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ВСУ сбросили шестой боеприпас с дрона на Донецк

ВСУ сбросили шестой боеприпас с дрона на Донецк - 25.01.2024 Украина.ру

ВСУ сбросили шестой боеприпас с дрона на Донецк

На Донецк украинские войска сбросили в шестой раз боеприпас с беспилотника, сообщили 25 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2024-01-25T13:32

2024-01-25T13:32

2024-01-25T13:32

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В 10:10 СЦКК зафиксировал первый за сегодня сброс взрывоопасного предмета (ВОП) на Кировский район. Беспилотники с ВОП атаковали Кировский район в сумме 6 раз с 10:10 до 12:30.Помимо этого, ВСУ обстреляли регион снарядами калибром 155 мм.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка - в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.В воскресенье, 21 января, ВСУ обстреляли рынок в Донецке, погибло 27 мирных граждан.

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новости, россия, донецк, донецкая народная республика, днр, сцкк, обстрелы, бпла, беспилотники, всу