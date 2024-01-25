Брешко-Брешковская: 180 лет "бабушке русской революции" и защитница русских Закарпатья - 25.01.2024 Украина.ру
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Брешко-Брешковская: 180 лет "бабушке русской революции" и защитница русских Закарпатья
Брешко-Брешковская: 180 лет "бабушке русской революции" и защитница русских Закарпатья - 25.01.2024 Украина.ру
Брешко-Брешковская: 180 лет "бабушке русской революции" и защитница русских Закарпатья
Екатерина Брешко-Брешковская, знаменитая "бабушка русской революции", ставшая одной из самых видных деятельниц революционного движения, родилась 25 января 1844 года. Идеолог эсеровского террора, пережившая краткий всплеск популярности при Керенском, а в последние годы неожиданно ставшая общественным деятелем Подкарпатской Руси
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Евгений Антонюк
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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История, Закарпатье, революция, История, история Украины, XIX век, XX век, террорист

Брешко-Брешковская: 180 лет "бабушке русской революции" и защитница русских Закарпатья

16:01 25.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЕкатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844-1934), одна из организаторов партии эсеров.
Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844-1934), одна из организаторов партии эсеров. - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Евгений Антонюк
публицист
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Екатерина Брешко-Брешковская, знаменитая "бабушка русской революции", ставшая одной из самых видных деятельниц революционного движения, родилась 25 января 1844 года. Идеолог эсеровского террора, пережившая краткий всплеск популярности при Керенском, а в последние годы неожиданно ставшая общественным деятелем Подкарпатской Руси

Екатерина Вериго родилась в дворянской семье в Витебской губернии, но росла в родительском имении на Черниговщине. Получила домашнее образование, затем окончила женскую гимназию.

С юных лет будущая знаменитая революционерка придерживалась прогрессивных взглядов, как это тогда называлось. Замуж она вышла за помещика Николая Брешко-Брешковского, который отличался схожими общественными идеалами.

Супруги организовали ряд проектов, призванных облегчить существование крестьян (школу для сельских детей, ссудную кассу), но Екатерина с годами становилась все более радикальной, а вот у ее супруга радикализм имел свои пределы.

Закончилось тем, что 30-летняя Екатерина оставила новорожденного сына на попечение родни и отправилась на поиски революционных приключений.

Сын, выросший без матери, всю жизнь был обижен тем, что она его бросила. Он стал известным журналистом и писателем (его книги, хотя их и громила критика, пользовались до революции большой популярностью именно у широких слоев читателей), революционных убеждений матери не разделял, а после революции и вовсе стал придерживаться ультраправых взглядов. После прихода к власти в Германии нацистов перебрался к ним и работал в пропагандистском ведомстве Геббельса.

12 октября 2018, 14:28
Кровавый список ГольденбергаПоговорим о бесах. В октябре 1879 г. в Харькове Григорий Гольденберг и Андрей Желябов делали доклады о необходимости террора. Собрались молодые люди из разных сословий, которые очень хотели быстрых и радикальных перемен. Всех собравшихся интересовало выступление человека который за полгода до этого здесь убил местного губернатора князя Кропоткина.

От мужа Брешко-Брешковская ушла в Киевскую коммуну, где познакомилась с Аксельродом и Чайковским. Молодые коммунары решили совершить «хождение в народ», чтобы разбудить его и подтолкнуть к активным действиям.

Брешковская работала в образе солдатки Феклы Косой. На солдатку она походила мало, а крестьяне с большим подозрением относились к этим странным людям, звавшим к бунту. Многие вообще сами задерживали их, подозревая в них агентов помещиков, желающих вернуть крепостное право.

Итогом хождения в народ стал т.н. процесс 193-х, когда на скамье подсудимых оказалась большая группа народников. Брешковская как одна из самых радикальных пропагандисток была приговорена к пяти годам каторги, но, поскольку суд затянулся и она провела долгое время в заключении, ей оставалось отбыть всего несколько месяцев наказания.

