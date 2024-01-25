https://ukraina.ru/20240125/1052882172.html

Грег Вайнер о том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире оказался Янукович, который осудил "Байденомику"

Грег Вайнер о том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире оказался Янукович, который осудил "Байденомику" - 25.01.2024 Украина.ру

Грег Вайнер о том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире оказался Янукович, который осудил "Байденомику"

Кого только не увидишь во время избирательной кампании в США. О том, как на праймериз в Нью-Гэмпшире Янукович выступил против Байдена, а также о перспективах выделения денег Киеву на войну с Россией в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер

2024-01-25T05:20

2024-01-25T05:20

2024-01-25T05:20

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на очередном брифинге 23 января отметил, что Белый дом считает запрос на 61 миллиард долларов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) "адекватным" и хочет, чтобы американские законодатели из Конгресса его рассмотрели.— Грэг, ранее в январе от Кирби звучали слова о том, что помощь Украине может быть уменьшена. Есть ли какие-то подвижки в истории с голосованием за бюджет для Киева?— Еще до Кирби я говорил, что помощь Украине будет уменьшена. И сейчас не сомневаюсь в этом. Это часть компромисса между республиканской и демократической партиями.Напомню, что ситуация с нелегальной миграцией стоит третьей по популярности в Америке, и 11% американцев ею озабочены. Еще 19% граждан волнует экономика Штатов. Для республиканцев все это важно.Если говорить о последних новостях в этой истории, Верховный Суд отменил решение губернатора Техаса Грега Эбботта. Ранее он подписал указы, согласно которым национальная гвардия штата подошла к границе с Мексикой и заблокировала ее, оттеснив представителей федеральной миграционной службы.Сегодня федералы снова вернулись на границу в этом районе. Мигранты спокойно пересекают рубеж и становятся в очередь на получение политического убежища в США.— Сколько миллиардов, по-вашему, дадут Украине?— Я думаю, если Украина получит половину указанной суммы, половину от 61 миллиарда долларов, демократы будут уже очень довольны. Потому что жестко ведет себя оппозиция на фоне начала избирательной кампании. Проходят кокусы и праймериз. Республиканцам надо подогревать интерес своих избирателей, и естественно, они будут биться за те положения, которые популярны среди электората.— Зеленский подписал указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях России. Есть ли на Западе какая-то реакции на это?— Я вчера общался с зарубежными коллегами по этому поводу. Реакции никакой. Я даже удивился. То есть никому нет дела до Украины. Я говорил с 3–4 людьми в Штатах, которые занимаются политикой, много пишут и говорят об Украине. Они даже не были готовы к этому вопросу!Зеленский явно обратился к внутреннему электорату — видимо, желая показать, что Украина не хуже России. Дескать, смотрите украинцы, мы тоже можем требовать территории. Мы тоже крутые.— Трамп победил на праймериз в Нью-Гэмпшире, набрав 54% голосов. У Никки Хейли — около 44%. Вы ожидали таких результатов?— В отношении Трампа — да, ожидал. А вот Хейли меня удивила. Я предполагал, что у нее будет максимум 32%, а она выдала 44%. Это феноменально!— Но она все равно проигрывает Трампу. Что значат для Хейли полученные голоса?— За месяц до Айовы у нее было 9%. Почему-то все об этом забывают. В Айове она получила 19%, а теперь набрала в Нью-Гэмпшире 44%. Повторюсь, это космический рывок. По Хейли же я вижу две ключевые точки. Первая — это праймериз, которые состоятся в Южной Каролине. Это штат, в котором Хейли была два раза губернатором. Если она выиграет там, конечно, это даст буст, энергетику для дальнейшего рывка.Во-вторых, Хейли заявила, что она останется в избирательной гонке до супервторника: до 15 марта, когда голосование пройдёт сразу в 15 штатах.Кроме того, ядерный электорат Трампа — плюс-минус 50%. На мой взгляд, этого мало для победы в национальных выборах. Опрос, сделанный по заказу Reuters, показал, что 49% избирателей-республиканцев (а это приличная цифра) на национальном уровне беспокоит 91 уголовное дело Трампа. Цифра приличная.Поэтому, если Трампа "зацепит" какой-нибудь суд, примет фундаментальное решение против него, у Хейли есть шанс стать представителем от республиканцев на выборах президента. Ведь Трампу по совокупности всех судов грозит 900 лет!Я такого не помню ни в одной президентской кампании, начиная с Рейгана. Не было кандидатов с таким криминальным грузом, как у Трампа. Это абсолютно эксклюзивная ситуация в истеблишменте США.— Вы упомянули о важности праймериз, которые пройдут 24 февраля в Южной Каролине. Какие у вас прогнозы по ним?— Там существует конфликт в аппарате республиканской партии. Если верить Трампу, республиканцы в Южной Каролине якобы обещали ему полную поддержку — что будут контролировать избирателей.Я думаю, это нереально сделать — гарантировать избирателя и результат. Например, в Нью-Гэмпшире за Трампа отдали голоса только 36% женщин и 40% людей с высшим образованием — из общего числа голосующих. Остальные выбрали Никки Хейли.— Каковы шансы Байдена сейчас?— Я смотрел 22 января канал CGTN, китайское телевидение. Там показывали видеотрансляцию с опроса в Нью-Гэмпшире — кто за кого будет голосовать.И вот в кадре появляется человек — худой, трясущийся, с облезлой бородкой. И говорит: "Байденомика [экономика Байдена] — это страшная вещь. Это удорожание, это катастрофа! Раньше я покупал 6 банок пива за 6 долларов, а сейчас — за 13". А внизу титрами фамилия этого избирателя — Янукович.Я долго смеялся над таким курьёзным совпадением. Местный Янукович против местного Байдена. В Америке!— Что у демократов происходит с избирательной кампанией?— Пока что демократы не проводили праймериз. Но, кстати, Нью-Гэмпшир является интересным исключением по праймериз.Во-первых, там можно голосовать и республиканцам, и демократам, и независимым избирателям. В чем сила голосования за Хейли — за нее как раз проголосовало большое число независимых демократов. А на выборах президента США они решают все.Во-вторых, несмотря на то, что Байдена не было в списках кандидатов в Нью-Гэмпшире, его можно было вписать туда от руки. И 67% избирателей-демократов проголосовали за него.Там был еще конгрессмен Филлипс, но он получил 19%.Последние опросы показывают, что Хейли "бьет" Байдена на 17%. И, конечно, возраст (ему 77 лет) продолжает играть против него.Помню, когда Рейган выиграл выборы президента, ему было 69 лет. Говорили, дескать, инвалид пришел в Белый Дом. Когда Эйзенхауэр стал главой США, ему было 64 года. И тоже считалось, что он пожилой человек.Но подобных нынешней "гонок пенсионеров" за пост президента в США еще не было вообще. После 60-х годов Никсон занял пост вице-президента в 38 лет; а Кеннеди президента — в 43 года.Не могу понять, в чем дело. Либо электорат постарел, много пенсионеров в Штатах, которых не смущает возраст [Байдена и Трампа]. Либо причина в чем-то ином.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, праймериз, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, территория, военная помощь, выборы