"Было стыдно перед командирами": Герой России Юрий Щербаков рассказал про свой первый бой с ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру
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"Было стыдно перед командирами": Герой России Юрий Щербаков рассказал про свой первый бой с ВСУ
"Было стыдно перед командирами": Герой России Юрий Щербаков рассказал про свой первый бой с ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру
"Было стыдно перед командирами": Герой России Юрий Щербаков рассказал про свой первый бой с ВСУ
Я очень хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Это был мой первый бой, тогда на три единицы вражеской бронетехники я потратил больше 20 ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
2024-01-26T05:00
2024-01-26T05:00
новости
герой россии
танки
бой
ракеты
военная техника
бронетехника
вс рф
армия
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Всего за время спецоперации я уничтожил 15 гусянок (бронетехники на гусеничном ходу. — Ред.). Среди них есть и танки, но в основном это были БМП, рассказал офицер.Но я хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Фактически это был мой первый бой. На три единицы вражеской бронетехники я потратил больше 20 ракет, сообщил сержант.Но я же не робот, а человек. А потом меня взяла сильная злость. И к тому же стало стыдно перед командирами. Ведь каждая лишняя ракета — это, возможно, ещё один подбитый вражеский танк или БМП, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240117/1052713570.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, герой россии, танки, бой, ракеты, военная техника, бронетехника, вс рф, армия
Новости, Герой России, танки, бой, ракеты, военная техника, бронетехника, ВС РФ, Армия

"Было стыдно перед командирами": Герой России Юрий Щербаков рассказал про свой первый бой с ВСУ

05:00 26.01.2024
 
© lipetskmedia.ruГерой России Юрий Щербаков
Герой России Юрий Щербаков
© lipetskmedia.ru
Читать в
Я очень хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Это был мой первый бой, тогда на три единицы вражеской бронетехники я потратил больше 20 ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
Всего за время спецоперации я уничтожил 15 гусянок (бронетехники на гусеничном ходу. — Ред.). Среди них есть и танки, но в основном это были БМП, рассказал офицер.
Но я хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Фактически это был мой первый бой. На три единицы вражеской бронетехники я потратил больше 20 ракет, сообщил сержант.

"Сначала я промазывал, не мог рассчитать точно расстояние и время полёта ракеты. Волновался. На один танк и две БМП я больше 20 ракет потратил", - поделился Щербаков.

Но я же не робот, а человек. А потом меня взяла сильная злость. И к тому же стало стыдно перед командирами. Ведь каждая лишняя ракета — это, возможно, ещё один подбитый вражеский танк или БМП, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Командир роты танкистов лейтенант Хан интервью
17 января, 04:00
Командир танковой роты 200-й бригады Северного флота Хан: Я лежал под танком и молилсяСильный, красивый, молодой, пожалуй, самый молодой в танковой роте, ему всего 24. Великолепный сплав двух основополагающих национальностей России — русской и татарской. Он командир роты танкистов, с первого дня на СВО. Мечтает дойти до Киева и освободить украинскую землю от нацистов
 
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Заголовок открываемого материала
07:26Российские военные уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении — Минобороны РФ
07:13ВС РФ сорвали попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении
06:00"Птички" на фронте решают многое: Юрий Щербаков о том, как беспилотники помогают остановить ВСУ
05:52Россия усиливается, Украину списали? Украинские эксперты о настоящем и будущем Украины и Европы
05:45Обреченный гарнизон: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут выйти из окруженной Авдеевки
05:30Окопы залиты грязью и ледяной водой: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно возьмут Авдеевку
05:15Петр Скоробогатый: Когда Европа останется один на один с руинами Украины, по ней ударят "хитрые русские"
05:14Не в корову корм. Что показало сравнение украинской и российской молочной промышленности
05:00"Было стыдно перед командирами": Герой России Юрий Щербаков рассказал про свой первый бой с ВСУ
04:45"Начал стрелять без предупреждения": Герой России Юрий Щербаков сообщил, как в одиночку остановил ВСУ
04:40Против нечестной конкуренции с Украиной и "Зеленого курса". Почему протестуют польские фермеры
04:30"Готовься, на тебя идёт накат": Герой России Юрий Щербаков рассказал о битве с "Буцефалом" и танком ВСУ
04:15"Высота хорошая, позиция выгодная": Герой России Юрий Щербаков рассказал о маскировке, птичках и радийке
04:12Владимир Евсеев: Россия пока не подавила огонь ВСУ на Днепре, но проломила Авдеевку и угомонила Польшу
04:03Инфраструктура разваливается, на улицах похищают людей. Что происходит в Черновцах
04:00"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ
18:35Приговоры Стрелкову и Треповой. Итоги 25 января на Украине
18:04Как бьёт по Зеленскому катастрофа под Белгородом и почему забывают о Высоцком: Ищенко объяснил в деталях
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