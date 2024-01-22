Где самая высокая боеготовность России и какое решение нужно принять как можно скорее - Фёдоров - 22.01.2024 Украина.ру
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Где самая высокая боеготовность России и какое решение нужно принять как можно скорее - Фёдоров
Где самая высокая боеготовность России и какое решение нужно принять как можно скорее - Фёдоров - 22.01.2024 Украина.ру
Где самая высокая боеготовность России и какое решение нужно принять как можно скорее - Фёдоров
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал террористические атаки ВСУ на нефтегазовый сектор РФ, а также рассказал о необходимых действиях со стороны государства и народа России для достижения победы
2024-01-22T12:23
2024-01-22T12:23
видео
евгений федоров
бпла
беспилотники
всу
атака
нефть
газ
российский газ
ядерное оружие
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00:44 - Террористические атаки ВСУ по нефтегазовому сектору в РФ; 07:24 - Баренцево море: британская схема лицемерия; 10:04 - Германия готовится к войне с Россией? 16:16 - Об уровне готовности РВСН; 19:08 - Форум в Давосе: что было про экономику?
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видео, евгений федоров, бпла, беспилотники, всу, атака, нефть, газ, российский газ, ядерное оружие, стратегии, сво, спецоперация, британия, великобритания, баренцево море, украина, давос, экономика, видео
Видео, Евгений Федоров, БПЛА, беспилотники, ВСУ, атака, нефть, газ, российский газ, Ядерное оружие, стратегии, СВО, Спецоперация, Британия, Великобритания, Баренцево море, Украина, Давос, экономика

Где самая высокая боеготовность России и какое решение нужно принять как можно скорее - Фёдоров

12:23 22.01.2024
 
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал террористические атаки ВСУ на нефтегазовый сектор РФ, а также рассказал о необходимых действиях со стороны государства и народа России для достижения победы
00:44 - Террористические атаки ВСУ по нефтегазовому сектору в РФ;
07:24 - Баренцево море: британская схема лицемерия;
10:04 - Германия готовится к войне с Россией?
16:16 - Об уровне готовности РВСН;
19:08 - Форум в Давосе: что было про экономику?
 
ВидеоЕвгений ФедоровБПЛАбеспилотникиВСУатаканефтьгазроссийский газЯдерное оружиестратегииСВОСпецоперацияБританияВеликобританияБаренцево мореУкраинаДавосэкономика
 
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