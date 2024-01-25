https://ukraina.ru/20240125/1052885706.html

"Мы обязательно отомстим": командир танковой роты о том, как побеждает страх и переносит гибель товарищей

"Мы обязательно отомстим": командир танковой роты о том, как побеждает страх и переносит гибель товарищей - 25.01.2024 Украина.ру

"Мы обязательно отомстим": командир танковой роты о том, как побеждает страх и переносит гибель товарищей

Спецоперация на Украине — это защита населения, которая подверглась натиску со стороны киевского режима. Это защита Родины и семьи, родных, близких. Если не будет нас, то никто не будет выполнять эти задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"

2024-01-25T06:45

2024-01-25T06:45

2024-01-25T06:45

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Для меня эта война — это защита украинского населения, которое подверглось натиску со стороны киевского режима. Также это защита нашей родины и семьи, родных и близких, рассказал командир.Чтобы преодолеть страх, я стараюсь отвлечь себя и товарищей разговорами и шутками. Чрезмерно не зацикливаюсь на выполнении задач, просто мы делаем свое дело. Страх присутствует, но его не нужно показывать, добавил военный.Очень тяжело, когда на фронте теряешь боевого товарища, сердце кровью обливается, ком в горле. Мы помним тех, кто остался на поле боя и никогда их не забудем. Мы обязательно за них отомстим, потому что правда на нашей стороне, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052877379.html

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новости, россия, украина, сво, бойцы, военные, население, защита, потери, вс рф