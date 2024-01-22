https://ukraina.ru/20240122/1022401581.html

"Акт злуки": незаконченное объединение Украины

"Акт злуки": незаконченное объединение Украины - 22.01.2024 Украина.ру

"Акт злуки": незаконченное объединение Украины

"Злука" (соединение) УНР и ЗУНР – одна из самых удачных PR-акций в истории Украины, торжественное провозглашение которой состоялось 22 января 1919 года перед храмом Св. Софии в Киеве. Уже к концу 1919 года "злучвенная" Украина перестала существовать. Историки и политики до сих пор спорят о том, кто же виноват в фактической денонсации "Акта Злуки"

2024-01-22T08:20

2024-01-22T08:20

2024-01-22T08:20

история

западная украина

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Хотя на самом деле вопрос нужно ставить по-другому: было ли это "воссоединение" Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики или банальная попытка экспансии Киева? Для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит углубиться в историю ещё как минимум на несколько столетий.В XVII веке территорию нынешней Западной Украины никто в Киеве своей землёй не считал. Когда Богдан Хмельницкий осенью 1648 года осадил Львов, то его защитников резали беспощадно и взяли огромную контрибуцию.Но уже к началу XIX века ситуация изменилась. Возникла идея построения на территории части Российской и Австрийской империй отдельного государства, которому нужно было придумать историю.Первым материальным документом с обоснованием этого можно считать написанную ориентировочно в 1810-м "Историю русов". В ней акцентируется внимание на исторической целостности русов со времён Киевской Руси, то есть де-факто выдвигаются претензии на земли бывших русских княжеств, которые оказались в составе Польши, а потом — Австрии.Как заметил в 2013-м году киевский историк Даниил Яневский, "люди на этой территории до тех пор никогда не называли себя украинцами, этот термин появился во второй половине XIX века на Приднепровской Украине — в кругу людей, которые вывели Тараса Шевченко: чтобы отмежеваться от великомосковских политических и идеологических практик, мол, мы — отдельный этнос. Само название "украинцы" еще со времён Котляревского педалировалось интеллектуальной верхушкой Малороссии, которая почти вся была в масонских ложах. На Галичине — в группе Маркиана Шашкевича, чтобы отмежеваться от поляков…"Стоит отметить, что Российская империя, используя культурно-языковое родство русинов Галичины и Буковины с русскими, готовила собственную экспансию на эти земли Австрийской империи.В первой половине XIX века москвофильские движения стали там настолько сильными, что на них, наконец, отреагировала Вена. Сложно сказать, когда в столице Дунайской монархии решили "создать украинцев", но формальным признаком этого решения можно считать создание в декабре 1868 года общества "Просвита".Целью деятельности этого общества было провозглашено "единство украинского народа от Карпат до Кубани и его отдельность от народов польского и русского". Молодые активисты "Просвиты" захватывали "Русские народные дома" в Галичине и Буковине и провозглашали их "украинскими", клеймили москвофилов и даже нападали на них.К началу Первой мировой войны на Западной Украине пророссийские силы были маргинальными, а политически активная часть русинского населения была готова умирать за "единую Украину".Поэтому ничего удивительного, что 1 ноября 1918 года во Львове была провозглашена не Галицко-Буковинская, а Западно-Украинская Народная Республика. Восточная Галичина с включением Лемковщины, Северо-западная Буковина и часть Северо-восточной Венгрии были названы "украинской национальной территорией", но поначалу речь шла о создании отдельного государства.Однако уже 6 ноября 1918 года первая делегация ЗУНР в составе Осипа Назарука и Владимира Шухевича прибыла к гетману Скоропадскому с просьбой о военной помощи. Гетман выделил ЗУНР 6 миллионов карбованцев, 10 миллионов австрийских крон, несколько вагонов оружия, одежды, обуви и продовольствия, а также согласился отправить на подмогу Галицко-Буковинский курень сечевых стрельцов под командованием Евгения Коновальца.Но стрельцы-галичане… отказались ехать во Львов, потому что как раз готовили восстание против самого Скоропадского! Дальнейшие переговоры представители ЗУНР вели уже с Директорией Петлюры, созданной 14 ноября 1918 года.1 декабря 1918 года в Фастове (в Киев Директория въедет только 19 декабря) состоялись переговоры между делегациями УНР (Петлюра, Винниченко, Андриевский, Швец) и ЗУНР (Цегельскийи Левицкий), на которых был подписан "Предвступительный договор".Ни о каком "воссоединении" речи в нём не шло, пункт первый документа гласил: "Западно-Украинская Народная Республика заявляет этим непреклонное намерение слиться в кратчайшее время в одно великое государство с Украинской Народной Республикой — значит заявляет о своем намерении перестать существовать как отдельное государство".Во втором пункте УНР заявляла о "своем намерении принять всю территорию и население Западно-Украинской Народной Республики".При этом: "Западно-Украинская Народная Республика, учитывая созданные историческими обстоятельствами, отдельными правовыми институтами, культурными и социальными различиями жизни на своей территории и ее населения, как будущая часть неделимой Украинской Народной Республики получает территориальную автономию, пределы которой обозначит в момент реализации злуки обеих республик в одну государственную целостность".