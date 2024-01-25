Грег Вайнер о том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире оказался Янукович, который осудил "Байденомику" - 25.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240125/1052882172.html
Грег Вайнер о том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире оказался Янукович, который осудил "Байденомику"
Грег Вайнер о том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире оказался Янукович, который осудил "Байденомику" - 25.01.2024 Украина.ру
Грег Вайнер о том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире оказался Янукович, который осудил "Байденомику"
Кого только не увидишь во время избирательной кампании в США. О том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире Янукович выступил против Байдена, а также о перспективах выделения денег Киеву на войну с Россией в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
2024-01-25T05:20
2024-01-25T05:20
интервью
украина
россия
сша
праймериз
джо байден
дональд трамп
владимир зеленский
территория
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042266526_90:11:814:418_1920x0_80_0_0_7035fba9833c9a7e1acd806eb8a19c83.jpg
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на очередном брифинге 23 января отметил, что Белый дом считает запрос на 61 миллиард долларов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) "адекватным" и хочет, чтобы американские законодатели из Конгресса его рассмотрели.— Грэг, ранее в январе от Кирби звучали слова о том, что помощь Украине может быть уменьшена. Есть ли какие-то подвижки в истории с голосованием за бюджет для Киева?— Еще до Кирби я говорил, что помощь Украине будет уменьшена. И сейчас не сомневаюсь в этом. Это часть компромисса между республиканской и демократической партиями.Напомню, что ситуация с нелегальной миграцией стоит третьей по популярности в Америке, и 11% американцев ею озабочены. Еще 19% граждан волнует экономика Штатов. Для республиканцев все это важно.Если говорить о последних новостях в этой истории, Верховный Суд отменил решение губернатора Техаса Грега Эбботта. Ранее он подписал указы, согласно которым национальная гвардия штата подошла к границе с Мексикой и заблокировала ее, оттеснив представителей федеральной миграционной службы.Сегодня федералы снова вернулись на границу в этом районе. Мигранты спокойно пересекают рубеж и становятся в очередь на получение политического убежища в США.— Сколько миллиардов, по-вашему, дадут Украине?— Я думаю, если Украина получит половину указанной суммы, половину от 61 миллиарда долларов, демократы будут уже очень довольны. Потому что жестко ведет себя оппозиция на фоне начала избирательной кампании. Проходят кокусы и праймериз. Республиканцам надо подогревать интерес своих избирателей, и естественно, они будут биться за те положения, которые популярны среди электората.— Зеленский подписал указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях России. Есть ли на Западе какая-то реакции на это?— Я вчера общался с зарубежными коллегами по этому поводу. Реакции никакой. Я даже удивился. То есть никому нет дела до Украины. Я говорил с 3–4 людьми в Штатах, которые занимаются политикой, много пишут и говорят об Украине. Они даже не были готовы к этому вопросу!Зеленский явно обратился к внутреннему электорату — видимо, желая показать, что Украина не хуже России. Дескать, смотрите украинцы, мы тоже можем требовать территории. Мы тоже крутые.— Трамп победил на праймериз в Нью-Гэмпшире, набрав 54% голосов. У Никки Хейли — около 44%. Вы ожидали таких результатов?— В отношении Трампа — да, ожидал. А вот Хейли меня удивила. Я предполагал, что у нее будет максимум 32%, а она выдала 44%. Это феноменально!— Но она все равно проигрывает Трампу. Что значат для Хейли полученные голоса?— За месяц до Айовы у нее было 9%. Почему-то все об этом забывают. В Айове она получила 19%, а теперь набрала в Нью-Гэмпшире 44%. Повторюсь, это космический рывок. По Хейли же я вижу две ключевые точки. Первая — это праймериз, которые состоятся в Южной Каролине. Это штат, в котором Хейли была два раза губернатором. Если она выиграет там, конечно, это даст буст, энергетику для дальнейшего рывка.Во-вторых, Хейли заявила, что она останется в избирательной гонке до супервторника: до 15 марта, когда голосование пройдёт сразу в 15 штатах.Кроме того, ядерный электорат Трампа — плюс-минус 50%. На мой взгляд, этого мало для победы в национальных выборах. Опрос, сделанный по заказу Reuters, показал, что 49% избирателей-республиканцев (а это приличная цифра) на национальном уровне беспокоит 91 уголовное дело Трампа. Цифра приличная.