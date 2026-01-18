Свой человек для западных элит: Маркосян объяснила, чем Тимошенка похожа на "европейских болтунов" - 18.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260118/svoy-chelovek-dlya-zapadnykh-elit-markosyan-obyasnila-chem-timoshenka-pokhozha-na-evropeyskikh-boltunov-1074402791.html
Свой человек для западных элит: Маркосян объяснила, чем Тимошенка похожа на "европейских болтунов"
Свой человек для западных элит: Маркосян объяснила, чем Тимошенка похожа на "европейских болтунов" - 18.01.2026 Украина.ру
Свой человек для западных элит: Маркосян объяснила, чем Тимошенка похожа на "европейских болтунов"
Западные элиты видят в Юлии Тимошенко "своего человека", похожего на европейских политиков, которые говорят одно, а делают другое. Её ключевой идеей является адаптация к любым обстоятельствам ради сохранения личной власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-01-18T04:15
2026-01-18T04:15
новости
россия
юлия тимошенко
украина.ру
елена маркосян
владимир скачко
газ
российский газ
европа
власти украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102252/15/1022521508_0:0:2782:1566_1920x0_80_0_0_1d4b17a7a6592009b1bdc8205f7acd1d.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о том, доверяют ли западные элиты Тимошенко, учитывая её прошлые договорённости с Россией, Маркосян отметила, что дело не в этом. "Доверяют или не доверяют, я считаю неправильные слова. Скорее западные элиты видят в ней своего человека", — заявила публицист.Она провела прямую параллель между стилем Тимошенко и поведением европолитиков. "Тимошенко такая же, как большинство европейских болтунов: говорит одно, делает другое, думает третье", — сказала Маркосян.Эксперт напомнила, что в политическом багаже экс-премьера — не только газовый контракт 2009 года, но и другие спорные решения. "Там ведь был не только газовый контракт. Там был и разрыв единой энергосистемы, из-за чего восточные регионы прошли через жесткий блэкаут", — отметила обозреватель.По её словам, за многочисленными поворотами в карьере Тимошенко прослеживается постоянство. "Много чего было, одно оставалось неизменным — её способность адаптироваться к любым обстоятельствам в интересах собственной власти. Это её ключевая политическая идея", — заключила собеседница издания.Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.Подробнее о подоплеке дела Тимошенко — в статье Владимира Скачко "Уголовный переходник Тимошенко. Что и как послужит транзиту власти в Украине" на сайте Украина.ру.
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102252/15/1022521508_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2210644990862d7f15e424664b08e5c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, юлия тимошенко, украина.ру, елена маркосян, владимир скачко, газ, российский газ, европа, власти украины, киевский режим, новости украины, тимошенко, главные новости, дзен новости сво, украина.ру дзен
Новости, Россия, Юлия Тимошенко, Украина.ру, Елена Маркосян, Владимир Скачко, газ, российский газ, Европа, власти Украины, киевский режим, Новости Украины, Тимошенко, Главные новости, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен

Свой человек для западных элит: Маркосян объяснила, чем Тимошенка похожа на "европейских болтунов"

04:15 18.01.2026
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости . Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Западные элиты видят в Юлии Тимошенко "своего человека", похожего на европейских политиков, которые говорят одно, а делают другое. Её ключевой идеей является адаптация к любым обстоятельствам ради сохранения личной власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Отвечая на вопрос журналиста о том, доверяют ли западные элиты Тимошенко, учитывая её прошлые договорённости с Россией, Маркосян отметила, что дело не в этом. "Доверяют или не доверяют, я считаю неправильные слова. Скорее западные элиты видят в ней своего человека", — заявила публицист.
Она провела прямую параллель между стилем Тимошенко и поведением европолитиков. "Тимошенко такая же, как большинство европейских болтунов: говорит одно, делает другое, думает третье", — сказала Маркосян.
Эксперт напомнила, что в политическом багаже экс-премьера — не только газовый контракт 2009 года, но и другие спорные решения. "Там ведь был не только газовый контракт. Там был и разрыв единой энергосистемы, из-за чего восточные регионы прошли через жесткий блэкаут", — отметила обозреватель.
По её словам, за многочисленными поворотами в карьере Тимошенко прослеживается постоянство. "Много чего было, одно оставалось неизменным — её способность адаптироваться к любым обстоятельствам в интересах собственной власти. Это её ключевая политическая идея", — заключила собеседница издания.
Полный текст интервью "Елена Маркосян: Тимошенко, гибкая как "китайский мальчик", может стать мостом между Россией и Европой" на сайте Украина.ру.
Подробнее о подоплеке дела Тимошенко — в статье Владимира Скачко "Уголовный переходник Тимошенко. Что и как послужит транзиту власти в Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЮлия ТимошенкоУкраина.руЕлена МаркосянВладимир Скачкогазроссийский газЕвропавласти Украиныкиевский режимНовости УкраиныТимошенкоГлавные новостидзен новости СВОУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Дрейфующий Трамп: эксперт раскрыл, почему президент США отошел от MAGA и движется к позиции Рубио
04:15Свой человек для западных элит: Маркосян объяснила, чем Тимошенка похожа на "европейских болтунов"
02:45Рауль Кастро в борьбе с США. Семейная история
01:05“Слон в посудной лавке” или в чём секрет гренландской авантюры Трампа
23:25Кто же настоящий президент Венесуэлы? История семьи Родригес
22:07Настоящая причина подозрения Тимошенко
20:39Не предательство, а самосохранение: Европа бросает Украину ради союза с Россией
18:40Мирные как заложники, прибытие украинской делегации в США. Итоги 17 января
18:04Россия и Украина обменялись партиями гуманитарных посылок для военнопленных. Главное к этому часу
17:57NYT: Прибалтика обвиняет российских иноагентов в "кремлёвских нарративах" и "языке Путина"
17:38Глава администрации Харькова заявил о серьёзных повреждениях энергообъекта после обстрела
17:35Как украинский кризис влияет на Иран и Венесуэлу: Семибратов о внешнем вмешательстве и переговорах
17:21Четырём украинцам и одному россиянину в Польше грозит пожизненное заключение
17:17Когда слова ничего не стоят. В Евросоюзе заговорили о диалоге с Путиным, но это еще ничего не значит
16:59В Киеве продолжаются экстренные отключения электричества
16:13ЕС имеет "план Б" по Гренландии на случай неудачи с США. Главное к этому часу
16:06Reuters: Зеленскому предстоят трудные переговоры в США, Вашингтон давит на Киев
16:03Армия России успешно продвигается на нескольких участках Запорожского направления
16:00Киевский процесс: 80 лет возмездию на Майдане
15:50ВС РФ ударили по газовой инфраструктуре в Харькове
Лента новостейМолния