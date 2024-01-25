Брешко-Брешковская: 180 лет "бабушке русской революции" и защитница русских Закарпатья

Например, местные коммунисты громко выступали за присоединение региона к советской Украине и по этой причине в языковом споре активно поддерживали украинскую сторону и со временем переориентировали свои издания на украинский язык. Коммунисты также принципиально называли Подкарпатскую Русь Закарпатской Украиной в своих документах и заявлениях. Аналогичная ситуация была и с другими партиями.

Как уже говорилось, Масарик покровительствовал русским эмигрантам. Некоторые даже получали пенсии и пособия от государства. Однако одним из условий было воздержание от активной политической деятельности. Серьезно заниматься политикой эмигрантам не рекомендовалось.

Естественно, это касалось и Брешко-Брешковской. Поэтому не совсем верно утверждать, что она была основателем Карпаторусской трудовой партии.

Она действительно была близка к этой партии хотя бы потому, что придерживалась аграрной программы, похожей на эсеровскую, поддерживала преподавание на русском языке и вдобавок дружила с ее лидерами, например, с одним из учредителей Илларионом Цуркановичем.

Цурканович был издателем газеты «Русская земля», одним из самых видных русофилов Подкарпатской Руси и в годы Первой мировой едва не был за это казнен.

Политическая платформа Карпаторусской трудовой партии заключалась в следующем: широкая автономия для региона, официальный статус русского языка и его преподавание в школах, аграрная реформа, поддержка православного населения.

В справке НКГБ УССР партия охарактеризована так: «Ставила своей задачей объединить учительство русского направления всех категорий и обещала ему выхлопотать право преподавания в школах на русском языке. Партия вела ожесточенную борьбу с украинским языком в школах и украинцами, овладевшими школьным делом».

Партия пережила короткий звездный час в середине 20-х, как раз после приезда Брешковской. В том числе этим успехом КРТП обязана тем, что ее поддержала такая известная личность.

На выборах в 1924 году партия набрала максимальные для себя 8% голосов. Ей удалось провести в парламент Андрея Гагатко — соучредителя партии и видного русофила. Однако всерьез конкурировать с коммунистами (имевшими поддержку от СССР), Аграрной партией (от чехословаков) и Автономным земледельческим союзом (от венгров) ей было очень трудно. Опираться они могли только на свои силы и на помощь эмигрантских организаций.