Поэтому, если Трампа "зацепит" какой-нибудь суд, примет фундаментальное решение против него, у Хейли есть шанс стать представителем от республиканцев на выборах президента. Ведь Трампу по совокупности всех судов грозит 900 лет!Я такого не помню ни в одной президентской кампании, начиная с Рейгана. Не было кандидатов с таким криминальным грузом, как у Трампа. Это абсолютно эксклюзивная ситуация в истеблишменте США.— Вы упомянули о важности праймериз, которые пройдут 24 февраля в Южной Каролине. Какие у вас прогнозы по ним?— Там существует конфликт в аппарате республиканской партии. Если верить Трампу, республиканцы в Южной Каролине якобы обещали ему полную поддержку — что будут контролировать избирателей.Я думаю, это нереально сделать — гарантировать избирателя и результат. Например, в Нью-Гэмпшире за Трампа отдали голоса только 36% женщин и 40% людей с высшим образованием — из общего числа голосующих. Остальные выбрали Никки Хейли.— Каковы шансы Байдена сейчас?— Я смотрел 22 января канал CGTN, китайское телевидение. Там показывали видеотрансляцию с опроса в Нью-Гэмпшире — кто за кого будет голосовать.И вот в кадре появляется человек — худой, трясущийся, с облезлой бородкой. И говорит: "Байденомика [экономика Байдена] — это страшная вещь. Это удорожание, это катастрофа! Раньше я покупал 6 банок пива за 6 долларов, а сейчас — за 13". А внизу титрами фамилия этого избирателя — Янукович.Я долго смеялся над таким курьёзным совпадением. Местный Янукович против местного Байдена. В Америке!— Что у демократов происходит с избирательной кампанией?— Пока что демократы не проводили праймериз. Но, кстати, Нью-Гэмпшир является интересным исключением по праймериз.Во-первых, там можно голосовать и республиканцам, и демократам, и независимым избирателям. В чем сила голосования за Хейли — за нее как раз проголосовало большое число независимых демократов. А на выборах президента США они решают все.Во-вторых, несмотря на то, что Байдена не было в списках кандидатов в Нью-Гэмпшире, его можно было вписать туда от руки. И 67% избирателей-демократов проголосовали за него.Там был еще конгрессмен Филлипс, но он получил 19%.Последние опросы показывают, что Хейли "бьет" Байдена на 17%. И, конечно, возраст (ему 77 лет) продолжает играть против него.Помню, когда Рейган выиграл выборы президента, ему было 69 лет. Говорили, дескать, инвалид пришел в Белый Дом. Когда Эйзенхауэр стал главой США, ему было 64 года. И тоже считалось, что он пожилой человек.Но подобных нынешней "гонок пенсионеров" за пост президента в США еще не было вообще. После 60-х годов Никсон занял пост вице-президента в 38 лет; а Кеннеди президента — в 43 года.Не могу понять, в чем дело. Либо электорат постарел, много пенсионеров в Штатах, которых не смущает возраст [Байдена и Трампа]. Либо причина в чем-то ином.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20240116/1052726695.html
https://ukraina.ru/20240124/1052880149.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042266526_128:0:763:476_1920x0_80_0_0_b8efa94711ad1e702e0dbbc70b59be25.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, сша, праймериз, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, территория, военная помощь, выборы
Интервью, Украина, Россия, США, праймериз, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, территория, военная помощь, выборы

Грег Вайнер о том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире оказался Янукович, который осудил "Байденомику"

05:20 25.01.2024
 
© mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
© mega-stars.ru
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кого только не увидишь во время избирательной кампании в США. О том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире Янукович выступил против Байдена, а также о перспективах выделения денег Киеву на войну с Россией в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на очередном брифинге 23 января отметил, что Белый дом считает запрос на 61 миллиард долларов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) "адекватным" и хочет, чтобы американские законодатели из Конгресса его рассмотрели.
— Грэг, ранее в январе от Кирби звучали слова о том, что помощь Украине может быть уменьшена. Есть ли какие-то подвижки в истории с голосованием за бюджет для Киева?
— Еще до Кирби я говорил, что помощь Украине будет уменьшена. И сейчас не сомневаюсь в этом. Это часть компромисса между республиканской и демократической партиями.
Напомню, что ситуация с нелегальной миграцией стоит третьей по популярности в Америке, и 11% американцев ею озабочены. Еще 19% граждан волнует экономика Штатов. Для республиканцев все это важно.
