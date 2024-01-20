"Это катастрофа": политолог объяснил, почему Запад не будет отлавливать и отправлять на фронт украинцев
Украина не сможет реализовать план по призыву в ряды ВСУ полумиллиона человек. Для этого украинцев надо будет ловить по всему миру и отправлять воевать на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Если Запад не поможет Украине, то она не сможет реализовать план по призыву полумиллиона человек, они просто не наберут столько людей. Уклонистов надо будет ловить по всему миру и отправлять воевать с Россией, рассказал политолог.
"Тут есть вопрос чисто ценностный, понимаете. Получается, что ловят на улицах в Киеве, Одессе и так далее. Представьте, так же будет в Париже, Лондоне и в Варшаве. Это катастрофа", - подчеркнул Суздальцев.
То есть на глазах всей Европы будут происходить захваты людей, которых будут засовывать в машины и так далее. Поэтому я думаю, что Запад не поможет Украине. А без его помощи Киев не сможет призвать столько мобилизованных, заключил собеседник Украина.ру.
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