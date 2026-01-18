"Наши ракеты достанут до любого агрессора": эксперт о технологическом превосходстве России - 18.01.2026 Украина.ру
"Наши ракеты достанут до любого агрессора": эксперт о технологическом превосходстве России
"Наши ракеты достанут до любого агрессора": эксперт о технологическом превосходстве России - 18.01.2026 Украина.ру
"Наши ракеты достанут до любого агрессора": эксперт о технологическом превосходстве России
Россия создала четыре неядерных гиперзвуковых комплекса и обновила семь типов межконтинентальных баллистических ракет. Но у нас есть ракеты, которые достанут до любого агрессора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2026-01-18T04:45
2026-01-18T04:45
Отвечая на вопрос о военных ресурсах, Леонков подчеркнул технологическое превосходство России. "У нас есть четыре неядерных гиперзвуковых комплекса и обновлены семь межконтинентальных баллистических ракет наземного, морского и шахтного базирования. У нас более широкий инструментарий, в отличие от противника", — заявил аналитик.Комментируя непредсказуемое поведение слабеющего Запада, Леонков отметил необходимость бдительности. "Тем не менее, надо держать ухо востро. Потому что Запад, который теряет свое могущество, может повести себя как крыса, загнанная в угол", — сказал эксперт.Военный аналитик подчеркнул, что мощный ракетный арсенал гарантирует безопасность страны. "Но у нас есть ракеты, которые достанут до любого агрессора. Как в ядерном, так и в неядерном исполнении", — констатировал Леонков.
Россия создала четыре неядерных гиперзвуковых комплекса и обновила семь типов межконтинентальных баллистических ракет. Но у нас есть ракеты, которые достанут до любого агрессора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Отвечая на вопрос о военных ресурсах, Леонков подчеркнул технологическое превосходство России. "У нас есть четыре неядерных гиперзвуковых комплекса и обновлены семь межконтинентальных баллистических ракет наземного, морского и шахтного базирования. У нас более широкий инструментарий, в отличие от противника", — заявил аналитик.
Комментируя непредсказуемое поведение слабеющего Запада, Леонков отметил необходимость бдительности. "Тем не менее, надо держать ухо востро. Потому что Запад, который теряет свое могущество, может повести себя как крыса, загнанная в угол", — сказал эксперт.
Военный аналитик подчеркнул, что мощный ракетный арсенал гарантирует безопасность страны. "Но у нас есть ракеты, которые достанут до любого агрессора. Как в ядерном, так и в неядерном исполнении", — констатировал Леонков.

"Президент [России Владимир Путин] сказал, что "Буревестник" будет развиваться. Он у нас будет сверхзвуковой и гиперзвуковой. А гиперзвуковой "Буревестник" — это более дешевый аналог межконтинентальной баллистической ракеты. К тому же, маневренный и избирательный", — заключил собеседник издания.

Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины" на сайте Украина.ру.
О том, почему на войне нередко переплетается смешное и трагическое — в материале Александра Чаленко "Позывной "Калина": Мы же из Сталинграда – у нас руки, держащие пулемет, не трясутся" на сайте Украина.ру.