Если говорить о последних новостях в этой истории, Верховный Суд отменил решение губернатора Техаса Грега Эбботта. Ранее он подписал указы, согласно которым национальная гвардия штата подошла к границе с Мексикой и заблокировала ее, оттеснив представителей федеральной миграционной службы.
Сегодня федералы снова вернулись на границу в этом районе. Мигранты спокойно пересекают рубеж и становятся в очередь на получение политического убежища в США.
Грег Вайнер интервью
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— Сколько миллиардов, по-вашему, дадут Украине?
— Я думаю, если Украина получит половину указанной суммы, половину от 61 миллиарда долларов, демократы будут уже очень довольны. Потому что жестко ведет себя оппозиция на фоне начала избирательной кампании.
Проходят кокусы и праймериз. Республиканцам надо подогревать интерес своих избирателей, и естественно, они будут биться за те положения, которые популярны среди электората.
— Зеленский подписал указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях России. Есть ли на Западе какая-то реакции на это?
— Я вчера общался с зарубежными коллегами по этому поводу. Реакции никакой. Я даже удивился. То есть никому нет дела до Украины. Я говорил с 3–4 людьми в Штатах, которые занимаются политикой, много пишут и говорят об Украине. Они даже не были готовы к этому вопросу!
Зеленский явно обратился к внутреннему электорату — видимо, желая показать, что Украина не хуже России. Дескать, смотрите украинцы, мы тоже можем требовать территории. Мы тоже крутые.
— Трамп победил на праймериз в Нью-Гэмпшире, набрав 54% голосов. У Никки Хейли — около 44%. Вы ожидали таких результатов?
— В отношении Трампа — да, ожидал. А вот Хейли меня удивила. Я предполагал, что у нее будет максимум 32%, а она выдала 44%. Это феноменально!
— Но она все равно проигрывает Трампу. Что значат для Хейли полученные голоса?
— За месяц до Айовы у нее было 9%. Почему-то все об этом забывают. В Айове она получила 19%, а теперь набрала в Нью-Гэмпшире 44%. Повторюсь, это космический рывок.
По Хейли же я вижу две ключевые точки. Первая — это праймериз, которые состоятся в Южной Каролине. Это штат, в котором Хейли была два раза губернатором. Если она выиграет там, конечно, это даст буст, энергетику для дальнейшего рывка.
Во-вторых, Хейли заявила, что она останется в избирательной гонке до супервторника: до 15 марта, когда голосование пройдёт сразу в 15 штатах.
Кроме того, ядерный электорат Трампа — плюс-минус 50%. На мой взгляд, этого мало для победы в национальных выборах. Опрос, сделанный по заказу Reuters, показал, что 49% избирателей-республиканцев (а это приличная цифра) на национальном уровне беспокоит 91 уголовное дело Трампа. Цифра приличная.
Поэтому, если Трампа "зацепит" какой-нибудь суд, примет фундаментальное решение против него, у Хейли есть шанс стать представителем от республиканцев на выборах президента. Ведь Трампу по совокупности всех судов грозит 900 лет!
Я такого не помню ни в одной президентской кампании, начиная с Рейгана. Не было кандидатов с таким криминальным грузом, как у Трампа. Это абсолютно эксклюзивная ситуация в истеблишменте США.
— Вы упомянули о важности праймериз, которые пройдут 24 февраля в Южной Каролине. Какие у вас прогнозы по ним?
— Там существует конфликт в аппарате республиканской партии. Если верить Трампу, республиканцы в Южной Каролине якобы обещали ему полную поддержку — что будут контролировать избирателей.
Я думаю, это нереально сделать — гарантировать избирателя и результат. Например, в Нью-Гэмпшире за Трампа отдали голоса только 36% женщин и 40% людей с высшим образованием — из общего числа голосующих. Остальные выбрали Никки Хейли.
Грег Вайнер интервью
16 января, 17:54
Грег Вайнер о праймериз в Айове: Борьба за Белый дом началась с сюрпризовВернется ли Барак Обама в Белый дом, какой козырь против Байдена есть у республиканцев и что будет с военной помощью Украине, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
— Каковы шансы Байдена сейчас?
— Я смотрел 22 января канал CGTN, китайское телевидение. Там показывали видеотрансляцию с опроса в Нью-Гэмпшире — кто за кого будет голосовать.
