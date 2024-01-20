"Это катастрофа": политолог объяснил, почему Запад не будет отлавливать и отправлять на фронт украинцев - 20.01.2024 Украина.ру
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"Это катастрофа": политолог объяснил, почему Запад не будет отлавливать и отправлять на фронт украинцев
"Это катастрофа": политолог объяснил, почему Запад не будет отлавливать и отправлять на фронт украинцев - 20.01.2024 Украина.ру
"Это катастрофа": политолог объяснил, почему Запад не будет отлавливать и отправлять на фронт украинцев
Украина не сможет реализовать план по призыву в ряды ВСУ полумиллиона человек. Для этого украинцев надо будет ловить по всему миру и отправлять воевать на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2024-01-20T04:30
2024-01-20T04:30
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всу
украинская армия
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Если Запад не поможет Украине, то она не сможет реализовать план по призыву полумиллиона человек, они просто не наберут столько людей. Уклонистов надо будет ловить по всему миру и отправлять воевать с Россией, рассказал политолог.То есть на глазах всей Европы будут происходить захваты людей, которых будут засовывать в машины и так далее. Поэтому я думаю, что Запад не поможет Украине. А без его помощи Киев не сможет призвать столько мобилизованных, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240118/1052752213.html
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новости, россия, украина, запад, мобилизация, париж, варшава, европа, всу, украинская армия, сво
Новости, Россия, Украина, Запад, мобилизация, Париж, Варшава, Европа, ВСУ, украинская армия, СВО

"Это катастрофа": политолог объяснил, почему Запад не будет отлавливать и отправлять на фронт украинцев

04:30 20.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Украина не сможет реализовать план по призыву в ряды ВСУ полумиллиона человек. Для этого украинцев надо будет ловить по всему миру и отправлять воевать на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Если Запад не поможет Украине, то она не сможет реализовать план по призыву полумиллиона человек, они просто не наберут столько людей. Уклонистов надо будет ловить по всему миру и отправлять воевать с Россией, рассказал политолог.
"Тут есть вопрос чисто ценностный, понимаете. Получается, что ловят на улицах в Киеве, Одессе и так далее. Представьте, так же будет в Париже, Лондоне и в Варшаве. Это катастрофа", - подчеркнул Суздальцев.
То есть на глазах всей Европы будут происходить захваты людей, которых будут засовывать в машины и так далее. Поэтому я думаю, что Запад не поможет Украине. А без его помощи Киев не сможет призвать столько мобилизованных, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 16:43
Алексей Самойлов: Даже если ВСУ прикроют Харьков бетоном, "второй фронт" Украины останется незащищеннымЗаход на Харьков перережет пути сообщения с Днепропетровской областью. А это базовый центр, откуда веером расходятся все виды логистики по обеспечению и сообщению с линией фронта, отмечает участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
 
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