https://ukraina.ru/20240126/1052897083.html

"Было стыдно перед командирами": Герой России Юрий Щербаков рассказал про свой первый бой с ВСУ

"Было стыдно перед командирами": Герой России Юрий Щербаков рассказал про свой первый бой с ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру

"Было стыдно перед командирами": Герой России Юрий Щербаков рассказал про свой первый бой с ВСУ

Я очень хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Это был мой первый бой, тогда на три единицы вражеской бронетехники я потратил больше 20 ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков

2024-01-26T05:00

2024-01-26T05:00

2024-01-26T05:00

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герой россии

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Всего за время спецоперации я уничтожил 15 гусянок (бронетехники на гусеничном ходу. — Ред.). Среди них есть и танки, но в основном это были БМП, рассказал офицер.Но я хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Фактически это был мой первый бой. На три единицы вражеской бронетехники я потратил больше 20 ракет, сообщил сержант.Но я же не робот, а человек. А потом меня взяла сильная злость. И к тому же стало стыдно перед командирами. Ведь каждая лишняя ракета — это, возможно, ещё один подбитый вражеский танк или БМП, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240117/1052713570.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, герой россии, танки, бой, ракеты, военная техника, бронетехника, вс рф, армия