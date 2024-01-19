https://ukraina.ru/20240119/1052780896.html

В Херсоне ударом повредило объекты критической инфраструктуры

В Херсоне ударом повредило объекты критической инфраструктуры - 19.01.2024 Украина.ру

В Херсоне ударом повредило объекты критической инфраструктуры

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне повредило объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил 19 января назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале

2024-01-19T10:03

2024-01-19T10:03

2024-01-19T10:03

херсон

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По его данным, Херсон подвергается ударам, взрывы зафиксированы на "объектах критической инфраструктуры".Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума осенью 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ukraina.ru/20240117/1052732761.html

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херсон, новости, удары, всу, взрыв