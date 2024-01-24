Самая длинная забастовка. Почему в Германии заговорили о войне с Россией - 24.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240124/1052870996.html
Самая длинная забастовка. Почему в Германии заговорили о войне с Россией
Самая длинная забастовка. Почему в Германии заговорили о войне с Россией - 24.01.2024 Украина.ру
Самая длинная забастовка. Почему в Германии заговорили о войне с Россией
В Германии началась самая продолжительная забастовка в истории немецкого железнодорожного транспорта
2024-01-24T15:13
2024-01-24T15:13
украина
эксклюзив
германия
олаф шольц
борис писториус
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052872906_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_0f70fc48193ba799609b730b56e54947.jpg
Машинисты локомотивов не будут выходить на работу почти неделю – до понедельника. А компания Deutsche Bahn официально призвала пассажиров не планировать на ближайшие дни любые поездки.Профсоюз машинистов локомотивов (GDL), который выступает организатором этой стачки, выдвигает два основных требования – повысить ежемесячную зарплату на 555 евро и снизить количество рабочих часов для железнодорожников, с 38 до 35 часов.Зарплата машиниста начинается сейчас от 45 до тысяч евро в год, однако прогрессирующая в течение 2022-2023 годов инфляция обесценила ее на 10-15%. И цены на основные товары продолжают постоянно расти.Крупнейшая железнодорожная кампания ФРГ давно испытывает нехватку кадров. Нагрузка на машинистов, в виде постоянных и не всегда оплачиваемых переработок, постоянно растет. А все попытки добиться решения ситуации, которую предпринимало руководство немецкого профсоюза, неизменно наталкивались на полное равнодушие со стороны правительства Олафа Шольца.Теперь Германии придется заплатить за антисоциальную политику канцлера – потому что железнодорожное сообщение является кровеносной системой самой большой европейской экономики.Эксперты предупреждают: убытки от простоя основного оператора железных дорог составят миллиарды евро. Только в Берлине и Бранденбурге ожидаемый ущерб от стачки достигнет суммы 100 миллионов евро.Пассажиры смогут использовать для поездок междугородние автобусы. Но наладить альтернативные маршруты поставки грузов гораздо сложнее – потому что другие компании не в состоянии компенсировать объёмы перевозок компании Deutsche Bahn. А водители большегрузных автомобилей тоже организовали свои протесты, и провели масштабный митинг в центре столицы.Забастовка отразится буквально на всех отраслях немецкой промышленности – как раз в тот самый момент, когда она испытывает логистические проблемы в результате военных действий в акватории Красного моря.Морские суда с оборудованием и сырьем следуют по длинному обходному маршруту, и многие немецкие предприятия не могут вовремя получить свои грузы. А теперь это вынужденное ожидание продлится еще неделю – что отразится на цене продукции и усилит все ту же инфляцию.Между тем, протестные акции могут продолжаться и в последующие дни. Профсоюз машинистов локомотивов предупредил о том, что его члены собираются бастовать вплоть до полного удовлетворения своих требований. Причем, железнодорожники координируют свои акции фермерами, автоперевозчиками, и другими работниками, которые митингуют на улицах Германии с начала нового года.Это вполне логично, поскольку недовольные немцы выдвигают к власти общие требования. Они настаивают на том, что правительство обязано тратить деньги на решение внутренних социально-экономических проблем – вместо того чтобы продолжать финансирование Владимира Зеленского, обслуживая интересы Соединенных Штатов Америки за счет германских налогоплательщиков.Такая политика постоянно усугубляет проблемы немецкой экономики, о чем сейчас говорят даже лояльные Шольцу медиа. В частности, эту тему затронул информационно-аналитический журнал Focus, который опубликовал статью под заголовком: "Германия – главный проигравший после Украины"."Германия – главный донор Украины после США. Однако если измерить помощь в процентах ВВП, Германия дает даже гораздо больше (0,5 %), чем Соединенные Штаты (0,3 %).Если американцы действительно прекратят поставки, Германии придется потратить около 16 процентов своего федерального бюджета на 2024 год, чтобы обеспечить Украине такой же уровень поддержки, как США в 2023 году, чтобы украинская армия была готова к боевым действиям. Иначе военное поражение будет неизбежным.После Украины Германия, скорее всего, окажется самым большим проигравшим в этом конфликте, и это видно уже сейчас. Наша страна теряет безопасность, процветание и репутацию в мире.Германия лишилась поставщика недорогого газа, когда разорвала связи с Россией, надежным партнером на протяжении десятилетий. Наглядно: в 2020 и 2021 годах 65% импортируемого газа поступило в Германию именно из России.Германия полностью потеряла свой восточноевропейский внутренний регион. В период расцвета германо-российских экономических отношений объем торговли составлял более 80 миллиардов евро.Укрепление сотрудничества России и Китая не сулит ничего хорошего немецкой экспортной отрасли. А США продолжают настаивать на том, что восстанавливать отношения с Россией нельзя — в том числе в интересах своей собственной американской промышленности", – пишет на страницах издания журналист Габор Штейнгарт.Немецкие министры упорно отрицают эту реальность. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил в Давосе о том, что в стране нет никакого кризиса – хотя буквально накануне его освистали в Берлине недовольные немецкие фермеры.Это показывает, что правительство Шольца не намерено менять свой политический и экономический курс, несмотря на болезненные последствия забастовок. Судя по всему, у канцлера собираются запугивать соотечественников перспективой неизбежной войны с Россией – чтобы отвлечь немецкое общество от протестов.Министр обороны ФРГ Борис Писториус заговорил о перспективах возможного военного конфликта с Москвой, а правительственная пропаганда сразу начала отрабатывать этот тезис, заявляя о необходимости усилить вооруженные силы и увеличить национальные расходы на оборону.Нагнетание страха перед предстоящей войной должно оправдать продолжение финансирования конфликта на Украине в ущерб собственному народу.А в случае нарастания протестов немецкие власти могут попытаться запретить забастовки и демонстрации – под предлогом того, что рабочие действуют на руку коварным внешним врагам.Близкие к федеральному правительству журналисты активно продвигают этот тезис на фоне стартовавшей сегодня стачки железнодорожников. Хотя он вряд ли встретит понимание среди рядовых немцев, которые поднялись на борьбу за свои трудовые права.
