Самая длинная забастовка. Почему в Германии заговорили о войне с Россией
© AP / Michael Probst
© AP / Michael Probst
В Германии началась самая продолжительная забастовка в истории немецкого железнодорожного транспорта
Машинисты локомотивов не будут выходить на работу почти неделю – до понедельника. А компания Deutsche Bahn официально призвала пассажиров не планировать на ближайшие дни любые поездки.
Профсоюз машинистов локомотивов (GDL), который выступает организатором этой стачки, выдвигает два основных требования – повысить ежемесячную зарплату на 555 евро и снизить количество рабочих часов для железнодорожников, с 38 до 35 часов.
Зарплата машиниста начинается сейчас от 45 до тысяч евро в год, однако прогрессирующая в течение 2022-2023 годов инфляция обесценила ее на 10-15%. И цены на основные товары продолжают постоянно расти.
Крупнейшая железнодорожная кампания ФРГ давно испытывает нехватку кадров. Нагрузка на машинистов, в виде постоянных и не всегда оплачиваемых переработок, постоянно растет. А все попытки добиться решения ситуации, которую предпринимало руководство немецкого профсоюза, неизменно наталкивались на полное равнодушие со стороны правительства Олафа Шольца.
Теперь Германии придется заплатить за антисоциальную политику канцлера – потому что железнодорожное сообщение является кровеносной системой самой большой европейской экономики.
Эксперты предупреждают: убытки от простоя основного оператора железных дорог составят миллиарды евро. Только в Берлине и Бранденбурге ожидаемый ущерб от стачки достигнет суммы 100 миллионов евро.
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Пассажиры смогут использовать для поездок междугородние автобусы. Но наладить альтернативные маршруты поставки грузов гораздо сложнее – потому что другие компании не в состоянии компенсировать объёмы перевозок компании Deutsche Bahn. А водители большегрузных автомобилей тоже организовали свои протесты, и провели масштабный митинг в центре столицы.
Забастовка отразится буквально на всех отраслях немецкой промышленности – как раз в тот самый момент, когда она испытывает логистические проблемы в результате военных действий в акватории Красного моря.
Морские суда с оборудованием и сырьем следуют по длинному обходному маршруту, и многие немецкие предприятия не могут вовремя получить свои грузы. А теперь это вынужденное ожидание продлится еще неделю – что отразится на цене продукции и усилит все ту же инфляцию.
Между тем, протестные акции могут продолжаться и в последующие дни. Профсоюз машинистов локомотивов предупредил о том, что его члены собираются бастовать вплоть до полного удовлетворения своих требований.
Причем, железнодорожники координируют свои акции фермерами, автоперевозчиками, и другими работниками, которые митингуют на улицах Германии с начала нового года.
Это вполне логично, поскольку недовольные немцы выдвигают к власти общие требования. Они настаивают на том, что правительство обязано тратить деньги на решение внутренних социально-экономических проблем – вместо того чтобы продолжать финансирование Владимира Зеленского, обслуживая интересы Соединенных Штатов Америки за счет германских налогоплательщиков.
Такая политика постоянно усугубляет проблемы немецкой экономики, о чем сейчас говорят даже лояльные Шольцу медиа. В частности, эту тему затронул информационно-аналитический журнал Focus, который опубликовал статью под заголовком: "Германия – главный проигравший после Украины".
"Германия – главный донор Украины после США. Однако если измерить помощь в процентах ВВП, Германия дает даже гораздо больше (0,5 %), чем Соединенные Штаты (0,3 %).
Если американцы действительно прекратят поставки, Германии придется потратить около 16 процентов своего федерального бюджета на 2024 год, чтобы обеспечить Украине такой же уровень поддержки, как США в 2023 году, чтобы украинская армия была готова к боевым действиям. Иначе военное поражение будет неизбежным.
После Украины Германия, скорее всего, окажется самым большим проигравшим в этом конфликте, и это видно уже сейчас. Наша страна теряет безопасность, процветание и репутацию в мире.
Германия лишилась поставщика недорогого газа, когда разорвала связи с Россией, надежным партнером на протяжении десятилетий. Наглядно: в 2020 и 2021 годах 65% импортируемого газа поступило в Германию именно из России.
Германия полностью потеряла свой восточноевропейский внутренний регион. В период расцвета германо-российских экономических отношений объем торговли составлял более 80 миллиардов евро.
Укрепление сотрудничества России и Китая не сулит ничего хорошего немецкой экспортной отрасли. А США продолжают настаивать на том, что восстанавливать отношения с Россией нельзя — в том числе в интересах своей собственной американской промышленности", – пишет на страницах издания журналист Габор Штейнгарт.
Немецкие министры упорно отрицают эту реальность. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил в Давосе о том, что в стране нет никакого кризиса – хотя буквально накануне его освистали в Берлине недовольные немецкие фермеры.
Это показывает, что правительство Шольца не намерено менять свой политический и экономический курс, несмотря на болезненные последствия забастовок. Судя по всему, у канцлера собираются запугивать соотечественников перспективой неизбежной войны с Россией – чтобы отвлечь немецкое общество от протестов.
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Министр обороны ФРГ Борис Писториус заговорил о перспективах возможного военного конфликта с Москвой, а правительственная пропаганда сразу начала отрабатывать этот тезис, заявляя о необходимости усилить вооруженные силы и увеличить национальные расходы на оборону.
Нагнетание страха перед предстоящей войной должно оправдать продолжение финансирования конфликта на Украине в ущерб собственному народу.
А в случае нарастания протестов немецкие власти могут попытаться запретить забастовки и демонстрации – под предлогом того, что рабочие действуют на руку коварным внешним врагам.
Близкие к федеральному правительству журналисты активно продвигают этот тезис на фоне стартовавшей сегодня стачки железнодорожников. Хотя он вряд ли встретит понимание среди рядовых немцев, которые поднялись на борьбу за свои трудовые права.