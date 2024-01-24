https://ukraina.ru/20240124/1052870996.html

Самая длинная забастовка. Почему в Германии заговорили о войне с Россией

Самая длинная забастовка. Почему в Германии заговорили о войне с Россией - 24.01.2024 Украина.ру

Самая длинная забастовка. Почему в Германии заговорили о войне с Россией

В Германии началась самая продолжительная забастовка в истории немецкого железнодорожного транспорта

2024-01-24T15:13

2024-01-24T15:13

2024-01-24T15:13

украина

эксклюзив

германия

олаф шольц

борис писториус

кризис

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Машинисты локомотивов не будут выходить на работу почти неделю – до понедельника. А компания Deutsche Bahn официально призвала пассажиров не планировать на ближайшие дни любые поездки.Профсоюз машинистов локомотивов (GDL), который выступает организатором этой стачки, выдвигает два основных требования – повысить ежемесячную зарплату на 555 евро и снизить количество рабочих часов для железнодорожников, с 38 до 35 часов.Зарплата машиниста начинается сейчас от 45 до тысяч евро в год, однако прогрессирующая в течение 2022-2023 годов инфляция обесценила ее на 10-15%. И цены на основные товары продолжают постоянно расти.Крупнейшая железнодорожная кампания ФРГ давно испытывает нехватку кадров. Нагрузка на машинистов, в виде постоянных и не всегда оплачиваемых переработок, постоянно растет. А все попытки добиться решения ситуации, которую предпринимало руководство немецкого профсоюза, неизменно наталкивались на полное равнодушие со стороны правительства Олафа Шольца.Теперь Германии придется заплатить за антисоциальную политику канцлера – потому что железнодорожное сообщение является кровеносной системой самой большой европейской экономики.Эксперты предупреждают: убытки от простоя основного оператора железных дорог составят миллиарды евро. Только в Берлине и Бранденбурге ожидаемый ущерб от стачки достигнет суммы 100 миллионов евро.Пассажиры смогут использовать для поездок междугородние автобусы. Но наладить альтернативные маршруты поставки грузов гораздо сложнее – потому что другие компании не в состоянии компенсировать объёмы перевозок компании Deutsche Bahn. А водители большегрузных автомобилей тоже организовали свои протесты, и провели масштабный митинг в центре столицы.Забастовка отразится буквально на всех отраслях немецкой промышленности – как раз в тот самый момент, когда она испытывает логистические проблемы в результате военных действий в акватории Красного моря.Морские суда с оборудованием и сырьем следуют по длинному обходному маршруту, и многие немецкие предприятия не могут вовремя получить свои грузы. А теперь это вынужденное ожидание продлится еще неделю – что отразится на цене продукции и усилит все ту же инфляцию.Между тем, протестные акции могут продолжаться и в последующие дни. Профсоюз машинистов локомотивов предупредил о том, что его члены собираются бастовать вплоть до полного удовлетворения своих требований. Причем, железнодорожники координируют свои акции фермерами, автоперевозчиками, и другими работниками, которые митингуют на улицах Германии с начала нового года.Это вполне логично, поскольку недовольные немцы выдвигают к власти общие требования. Они настаивают на том, что правительство обязано тратить деньги на решение внутренних социально-экономических проблем – вместо того чтобы продолжать финансирование Владимира Зеленского, обслуживая интересы Соединенных Штатов Америки за счет германских налогоплательщиков.Такая политика постоянно усугубляет проблемы немецкой экономики, о чем сейчас говорят даже лояльные Шольцу медиа. В частности, эту тему затронул информационно-аналитический журнал Focus, который опубликовал статью под заголовком: "Германия – главный проигравший после Украины"."Германия – главный донор Украины после США. Однако если измерить помощь в процентах ВВП, Германия дает даже гораздо больше (0,5 %), чем Соединенные Штаты (0,3 %).Если американцы действительно прекратят поставки, Германии придется потратить около 16 процентов своего федерального бюджета на 2024 год, чтобы обеспечить Украине такой же уровень поддержки, как США в 2023 году, чтобы украинская армия была готова к боевым действиям. Иначе военное поражение будет неизбежным.После Украины Германия, скорее всего, окажется самым большим проигравшим в этом конфликте, и это видно уже сейчас. Наша страна теряет безопасность, процветание и репутацию в мире.Германия лишилась поставщика недорогого газа, когда разорвала связи с Россией, надежным партнером на протяжении десятилетий. Наглядно: в 2020 и 2021 годах 65% импортируемого газа поступило в Германию именно из России.Германия полностью потеряла свой восточноевропейский внутренний регион. В период расцвета германо-российских экономических отношений объем торговли составлял более 80 миллиардов евро.Укрепление сотрудничества России и Китая не сулит ничего хорошего немецкой экспортной отрасли. А США продолжают настаивать на том, что восстанавливать отношения с Россией нельзя — в том числе в интересах своей собственной американской промышленности", – пишет на страницах издания журналист Габор Штейнгарт.Немецкие министры упорно отрицают эту реальность. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил в Давосе о том, что в стране нет никакого кризиса – хотя буквально накануне его освистали в Берлине недовольные немецкие фермеры.Это показывает, что правительство Шольца не намерено менять свой политический и экономический курс, несмотря на болезненные последствия забастовок. Судя по всему, у канцлера собираются запугивать соотечественников перспективой неизбежной войны с Россией – чтобы отвлечь немецкое общество от протестов.Министр обороны ФРГ Борис Писториус заговорил о перспективах возможного военного конфликта с Москвой, а правительственная пропаганда сразу начала отрабатывать этот тезис, заявляя о необходимости усилить вооруженные силы и увеличить национальные расходы на оборону.Нагнетание страха перед предстоящей войной должно оправдать продолжение финансирования конфликта на Украине в ущерб собственному народу.А в случае нарастания протестов немецкие власти могут попытаться запретить забастовки и демонстрации – под предлогом того, что рабочие действуют на руку коварным внешним врагам.Близкие к федеральному правительству журналисты активно продвигают этот тезис на фоне стартовавшей сегодня стачки железнодорожников. Хотя он вряд ли встретит понимание среди рядовых немцев, которые поднялись на борьбу за свои трудовые права.

https://ukraina.ru/20240119/1052791678.html

https://ukraina.ru/20240119/1052781558.html

https://ukraina.ru/20240117/1052735389.html

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Александр Савко

украина, эксклюзив, германия, олаф шольц, борис писториус, кризис