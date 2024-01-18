https://ukraina.ru/20240118/1052774993.html

"Всё чаще отбивается от рук". Лавров рассказал, как Запад пытается сделать Зеленского более покладистым

"Всё чаще отбивается от рук". Лавров рассказал, как Запад пытается сделать Зеленского более покладистым - 18.01.2024 Украина.ру

"Всё чаще отбивается от рук". Лавров рассказал, как Запад пытается сделать Зеленского более покладистым

Президент Украины Владимир Зеленский выходит из-под контроля Запада, почувствовав вседозволенность. Теперь США и Европа вынуждены искать способ, чтобы вновь управлять ситуацией. Впрочем, в самом сложном положении в итоге рискует оказаться именно Киев

2024-01-18T17:52

2024-01-18T17:52

2024-01-18T17:53

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На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году глава МИД РФ Сергей Лавров уделил большое внимание ситуации на Украине и оценил шансы на урегулирование конфликта.Положение на фронте для ВСУ становится всё сложнее не только из-за острой нехватки личного состава, но и перебоев с финансированием со стороны Запада, и это не могут уже скрывать даже американские чиновники, они вынуждены публично признавать эту горькую для себя правду. Как сообщают источники западных СМИ, за закрытыми дверями от спонсоров звучат призывы к Киеву начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский об этом и слышать не хочет. Вообще-то, в 2024 году его полномочия истекают, и должны были пройти президентские выборы."Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят немножко ввести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он всё чаще отбивается от рук, - заявил Лавров, напомнив, что Зеленский отменил выборы, аргументировав тем, что в стране идёт война. – Это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его подручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть"."Киеву всё дозволено, и эта вседозволенность проявляется во всём, что он делает. Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды. Ему всё можно. Посмотрите, как они в любом случае, когда их граждане оказываются арестованными, как они (США – ред.) суетятся. Здесь вообще ни слова, мизинцем не пошевелили. Делайте выводы", - сказал Лавров.Речь о скончавшемся в начале января в украинской тюрьме блогере Гонсало Лиры, имевшем гражданства США и Чили. СБУ задержала мужчину в мае 2023 года в Харькове из-за того, что он поддерживал российскую спецоперацию. В октябре у Лиры развилась двусторонняя пневмония, но руководство тюрьмы мало того, что не оказало медицинскую помощь, но и скрывало болезнь иностранца. По словам отца покойного блогера, посольство США на Украине не приложило никаких усилий, чтобы вмешаться в ситуацию, несмотря на его просьбы."Вседозволенность - это путь к катастрофе. И катастрофа уже случилась в мозгах у нынешнего украинского режима, и они ведут туда же всю свою страну", - констатировал Лавров.Но Запад сам виноват в сложившейся ситуации – действия Киева никто не критикует, а они зачастую носят дискриминационный характер и нарушают права человека. Закон о национальных меньшинствах упомянули, но только для того, чтобы исключить из него языки стран ЕС и оставить только русский."Тот же [канцлер Германии Олаф] Шольц, та же [министр иностранных дел Германии Анналена] Бербок, та же [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, да и [президент Франции Эмманюэль] Макрон, все они говорят: "Мы должны Украину поддерживать до самой победы, потому что Украина бьется, умирает за наши, европейские, демократические ценности". Совесть есть? Почитайте законы, которые были приняты по запрещению русского языка, образования, вообще всего русского и по поощрению идеологии и практики нацизма, когда там батальоны со свастикой и нашивками дивизий СС маршируют. Вот такие теперь европейские ценности, если верить заявлениям европейских политиков", - заявил Лавров.Люди, пришедшие к власти после майдана, и их преемники в лице нынешнего руководства Украины решили полностью переписать историю и возвели в статус национальных героев пособников Гитлера, воевавших в годы Великой Отечественной войны против советской армии и причастных к преступлениям в том числе на территории современной Украины."Запад хотел бы иметь больше гибкости, потому что они, видимо, уже поняли, что блицкриг, который был так разрекламирован, с конечной целью нанесения стратегического поражения России - это всё иллюзии и что ситуация кардинально изменилась, прежде всего в западных умах. Они поняли свою ошибку. Её признать трудно, и это выражается в том, что они сейчас ищут какие-то внешние сигналы, позволяющие вроде бы и Украину поддерживать, а с другой стороны позволяющие подталкивать Киев к тому, чтобы он всё-таки стал более покладист и стал слушаться своих западных начальников. Насколько это будет реализовываться, мне сказать трудно", - сказал Лавров.Как стало известно впоследствии, Зеленский не прислушивался к рекомендациям США о стратегии в ходе контрнаступления, в частности насчёт направлений, на которых стоит сосредоточиться, к тому же американцы не понимали, зачем ВСУ тратят так много оружия и живой силы на оборону Бахмута (Артёмовска).