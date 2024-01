"Всё чаще отбивается от рук". Лавров рассказал, как Запад пытается сделать Зеленского более покладистым

"Лучший шанс упущен". Дерзкий план Залужного, который США не позволили реализовать в 2022 году Специальный корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, специализирующийся на международной тематике, уроженец Киева, выпустил книгу Our Enemies Will Vanish ("Наши враги исчезнут: российское вторжение и война за независимость Украины")