https://ukraina.ru/20240119/1052791678.html
https://ukraina.ru/20240119/1052781558.html
https://ukraina.ru/20240117/1052735389.html
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Савко
Александр Савко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052872906_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4814f0d0612616aef16e515c93393dae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, эксклюзив, германия, олаф шольц, борис писториус, кризис
Украина, Эксклюзив, Германия, Олаф Шольц, Борис Писториус, кризис

Самая длинная забастовка. Почему в Германии заговорили о войне с Россией

15:13 24.01.2024
 
© AP / Michael Probst
- РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP / Michael Probst
Читать в
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Германии началась самая продолжительная забастовка в истории немецкого железнодорожного транспорта
Машинисты локомотивов не будут выходить на работу почти неделю – до понедельника. А компания Deutsche Bahn официально призвала пассажиров не планировать на ближайшие дни любые поездки.
Профсоюз машинистов локомотивов (GDL), который выступает организатором этой стачки, выдвигает два основных требования – повысить ежемесячную зарплату на 555 евро и снизить количество рабочих часов для железнодорожников, с 38 до 35 часов.
Зарплата машиниста начинается сейчас от 45 до тысяч евро в год, однако прогрессирующая в течение 2022-2023 годов инфляция обесценила ее на 10-15%. И цены на основные товары продолжают постоянно расти.
Крупнейшая железнодорожная кампания ФРГ давно испытывает нехватку кадров. Нагрузка на машинистов, в виде постоянных и не всегда оплачиваемых переработок, постоянно растет. А все попытки добиться решения ситуации, которую предпринимало руководство немецкого профсоюза, неизменно наталкивались на полное равнодушие со стороны правительства Олафа Шольца.
Теперь Германии придется заплатить за антисоциальную политику канцлера – потому что железнодорожное сообщение является кровеносной системой самой большой европейской экономики.
Эксперты предупреждают: убытки от простоя основного оператора железных дорог составят миллиарды евро. Только в Берлине и Бранденбурге ожидаемый ущерб от стачки достигнет суммы 100 миллионов евро.
Сенатор Алексей Пушков
19 января, 15:38
"Будут "готовиться воевать с русскими" на Канарских островах" - Пушков о будущем Шольца и ПисториусаНи главы немецкого Бундесвера Бориса Писториуса, ни канцлера ФРГ Олафа Шольца не будет у власти через пять-восемь лет, заявил председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале
Пассажиры смогут использовать для поездок междугородние автобусы. Но наладить альтернативные маршруты поставки грузов гораздо сложнее – потому что другие компании не в состоянии компенсировать объёмы перевозок компании Deutsche Bahn. А водители большегрузных автомобилей тоже организовали свои протесты, и провели масштабный митинг в центре столицы.
Забастовка отразится буквально на всех отраслях немецкой промышленности – как раз в тот самый момент, когда она испытывает логистические проблемы в результате военных действий в акватории Красного моря.
Морские суда с оборудованием и сырьем следуют по длинному обходному маршруту, и многие немецкие предприятия не могут вовремя получить свои грузы. А теперь это вынужденное ожидание продлится еще неделю – что отразится на цене продукции и усилит все ту же инфляцию.
Между тем, протестные акции могут продолжаться и в последующие дни. Профсоюз машинистов локомотивов предупредил о том, что его члены собираются бастовать вплоть до полного удовлетворения своих требований.
Причем, железнодорожники координируют свои акции фермерами, автоперевозчиками, и другими работниками, которые митингуют на улицах Германии с начала нового года.
