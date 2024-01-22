https://ukraina.ru/20240122/1052816632.html

Где самая высокая боеготовность России и какое решение нужно принять как можно скорее - Фёдоров

Где самая высокая боеготовность России и какое решение нужно принять как можно скорее - Фёдоров - 22.01.2024 Украина.ру

Где самая высокая боеготовность России и какое решение нужно принять как можно скорее - Фёдоров

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал террористические атаки ВСУ на нефтегазовый сектор РФ, а также рассказал о необходимых действиях со стороны государства и народа России для достижения победы

2024-01-22T12:23

2024-01-22T12:23

2024-01-22T12:23

видео

евгений федоров

бпла

беспилотники

всу

атака

нефть

газ

российский газ

ядерное оружие

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00:44 - Террористические атаки ВСУ по нефтегазовому сектору в РФ; 07:24 - Баренцево море: британская схема лицемерия; 10:04 - Германия готовится к войне с Россией? 16:16 - Об уровне готовности РВСН; 19:08 - Форум в Давосе: что было про экономику?

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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