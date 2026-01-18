https://ukraina.ru/20260118/svoy-chelovek-dlya-zapadnykh-elit-markosyan-obyasnila-chem-timoshenka-pokhozha-na-evropeyskikh-boltunov-1074402791.html

Свой человек для западных элит: Маркосян объяснила, чем Тимошенка похожа на "европейских болтунов"

Свой человек для западных элит: Маркосян объяснила, чем Тимошенка похожа на "европейских болтунов" - 18.01.2026 Украина.ру

Свой человек для западных элит: Маркосян объяснила, чем Тимошенка похожа на "европейских болтунов"

Западные элиты видят в Юлии Тимошенко "своего человека", похожего на европейских политиков, которые говорят одно, а делают другое. Её ключевой идеей является адаптация к любым обстоятельствам ради сохранения личной власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-01-18T04:15

2026-01-18T04:15

2026-01-18T04:15

новости

россия

юлия тимошенко

украина.ру

елена маркосян

владимир скачко

газ

российский газ

европа

власти украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102252/15/1022521508_0:0:2782:1566_1920x0_80_0_0_1d4b17a7a6592009b1bdc8205f7acd1d.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о том, доверяют ли западные элиты Тимошенко, учитывая её прошлые договорённости с Россией, Маркосян отметила, что дело не в этом. "Доверяют или не доверяют, я считаю неправильные слова. Скорее западные элиты видят в ней своего человека", — заявила публицист.Она провела прямую параллель между стилем Тимошенко и поведением европолитиков. "Тимошенко такая же, как большинство европейских болтунов: говорит одно, делает другое, думает третье", — сказала Маркосян.Эксперт напомнила, что в политическом багаже экс-премьера — не только газовый контракт 2009 года, но и другие спорные решения. "Там ведь был не только газовый контракт. Там был и разрыв единой энергосистемы, из-за чего восточные регионы прошли через жесткий блэкаут", — отметила обозреватель.По её словам, за многочисленными поворотами в карьере Тимошенко прослеживается постоянство. "Много чего было, одно оставалось неизменным — её способность адаптироваться к любым обстоятельствам в интересах собственной власти. Это её ключевая политическая идея", — заключила собеседница издания.Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Подробнее о подоплеке дела Тимошенко — в статье Владимира Скачко "Уголовный переходник Тимошенко. Что и как послужит транзиту власти в Украине" на сайте Украина.ру.

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, юлия тимошенко, украина.ру, елена маркосян, владимир скачко, газ, российский газ, европа, власти украины, киевский режим, новости украины, тимошенко, главные новости, дзен новости сво, украина.ру дзен