https://ukraina.ru/20260117/ne-predatelstvo-a-samosokhranenie-evropa-brosaet-ukrainu-radi-soyuza-s-rossiey-1074444323.html

Не предательство, а самосохранение: Европа бросает Украину ради союза с Россией

Не предательство, а самосохранение: Европа бросает Украину ради союза с Россией - 17.01.2026 Украина.ру

Не предательство, а самосохранение: Европа бросает Украину ради союза с Россией

Если бы в олимпийские виды спорта сейчас включили скоростное переобувание, европейские лидеры бы с ходу установили все мыслимые мировые рекорды лет на сто вперед.

2026-01-17T20:39

2026-01-17T20:39

2026-01-17T20:46

россия

европа

украина

владимир путин

йенс столтенберг

эммануэль макрон

нато

ес

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066973987_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d2f2c66ef0d1fa6f7e3979bcf7a36bf.jpg.webp

Еще недавно грозящий отправить на Украину полчища зуавов Макрон вдруг заинтересовался фасоном галстука Саакашвили и заявил, что ему нужно "как можно скорее поговорить с Путиным".Доселе без содрогания обнимающая Зеленского Джорджа Мелони неожиданно сообщила, что "для Европы настало время говорить с Россией", после чего Евросоюз начал срочно подбирать специального представителя "по переговорам с РФ".Спикер Еврокомиссии Пиньо, забыв о клятве своей начальницы дер Ляйен вести войну с Россией до конца, стыдливо заявила, что "однозначно в какой-то момент мы должны начать переговоры с президентом Путиным".На днях канцлер Мерц также ошарашил аудиторию познаниями в географии и поведал миру, что, оказывается, "Россия — европейская страна", и "с ней нужно найти компромисс".Но эпидемия геморрагической русофилии на этом не закончилась: сегодня бывший генсек НАТО Столтенберг призвал западные страны "поговорить с Россией, как с соседом", и что "возвращение к диалогу необходимо".Это было бы очень мило, разумно, ответственно, цивилизованно и гуманистично, если бы это был не тот же самый Столтенберг, который ранее называл Путина не иначе, как "жестокий диктатор", и утверждал, что Россия исторически является "агрессором". Это тот же Столтенберг, который на посту генсека НАТО утверждал, что Россия нападет на Европу не позже, чем в 2029 году, и что "России никто не давал слова" по поводу членства Украины в Альянсе.Наверное, не стоит объяснять, что у подобных персонажей никогда не бывает никаких озарений, раскаяний и переосмыслений своих юношеских заблуждений. Главными мотивами в отношении России у них всегда будут только страх, ненависть и алчность, и все их действия зависят и будут зависеть исключительно от того, какой элемент или комбинация элементов сейчас сильнее.Похоже, что сейчас на первый план выходят алчность и страх.Вчера стало известно, что антироссийские санкции с 2022 года причинили ущерб экономике Европы минимум на 1,6 триллиона евро. Экономический и военный брицкриг против России не сработал, и цветочки сейчас начинают заменять ужасающего размера ягодки в виде массовых экономических протестов, от которых под евролидерами начинают скрипеть теплые кресла.Параллельно с этим власти воинственных евробюрократов начинают угрожать национально-ориентированные политические движения, голосующим за безопасность и диалог с Россией. Во Франции большинство опросов дают победу на следующих президентских выборах лидеру правой партии "Национальное объединение" Жордану Барделле; в ФРГ правая партия "Альтернатива для Германии" безоговорочно царит на восточногерманских территориях и по опросам уже начинает обгонять правящий альянс на федеральном уровне; в Европарламенте поставлен исторический рекорд: впервые в истории 27% мест заняли представители правых и националистических европейских партий.Но главное даже не это.Основной ужас для европейских элит состоит в том, что они окончательно убедились в том, что им не удастся перетянуть США на свою сторону и заставить Трампа направить все свои ресурсы на прокси-войну с Россией. Позавчера американский президент заявил, что не Путин, а именно Зеленский тормозит мирный процесс, и это полностью рушит европейские схемы. \Мало того – США угрожают аннексировать Гренландию - страну, входящую в НАТО, и европейцы с ужасом поняли, что волшебного зонтика у них уже нет. Кое-кто из международных экспертов даже увидел в последних заявлениях евролидеров чуть ли не скрытие намеки на потенциальный евро-российский альянс. В частности, эстонский "Международный центр обороны и безопасности" опубликовал пространный материал под названием "2026: год плохих вариантов для Европы", где черным по белому обозначена мысль, что Европа рискует остаться за бортом, и надо бы подстелить соломки: "Государства, которые обладают значительной военной мощью и политической волей её применять — в частности, США, Китай и Россия — уже взяли чёткий курс на консолидацию своих сфер влияния. Эстонии (и всей Европе) следует избегать жёсткой ответной позиции, утверждающей, что любое взаимодействие с Москвой по своей сути неправильно или опасно. Подобный подход не поможет сформировать будущую политику Европы в отношении России".Но самое главное состоит в том, что европейцы приходят к выводу, что даже в случае полного военного обеспечения Европой вместо США Украина просто не в состоянии не то что выиграть, но даже просто продолжать сопротивление на прежнем уровне.В украинском обществе произошел тихий, но критический перелом – исчезла надежда и вера в победу. Согласно последним опросам, хотят переговоров вместо продолжения боевых действий порядка 70% опрошенных. Для сравнения: в 2022 году таковых было 22%, а хотели воевать до победы 73%. По официальным данным от нового главы МО Украины Федорова, в розыске со стороны ТЦК находятся не менее 2 миллионов украинцев, а из военных частей дезертировала порядка 200 000 "бусифицированных".Это означает, что никакое оружие и деньги сами по себе Киеву уже не помогут.О том, что означают последние заявления европейских лидеров - в статье Татьяны Стоянович "Когда слова ничего не стоят. В Евросоюзе заговорили о диалоге с Путиным, но это еще ничего не значит"

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

россия

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_2d6bb4cce49cff8dc4d2fa4414db36d2.jpg.webp

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_2d6bb4cce49cff8dc4d2fa4414db36d2.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_2d6bb4cce49cff8dc4d2fa4414db36d2.jpg.webp

россия, европа, украина, владимир путин, йенс столтенберг, эммануэль макрон, нато, ес, еврокомиссия