Это вполне логично, поскольку недовольные немцы выдвигают к власти общие требования. Они настаивают на том, что правительство обязано тратить деньги на решение внутренних социально-экономических проблем – вместо того чтобы продолжать финансирование Владимира Зеленского, обслуживая интересы Соединенных Штатов Америки за счет германских налогоплательщиков.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
19 января, 10:47
Глава комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 летГражданские лица должны готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет, цитируют журналисты издания The Telegraph главу военного комитета НАТО Роба Бауэра
Такая политика постоянно усугубляет проблемы немецкой экономики, о чем сейчас говорят даже лояльные Шольцу медиа. В частности, эту тему затронул информационно-аналитический журнал Focus, который опубликовал статью под заголовком: "Германия – главный проигравший после Украины".
"Германия – главный донор Украины после США. Однако если измерить помощь в процентах ВВП, Германия дает даже гораздо больше (0,5 %), чем Соединенные Штаты (0,3 %).
Если американцы действительно прекратят поставки, Германии придется потратить около 16 процентов своего федерального бюджета на 2024 год, чтобы обеспечить Украине такой же уровень поддержки, как США в 2023 году, чтобы украинская армия была готова к боевым действиям. Иначе военное поражение будет неизбежным.
После Украины Германия, скорее всего, окажется самым большим проигравшим в этом конфликте, и это видно уже сейчас. Наша страна теряет безопасность, процветание и репутацию в мире.
Германия лишилась поставщика недорогого газа, когда разорвала связи с Россией, надежным партнером на протяжении десятилетий. Наглядно: в 2020 и 2021 годах 65% импортируемого газа поступило в Германию именно из России.
Германия полностью потеряла свой восточноевропейский внутренний регион. В период расцвета германо-российских экономических отношений объем торговли составлял более 80 миллиардов евро.
Укрепление сотрудничества России и Китая не сулит ничего хорошего немецкой экспортной отрасли. А США продолжают настаивать на том, что восстанавливать отношения с Россией нельзя — в том числе в интересах своей собственной американской промышленности", – пишет на страницах издания журналист Габор Штейнгарт.
Немецкие министры упорно отрицают эту реальность. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил в Давосе о том, что в стране нет никакого кризиса – хотя буквально накануне его освистали в Берлине недовольные немецкие фермеры.
Это показывает, что правительство Шольца не намерено менять свой политический и экономический курс, несмотря на болезненные последствия забастовок. Судя по всему, у канцлера собираются запугивать соотечественников перспективой неизбежной войны с Россией – чтобы отвлечь немецкое общество от протестов.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
17 января, 12:45
Алексей Фененко: Германия уже готовит новые "ВСУ", которые попытаются отобрать у России КалининградСША и Германия заключили интересную сделку, при которой последняя становится основным щитом против России на Западе, но при этом получает сферу влияния в Восточной Европе и право на воссоздание своей армии
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заговорил о перспективах возможного военного конфликта с Москвой, а правительственная пропаганда сразу начала отрабатывать этот тезис, заявляя о необходимости усилить вооруженные силы и увеличить национальные расходы на оборону.
Нагнетание страха перед предстоящей войной должно оправдать продолжение финансирования конфликта на Украине в ущерб собственному народу.
А в случае нарастания протестов немецкие власти могут попытаться запретить забастовки и демонстрации – под предлогом того, что рабочие действуют на руку коварным внешним врагам.
Близкие к федеральному правительству журналисты активно продвигают этот тезис на фоне стартовавшей сегодня стачки железнодорожников. Хотя он вряд ли встретит понимание среди рядовых немцев, которые поднялись на борьбу за свои трудовые права.
 
УкраинаЭксклюзивГерманияОлаф ШольцБорис Писториускризис
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18В Минобороны РФ подтвердили гибель всех пассажиров Ил-76, упавшего в Белгородской области
16:08Почему падает уровень образованности и кто лучший правитель Российской империи - Ищенко
16:07Обмен военнопленными должен был пройти на пункте "Колотиловка" - Минобороны РФ
16:00В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 с военнопленными на борту терактом
16:00"Тачанка с юга": шпионский детектив в антураже Гражданской войны
15:59Минобороны РФ зафиксировало пуск двух ракет из Харьковской области при инциденте с Ил-76
15:51Ложь НАТО во спасение Запада. Россия должна быть готова к обороне
15:50Светлая память нашим летчикам. Медведев прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области
15:36Есть все основания признать Украину государством-террористом - сенатор Джабаров
15:33Два украинских госбанка готовят к продаже иностранцам
15:27Николай Азаров: Главным нарушителем Конституции Украины стал ее "гарант" Зеленский и его свора
15:13Самая длинная забастовка. Почему в Германии заговорили о войне с Россией
15:08Катастрофа Ил-76 с украинскими пленными над Белгородской областью. Что известно
15:04Акт безумного варварства со стороны Киева. В МИД РФ прокомментировали крушение ИЛ-76
15:03Президент Чада отреагировал на крушение Ил-76 с россиянами и украинцами
14:37В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76
14:36Минобороны Украины открестилось от ответственности за крушение Ил-76 с пленными
14:34Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76
14:15Алексей Живов: Сбив Ил-76 с пленными на борту, украинско-американская ПВО совершила абсурдный поступок
14:06Особенные беженцы. Как можно помочь жителям Харьковской области
Лента новостейМолния