После каторги революционерке предстояло жить на поселении в Сибири, однако она предприняла неудавшуюся попытку бежать, и была возвращена на каторгу.

© ruskline.ru
© ruskline.ru

Вплоть до 1896 года Брешко-Брешковская жила на поселении в Сибири, откуда вернулась в европейскую часть России после амнистии по случаю коронации Николая II. В Сибири она пыталась продолжить пропагандистскую работу, но и тут все кончилось полным провалом. Себе Екатерина объясняла неудачу тем, что сибирский крестьянин из-за обилия земли превратился в «янки», убежденного индивидуалиста.

13 декабря 2018, 17:08
Железная Настя. Государственная преступница из донецкой Юзовки29 октября 1875 года у крестьянина села Александровка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии Алексея Камеристого родилась дочь Анастасия, Настенька, значит. Кто в большой крестьянской семье тогда мог подумать, что Настенька станет знаменитой революционеркой и государственной преступницей?

После возвращения она познакомилась с пламенным радикалом Григорием Гершуни, тогда еще начинающим революционером, не помышлявшим о большем, чем подпольное распространение революционной литературы.

Под влиянием Брешковской Гершуни окончательно ушел в революционное подполье. Взялся сначала за изготовление фальшивых паспортов, а затем и за политический террор. Хотя Брешко-Брешковская в старости и выглядела как бабушка божий одуванчик, в более молодые годы была страстной поборницей террора.

В эсеровском руководстве она была одной из самых убежденных сторонниц террористических методов. Причем террор, по Брешковской, должен был быть не только политическим (убийство чиновников), но и экономическим (расправы с фабрикантами), а также аграрным (против помещиков и крупных землевладельцев).

В конечном счете партия эсеров, в руководство которой вошла Брешковская, санкционировала создание Боевой организации, во главе которой встал Гершуни и которая по сути стала партией внутри партии.

Непосредственного участия в терроре Брешковская не принимала. После начала революции 1905 года она уехала в длительное турне по Америке для сбора денег на революционные нужды.

Фельдмаршал Эйхгорн в Киеве. 1918 год - РИА Новости, 1920, 21.12.2018
21 декабря 2018, 15:00
Как правитель Украины стал жертвой русских террористовВ наше время немецкий фельдмаршал Эйхгорн известен разве что тем, что своей гибелью впечатлил Михаила Булгакова. А между тем перипетии истории, приведшей к гибели командующего оккупационными войсками на Украине, любопытны сами по себе. Фельдмаршал ухитрился нарваться на один из последних терактов некогда грозных эсеровских бомбистов

«Общество друзей русской свободы» организовало большой митинг по случаю приезда революционерки, на котором она триумфально выступила. В турне она завела полезные связи, особенно с американскими суфражистками, видевшими в ней свою коллегу и соратницу.

Например, хорошие отношения у нее были с Джейн Адамс, будущим лауреатом Нобелевской премии за мир. Приятелем Брешковской был известный журналист и писатель, лауреат Пулитцеровской премии Эрнест Пул. В турне ей удалось собрать 10 тысяч долларов (примерно 250-300 тысяч в современных ценах).

После возвращения Брешковская была арестована и отправлена на поселение в Сибирь, где оставалась до февральской революции 1917 года. Период между февралем и октябрем стал звездным часом уже пожилой революционерки.

Ставший министром юстиции Керенский был хорошо знаком с ней и первым делом организовал возвращение Брешковской в Петроград едва ли не с государственными почестями. Керенский очень любил яркие и эффектные пиар-ходы. Именно при нем она превратилась в «бабушку русской революции».

Керенский А.Ф. и Брешко-Брешковская Е.К. 27(14) августа 1917 года в Москве

Брешковская, в свою очередь, относилась к Керенскому с большой благодарностью, верила в него, охотно поддерживала все его начинания, вроде учреждения Государственного совещания или создания женских батальонов смерти, за которые она активно агитировала. Выступая перед солдатами и матросами, «бабушка революции» убеждала их не бросать войну и клялась, что и сама готова отправиться на фронт, «если ей скажут». С Керенским у нее было полное взаимопонимание. Правда, нередко она критиковала его за мягкость и нерешительность в отношении большевиков.

