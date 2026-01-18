Рауль Кастро в борьбе с США. Семейная история
Куба - еще одна цель, объявленная Трампом, которую он хочет то ли захватить, то ли подчинить. Но Куда борется уже более 70 лет против экспансии США. И при том успешно. Последние несколько десятков лет - под руководством Рауля Кастро. В этом году Раулю Кастро, младшему брату Фиделя Кастро и одному из руководителей Кубы, исполнится 95 лет.
Пять лет тому назад он ушел с поста руководителя Коммунистической партии Кубы. Этот пост он занимал с 2011 года.
Но фактически Рауль руководил страной с 2006 года, когда у Фиделя Кастро резко ухудшилось здоровье.
С 1965 по 2021 год Рауль был членом Политбюро Компартии Кубы - высшего органа, который принимал решения в стране.
Ему также принадлежит мировой рекорд: он 49 лет был министром обороны страны!
Рауля Кастро часто называли "тенью Фиделя".
Но это не совсем так. Да, он держался в тени своего брата, но больше по складу характера, а не потому что был безмолвным исполнителем.
Скорее, можно говорить о том, что именно Рауль определял политику Кубы все 67 лет после победы кубинской революции - 1 января 1959 года.
Рауль Кастро и Че Гевара
"Скромный"
"Скромный" - такое прозвище было у Рауля Кастро на Кубе. Он действительно был не так заметен на фоне своего брата Фиделя, Че Гевары или Камило Сьенфуэгоса.
У него не было способности произносить пламенные речи, как у Фиделя. Он не писал книг и не уезжал в другие страны для "экспорта мировой революции", как Че Гевара.
В память о Камило Сьенфуэгосе в Гаване создан барельеф на площади Революции, с его знаменитой фразой - ответом Фиделю Кастро:
- Я всё правильно делаю, Камило?
- Всё хорошо, Фидель.
Это был ответ на предложение сделать школу на месте военных казарм.
В городе Санта-Клара на Кубе создан мавзолей Че Гевары, где покоятся останки Че и его 29 боевых товарищей, которые погибли в 1967 году в Боливии, пытаясь организовать там революционное движение.
У Рауля же нет запоминающихся фраз или ярких поворотов революционной биографии.
Но несмотря на то, что Рауль не обладал такой яркой харизмой и не был так известен, как другие кубинские революционеры, это тот человек, который создал современную Кубу.
Семья землевладельца
Они с Фиделем родились в семье зажиточного землевладельца Анхеля Кастро. Семьи, правда, на тот момент ещё не было. Их мама работала кухаркой у Анхеля Кастро, но поженились родители официально только тогда, когда у них родилось пять детей. До этого Анхель был женат на другой женщине, и в предыдущем браке у него тоже было пятеро детей.
Родители Фиделя и Рауля были неграмотными. Отец - испанский крестьянин, который уехал на Кубу в поисках лучшей доли, и здесь разбогател.
В 50-е годы состояние Анхеля Кастро оценивалось в полмиллиона долларов. И представьте, Фидель и Рауль его национализировали!
Но, кстати, из "правящей верхушки" кубинских революционеров из семьи рабочих происходил только один - Камило Сьенфуэгос (он погибнет при аварии самолёта в 27 лет, вскоре после победы революции).
Все остальные происходили из довольно обеспеченных семей, или даже из откровенно богатых, как братья Кастро.
Брат Рамон и семейная ферма
Кстати, мало известно, что у Фиделя и Рауля был старший брат, Рамон. Он тоже участвовал в революции, и даже был одним из основателей Коммунистической партии Кубы.
Рамон работал после революции на Кубе "по хозяйственной линии": занимался выращиванием сахарного тростника и животноводством, и очень успешно. Даже вывел какие-то новые породы, подходящие для кубинской земли.
Именно он придумал и предложил производить бензин из спирта, во время блокады.
Правда, его упрекали, даже в партийной прессе, в том, что он не присоединился в своё время к повстанцам "из-за отсутствия мужества и постоянного желания зарабатывать деньги."
Но это была не совсем правда. Рамон помогал повстанцам (и своим братьям, естественно): он снабжал их продовольствием и умудрился даже проложить трубопровод к их лагерю.
Но характер его был не такой мужественный, возможно, как у Рауля и Фиделя.
Рамон прожил долгую жизнь, и скончался в один год с Фиделем.
Так вот, когда его "раскулачили", как и остальных землевладельцев на Кубе, Рамону оставили из всей семейной фермы Кастро всего лишь 4 квадратных километра земли.
А занимала ферма Кастро 86 квадратных километров. На них стояло 26 зданий. Всё это стало собственностью государства.
Рамон был категорически против. И даже всячески обзывал братьев-революционеров. Но в итоге смирился с новым положением.
