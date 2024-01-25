https://ukraina.ru/20240125/1052887422.html

Киеву плевать на своих пленных — Константинов

Киеву плевать на своих пленных — Константинов - 25.01.2024 Украина.ру

Киеву плевать на своих пленных — Константинов

Ситуация со сбитым российским самолетом Ил-76 показала, что нынешним киевским властям плевать на своих пленных. Об этом заявил 25 января глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости

2024-01-25T08:14

2024-01-25T08:14

2024-01-25T08:19

ил-76

владимир константинов

новости

украина

самолет

пленные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038790262_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe83890605b0cb65213301629399f9db.jpg

"Нынешней киевской хунте абсолютно плевать на своих солдат, тем более военнопленных. В своем безудержном желании заработать побольше денег и выполнить миссию, возложенную западными хозяевами и кукловодами, режим Зеленского старается вовсю, устраивая кровавую жатву и людоедскую страду. И для них неважно, кого убивать – русских или украинцев", - сказал Константинов.Накануне Вооруженные силы Украины сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – всего 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).

https://ukraina.ru/20240124/1052878072.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ил-76, владимир константинов, новости, украина, самолет, пленные