Зеленский поручил Буданову выяснить судьбу погибших военнопленных
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ждёт от руководителя ГУР Кирилла Буданова отчёта о погибших украинских военнопленных. Об этом Зеленский рассказал 25 января в своём телеграм-канале
Зеленский заслушал доклады министра обороны Украины Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка о крушении самолёта Ил-76, на борту которого находили украинские военнопленные.
"Заслушал главкома и Генштаб по применению воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных", - сообщил Зеленский.
Ил-76 был сбит в 11:15 24 января в Белгородской области. Зеленский до конца дня не комментировал ситуацию, а советник офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что "нужно ещё время", а комментарии будут позже.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.