"Контрреволюционная Хуанита"
А вот сестра Хуанита, узнав, что её братья решили экспроприировать их же ферму в собственность государства, начала "по быстрому" продавать скот. Чтобы спасти хоть что-то из нажитого.
Фидель взорвался и назвал её "контрреволюционеркой".
Дальнейшая судьба Хуаниты хорошо известна: она уехала в США, стала сотрудничать с ЦРУ.
Возмущению её после экспроприации семейной фермы не было предела. В 1963 году Фидель сказал, что "раз и навсегда" забирает ферму в доход государства. А в 1964 году Хуанита уехала в Мексику, к сестре Эмме, которая вышла замуж за мексиканца, собрала пресс-конференцию и сказала: "Мои братья превратили Кубу в тюрьму, окружённую водой".
Что интересно, до этого она поддерживала дело революции, снабжала повстанцев оружием, а после победы Фиделя и Рауля собирала в США средства для кубинского государства.
После эмиграции в США Хуанита получала зарплату от ЦРУ, и не скрывала это. Она открыла в Майами сеть аптек "Мини прайс" и мирно там жила, время от времени понося своих братьев за "крест коммунизма, к которому они пригвоздили народ".
В возрасте 75 лет она внезапно издала книгу "Фидель и Рауль: тайная история моих братьев". Но ничего тайного там не было, кроме общеизвестного.
Хуанита, как и все члены семьи, прожила долгую жизнь, до 90 лет.
Рауль и патруль
Рауль окончил иезуитский колледж, а потом - университет, где учился на факультете права.
В революционное движение Рауль пришёл вслед за братом Фиделем, и всегда, с самого начала, был его верным заместителем, помощником и соратником.
Фидель любил рассказывать об эпизоде во время штурма казарм Монкада, в 1953 году, когда Рауль подбежал и просто вырвал пистолет из рук офицера, который прибыл вместе с патрулём. Они даже умудрились арестовать сам патруль.
"Там бы всех перестреляли, если бы не Рауль", - покачивая головой, повторял Фидель.
Рауль, несмотря на свою мягкую улыбку и спокойный стиль поведения, всегда отличался мужеством и несгибаемым характером.
После неудачной попытки штурма казарм Монкада, братья попали в тюрьму, откуда через два года были выпущены и отправились в Мексику, готовить дело революции и бороться против режима Батисты.
Батиста и Куба - публичный дом
Фульхенсио Батиста фактически управлял Кубой с 30-х годов. По происхождению он был мулатом и частично китайцем. Из-за этого у него немного странная, азиатская внешность.
Интересно, что есть редкое архивное фото: Батиста с маленьким Раулем Кастро на руках. Наверное, фото было сделано во время какого-то митинга или встречи с богатыми землевладельцами Кубы.
Он был фактическим правителем страны с 1933 года, когда организовал так называемый "сержантский мятеж". Режим был полностью проамериканский и даже, если так можно выразиться, "мафиозно-американский"
Батиста дружил с гангстером Мейером Лански, с мафиози Лаки Лучано.
Известнейшие гангстеры и мафиози чувствовали себя на Кубе, как дома. Батиста принимал их в лучшем отеле Кубы - "Насьональ-де-Куба".
Именно на Кубе было подтверждено главенство Лаки Лучано в американской мафии, отсюда шло вообще руководство мафиозной жизнью в США.
Батиста превратил страну в притон для богатых американцев. Это был не остров, а одно сплошное казино.
А также - бордель. 8550 публичных домов было зарегистрировано на Кубе. Эксплуатация была ужасающая. Средний срок жизни проститутки после начала работы составлял 7 лет.
90% горнодобывающей промышленности, 90% электро и телефонных компаний, 80 % коммунальных предприятий и бензозаправок принадлежали американцам. Земля принадлежала латифундистам.
Уровень безработицы в стране в 1958 году составлял 40 процентов.
Политических врагов Батиста уничтожал физически.
Батиста и маленький Рауль Кастро
Батиста и маленький Рауль Кастро
"Временный президент"
А когда он понял, что проиграет очередные президентские выборы, то просто остановил действие Конституции и объявил себя "временным президентом". Это произошло в 1952 году.
Вопреки всем правилам и вопреки отсутствию выборов президент США Гарри Трумэн признал Батисту президентом Кубы. Это в принципе, всё, что надо знать о "мире, основанном на правилах".
Кажется, похожая ситуация сейчас и на Украине, где тоже правит признаваемый США "временный президент".
На Кубе не хватало даже продовольствия. Про образование и медицину для большинства населения не было и речи.
Кстати, первое, чем занялось правительство Фиделя - это была медицина. Медицинское обслуживание на Кубе до сих пор - одно из лучших в мире, и дело не только в достижениях кубинских учёных.
