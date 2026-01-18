https://ukraina.ru/20260118/nashi-rakety-dostanut-do-lyubogo-agressora-ekspert-o-tekhnologicheskom-prevoskhodstve-rossii-1074446505.html

"Наши ракеты достанут до любого агрессора": эксперт о технологическом превосходстве России

Россия создала четыре неядерных гиперзвуковых комплекса и обновила семь типов межконтинентальных баллистических ракет. Но у нас есть ракеты, которые достанут до любого агрессора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

Отвечая на вопрос о военных ресурсах, Леонков подчеркнул технологическое превосходство России. "У нас есть четыре неядерных гиперзвуковых комплекса и обновлены семь межконтинентальных баллистических ракет наземного, морского и шахтного базирования. У нас более широкий инструментарий, в отличие от противника", — заявил аналитик.Комментируя непредсказуемое поведение слабеющего Запада, Леонков отметил необходимость бдительности. "Тем не менее, надо держать ухо востро. Потому что Запад, который теряет свое могущество, может повести себя как крыса, загнанная в угол", — сказал эксперт.Военный аналитик подчеркнул, что мощный ракетный арсенал гарантирует безопасность страны. "Но у нас есть ракеты, которые достанут до любого агрессора. Как в ядерном, так и в неядерном исполнении", — констатировал Леонков. Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.О том, почему на войне нередко переплетается смешное и трагическое — в материале Александра Чаленко "Позывной "Калина": Мы же из Сталинграда – у нас руки, держащие пулемет, не трясутся" на сайте Украина.ру.

2026

Новости