15 января 2019, 16:27
«Русский Полифем». Великий футурист из Харьковской губернии15 января 1967 года в городе Хэмптон-Бэйз штата Нью-Йорк, находящемся на живописном острове Лонг-Айленд, умер человек, чей вклад в современную русскую культуру невозможно ни переоценить, ни аннулировать - отец русского футуризма Давид Давидович Бурлюк. Что же это был за человек?

После октября Брешковская вновь уехала в Сибирь в надежде, что эсерам удастся взять власть в отдельных регионах. Она пыталась сотрудничать с КОМУЧем, но это продлилось недолго. Противоречия между социалистами и кадровыми военными были слишком велики. Для социалистов военные были реакционерами и монархистами, а военные не особо отличали их от большевиков. Общий язык они не нашли.

После нескольких месяцев в Сибири Брешковская присоединилась к чехословакам и вместе с ними доехала до Владивостока, ррассчитывая встретиться с американским президентом Вильсоном и убедить его не поддерживать «монархиста» Колчака.

Позднее она перебралась в Чехословакию. Президент Масарик благоволил русским эмигрантам, вдобавок его дочь Алиса была хорошо знакома с Брешковской по феминистской линии, поэтому Брешковская поселилась в Праге. И здесь у знаменитой революционерки неожиданно появилось новое политическое увлечение: русинский вопрос.

Брешко-Брешковской было уже 80, когда она перебралась в Подкарпатскую Русь, с которой связаны последние годы ее активной деятельности.

После Первой мировой войны эту территорию, на которую заявляли претензии все соседи, отдали Чехословакии. Местная интеллигенция никак не могла определиться, с кем быть, поэтому ситуация в регионе была непростой. Часть ориентировалась на венгров, другие — на чехов, третьи считали русинов отдельным, ни на кого не похожим народом, но наиболее непримиримым был спор между украинофилами и русофилами. Они обвиняли друг друга в шовинизме и часто спорили по языковому вопросу.

Каждая политическая сила придерживалась своей ориентации.

30 октября 2018, 17:34
Русские без России. Кто пробуждал идентичность русинов ЗакарпатьяУникальность создания русинской национальной идентичности заключается в том, что лозунгом этого движения была принадлежность русинской народности к большому русскому народу. При этом надо заметить, что представление о своей общности с русскими возникло в русинской среде до возникновения в России концепции триединого русского народа

Например, местные коммунисты громко выступали за присоединение региона к советской Украине и по этой причине в языковом споре активно поддерживали украинскую сторону и со временем переориентировали свои издания на украинский язык. Коммунисты также принципиально называли Подкарпатскую Русь Закарпатской Украиной в своих документах и заявлениях. Аналогичная ситуация была и с другими партиями.

Как уже говорилось, Масарик покровительствовал русским эмигрантам. Некоторые даже получали пенсии и пособия от государства. Однако одним из условий было воздержание от активной политической деятельности. Серьезно заниматься политикой эмигрантам не рекомендовалось.

Естественно, это касалось и Брешко-Брешковской. Поэтому не совсем верно утверждать, что она была основателем Карпаторусской трудовой партии.

Она действительно была близка к этой партии хотя бы потому, что придерживалась аграрной программы, похожей на эсеровскую, поддерживала преподавание на русском языке и вдобавок дружила с ее лидерами, например, с одним из учредителей Илларионом Цуркановичем.

Цурканович был издателем газеты «Русская земля», одним из самых видных русофилов Подкарпатской Руси и в годы Первой мировой едва не был за это казнен.

Политическая платформа Карпаторусской трудовой партии заключалась в следующем: широкая автономия для региона, официальный статус русского языка и его преподавание в школах, аграрная реформа, поддержка православного населения.

В справке НКГБ УССР партия охарактеризована так: «Ставила своей задачей объединить учительство русского направления всех категорий и обещала ему выхлопотать право преподавания в школах на русском языке. Партия вела ожесточенную борьбу с украинским языком в школах и украинцами, овладевшими школьным делом».