Это достигается благодаря целой огромной сети фельдшерских пунктов. Медицинская помощь доступна и сейчас любому жителю любого отдаленного села.
Революция
1 января 1959 года войска Фиделя вошли в Гавану. Батиста бежал, прямо с новогоднего банкета, улетел в США и увёз с собой весь золотовалютный запас страны.
В этот же день Кубу покинули его брат, который был мэром Гаваны и мафиози Меир Лански, который только что построил в Гаване роскошный отель своей мечты - "Ривьера".
С этого времени началось строительство нового государства, которое долгие годы боролось и борется с санкциями и блокадой США.
По различным подсчётам, экономическая блокада Кубы нанесла до 2010 года государству ущерб в 104 миллиарда долларов США, а если учесть обесценивание доллара с 1961 года - 975 миллиардов долларов.
США устроили Кубе полную блокаду, запретив любой стране мира торговать с Кубой, но Куба выжила под всеми немыслимыми санкциями.
В первую очередь - благодаря помощи СССР.
И не только выжила, но и смогла защитить себя.
Рауль Кастро
Министр обороны
В конце 1959 года Фидель назначил Рауля министром обороны. Почему не сразу после революции? Дело в том, что Рауль был коммунистом. А Фидель на тот момент - нет.
Фидель Кастро рассчитывал на то, что сможет установить отношения с США. Брат коммунист мог этому помешать.
Но в этом же году стало ясно, что США не признают новое государство на Кубе. Более того, на Фиделя были организованы покушения.
Только в 1961 году, во время битвы в Заливе Свиней, Фидель сделал заявление о социалистическом характере революции.
С 1959 года до 2008-го Рауль был министром обороны Кубы. Армия Кубы за это время стала серьёзнейшей силой, и не только в западном полушарии.
Кубинцы воевали в Эфиопии, воевали в Анголе, где остановили армию ЮАР. Армия Кубы официально насчитывает 50 тысяч человек. Но в Анголе участие в боевых действиях принимали 300 тысяч кубинских военных и добровольцев.
Воздушная агрессия США
Руководство Кубы, изучив агрессию США в Ираке в 1991 году, на Гаити в 1994 и в Югославии в 1999 году, поставило приоритетную цель: предотвратить воздушную агрессию США против Кубы, которую можно провести с помощью авиации, крылатых ракет, а теперь и с помощью БПЛА.
С этой целью построены многочисленные укрытия для бронетехники, созданы мобильные группы ПВО.
При населении Кубы в 12 миллионов человек мобилизационный ресурс составляет 6 миллионов. Служит в армии всё мужское население, с 17 лет, женщины - по желанию. Но во время войны женщины будут мобилизованы тоже.
Неизвестно, что именно произойдет, если США, как обещает Трамп, нападут на Кубу. Но это вряд ли будет простой прогулкой пары вертолетов. Куба, конечно, не выстоит в случае полноценной агрессии, но и ответ будет, судя по всему, довольно существенным. Просто "побомбить и улететь" не получится.
Китай и Рауль
Все эти годы Рауль фактически руководил Кубой, после 2006 года - официально. Но еще в 2001 году Фидель потерял сознание на митинге, и тогда же назначил своим преемником Рауля Кастро.
После распада СССР ВВП Кубы сократился на треть, но и тут Куба смогла выстоять.
Куба тесно сотрудничает с Китаем, который вложил средства в разработку никелевых месторождений и является крупнейшим инвестором и импортером Кубы.
Тесные связи у Кубы с Венесуэлой, откуда приходит нефть, по программе "Петрокарибе". А Куба посылает в Венесуэлу врачей, учителей и тренеров. Оборот взаимных услуг в 2011 году составлял 8 миллиардов долларов.
Если США смогут разорвать эти поставки, Кубе действительно придется туго. Но она выживала при самых тяжелых обстоятельствах.
Рауль и семья
А Рауль Кастро живёт скромно и как всегда, не очень заметно. На Кубе, конечно же.
Он был женат на Вильме Эспин, дочери одного из владельцев ромовой фирмы "Бакарди". Она тоже ушла "в революцию" из очень богатой семьи, а свадьба состоялась в январе 1959 года, в революционной Гаване.
Его сын, Алехандро, был его помощником. Не так давно Алехандро Кастро издал книгу о США: "Империя террора".
Дочь Мариэла - активист ЛГБТ*, как ни странно. Хотя сама не относится ни к какой разновидности этого движения. Она дважды была замужем, у неё трое детей. Мариэла - автор девяти книг.
К её общественной деятельности Рауль относится совершенно спокойно.
А Куба продолжает оставаться "островом свободы", прямо под боком у США, уже 67 лет.