И вот в кадре появляется человек — худой, трясущийся, с облезлой бородкой. И говорит: "Байденомика [экономика Байдена] — это страшная вещь. Это удорожание, это катастрофа! Раньше я покупал 6 банок пива за 6 долларов, а сейчас — за 13". А внизу титрами фамилия этого избирателя — Янукович.
Я долго смеялся над таким курьёзным совпадением. Местный Янукович против местного Байдена. В Америке!
— Что у демократов происходит с избирательной кампанией?
— Пока что демократы не проводили праймериз. Но, кстати, Нью-Гэмпшир является интересным исключением по праймериз.
Во-первых, там можно голосовать и республиканцам, и демократам, и независимым избирателям. В чем сила голосования за Хейли — за нее как раз проголосовало большое число независимых демократов. А на выборах президента США они решают все.
Во-вторых, несмотря на то, что Байдена не было в списках кандидатов в Нью-Гэмпшире, его можно было вписать туда от руки. И 67% избирателей-демократов проголосовали за него.
Там был еще конгрессмен Филлипс, но он получил 19%.
Последние опросы показывают, что Хейли "бьет" Байдена на 17%. И, конечно, возраст (ему 77 лет) продолжает играть против него.
Помню, когда Рейган выиграл выборы президента, ему было 69 лет. Говорили, дескать, инвалид пришел в Белый Дом. Когда Эйзенхауэр стал главой США, ему было 64 года. И тоже считалось, что он пожилой человек.
- РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 17:09
Трамп собрал команду новых "Мстителей", а Байден победил, не участвуя. Итоги праймериз в Нью-ГэмпширеИзбирательная кампания в США набирает обороты, 23 января состоялись первые праймериз
Но подобных нынешней "гонок пенсионеров" за пост президента в США еще не было вообще. После 60-х годов Никсон занял пост вице-президента в 38 лет; а Кеннеди президента — в 43 года.
Не могу понять, в чем дело. Либо электорат постарел, много пенсионеров в Штатах, которых не смущает возраст [Байдена и Трампа]. Либо причина в чем-то ином.
 
ИнтервьюУкраинаРоссияСШАпраймеризДжо БайденДональд ТрампВладимир Зеленскийтерриториявоенная помощьвыборы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:55Экс-советник Пентагона назвал число погибших на Украине американцев
07:41Люди на Западе устали от Украины - Нарышкин
07:30Битва за Авдеевку: военный эксперт объяснил, когда ВС РФ окончательно перережут логистику ВСУ в Орловке
07:26В Одессе взрывами повредило промышленный объект — власти
07:15Авдеевский фронт: военный эксперт объяснил деградацию обороны и моральное разложение частей ВСУ
07:13Летчики Ил-76 отводили самолет от населенного пункта — Балицкий
07:00"Я лежал под танком и молился": военный рассказал о вере на фронте и национальном единстве в зоне СВО
06:45"Мы обязательно отомстим": командир танковой роты о том, как побеждает страх и переносит гибель товарищей
06:30Командир танковой роты рассказал о сплоченности бойцов и командном взаимодействии танкистов на поле боя
06:21Дмитрий Выдрин: Пока Британия и Франция сулят Украине безопасность, в Европе рождается альянс "ВеСло"
06:15"Цель номер один": командир роты раскрыл, почему "Леопарды" и "Челленджеры" проигрывают на поле боя
06:00"ВСУ мало не покажется": командир роты о том, как танковые батальоны "кулаком" проламывают оборону ВСУ
05:45ПТУРы, магнитные мины и "Баба-Яга": командир роты раскрыл, как танки "научились" отражать удары ВСУ
05:40"Ничто не вечно под Луной". Украинские эксперты и политики о перспективах страны
05:30"У меня проснулась ненависть": военный рассказал, как СВО и гибель командира изменила его мировоззрение
05:20Грег Вайнер о том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире оказался Янукович, который осудил "Байденомику"
05:15"Перед нами заходили спецы": командир танковой роты рассказал о первых боях и начале СВО на Украине
05:14Всё с собой. 11 вещей, которые обязательно должны быть у бойца на фронте
05:00Командир танковой роты с позывным "Хан" о том, как решил стать военным и попал в зону СВО на Украине
04:45"Я стал ценить свою жизнь": командир взвода рассказал, как война меняет приоритеты и отношение к людям
Лента новостейМолния