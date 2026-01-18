https://ukraina.ru/20260118/raul-kastro-semeynaya-istoriya-1074449602.html

Куба - еще одна цель, объявленная Трампом, которую он хочет то ли захватить, то ли подчинить. Но Куда борется уже более 70 лет против экспансии США. И при том успешно. Последние несколько десятков лет - под руководством Рауля Кастро. В этом году Раулю Кастро, младшему брату Фиделя Кастро и одному из руководителей Кубы, исполнится 95 лет.

Пять лет тому назад он ушел с поста руководителя Коммунистической партии Кубы. Этот пост он занимал с 2011 года.Но фактически Рауль руководил страной с 2006 года, когда у Фиделя Кастро резко ухудшилось здоровье.С 1965 по 2021 год Рауль был членом Политбюро Компартии Кубы - высшего органа, который принимал решения в стране.Ему также принадлежит мировой рекорд: он 49 лет был министром обороны страны!Рауля Кастро часто называли "тенью Фиделя".Но это не совсем так. Да, он держался в тени своего брата, но больше по складу характера, а не потому что был безмолвным исполнителем.Скорее, можно говорить о том, что именно Рауль определял политику Кубы все 67 лет после победы кубинской революции - 1 января 1959 года."Скромный""Скромный" - такое прозвище было у Рауля Кастро на Кубе. Он действительно был не так заметен на фоне своего брата Фиделя, Че Гевары или Камило Сьенфуэгоса.У него не было способности произносить пламенные речи, как у Фиделя. Он не писал книг и не уезжал в другие страны для "экспорта мировой революции", как Че Гевара.В память о Камило Сьенфуэгосе в Гаване создан барельеф на площади Революции, с его знаменитой фразой - ответом Фиделю Кастро:- Я всё правильно делаю, Камило?- Всё хорошо, Фидель.Это был ответ на предложение сделать школу на месте военных казарм.В городе Санта-Клара на Кубе создан мавзолей Че Гевары, где покоятся останки Че и его 29 боевых товарищей, которые погибли в 1967 году в Боливии, пытаясь организовать там революционное движение.У Рауля же нет запоминающихся фраз или ярких поворотов революционной биографии.Но несмотря на то, что Рауль не обладал такой яркой харизмой и не был так известен, как другие кубинские революционеры, это тот человек, который создал современную Кубу.Семья землевладельцаОни с Фиделем родились в семье зажиточного землевладельца Анхеля Кастро. Семьи, правда, на тот момент ещё не было. Их мама работала кухаркой у Анхеля Кастро, но поженились родители официально только тогда, когда у них родилось пять детей. До этого Анхель был женат на другой женщине, и в предыдущем браке у него тоже было пятеро детей.Родители Фиделя и Рауля были неграмотными. Отец - испанский крестьянин, который уехал на Кубу в поисках лучшей доли, и здесь разбогател.В 50-е годы состояние Анхеля Кастро оценивалось в полмиллиона долларов. И представьте, Фидель и Рауль его национализировали!Но, кстати, из "правящей верхушки" кубинских революционеров из семьи рабочих происходил только один - Камило Сьенфуэгос (он погибнет при аварии самолёта в 27 лет, вскоре после победы революции).Все остальные происходили из довольно обеспеченных семей, или даже из откровенно богатых, как братья Кастро.Брат Рамон и семейная фермаКстати, мало известно, что у Фиделя и Рауля был старший брат, Рамон. Он тоже участвовал в революции, и даже был одним из основателей Коммунистической партии Кубы.Рамон работал после революции на Кубе "по хозяйственной линии": занимался выращиванием сахарного тростника и животноводством, и очень успешно. Даже вывел какие-то новые породы, подходящие для кубинской земли.Именно он придумал и предложил производить бензин из спирта, во время блокады.Правда, его упрекали, даже в партийной прессе, в том, что он не присоединился в своё время к повстанцам "из-за отсутствия мужества и постоянного желания зарабатывать деньги."Но это была не совсем правда. Рамон помогал повстанцам (и своим братьям, естественно): он снабжал их продовольствием и умудрился даже проложить трубопровод к их лагерю.Но характер его был не такой мужественный, возможно, как у Рауля и Фиделя.Рамон прожил долгую жизнь, и скончался в один год с Фиделем.Так вот, когда его "раскулачили", как и остальных землевладельцев на Кубе, Рамону оставили из всей семейной фермы Кастро всего лишь 4 квадратных километра земли.А занимала ферма Кастро 86 квадратных километров. На них стояло 26 зданий. Всё это стало собственностью государства.