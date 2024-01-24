В Пентагоне призвали Конгресс США как можно скорее выделить деньги для Украины - 24.01.2024 Украина.ру
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В Пентагоне призвали Конгресс США как можно скорее выделить деньги для Украины
В Пентагоне призвали Конгресс США как можно скорее выделить деньги для Украины - 24.01.2024 Украина.ру
В Пентагоне призвали Конгресс США как можно скорее выделить деньги для Украины
Без дополнительного финансирования США не смогут передавать необходимые Украине вооружения, а также поддерживать уже переданные системы. Об этом 24 января заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге
2024-01-24T12:12
2024-01-24T12:12
новости
сша
пентагон
украина
военная помощь
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Нехватка финансирования вынудила Пентагон приостановить изъятие вооружений из своих запасов, сообщил Райдер."И это, конечно, не позволяет нам удовлетворить самые насущные потребности Украины на поле боя, включая артиллерийские выстрелы, противотанковые средства, перехватчики ПВО", - сказал Райдер.Представитель Пентагона призвал Конгресс выделить дополнительное финансирование как можно скорее. По его словам, угроза, которая для Украины исходит от России серьезная и "никуда не исчезнет".Чем скорее США смогут продолжить предоставлять Украине необходимый уровень поддержки, "тем лучше не только для Украины, но и для международного сообщества", полагает Райдер.С начала СВО в феврале 2022 года США предоставили Украине более 44,2 млрд долларов в виде военной помощи. Около 23,6 млрд долларов из этой суммы было взято из существующих военных запасов, а почти 19 млрд долларов в виде долгосрочных военных контрактов.Дополнительные 1,7 млрд долларов были предоставлены Госдепартаментом США в виде иностранного военного финансирования.В конце 2023 года Конгресс США заблокировал выделение нового пакета военной помощи Украине и Израилю на сумму более 110 млрд долларов.
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новости, сша, пентагон, украина, военная помощь
Новости, США, Пентагон, Украина, военная помощь

В Пентагоне призвали Конгресс США как можно скорее выделить деньги для Украины

12:12 24.01.2024
 
© Фото : 3dnews.ru
- РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : 3dnews.ru
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Без дополнительного финансирования США не смогут передавать необходимые Украине вооружения, а также поддерживать уже переданные системы. Об этом 24 января заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге
Нехватка финансирования вынудила Пентагон приостановить изъятие вооружений из своих запасов, сообщил Райдер.
"И это, конечно, не позволяет нам удовлетворить самые насущные потребности Украины на поле боя, включая артиллерийские выстрелы, противотанковые средства, перехватчики ПВО", - сказал Райдер.
Представитель Пентагона призвал Конгресс выделить дополнительное финансирование как можно скорее. По его словам, угроза, которая для Украины исходит от России серьезная и "никуда не исчезнет".
Чем скорее США смогут продолжить предоставлять Украине необходимый уровень поддержки, "тем лучше не только для Украины, но и для международного сообщества", полагает Райдер.
С начала СВО в феврале 2022 года США предоставили Украине более 44,2 млрд долларов в виде военной помощи. Около 23,6 млрд долларов из этой суммы было взято из существующих военных запасов, а почти 19 млрд долларов в виде долгосрочных военных контрактов.
Дополнительные 1,7 млрд долларов были предоставлены Госдепартаментом США в виде иностранного военного финансирования.
В конце 2023 года Конгресс США заблокировал выделение нового пакета военной помощи Украине и Израилю на сумму более 110 млрд долларов.
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
30 ноября 2023, 23:58
У США заканчиваются средства для Украины – ПентагонСоединённые Штаты Америки фактически исчерпали средства из одобренного военного бюджета для Украины. В Пентагоне указали киевскому режиму на "конец верёвки"
 
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