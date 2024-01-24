Два украинских госбанка готовят к продаже иностранцам - 24.01.2024 Украина.ру
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Два украинских госбанка готовят к продаже иностранцам
Два украинских госбанка готовят к продаже иностранцам - 24.01.2024 Украина.ру
Два украинских госбанка готовят к продаже иностранцам
Украина хочет продать иностранным инвесторам два государственных банка, пишет издание "Экономическая правда" со ссылкой на замминистра финансов Украины Юрия Драганчука
2024-01-24T15:33
2024-01-24T15:33
новости
украина
альфа-банк
приватизация
инвестор
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У Украины есть стратегия уменьшения банковского сектора и государственного присутствия в нем, заявил Драганчук. Он назвал "Приватбанк" тем банком, в который "готово вкладывать деньги государства", так как он генерирует миллиард долларов дохода в госбюджет. По словам замминистра финансов, пока государство не готово продать этот банк, но не исключил этого в будущем.Он поделился, что вскоре Министерство финансов Украины будет брать финансовых советников для "Укргазбанка" и "Сенс Банка".Драганчук заявил, что Украина хочет "как можно прозрачнее продать их действительно серьезному потенциальному инвестору"."Больше скажу, эти потенциальные инвесторы нас подгоняют... Параллельно эти банки готовятся внутри и я достаточно позитивно настроен и хочется в этом году продать эти два банка. А тот банк, который генерирует больше всего доходов в этом государстве, пока не готов к продаже", - резюмировал Драганчук.В июле 2023 года Украина выкупила акции "Сенс Банка" (бывший Альфа-банк) в полном объеме за одну гривну.По состоянию на 21 апреля 2022 года владельцами банка являлись Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,4%) и Андрей Косогов (40,96%). При этом Фридман и Авен с весны 2022 года находятся под санкциями Запада и Украины. Некоторые эксперты предположили, что именно это и стало поводом для национализации прибыльного банка.
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новости, украина, альфа-банк, приватизация, инвестор
Новости, Украина, Альфа-банк, приватизация, инвестор

Два украинских госбанка готовят к продаже иностранцам

15:33 24.01.2024
 
© sensebank
© sensebank
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Украина хочет продать иностранным инвесторам два государственных банка, пишет издание "Экономическая правда" со ссылкой на замминистра финансов Украины Юрия Драганчука
У Украины есть стратегия уменьшения банковского сектора и государственного присутствия в нем, заявил Драганчук. Он назвал "Приватбанк" тем банком, в который "готово вкладывать деньги государства", так как он генерирует миллиард долларов дохода в госбюджет. По словам замминистра финансов, пока государство не готово продать этот банк, но не исключил этого в будущем.
"У нас есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это Укргазбанк и Сенс Банк и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получили в конце прошлого года, начиная с осени", - рассказал он.
Он поделился, что вскоре Министерство финансов Украины будет брать финансовых советников для "Укргазбанка" и "Сенс Банка".
Драганчук заявил, что Украина хочет "как можно прозрачнее продать их действительно серьезному потенциальному инвестору".
"Больше скажу, эти потенциальные инвесторы нас подгоняют... Параллельно эти банки готовятся внутри и я достаточно позитивно настроен и хочется в этом году продать эти два банка. А тот банк, который генерирует больше всего доходов в этом государстве, пока не готов к продаже", - резюмировал Драганчук.
В июле 2023 года Украина выкупила акции "Сенс Банка" (бывший Альфа-банк) в полном объеме за одну гривну.
По состоянию на 21 апреля 2022 года владельцами банка являлись Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,4%) и Андрей Косогов (40,96%). При этом Фридман и Авен с весны 2022 года находятся под санкциями Запада и Украины. Некоторые эксперты предположили, что именно это и стало поводом для национализации прибыльного банка.
гривна - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
21 июля 2023, 17:32
Украина купила бывший "Альфа-банк" за 1 гривнуПравительство Украины приняло решение купить акционерное общество "СЕНС-БАНК" за одну гривну, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 21 июля
 
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