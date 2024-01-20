https://ukraina.ru/20240120/1052775594.html

"Это катастрофа": политолог объяснил, почему Запад не будет отлавливать и отправлять на фронт украинцев

"Это катастрофа": политолог объяснил, почему Запад не будет отлавливать и отправлять на фронт украинцев - 20.01.2024 Украина.ру

"Это катастрофа": политолог объяснил, почему Запад не будет отлавливать и отправлять на фронт украинцев

Украина не сможет реализовать план по призыву в ряды ВСУ полумиллиона человек. Для этого украинцев надо будет ловить по всему миру и отправлять воевать на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2024-01-20T04:30

2024-01-20T04:30

2024-01-20T04:30

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Если Запад не поможет Украине, то она не сможет реализовать план по призыву полумиллиона человек, они просто не наберут столько людей. Уклонистов надо будет ловить по всему миру и отправлять воевать с Россией, рассказал политолог.То есть на глазах всей Европы будут происходить захваты людей, которых будут засовывать в машины и так далее. Поэтому я думаю, что Запад не поможет Украине. А без его помощи Киев не сможет призвать столько мобилизованных, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240118/1052752213.html

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новости, россия, украина, запад, мобилизация, париж, варшава, европа, всу, украинская армия, сво