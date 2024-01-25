Зеленский поручил Буданову выяснить судьбу погибших военнопленных - 25.01.2024 Украина.ру
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Зеленский поручил Буданову выяснить судьбу погибших военнопленных
Зеленский поручил Буданову выяснить судьбу погибших военнопленных - 25.01.2024 Украина.ру
Зеленский поручил Буданову выяснить судьбу погибших военнопленных
Президент Украины Владимир Зеленский ждёт от руководителя ГУР Кирилла Буданова отчёта о погибших украинских военнопленных. Об этом Зеленский рассказал 25 января в своём телеграм-канале
2024-01-25T10:46
2024-01-25T10:46
новости
украина
владимир зеленский
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
валерий залужный
ил-76
россия
крушение
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Зеленский заслушал доклады министра обороны Украины Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка о крушении самолёта Ил-76, на борту которого находили украинские военнопленные.Ил-76 был сбит в 11:15 24 января в Белгородской области. Зеленский до конца дня не комментировал ситуацию, а советник офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что "нужно ещё время", а комментарии будут позже.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.
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новости, украина, владимир зеленский, гур моу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, валерий залужный, ил-76, россия, крушение
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, Валерий Залужный, Ил-76, Россия, крушение

Зеленский поручил Буданову выяснить судьбу погибших военнопленных

10:46 25.01.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский ждёт от руководителя ГУР Кирилла Буданова отчёта о погибших украинских военнопленных. Об этом Зеленский рассказал 25 января в своём телеграм-канале
Зеленский заслушал доклады министра обороны Украины Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка о крушении самолёта Ил-76, на борту которого находили украинские военнопленные.

"Заслушал главкома и Генштаб по применению воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных", - сообщил Зеленский.

Ил-76 был сбит в 11:15 24 января в Белгородской области. Зеленский до конца дня не комментировал ситуацию, а советник офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что "нужно ещё время", а комментарии будут позже.
На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица ООН - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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"Ил ждет вас": постпред Украины при ООН пригрозил Лаврову расправойПостоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица цинично пригрозил расправой министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Соответствующий пост Кислица опубликовал в соцсети X
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)Кирилл БудановВалерий ЗалужныйИл-76Россиякрушение
 
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