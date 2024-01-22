https://ukraina.ru/20240122/1052820663.html

Михаил Павлив: Если Буданов и его миньоны сядут на "электрический стул", Украина получит нового хозяина

Михаил Павлив: Если Буданов и его миньоны сядут на "электрический стул", Украина получит нового хозяина - 22.01.2024 Украина.ру

Михаил Павлив: Если Буданов и его миньоны сядут на "электрический стул", Украина получит нового хозяина

У многих акторов мирового сообщества, даже у тех, кто формально и публично поддерживает войну на Украине, но сильно от нее устали, есть желание вести переговоры не с представителями режима Зеленского, а с украинскими финансово-промышленными группами, считает украинский политолог Михаил Павлив

2024-01-22T15:19

2024-01-22T15:19

2024-01-22T15:19

интервью

кирилл буданов

украина

донецк

обстрелы

валерий залужный

всу

киев

роберт фицо

сша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Утром 21 января ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке. В результате погибли 27 человек, по меньшей мере 30 получили ранения. В ДНР 22 января объявлено днем траура.- Михаил, какую цель преследовали те, кто отдал этот приказ?- Акции устрашения – тоже военные акции на самом деле. Не устаю повторять, что в последней, самой свежей, доктрине НАТО население вероятного противника тоже является театром военных действий. Удары по мирным жителям способствуют напряжению в обществе. Это абсолютно натовская стратегия, предельно циничная.Еще в период так называемого АТО масса примеров было, когда они ставили минометы или РСЗО и били по одним и тем же местам, чтобы люди уходили, у людей формировались тревожные ожидания, ощущение незащищенности. Все это работа против населения вероятного или непосредственного противника в рамках натовской доктрины. К сожалению, нам противостоит очень циничный враг.- Появилась информация о предстоящих рокировках в высших эшелонах власти Украины. Сообщается, что главкома ВСУ Валерия Залужного переместят на секретаря СНБО, а новым главнокомандующим станет нынешний глава ГУР Минобороны Буданов, который и стоит за террористическими акциями на территории России.- Могу только подтвердить эту информацию. Единственное, мы не знаем, насколько эти даже не слухи, а инсайды подтвердятся в полной мере и в какой очередности это произойдет. Ходят слухи, что Буданов не очень хотел садиться на этот электрический стул. Не совсем верно говорить, что Буданов стоит за терактами: за ними стоят натовские специалисты. Буданов и его миньоны – это только исполнители.Речь идет и о том, что (глава СБУ) Малюк может покинуть свой пост, и его место займет фактический руководитель СБУ, его первый заместитель Александр Поклад. Малюк, скорее, займет пост главы МВД.- То есть все это следствие конфликта Зеленского и Залужного, которого хотят отстранить от военного руководства?- Это следствие двух предпосылок. Первое – это действительно конфликт между Банковой и Залужным и неуправляемость многих процессов для Банковой, которая пытается удержать контроль над ситуацией в стране. Второе – то, что были заключены негласные соглашения с британцами о попытке перехвата у американцев внешнего управления Украиной. Но мы не можем со стопроцентной вероятностью говорить, что будет именно так.- В чем цель визита премьера Словакии Роберта Фицо на Украину, который недавно призвал Киев согласиться с утратой своих территорий?- Допускаю, что Фицо будет встречаться не столько с руководителями режима Зеленского, сколько будут негласные коммуникации с у украинскими бывшими олигархами и оппозицией. И, возможно, Фицо едет с посреднической функцией на Украину. Но это только предположение.- То есть он попытается склонить руководство Украины к какому-то варианту мирного соглашения?- Не думаю, что у него есть иллюзии по поводу руководства Украины. У многих акторов мирового сообщества, даже у тех, кто формально и публично, поддерживает войну на Украине, но сильно от нее устали, есть желание вести переговоры не с представителями режима Зеленского, а с украинскими финансово-промышленными группами.- Евросоюз готовит новый план военной помощи Киеву. Страны ЕС будут получать компенсацию за совместные закупки для Украины, что позволит ЕС оказать Киеву военную помощь на "десятки миллиардов евро", сообщает газета The Wall Street Journal.Европейские чиновники блефуют или действительно могут снабжать Киев, чтобы затянуть войну?- Это вполне конкретная задача, поставленная теми же американцами перед брюссельской бюрократией. А вот насколько успешно эта попытка может быть, насколько она увенчается реальным предоставлением денег в озвученных объемах, есть некоторый скептицизм. Что-то, безусловно, Евросоюз будет передавать.

https://ukraina.ru/20240122/1052812823.html

https://ukraina.ru/20240113/1052666392.html

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Денис Рудометов

интервью, кирилл буданов, украина, донецк, обстрелы, валерий залужный, всу, киев, роберт фицо, сша, евросоюз