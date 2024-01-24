https://ukraina.ru/20240124/1052873627.html

Два украинских госбанка готовят к продаже иностранцам

Два украинских госбанка готовят к продаже иностранцам - 24.01.2024 Украина.ру

Два украинских госбанка готовят к продаже иностранцам

Украина хочет продать иностранным инвесторам два государственных банка, пишет издание "Экономическая правда" со ссылкой на замминистра финансов Украины Юрия Драганчука

2024-01-24T15:33

2024-01-24T15:33

2024-01-24T15:33

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У Украины есть стратегия уменьшения банковского сектора и государственного присутствия в нем, заявил Драганчук. Он назвал "Приватбанк" тем банком, в который "готово вкладывать деньги государства", так как он генерирует миллиард долларов дохода в госбюджет. По словам замминистра финансов, пока государство не готово продать этот банк, но не исключил этого в будущем.Он поделился, что вскоре Министерство финансов Украины будет брать финансовых советников для "Укргазбанка" и "Сенс Банка".Драганчук заявил, что Украина хочет "как можно прозрачнее продать их действительно серьезному потенциальному инвестору"."Больше скажу, эти потенциальные инвесторы нас подгоняют... Параллельно эти банки готовятся внутри и я достаточно позитивно настроен и хочется в этом году продать эти два банка. А тот банк, который генерирует больше всего доходов в этом государстве, пока не готов к продаже", - резюмировал Драганчук.В июле 2023 года Украина выкупила акции "Сенс Банка" (бывший Альфа-банк) в полном объеме за одну гривну.По состоянию на 21 апреля 2022 года владельцами банка являлись Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,4%) и Андрей Косогов (40,96%). При этом Фридман и Авен с весны 2022 года находятся под санкциями Запада и Украины. Некоторые эксперты предположили, что именно это и стало поводом для национализации прибыльного банка.

https://ukraina.ru/20230721/1048177078.html

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новости, украина, альфа-банк, приватизация, инвестор