"Было стыдно перед командирами": Герой России Юрий Щербаков рассказал про свой первый бой с ВСУ
© lipetskmedia.ruГерой России Юрий Щербаков
© lipetskmedia.ru
Я очень хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Это был мой первый бой, тогда на три единицы вражеской бронетехники я потратил больше 20 ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
Всего за время спецоперации я уничтожил 15 гусянок (бронетехники на гусеничном ходу. — Ред.). Среди них есть и танки, но в основном это были БМП, рассказал офицер.
Но я хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Фактически это был мой первый бой. На три единицы вражеской бронетехники я потратил больше 20 ракет, сообщил сержант.
"Сначала я промазывал, не мог рассчитать точно расстояние и время полёта ракеты. Волновался. На один танк и две БМП я больше 20 ракет потратил", - поделился Щербаков.
Но я же не робот, а человек. А потом меня взяла сильная злость. И к тому же стало стыдно перед командирами. Ведь каждая лишняя ракета — это, возможно, ещё один подбитый вражеский танк или БМП, заключил собеседник издания Украина.ру.
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