войну на Ближнем Востоке уже 75 лет – "но, тем не менее, Израиль живет мирной жизнью".Карасев предположил, что Украине, возможно, придется жить на фронтире этой новой "холодной войны", не будучи членом НАТО, а "это совсем другой вызов и масштаб задач для правящего класса – слово "элиты" уберем, потому что их нет". Эксперт добавил: надо при этом осознавать, что Украину могут использовать. И напомнил о заявлении Кэмерона, который сказал, что американцы потратили 10% своего бюджета для уничтожения 50% вооружения России и при этом не погиб ни один американец – "отличный результат".Но этот результат достигнут ценой потери украинских территорий и жизней, ценой деградации экономики. А Россия перестроилась, компенсировала потери и стала сильнее, об этом говорят западные политики, констатировал политолог. И задал вопрос: на Западе говорят, что Россия нападет на НАТО, а Украину – списали?Западные политики опасаются, как бы не пришлось уходить с Украины так же, как американцы уходили из Афганистана, не лучше ли закрепиться на нынешних рубежах. В Европе понимают, что Россия становится действительно серьезной военной силой, "это не то, что было в 22-м году". И Киеву надо бы понять, как действовать в новых обстоятельствах, считает Карасев.Прогноз эксперта: будет милитаризация, в том числе, потребуется ремилитаризация Германии и пр. Но армии пожирают деньги налогоплательщиков, а конкуренты (глобальный Юг) не спят – и в конце концов придется договариваться о новом позитивном мире. Но произойдет это не ранее 2030 года.А пока европейские политики говорят о возможности большой войны в Европе в обозримой перспективе и о необходимости готовиться к этому. Но это будет сложно, считает украинский аналитик Алексей Кущ. По его мнению, политическая надстройка столкнется с противодействием сложившегося в Европе общества потребления."В формате общества потребления классические мобилизационные практики – они невозможны. То есть, если общество гедонистическое, направлено на витализм, на получение от жизни всех как бы бонусов, то такое общество перенаправить в мобилизационный формат практически невозможно. Это будет приводить только к кризису политической надстройки", – сказал аналитик в эфире ютуб-канала "Говорит и доказывает Карасев". Он пояснил: политическая надстройка, которая попытается это сделать, неизбежно проиграет на выборах.Переформатировать можно только почвенные страны Восточной Европы, но в той же Польше, согласно опросам, готовы воевать лишь 30% граждан. В общем, военная трансформация Европы возможна лишь в том случае, если проснется Германия, если проснется германский дух, а это многих пугает, отметил Кущ. Он добавил, что и относительно самой Германии есть вопрос: сможет ли слон, который живет в цирке, вспомнить, что он когда-то жил в джунглях?Кроме того, европейцы подсознательно страшатся, что санкционное давление на Россию парадоксальным образом усилит ее, кроме того, это своеобразный "инструмент по накапливанию огромной внутренней энергии российского рессентимента". И когда-то эта энергия рессентимента может достичь критической точки. Европейцы находятся в геополитической ловушке: они не могут снять санкции, но понимают, что последствия могут быть непредсказуемы, а европейцы не готовы воевать, считает аналитик.Вадим Карасев на это возразил, что зато готово воевать украинское общество, а европейцы дают оружие – такое военное разделение труда Европу, кажется, устраивает. Кущ ответил, что такое разделение труда могло бы осуществиться, но – в другой демографической ситуации. Сейчас, по его словам, на Украине коэффициент фертильности "упал до случайных рождений", он самый низкий в мире."Мой прогноз на демографический профиль, мой прогноз после войны: это Украина – 25 миллионов человек, из которых 10 миллионов – это будут пенсионеры, 5 миллионов – дети, до трех миллионов – это ветераны, инвалиды, люди, которые требуют государственной помощи. И примерно 7 миллионов экономически активного населения, что крайне мало для такой большой страны. И процесс миграции будет продолжаться, даже если будут закрыты границы", – обрисовал аналитик картину украинского будущего.Он отметил, что нынешняя ситуация напоминает ситуацию времен Богдана Хмельницкого, когда тот мог выставить на войну 100-150 тысяч человек, и "когда Украина переходила на ту или иную сторону, она перевешивала чашу весов". После Хмельницкого наступил период Руины, и – "с конца XVII украинская армия практически не играла никакой роли на огромном театре боевых действий, который проходил от Польши до Прибалтики", констатировал Кущ.Для восстановления демографического потенциала потребовалось 150 лет, и это в условиях первого демографического перехода, когда в семьях было и по десять детей."А сейчас – колоссальная демографическая яма. Это не то, что мы сможем свой демографический потенциал как бы предлагать, мы наоборот можем дойти до такой ситуации, когда мы будем привлекать наемников из других стран, которым платить деньги, чтобы они воевали", – сказал эксперт, добавив, что, по его мнению, европейцы сами понимают нереальность такой сделки (в которой они дают оружие, а украинцы воюют).С этим согласился Вадим Карасев, отметивший, что если бы это было не так, то европейцы не говорили бы о том, что необходимо им самим готовиться к войне, перевооружаться, увеличивать военные бюджеты. Но получится ли бундесвер снова превратить в вермахт – покажет время.В свою очередь, Кущ отметил, что именно с этим связан прием в НАТО Финляндии и, возможно, Швеции. А основную таранную силу будут делать из Польши, будут усиливать ее военный потенциал. Что до Украины, то тут вопрос уже в том, кто будет служить через 10-15 лет, тут проблема в отсутствии позитивного сценария развития, а раз так, люди будут мигрировать.В завершение приведем оценку директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника относительно будущего НАТО после возможного поражения Киева. Он в эфире ютуб-канала "Вышка" высказал мнение, что "после обсуждения вопросов безопасности с Москвой, многие члены НАТО заговорят о своем нейтралитете”. По его словам, поражение Украины (киевского режима – Ред.) приведет к тому, что внутри НАТО появится очень много "сепаратистов", преимущественно среди малых стран Восточной и Южной Европы.

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, европа, нато, демография, экономика, политика, вадим карасев, алексей кущ, руслан бортник, эксперты