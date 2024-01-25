https://ukraina.ru/20240125/1052887422.html
Киеву плевать на своих пленных — Константинов
Киеву плевать на своих пленных — Константинов - 25.01.2024 Украина.ру
Киеву плевать на своих пленных — Константинов
Ситуация со сбитым российским самолетом Ил-76 показала, что нынешним киевским властям плевать на своих пленных. Об этом заявил 25 января глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2024-01-25T08:14
2024-01-25T08:14
2024-01-25T08:19
ил-76
владимир константинов
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украина
самолет
пленные
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"Нынешней киевской хунте абсолютно плевать на своих солдат, тем более военнопленных. В своем безудержном желании заработать побольше денег и выполнить миссию, возложенную западными хозяевами и кукловодами, режим Зеленского старается вовсю, устраивая кровавую жатву и людоедскую страду. И для них неважно, кого убивать – русских или украинцев", - сказал Константинов.Накануне Вооруженные силы Украины сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).
https://ukraina.ru/20240124/1052878072.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ил-76, владимир константинов, новости, украина, самолет, пленные
Ил-76, Владимир Константинов, Новости, Украина, самолет, Пленные
Киеву плевать на своих пленных — Константинов
08:14 25.01.2024 (обновлено: 08:19 25.01.2024)
Ситуация со сбитым российским самолетом Ил-76 показала, что нынешним киевским властям плевать на своих пленных. Об этом заявил 25 января глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Нынешней киевской хунте абсолютно плевать на своих солдат, тем более военнопленных. В своем безудержном желании заработать побольше денег и выполнить миссию, возложенную западными хозяевами и кукловодами, режим Зеленского старается вовсю, устраивая кровавую жатву и людоедскую страду. И для них неважно, кого убивать – русских или украинцев", - сказал Константинов.
Накануне Вооруженные силы Украины сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).