При этом западные чиновники не ищут никаких путей, чтобы положить конец конфликту на Украине, более того, они, наоборот, только способствуют эскалации, о чём свидетельствует передача дальнобойного вооружения и подзуживание к применению его для ударов по территории РФ, включая Крым, и это говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законные озабоченности РФ, отметил Лавров,Министр обратил внимание на прозвучавшие недавно адресованные Западу призывы бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса и бывшего верховного главнокомандующего объединённых сил НАТО в Европе Филиппа Бридлава помочь Украине наносить удары по Крыму. А что касается действующих политиков, Москве достоверно известно, что такие же советы, рекомендации и даже планы продвигают британцы в контакте с киевским режимом, добавил Лавров.Киев и сам грезил атаками по полуострову. Неделю назад специальный корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Ярослав Трофимов поделился результатами журналистского расследования, в ходе которого выяснил, что в 2022 году Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотели провести наступление через в Запорожскую область к Азовскому морю с целью изолировать Крым от остальной части РФ и предложили этот план Соединённым Штатам, заодно попросив оружие для этой операции, но получили отказ.В ходе пресс-конференции глава МИД РФ прокомментировал появившуюся информацию о том, что Россия и Украина якобы могут провести прямые переговоры в Женеве."Слухи они и есть слухи, - ответил Лавров. - Конечно, говорить об этом надо с Западом. Мы вспоминали о том, как в апреле 2022 года Запад запретил Украине подписывать договорённости. Точно так же Запад не заинтересован в том, чтобы какие-то переговоры сейчас начинались, команду даёт точно совершенно Вашингтон. Они про урегулирование вообще не хотят говорить. Иногда проскакивает у них по Фрейду тема объявления перемирия, чтобы подкачать оружием Украину, также, как они использовали Минские договорённости".Минские договорённости, подписанные его предшественником Петром Порошенко, на днях вспоминал Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе."Зеленский подробно, с выражением, ну, не так ярко, как в "Квартале 95", говорил про Минские договорённости. Он заявил, что после 2014 года Германия и Франция так постарались, договорились о промежуточном решении в виде Минских договорённостей, а Путин всё испортил, это поразительно. Просто врёт мировому сообществу с трибуны того самого всемирного экономического форума в Давосе", - подчеркнул Лавров.Он напомнил, что Минские соглашения, предполагавшие окончательное закрытие конфликта на Украине, не были разрушены президентом РФ Владимиром Путиным, Ангела Меркель и Франсуа Олланд, занимавшие на момент подписания документа должности канцлера ФРГ и президента Франции соответственно и выступившие гарантами наравне с Россией, сами признались, что подписали "Минск-2", чтобы потянуть время и подготовить Киев к войне.Таким образом, в случае выполнения Минских соглашений конфликт на Украине можно было урегулировать ещё 9 лет назад, подчеркнул Лавров, но вмешался Запад, который не позволил этого сделать, как и весной 2022 года в Стамбуле.Вот только поддержка Киева со стороны США и Европы постепенно ослабевает: если раньше обещали помогать "столько, сколько потребуется", то сейчас – "столько, сколько получится"."Это уже такой нюанс, отражающий лёгкое изменение в оценке ситуации. Где был раньше похожий разворот событий? Афганистан. 20 лет там американцы были - это столько, сколько потребовалось им или столько, сколько было возможно? Чего они там добились? Или тот же Ирак, Ливия, любые страны, в которых США и их сателлиты устраивали авантюры", - сказал министр.В 2021 году США, как и обещали, завершили свою самую продолжительную военную операцию — в Афганистане. 2 июля американские военные покинули крупнейшую в стране авиабазу, причём сделали это ночью, не уведомив никого из официальных лиц, побросав сотни бронетранспортёров, боеприпасы, стрелковый арсенал, тысячи автомобилей без ключей зажигания.Афганские военные узнали об уходе американцев из рассказов местных. Генеральный штаб США обещал перед уходом из Афганистана передать правительственным силам всё необходимое для поддержания обороны, однако ничего этого не сделали, наоборот, оружие оказалось у противников властей — талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ). Мир поразили кадры, как афганцы цеплялись за шасси и закрылки взлетающих самолётов в надежде вырваться из страны, где власть захватили боевики, но не выдерживали, срывались, падали и многие погибали."Где стало лучше, где утвердилась та самая демократия, ради которой это всё затевалось? И Украину, к сожалению, ждёт такая же судьба, потому что, положившись на хозяина, не понимая, что хозяин думает только о себе, совсем не о тебе, нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены. Как обычно, жизнь мало чему учит", - подытожил Лавров.

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https://ukraina.ru/20240110/1052616834.html

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эксклюзив, сергей лавров, россия, украина, владимир зеленский, крым, спецоперация, сша