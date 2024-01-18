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"Украине останется лишь мечтать о похабном мире". В Давосе спонсоры Киева призвали к переговорам с РФ

"Украине останется лишь мечтать о похабном мире". В Давосе спонсоры Киева призвали к переговорам с РФ - 18.01.2024 Украина.ру

"Украине останется лишь мечтать о похабном мире". В Давосе спонсоры Киева призвали к переговорам с РФ

Американская газета The New York Times пишет, что война на Украине была заметной, но не доминирующей темой в Давосе на этой неделе

2024-01-18T04:39

2024-01-18T04:39

2024-01-18T04:39

эксклюзив

владимир зеленский

украина

давос

джейк салливан

энтони блинкен

россия

переговоры

владимир путин

андрей золотарев

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Правительственные чиновники и бизнесмены со всей Европы и всего мира продолжают выражать поддержку Украине и выражать обеспокоенность тем, что она теряет внешнюю финансовую поддержку в критический момент, но они также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом прекращении войны, сообщают авторы издания.И это действительно так. 14 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак жаловался на звучащие на полях Всемирного экономического форума призывы к немедленным переговорам между Киевом и Москвой. Среди участников мероприятия единой позиции по этому вопросу нет, некоторые из них считают, что необходимо сразу же сидеть за стол переговоров, добавил Ермак, но украинские чиновники объясняют им, почему такой сценарий неприемлем для их страны.Американская делегация как и всегда демонстрировала полнейшую солидарность с Киевом. На встрече, прошедшей в Давосе 16 января, на которой также присутствовали советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит помогать его стране, несмотря на сложности с утверждением дальнейшего финансирования в Конгрессе. Стороны обсудили оборонное сотрудничество, предоставление дальнобойного вооружения, усиление системы ПВО, привлечение международных инвестиций в оборонное производство на Украине.Привычная повестка. Однако агентство Bloomberg узнало, что Салливан должен был передать Зеленскому послание от американского президента Джо Байдена, в котором вовсе не заверения поддержки "столько, сколько потребуется": Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию на поле боя, и ВСУ перешли от наступления к обороне. Зеленский, как отметил автор статьи, "понимает смысл этого предложения, хотя ему не хотелось бы слышать это или говорить об этом публично"."Говорят, что летом дивизион выстреливал в неделю 500 снарядов 155 мм, а сейчас - 20. Вот это жестокая правда жизни. Плюс техника, переданная в 2022 и 2023 года, требует ремонта, с чем тоже колоссальные проблемы. Даже переход в стратегическую оборону требует очень больших ресурсов. И у меня вопрос: а будут ли эти ресурсы?" - прокомментировал это сообщение украинский политолог Андрей Золотарёв в интервью YouTube-каналу Politeka.США выделили Украине последний пакет военной помощи 27 декабря и поставили военную помощь на неопределённую паузу до выделения Конгрессом средств, при этом перспектив преодоления разногласий между Белым домом и республиканцами, по информации источников, пока не прослеживается."Послушайте, нет такого волшебного горшочка с деньгами. Если мы не получим эти деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. Думаю, это проблема и для нас, для наших лидерских позиций в мире", - предупредил Блинкен в интервью телекомпании CNBC.В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января Зеленский подтвердил свою позицию - никаких переговоров с Россией и уж тем более мирных соглашений."После 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень и очень влиятельные гаранты, как канцлер Германии и президент Франции. Но Путин, — хищник, которого не устраивают замороженные продукты", - заявил он.На самом же деле именно тогдашние канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Пётр Порошенко пошли на уловку, заключив Минские соглашения лишь для того чтобы выиграть время на перевооружение ВСУ.В тот же день, 16 января, о переговорах и урегулировании конфликта на Украине также высказался президент РФ Владимир Путин: "Украина тогда (после переговоров в Стамбуле – ред.) отказалась от договорённостей с Россией. Придурки, всё могло бы закончиться ещё 1,5 года назад".