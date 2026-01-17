https://ukraina.ru/20260117/slova-nichego-ne-znachat-o-planakh-evrosoyuza-vozobnovit-pryamoy-dialog-s-rossiey-1074436306.html

Из Евросоюза в последние дни поступают заявления, которые могут свидетельствовать о том, что лёд тронулся, и Европа теперь готова к диалогу с Россией

Кажется, неожиданно канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг, 15 января, заявил, что его страна хочет достичь баланса в отношениях с Россией как с крупнейшим европейским соседом. Если этот баланс будет найден, Германия с большой уверенностью сможет смотреть в будущее, отметил Мерц на приеме Торгово-промышленной палаты Галле-Дессау и Палаты ремесленников Галле. Текст его выступления опубликован на официальном сайте бундестага.В этот же день поздно вечером из Германии пришла еще одна новость, которая может свидетельствовать об изменении ситуации или во всяком случае появлении симптомов таких изменений в отношении официального Берлина к Москве. И в этом смысле, заявление Мерца оказывается не столь неожиданным, а скорее элементом программы.Издание Der Spiegel сообщило о постановлении Федерального суда Германии, в котором говорится, что взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина. В публикации отмечается, что постановление принято еще 10 декабря, но опубликовано оно только 15 января (!). То есть более месяца это решение скрывали от общественности, в том числе и германской. А 15 января вдруг обнародовали.Но и это еще не все.Незадолго до этого западные СМИ сообщили, что руководство Евросоюза вновь рассматривает возможность назначить своего представителя по ведению переговоров с Россией об украинском урегулировании. Главными инициаторами этих обсуждений выступают президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Обратим внимание, что до последнего времени не считал нужным выходить на прямой диалог с российским руководством, а, наоборот, выступал в диалоге РФ-США на стороне Украине, поддерживаю именно неконструктивную позицию "эеленской дипломатии".По сообщениям ведущих западных изданий, теперь лидеры Евросоюза опасаются того, что Россия и США договорятся об условиях мира на Украине без них, не учитывая интересы самой Европы. Однако начавшиеся усилия Европы по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, пишет газета Politico. По данным газеты, глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с Путиным в рамках усилий по установлению мира на Украине.Пока Европа опасается, что ее отодвигают на дальний план в вопросе украинского урегулирования, Лондон до сих пор предполагает, что именно Киев и европейские государства определяют условия окончания конфликта, отмечает издание.Таким образом стало понятно, кто есть кто. Именно Великобритания проводит в Европе наиболее антироссийскую политику. Именно Великобритания подталкивает лидеров Евросоюза (членом которого сама не является) к агрессивным антироссийским заявлениям и действиям.Можно ли все эти последние заявления европейских лидеров считать сигналом того, что Евросоюз намерен возобновить прямой диалог с Россией, прерванный в 2022 году? Сможет ли руководство ЕС в этом случае вырваться из-под опеки Великобритании и начать сближение с Россией? На эти вопросы в интервью Украина.ру ответил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев.В первую очередь эксперт обратил внимание на то, что в русской культуре большое значение имеет слово."Мы обращаем слишком много внимания на заявления европейских политиков, думая, что за ними что-то стоит. Я бы сместил фокус внимания с того, что они сказали, на те документы, которые они выпускают", - сказал Трухачев.По его мнению, слова и заявления в Евросоюзе имеют значение только в том случае, если их сопровождает принятие документа. Это может быть декларация, но еще лучше, если это план действий или договор и соглашение, отметил политолог."Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек. Слово, не подкрепленное бумажкой, не значит совершенно ничего для европейских политиков. Сегодня он сказал одно, завтра он сказал другое", - обратил Трухачев внимание на разницу между российским и европейским восприятием заявлений публичных лиц.Второй момент, который резко отличает Россию от Европы, — это тот факт, что заявления европейских политиков чаще всего делаются исключительно во внутренних целях, продолжил эксперт."У нас внутренняя политика подчиняется внешней, а в Европе наоборот. Эти заявления делаются для успокоения собственных избирателей, которые не хотят идти гибнуть на русский фронт. К России они никаких теплых чувств не испытывают в массе своей, просто погибать на русском фронте они не хотят", - заявил Трухачев.Он напомнил, что тот же самый Макрон, когда сделал несколько воинственных заявлений об отправке войск, проиграл парламентские выборы. У Мелони картина внутри страны еще сложнее, потому что в ее собственное правительство входит партия "Лига", которая имеет иное мнение о вооружении Украины, чем мнение ее партии "Братья Италии", добавил эксперт."Следующее, на что надо обратить внимание, — это внутренний контекст европейцев, потому что почти любое заявление политиков имеет внутреннее содержание в большей степени, чем внешнее. Не на Россию это заявление направлено, а внутрь Европы. И каждый раз надо смотреть на расклад сил внутри той или иной страны, так же, как и на то, из каких сил состоит действующее правительство", - полагает Трухачев.Третий момент — это влияние Великобритании на политику континента, подчеркнул политолог."Англичанка гадит? В известной степени да. Англичане взяли на себя роль главной ударной силы в противостоянии с Россией. Они строят на этом всю внешнюю политику. Они пытаются играть роль главных ястребов. Вопрос в том, что все списывать на англичан не надо, внутри континентальной Европы достаточно своих русофобов, которые тоже ни на какие компромиссы с Россией не пойдут", - рассказал Трухачев.Четвертый момент, который здесь надо учитывать, — это отношение самой Европы к конфликту на Украине, отметил эксперт.По его словам, хорошо, когда в западной прессе пишут о том, что Украина проиграла, но при этом нельзя забывать, что Украина для Евросоюза заранее была "жертвенным бараном, которого не жалко".По словам Трухачева, европейцы за четыре года боевых действий вынуждены были снять максимальные требования — развалить Россию, разорвать в клочья ее экономику и привести страну в такое состояние, при котором она с радостью согласится стать их колонией."Они уже готовы снизить свои требования до признания за Россией Крыма и Донбасса, но не более того. Для них, с их максималистской планкой, это уже поражение. Но если посмотреть с нашей стороны, европейцев устраивает то, где проходят боевые действия. А они проходят в Купянске, а не в Днепропетровске", - заявил политолог.Из этого вытекает пятый момент, подытожил он. Может быть, в Евросоюзе кто-то из лидеров и готов к разговорам с Россией, но разговаривать он готов только с позиции силы, резюмировал Вадим Трухачев.Больше об этой теме в материале Анны Черкасовой Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой

