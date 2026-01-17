Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах - 17.01.2026 Украина.ру
Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах
Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах - 17.01.2026
Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 17.01.2026
2026-01-17T17:35
2026-01-17T17:35
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру провёл исторические параллели с событиями, происходящими сейчас в Венесуэле, а также рассказал о возможных последствиях кризиса в Иране: 00:29 - Ситуация в Венесуэле: исторические параллели; 08:08 - Чем грозит кризис в Иране? 16:05 - Внимание Турции к происходящему в Иране; 22:00 - Переговорная линия России и США. *В материале упоминается Василий Малюк, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Украина.ру
Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах

17:35 17.01.2026
 
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру провёл исторические параллели с событиями, происходящими сейчас в Венесуэле, а также рассказал о возможных последствиях кризиса в Иране:
00:29 - Ситуация в Венесуэле: исторические параллели;
08:08 - Чем грозит кризис в Иране?
16:05 - Внимание Турции к происходящему в Иране;
22:00 - Переговорная линия России и США.
*В материале упоминается Василий Малюк, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