Рамон был категорически против. И даже всячески обзывал братьев-революционеров. Но в итоге смирился с новым положением."Контрреволюционная Хуанита"А вот сестра Хуанита, узнав, что её братья решили экспроприировать их же ферму в собственность государства, начала "по быстрому" продавать скот. Чтобы спасти хоть что-то из нажитого.Фидель взорвался и назвал её "контрреволюционеркой".Дальнейшая судьба Хуаниты хорошо известна: она уехала в США, стала сотрудничать с ЦРУ.Возмущению её после экспроприации семейной фермы не было предела. В 1963 году Фидель сказал, что "раз и навсегда" забирает ферму в доход государства. А в 1964 году Хуанита уехала в Мексику, к сестре Эмме, которая вышла замуж за мексиканца, собрала пресс-конференцию и сказала: "Мои братья превратили Кубу в тюрьму, окружённую водой".Что интересно, до этого она поддерживала дело революции, снабжала повстанцев оружием, а после победы Фиделя и Рауля собирала в США средства для кубинского государства.После эмиграции в США Хуанита получала зарплату от ЦРУ, и не скрывала это. Она открыла в Майами сеть аптек "Мини прайс" и мирно там жила, время от времени понося своих братьев за "крест коммунизма, к которому они пригвоздили народ".В возрасте 75 лет она внезапно издала книгу "Фидель и Рауль: тайная история моих братьев". Но ничего тайного там не было, кроме общеизвестного.Хуанита, как и все члены семьи, прожила долгую жизнь, до 90 лет.Рауль и патрульРауль окончил иезуитский колледж, а потом - университет, где учился на факультете права.В революционное движение Рауль пришёл вслед за братом Фиделем, и всегда, с самого начала, был его верным заместителем, помощником и соратником.Фидель любил рассказывать об эпизоде во время штурма казарм Монкада, в 1953 году, когда Рауль подбежал и просто вырвал пистолет из рук офицера, который прибыл вместе с патрулём. Они даже умудрились арестовать сам патруль."Там бы всех перестреляли, если бы не Рауль", - покачивая головой, повторял Фидель.Рауль, несмотря на свою мягкую улыбку и спокойный стиль поведения, всегда отличался мужеством и несгибаемым характером.После неудачной попытки штурма казарм Монкада, братья попали в тюрьму, откуда через два года были выпущены и отправились в Мексику, готовить дело революции и бороться против режима Батисты.Батиста и Куба - публичный домФульхенсио Батиста фактически управлял Кубой с 30-х годов. По происхождению он был мулатом и частично китайцем. Из-за этого у него немного странная, азиатская внешность.Интересно, что есть редкое архивное фото: Батиста с маленьким Раулем Кастро на руках. Наверное, фото было сделано во время какого-то митинга или встречи с богатыми землевладельцами Кубы.Он был фактическим правителем страны с 1933 года, когда организовал так называемый "сержантский мятеж". Режим был полностью проамериканский и даже, если так можно выразиться, "мафиозно-американский"Батиста дружил с гангстером Мейером Лански, с мафиози Лаки Лучано.Известнейшие гангстеры и мафиози чувствовали себя на Кубе, как дома. Батиста принимал их в лучшем отеле Кубы - "Насьональ-де-Куба".Именно на Кубе было подтверждено главенство Лаки Лучано в американской мафии, отсюда шло вообще руководство мафиозной жизнью в США.Батиста превратил страну в притон для богатых американцев. Это был не остров, а одно сплошное казино.А также - бордель. 8550 публичных домов было зарегистрировано на Кубе. Эксплуатация была ужасающая. Средний срок жизни проститутки после начала работы составлял 7 лет.90% горнодобывающей промышленности, 90% электро и телефонных компаний, 80 % коммунальных предприятий и бензозаправок принадлежали американцам. Земля принадлежала латифундистам.Уровень безработицы в стране в 1958 году составлял 40 процентов.Политических врагов Батиста уничтожал физически."Временный президент"А когда он понял, что проиграет очередные президентские выборы, то просто остановил действие Конституции и объявил себя "временным президентом". Это произошло в 1952 году.Вопреки всем правилам и вопреки отсутствию выборов президент США Гарри Трумэн признал Батисту президентом Кубы. Это в принципе, всё, что надо знать о "мире, основанном на правилах".Кажется, похожая ситуация сейчас и на Украине, где тоже правит признаваемый США "временный президент".На Кубе не хватало даже продовольствия. Про образование и медицину для большинства населения не было и речи.Кстати, первое, чем занялось правительство Фиделя - это была медицина. Медицинское обслуживание на Кубе до сих пор - одно из лучших в мире, и дело не только в достижениях кубинских учёных.