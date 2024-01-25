https://ukraina.ru/20240125/1052890457.html

Зеленский поручил Буданову выяснить судьбу погибших военнопленных

Зеленский поручил Буданову выяснить судьбу погибших военнопленных - 25.01.2024 Украина.ру

Зеленский поручил Буданову выяснить судьбу погибших военнопленных

Президент Украины Владимир Зеленский ждёт от руководителя ГУР Кирилла Буданова отчёта о погибших украинских военнопленных. Об этом Зеленский рассказал 25 января в своём телеграм-канале

2024-01-25T10:46

2024-01-25T10:46

2024-01-25T10:46

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Зеленский заслушал доклады министра обороны Украины Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка о крушении самолёта Ил-76, на борту которого находили украинские военнопленные.Ил-76 был сбит в 11:15 24 января в Белгородской области. Зеленский до конца дня не комментировал ситуацию, а советник офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что "нужно ещё время", а комментарии будут позже.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.

https://ukraina.ru/20240125/1052889977.html

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новости, украина, владимир зеленский, гур моу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, валерий залужный, ил-76, россия, крушение