В Херсоне ударом повредило объекты критической инфраструктуры - 19.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240119/1052780896.html
В Херсоне ударом повредило объекты критической инфраструктуры
В Херсоне ударом повредило объекты критической инфраструктуры - 19.01.2024 Украина.ру
В Херсоне ударом повредило объекты критической инфраструктуры
В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне повредило объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил 19 января назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале
2024-01-19T10:03
2024-01-19T10:03
херсон
новости
удары
всу
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:280:2641:1766_1920x0_80_0_0_c0bc8b15800728cd2f80da7e1d85e725.jpg
По его данным, Херсон подвергается ударам, взрывы зафиксированы на "объектах критической инфраструктуры".Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума осенью 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ukraina.ru/20240117/1052732761.html
херсон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:33:2641:2014_1920x0_80_0_0_a864efbd4a4549e7d436efe1f2d9377d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
херсон, новости, удары, всу, взрыв
Херсон, Новости, удары, ВСУ, взрыв

В Херсоне ударом повредило объекты критической инфраструктуры

10:03 19.01.2024
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
Перейти в фотобанк
Читать в
В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне повредило объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил 19 января назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале
По его данным, Херсон подвергается ударам, взрывы зафиксированы на "объектах критической инфраструктуры".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума осенью 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
17 января, 09:23
Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне - СальдоКиевские власти снесли памятник русскому поэту Владимиру Маяковскому во временно подконтрольном им Херсоне. Об этом сообщил 17 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости
 
ХерсонНовостиударыВСУвзрыв
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне
10:53Канаду скоро заполонят украинцы - Canadian Press
10:47Глава комитета НАТО Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет
10:26Нефтебаза в Брянской области загорелась при уничтожении украинского беспилотника
10:25Писториус отказался идти ва-банк в вопросе Украины - Die Welt
10:03В Херсоне ударом повредило объекты критической инфраструктуры
09:48Запад вынуждает Россию расширить зону СВО — Трофимов
09:11Переправлял через границу оружие, взрывчатку, дроны. Белорусские силовики поймали агента СБУ
09:00Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января
08:33Альтернатива необходимой жестокости войны. Печенег с Кастетом и Француз с Мышом
07:00Эксперт рассказал, почему после резких успехов ВС РФ Польша и Венгрия введут войска на Западную Украину
06:30Прогноз на 2024 год: политолог о том, когда на Украину зайдут войска НАТО и прилетят "старички" F-16
06:00"По трупам солдат никто не ходит": эксперт рассказал, как пехота ВС РФ огневым валом проломит оборону ВСУ
05:30"Это замечательная штука": эксперт раскрыл, как уколы "Пенициллина" обнуляют дальнобойную артиллерию ВСУ
05:30Вариант ультиматума: политолог объяснил, почему "формула Зеленского" направлена на исчезновение России
05:18Хотят ли поляки войны? Владимир Мамонтов о том, как Польша готовится к войне с Россией на опыте Украины
05:02"На Украине нельзя просто дышать воздухом". О чём и зачем врёт Зеленский
05:00Эксперт объяснил, почему перед походом на Сумы ВС РФ должны прорывать фронт в районе Работино и Купянска
04:32"Никто не спрячется". Украинские эксперты и политики о цифровой диктатуре
04:30"У ВСУ не останется шансов": эксперт о том, почему на фронте важна отлаженная система управления войск
Лента новостейМолния