Партия пережила короткий звездный час в середине 20-х, как раз после приезда Брешковской. В том числе этим успехом КРТП обязана тем, что ее поддержала такая известная личность.

На выборах в 1924 году партия набрала максимальные для себя 8% голосов. Ей удалось провести в парламент Андрея Гагатко — соучредителя партии и видного русофила. Однако всерьез конкурировать с коммунистами (имевшими поддержку от СССР), Аграрной партией (от чехословаков) и Автономным земледельческим союзом (от венгров) ей было очень трудно. Опираться они могли только на свои силы и на помощь эмигрантских организаций.

- РИА Новости, 1920, 19.10.2018
19 октября 2018, 15:59
Борьба за Закарпатье: Фашисты против ОУН*Проблемы современной Украины, особенно те, что ставят под вопрос её существование в качестве суверенного государства, заложены в конструкцию Украины советской властью, которая щедро прирезала к УССР разные куски соседних государств. Одним из таких государств-доноров территорий для УССР оказалась Венгрия

Последним успехом партии стали выборы 1929 года, когда она шла в составе «Русского блока» в союзе с чешскими национал-демократами (тогда объединение получило более 18% голосов, а Цурканович стал сенатором).

Сама Брешко-Брешковская, несмотря на почтенный возраст, принимала весьма деятельное участие в общественной жизни края.

Благодаря ее усилиям финансировалась организация «Школьная помощь», опекаемая Карпаторусской партией. Силами организации были открыты интернаты-общежития в Ужгороде и Мукачеве, где на полном содержании жили дети из отдаленных сел, приехавшие на учебу. Деньги на содержание находила Брешковская благодаря своим связям в Америке. Часть средств выделяли эмигрантские организации русинов русофильской ориентации.

© foto-history.livejournal.com
© foto-history.livejournal.com

Брешковская также сотрудничала с «Русской землей», отстаивая необходимость преподавания в школах на русском.

Она писала: «Мы живо помним те времена, когда господствующие народы навязывали свой язык подвластным им меньшинствам, стараясь их обезличить, заставить забыть свое происхождение, национальность свою. Но мы никогда еще не видали и не слыхали, чтобы этим меньшинствам сочиняли языки, искажающие их собственные; языки, запирающие им вход в область просвещения и науки. И то, что мнимые филологи преподносят Карпатской Руси, есть не наречие, не жаргон, не даже волапюк, а самая беззастенчивая белиберда».

Пока возраст позволял, Брешко-Брешковская даже участвовала в общественных мероприятиях.

Так, «Русская земля» сообщала о том, что «бабушка русской революции» присутствовала на пятитысячном по численности собрании в городе Мукачево. «Были вынесены резолюции решительного протеста против попыток насаждения в Карпатской Руси как украинского, так и русинского сепаратизмов. Постановлено требовать обучения детей в карпаторусских школах русскими учителями на русском литературном языке», — сообщала газета.

В конце 1920-х годов Брешковская покинула Подкарпатскую Русь. В силу пожилого возраста и болезней ей требовался уход, и она переехала в Прагу, где ей помогали друзья. Там она и провела последние годы.

«Бабушка русской революции» умерла 12 сентября 1934 года в возрасте 90 лет. На похороны приехал ее любимец Керенский (живший в Берлине сын не пожелал проститься с ней).

После смерти Брешковской Карпаторусская трудовая партия окончательно сошла с политической арены. Самой влиятельной силой в русофильском движении стала Русская национально-автономная партия во главе со Стефаном Фенциком, придерживавшаяся фашистской идеологии и искавшая поддержки у венгров.

Екатерина Брешко-Брешковская почти всю сознательную жизнь потратила на приближение революции, которая в конечном счете вынудила ее бежать из страны. И только на склоне лет она нашла свое призвание не в разрушении и ниспровержении, а в защите русского языка в маленьком, затерявшемся на карте Европы регионе.

 
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