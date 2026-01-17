https://ukraina.ru/20260117/kak-ukrainskiy-krizis-vliyaet-na-iran-i-venesuelu-semibratov-o-vneshnem-vmeshatelstve-i-peregovorakh-1074442537.html

Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах

Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах - 17.01.2026 Украина.ру

Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского Украина.ру, 17.01.2026

2026-01-17T17:35

2026-01-17T17:35

2026-01-17T17:35

новости

иран

венесуэла

россия

василий малюк

украина.ру

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/11/1074442249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f092cb66db443be3ff9bdb94af25079.png

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру провёл исторические параллели с событиями, происходящими сейчас в Венесуэле, а также рассказал о возможных последствиях кризиса в Иране: 00:29 - Ситуация в Венесуэле: исторические параллели; 08:08 - Чем грозит кризис в Иране? 16:05 - Внимание Турции к происходящему в Иране; 22:00 - Переговорная линия России и США. *В материале упоминается Василий Малюк, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

иран

венесуэла

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, венесуэла, россия, василий малюк, украина.ру, видео, видео