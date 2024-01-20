https://ukraina.ru/20240120/1052782732.html

"У Киева не хватает людей": Сергей Полетаев рассказал, как и почему Украина затеяла массовую мобилизацию

"У Киева не хватает людей": Сергей Полетаев рассказал, как и почему Украина затеяла массовую мобилизацию - 20.01.2024 Украина.ру

"У Киева не хватает людей": Сергей Полетаев рассказал, как и почему Украина затеяла массовую мобилизацию

Формально у Киева людей не хватает, но статичный фронт можно удерживать и меньшими силами. Новый закон о мобилизации Украина будет принимать с прицелом на будущее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-01-20T06:30

2024-01-20T06:30

2024-01-20T06:30

новости

украина

всу

мобилизация

резервы

общество

фронт

оборона

военные

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047625496_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdfb08377f822583e4b9a35173b3788e.jpg.webp

Ради каких-то коррупционных схем Киев не стал бы затевать масштабную мобилизацию, которая очень опасна для настроений в обществе. Потому что сейчас оно уже действительно встало на дыбы, рассказал обозреватель.Сложно сказать, есть ли у ВСУ резервы. В зоне СВО у противника сосредоточено 450–500 тысяч человек, это линия соприкосновения, тыловые службы и второй/третий эшелон войск. Со стороны ВС РФ официально — 617 тысяч военных, добавил он.Нехватка людей начинает ощущаться в силу общего истощения украинской армии по множеству параметров (боеприпасы и снабжение). Так что закон о мобилизации Украина примет по принципу "проси как можно больше, чтобы получить хоть что-то", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240119/1052776571.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, мобилизация, резервы, общество, фронт, оборона, военные, сво, спецоперация