https://ukraina.ru/20240122/1052819375.html

Уроки истории для Байдена. Как йеменцы победили Римскую империю

Уроки истории для Байдена. Как йеменцы победили Римскую империю - 22.01.2024 Украина.ру

Уроки истории для Байдена. Как йеменцы победили Римскую империю

Газета Washington Post сообщает, что Ближний Восток ожидает большая и продолжительная война

2024-01-22T14:47

2024-01-22T14:47

2024-01-22T14:47

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По данным американских журналистов, Пентагон разрабатывает планы полномасштабной военной кампании против организации "Ансар Аллах", объединяющей в своих рядах йеменских шиитов-зейдитов. Потому что десятидневные бомбардировки Йемена так и не смогли ослабить позиции повстанцев – о чем заранее предупреждали независимые эксперты.Хуситы продолжают осуществлять огневой контроль над акваторией Красного моря, атакуя плывущие в Израиль суда, а руководство организации "Ансар Аллах" по-прежнему требует остановить израильское вторжение в Сектор Газа.Больше того, американские бомбардировки увеличили авторитет хуситов в странах арабского мира – чего нельзя сказать о рейтинге президента Джозефа Байдена, который ускорил свое падение после сообщений об агрессии против Йемена.Удары по хуситам загнали администрацию демократов в очередную ловушку. Прекращение ракетных атак на Йемен будет означать для Байдена фактическую капитуляцию в борьбе против йеменских ополченцев. А это, в свою очередь, приведет к далеко идущим последствиями для глобальной политики.В мире увидят, что США больше не способны осуществлять функцию планетарного жандарма. Потому что американские атомные авианосцы не в силах справится с племенной милицией, которая использует против них дешевые беспилотники и рыбацкие катера.В этой ситуации Белому дому приходится повышать ставки, усиливая атаки на Йемен. И эти планы просочились сегодня в американские медиа."Мы четко представляем себе, кто такие хуситы и каково их мировоззрение. Поэтому мы не уверены, что они немедленно прекратят свои действия, но мы определенно пытаемся ослабить и уничтожить их потенциал", – рассказал в комментарии для Washington Post высокопоставленный американский чиновник.Однако, судя по всему, в Вашингтоне не очень представляют, каким образом можно достичь этой цели.Вариант сухопутного военного вторжения означал бы для американцев новую военную катастрофу в духе Вьетнама, с огромными человеческими потерями в рядах оккупационной армии.А увеличение интенсивности бомбардировок само по себе не сможет уничтожить военную мощь хуситов.Йеменские повстанцы выстояли после воздушных ударов саудовской армии, которая несколько лет использовала против них американские ракеты и самолеты. Они давно готовились к воздушным ударам американцев, рассредоточивая свои вооруженные силы в заблаговременно сооруженных укрытиях.Усиление обстрелов будет иметь один результат – растущие потери среди мирного населения. А это дополнительно усилит антиамериканские настроения в арабских странах, которые уже сейчас отказываются поддержать американскую военную компанию.Ведь даже враждовавшая с хуситами Саудовская Аравия выступает теперь за деэскалацию и разрядку, помогая наладить неформальные контакты между Вашингтоном и Тегераном.Washington Post предупреждает о том, что война против Йемена грозит администрации Байдена геополитическим тупиком.С такой оценкой трудно не согласиться – особенно оглядываясь на историю этого региона, который не раз оказывал успешный отпор зарвавшимся имперским агрессорам, невзирая на их могущество.Даже непобедимые войска Древнего Рима не смогли подчинить себе территорию современного Йемена.Во времена первого императора Октавиана Августа римляне организовали военную экспедицию с целью захвата южной части Аравийского полуострова, где в то время располагалось государство сабеев – предков нынешних йеменцев.Римские географы называли эту область "Счастливой Аравией", потому что она широко славилась плодородием и богатством, накопленным за несколько веков в результате добычи природных ископаемых и торговли.Сокровища его легендарной правительницы Никаулы – царицы Савской – были описаны еще в Библии, где они впечатлили самого царя Соломона. По словам Страбона, сабеи "обменивали свои благовония и драгоценные камни на серебро и золото, но сами никогда ничего не тратили из полученного в обмен".Октавиан Август рассчитывал силой захватить эту казну. Для этого в Аравию направили два римских легиона численностью около 10 тысяч человек, в сопровождении 80 военных кораблей и 130 транспортных судов, действовавших в водах Красного моря.Этой армадой командовал префект Египта Гай Эллий Галл, который дополнительно привлек к своей экспедиции войска уже покоренного Римом Иудейского царства, где в то время правил Ирод Великий.Кроме того, римлянам должны были помогать союзники из числа арабских племен, кочевавших в северной части Аравийского полуострова. Потому что они тоже признали власть могущественного цезаря.Казалось, что Сабейское царство не устоит перед такой внушительной коалицией. Римский император не сомневался, что закаленные в боях легионеры – лучшие солдаты своей эпохи – легко преодолеют сопротивление йеменцев, потому что их считали плохо вооруженными необученными варварами.Однако легионы Эллия Галла увязли в боях среди безводной пустыни, куда их заманили союзные арабские племена. Римлянам пришлось бежать из Йемена, потеряв значительную часть флота и армии.Как сообщает историк Дион Кассий, в результате постоянных сражений, голода и болезней погибла большая часть экспедиционного корпуса. Аравия определенно стала для Октавиана Августа несчастливой. И Римская империя, которая завоевала большую часть известного тогда мира, с тех пор ни разу не решалась на новые попытки захватить и покорить Йемен.На Западе забыли об этом давнем историческом эпизоде. И поплатились за это в двадцатом веке, когда йеменцы изгнали британских колонизаторов в результате народного восстания 1963-1967 годов. Хотя сражавшиеся против европейцев арабы часто не имели ничего, кроме своих кинжалов.Новая попытка усмирить Йемен, которую затеял Байден, практически неизбежно приведет к очередному фиаско "белых цивилизаторов" – приближая закат очередной мировой империи.

https://ukraina.ru/20240119/1052788896.html

https://ukraina.ru/20240117/1052744150.html

https://ukraina.ru/20240112/1052661029.html

йемен

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Сергей Котвицкий

йемен, сша, джо байден, рим, ближний восток, великобритания, империя, блок петра порошенко, эксклюзив