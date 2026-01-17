https://ukraina.ru/20260117/kak-ukrainskiy-krizis-vliyaet-na-iran-i-venesuelu-semibratov-o-vneshnem-vmeshatelstve-i-peregovorakh-1074442537.html
Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах
Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах - 17.01.2026 Украина.ру
Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 17.01.2026
2026-01-17T17:35
2026-01-17T17:35
2026-01-17T17:35
новости
иран
венесуэла
россия
василий малюк
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/11/1074442249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f092cb66db443be3ff9bdb94af25079.png
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру провёл исторические параллели с событиями, происходящими сейчас в Венесуэле, а также рассказал о возможных последствиях кризиса в Иране: 00:29 - Ситуация в Венесуэле: исторические параллели; 08:08 - Чем грозит кризис в Иране? 16:05 - Внимание Турции к происходящему в Иране; 22:00 - Переговорная линия России и США. *В материале упоминается Василий Малюк, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
иран
венесуэла
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/11/1074442249_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_787fcf31a2848f51ca3b26d680b35bc5.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, венесуэла, россия, василий малюк, украина.ру, видео, видео
Новости, Иран, Венесуэла, Россия, Василий Малюк, Украина.ру, Видео
Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру провёл исторические параллели с событиями, происходящими сейчас в Венесуэле, а также рассказал о возможных последствиях кризиса в Иране:
00:29 - Ситуация в Венесуэле: исторические параллели;
08:08 - Чем грозит кризис в Иране?
16:05 - Внимание Турции к происходящему в Иране;
22:00 - Переговорная линия России и США.
*В материале упоминается Василий Малюк, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру