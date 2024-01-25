ВСУ сбросили шестой боеприпас с дрона на Донецк - 25.01.2024 Украина.ру
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ВСУ сбросили шестой боеприпас с дрона на Донецк
ВСУ сбросили шестой боеприпас с дрона на Донецк - 25.01.2024 Украина.ру
ВСУ сбросили шестой боеприпас с дрона на Донецк
На Донецк украинские войска сбросили в шестой раз боеприпас с беспилотника, сообщили 25 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2024-01-25T13:32
2024-01-25T13:32
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В 10:10 СЦКК зафиксировал первый за сегодня сброс взрывоопасного предмета (ВОП) на Кировский район. Беспилотники с ВОП атаковали Кировский район в сумме 6 раз с 10:10 до 12:30.Помимо этого, ВСУ обстреляли регион снарядами калибром 155 мм.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка - в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.В воскресенье, 21 января, ВСУ обстреляли рынок в Донецке, погибло 27 мирных граждан.
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Новости, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, ДНР, СЦКК, обстрелы, БПЛА, беспилотники, ВСУ

ВСУ сбросили шестой боеприпас с дрона на Донецк

13:32 25.01.2024
 
Донецк
Донецк
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На Донецк украинские войска сбросили в шестой раз боеприпас с беспилотника, сообщили 25 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении СЦКК.
В 10:10 СЦКК зафиксировал первый за сегодня сброс взрывоопасного предмета (ВОП) на Кировский район. Беспилотники с ВОП атаковали Кировский район в сумме 6 раз с 10:10 до 12:30.
Помимо этого, ВСУ обстреляли регион снарядами калибром 155 мм.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка - в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
В воскресенье, 21 января, ВСУ обстреляли рынок в Донецке, погибло 27 мирных граждан.
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