Это достигается благодаря целой огромной сети фельдшерских пунктов. Медицинская помощь доступна и сейчас любому жителю любого отдаленного села.Революция1 января 1959 года войска Фиделя вошли в Гавану. Батиста бежал, прямо с новогоднего банкета, улетел в США и увёз с собой весь золотовалютный запас страны.В этот же день Кубу покинули его брат, который был мэром Гаваны и мафиози Меир Лански, который только что построил в Гаване роскошный отель своей мечты - "Ривьера".С этого времени началось строительство нового государства, которое долгие годы боролось и борется с санкциями и блокадой США.По различным подсчётам, экономическая блокада Кубы нанесла до 2010 года государству ущерб в 104 миллиарда долларов США, а если учесть обесценивание доллара с 1961 года - 975 миллиардов долларов.США устроили Кубе полную блокаду, запретив любой стране мира торговать с Кубой, но Куба выжила под всеми немыслимыми санкциями.В первую очередь - благодаря помощи СССР.И не только выжила, но и смогла защитить себя.Министр обороныВ конце 1959 года Фидель назначил Рауля министром обороны. Почему не сразу после революции? Дело в том, что Рауль был коммунистом. А Фидель на тот момент - нет.Фидель Кастро рассчитывал на то, что сможет установить отношения с США. Брат коммунист мог этому помешать.Но в этом же году стало ясно, что США не признают новое государство на Кубе. Более того, на Фиделя были организованы покушения.Только в 1961 году, во время битвы в Заливе Свиней, Фидель сделал заявление о социалистическом характере революции.С 1959 года до 2008-го Рауль был министром обороны Кубы. Армия Кубы за это время стала серьёзнейшей силой, и не только в западном полушарии.Кубинцы воевали в Эфиопии, воевали в Анголе, где остановили армию ЮАР. Армия Кубы официально насчитывает 50 тысяч человек. Но в Анголе участие в боевых действиях принимали 300 тысяч кубинских военных и добровольцев.Воздушная агрессия СШАРуководство Кубы, изучив агрессию США в Ираке в 1991 году, на Гаити в 1994 и в Югославии в 1999 году, поставило приоритетную цель: предотвратить воздушную агрессию США против Кубы, которую можно провести с помощью авиации, крылатых ракет, а теперь и с помощью БПЛА.С этой целью построены многочисленные укрытия для бронетехники, созданы мобильные группы ПВО.При населении Кубы в 12 миллионов человек мобилизационный ресурс составляет 6 миллионов. Служит в армии всё мужское население, с 17 лет, женщины - по желанию. Но во время войны женщины будут мобилизованы тоже.Неизвестно, что именно произойдет, если США, как обещает Трамп, нападут на Кубу. Но это вряд ли будет простой прогулкой пары вертолетов. Куба, конечно, не выстоит в случае полноценной агрессии, но и ответ будет, судя по всему, довольно существенным. Просто "побомбить и улететь" не получится.Китай и РаульВсе эти годы Рауль фактически руководил Кубой, после 2006 года - официально. Но еще в 2001 году Фидель потерял сознание на митинге, и тогда же назначил своим преемником Рауля Кастро.После распада СССР ВВП Кубы сократился на треть, но и тут Куба смогла выстоять.Куба тесно сотрудничает с Китаем, который вложил средства в разработку никелевых месторождений и является крупнейшим инвестором и импортером Кубы.Тесные связи у Кубы с Венесуэлой, откуда приходит нефть, по программе "Петрокарибе". А Куба посылает в Венесуэлу врачей, учителей и тренеров. Оборот взаимных услуг в 2011 году составлял 8 миллиардов долларов.Если США смогут разорвать эти поставки, Кубе действительно придется туго. Но она выживала при самых тяжелых обстоятельствах.Рауль и семьяА Рауль Кастро живёт скромно и как всегда, не очень заметно. На Кубе, конечно же.Он был женат на Вильме Эспин, дочери одного из владельцев ромовой фирмы "Бакарди". Она тоже ушла "в революцию" из очень богатой семьи, а свадьба состоялась в январе 1959 года, в революционной Гаване.Его сын, Алехандро, был его помощником. Не так давно Алехандро Кастро издал книгу о США: "Империя террора".Дочь Мариэла - активист ЛГБТ*, как ни странно. Хотя сама не относится ни к какой разновидности этого движения. Она дважды была замужем, у неё трое детей. Мариэла - автор девяти книг.К её общественной деятельности Рауль относится совершенно спокойно.А Куба продолжает оставаться "островом свободы", прямо под боком у США, уже 67 лет.О тех, кто реально руководят Венесуэлой - в статье Елены Мурзиной "Кто же настоящий президент Венесуэлы? История семьи Родригес"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

