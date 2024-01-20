"У Киева не хватает людей": Сергей Полетаев рассказал, как и почему Украина затеяла массовую мобилизацию
© LIBKOS
© LIBKOS
Формально у Киева людей не хватает, но статичный фронт можно удерживать и меньшими силами. Новый закон о мобилизации Украина будет принимать с прицелом на будущее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Ради каких-то коррупционных схем Киев не стал бы затевать масштабную мобилизацию, которая очень опасна для настроений в обществе. Потому что сейчас оно уже действительно встало на дыбы, рассказал обозреватель.
Сложно сказать, есть ли у ВСУ резервы. В зоне СВО у противника сосредоточено 450–500 тысяч человек, это линия соприкосновения, тыловые службы и второй/третий эшелон войск. Со стороны ВС РФ официально — 617 тысяч военных, добавил он.
"Формально у Киева людей не хватает. Но в условиях статичного фронта это не так важно. Фронт можно удерживать меньшими силами. Даже если у вас в два раза меньше сил, чем у противника, то фронт будет где-то рваться, но в целом его держать можно", - отметил Полетаев.
Нехватка людей начинает ощущаться в силу общего истощения украинской армии по множеству параметров (боеприпасы и снабжение). Так что закон о мобилизации Украина примет по принципу "проси как можно больше, чтобы получить хоть что-то", резюмировал собеседник издания.
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