Совместная комиссия для определения условий автономии западных земель УНР создана так и не была.3 января 1919 года на сессии Украинского Народного Совета (УНС, парламента ЗУНР) в Станиславове (Львов к тому времени был занят польскими войсками) было принято Постановление "О злуке". Так Фастовское соглашение от 1 декабря 1918 года было ратифицировано.11 января 1919 галицкие газеты опубликовали официальное обращение глав всех ветвей власти ЗУНР к Директории УНР с уведомлением о ратификации Фастовских договоренностей, озаглавленное "К светлой Директории Украинской Народной Республики в Киеве".В документе было сказано, что "до того времени, пока соберётся Учредительное Собрание объединённой Республики, законодательную власть на территории бывшей Западно-Украинской Народной Республики осуществляет Украинский национальный Совет".На заседании УНС 3 января была также сформирована делегация в количестве 65 человек во главе со Львом Бачинским из представителей Галичины, Буковины и Угорской Руси (Подкарпатья). В середине января она прибыла в Киев и приняла участие в совместных заседаниях Директории и Совета Народных Министров УНР 18 января, на котором был одобрен "Акт Злуки".Собственно, этот декларативный документ, формально именуемый "Универсал Директории Украинской Народной Республики", был зачитан в первую годовщину IV Универсала УНР, 22 января 1919 года.Фактически это было обращение к согражданам и войскам с целью поднять их боевой дух — мол, "осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины, отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика, отныне народ Украинский, освобождённый мощным порывом своих собственных сил, имеет возможность объединёнными дружескими усилиями всех своих сыновей (но не дочерей – Ред.) строить нераздельную самостоятельную Державу Украинскую во благо и на счастье всего её трудового люда".Формализация "злуки" состоялась на следующий день, в ходе Трудового Конгресса Украины (законодательного органа Директории), в который были введены 48 делегатов ЗУНР, а в состав президиума вошёл представитель ЗУНР С. Витик.С этого момента и до созыва Учредительного Собрания Директории УНР предоставлялось право верховной власти, а в её состав должны были войти представители ЗУНР (президент ЗУНР Евгений Петрушевичбыл введён в состав этого органа только 12 марта 1919 года). Название ЗУНР было заменено на "Западная область Украинской Народной республики" (ЗОУНР).Государственный секретарь иностранных дел ЗОУНР Л. Цегельский стал первым вице-министром иностранных дел украинского правительства, с которым должны были согласовываться все решения относительно взаимоотношений с Польшей, Чехословакией и Румынией.Однако власти УНР по состоянию на конец января 1919 года контролировали очень небольшую территорию.3 января 1919 года поляки вошли на территорию Волыни и через 11 дней полностью овладели этим регионом. 18 января началось наступление Красной армии, и уже 5 февраля Киев был взят большевиками.К марту 1919 года под контролем УНР оставались только Житомир и Винница. Летом того же года армия ЗУНР потерпела окончательное военное поражение, 16 июля 1919 года вся территория ЗУНР перешла под контроль чехословацких, польских и румынских войск.Хотя Украинская Галицкая Армия стала одной из самых эффективных частей армии УНР, а Каменец-Подольский даже получил статус временной столицы ЗУНР, фирменная киевская "зрада" была тут как тут.2 декабря 1919 года представители УНР и Польши подписали в Варшаве проект декларации, по которому УНР отдавала Польше Холмщину, Полесье, Подляшье, Западную Волынь и Восточную Галичину.4 декабря 1919 года официальная дипломатическая делегация ЗУНР заявила посольству УНР в Варшаве и правительству Польской Республики о денонсации правительством ЗУНР "Акта Злуки" в качестве протеста против тайных переговоров правительства УНР с правительством Польши.20 декабря 1919 года "диктатор ЗУНР" Евгений Петрушевич созвал в Вене заседание правительства республики, на котором приняли решение об односторонней отмене "Акта Злуки"."Добил" документ Симон Петлюра: 21 апреля 1920 года в Варшаве подписали договор, часто именуемый пактом Пилсудского-Петлюры, согласно которому УНР окончательно отказывалась от Волыни и Галичины."Второе рождение" "Акта Злуки" произошло в диаспоре.22 января украинские эмигранты отмечали как праздник единства украинского народа День Соборности, скромно умалчивая, что праздновать, собственно, нечего.21 января 1990 года "Народный Рух Украины за перестройку" провёл "Ланцюг Злуки" ("Цепь воссоединения") — живую цепь Ивано-Франковск — Львов — Киев, образцом для которой послужил "Балтийский путь", организованный в прибалтийских республиках СССР 23 августа 1989 года. Это была самая массовая акция времён борьбы за независимость Украины.22 января было провозглашено Днём Соборности Украины указом Леонида Кучмы в 1999 году. 30 декабря 2011 года Виктор Янукович переименовал его в День Соборности и Свободы, но 13 ноября 2014-го Пётр Порошенко вернул празднику прежнее имя. Абсолютное большинство отмечающих его даже не подозревает, что "Акт Злуки" давно денонсирован, причём обеими его сторонами.

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история, западная украина, зунр, 1919 г, унр, симон петлюра, история украины, гражданская война