Весной 2022 года инициатором переговоров выступил Киев и предоставил российской стороне свои предложения по урегулированию конфликта, а именно — закрепление нейтрального и безъядерного статуса Украины в обмен на гарантии безопасности. Глава украинского правительственной делегации Давид Арахамия парафировал проект договора, тем самым дав предварительное одобрение на сделку. Однако под давлением Запада Киев в последний момент сорвал подписание соглашения.Комментируя продвигаемую Украиной "формулу мира" Зеленского, Путин заявил: "Это попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние 1,5 года, но это невозможно. Все понимают, что это невозможно! И они, эти правящие круги на Украине, это понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Просто эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе или на Украине, - это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса".В Давосе за день до открытия Всемирного экономического форума состоялась встреча советников по национальной безопасности 83 государств, посвящённая обсуждению этой самой формулы, однако она ярко продемонстрировала снижение интереса к этой теме. Да и вообще все встречи в этом формате, получившем название "копенгагенский" по месту проведения первых переговоров, заканчивались без какого-либо результата: встретились, поговорили и разошлись. Встреча в Давосе может стать последней, предупредил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.Швейцарский аналитик по вопросам политической и военной стратегии, подполковник в отставке Ральф Боссхард считает, что на Давосском форуме Зеленский занимался поисками "возможного адвоката Украины на переговорах с Россией"."Однако он должен был бы осознать, что его союзники в США не очень надёжны. Даже если помощь со стороны Вашингтона возобновится, поддержка останется шаткой. Стабильность правительства Германии также сейчас подвергается испытаниям. Когда Зеленский продвигает свой так называемый мирный план в Давосе, он должен понимать, что те, кто его поддерживает, могут не иметь достаточного влияния на Россию. В последние месяцы и годы Запад выступал за военные меры и больше не является собеседником России. Можно предвидеть, что любой, кто выступит почтальоном и передаст письмо Зеленского с его так называемым мирным планом в Кремль, получит ответ, что там ждут прямого контакта от Киева", - предупредил Боссхард.Так что Давосский форум - неподходящее место, а январь 2024 года - неподходящее время для продвижения плана Банковой, считает эксперт. Но Зеленский сейчас находится под давлением в свете перспективы возвращения к власти в США 45-го президента страны Дональда Трампа, который обещает прекратить оказание финансовой и военной помощи Украине.На дискуссии в Давосе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что обеспокоен тем, что произойдёт в Соединённых Штатах после президентских выборов, призвав Вашингтон сохранить фокус внимания на мировых проблемах, и Украина - одна из них.Однако украинская тематика уже сейчас сходит с первых полос, на форуме в Давосе, отмечает Андрей Золотарёв, она не была мейнстримной темой, что очевидно, глядя на повестку дня форума: климат, расслоение общества и демократия, здоровье и генетика, энергетика, и лишь во втором ряду война на Украине. Причём единой позиции среди западных стран нет, даже внутри Европы: если в странах Балтии достаточно хорошо воспринимают риторику, что "российская угроза" может материализоваться в любой момент, то в Греции, Словакии, Венгрии к этому относятся несколько по-другому, буквально на днях министр обороны Италии говорил о необходимости решения украинского конфликта дипломатическим путём."Чтобы о чём-то договариваться и диктовать условия, надо иметь прочный тыл. Запад фактически являлся стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл в 24 году просаживается, и очень заметно. Я не вижу никакого консенсуса между демократами и республиканцами относительно помощи Украине, и это наводит на грустные выводы: можно сколько угодно говорить, что никакого компромисса с агрессором, никакой заморозки, но мы можем оказаться поставлены в такие условия, когда ни о чём большем, чем о похабном мире, нам мечтать не придётся", - заявил украинский политолог.Иными словами, есть вероятность, что без денег от Америки Киеву придётся-таки пойти на мир на условиях России.Впрочем, переговоры на повестке украинской стороны не стоят, всё окружение президента высказывается однозначно: переговоры запрещены законом Украины, их не может быть до возвращения границ 1991 года. Зеленскому они не нужны, в переговорах заинтересованы США и Европа, спонсоры Украины, отмечает член Общественной палаты РФ, политолог Александр Асафов."О переговорах так или иначе начинают говорить на Западе, потому что удовольствие - дорогое, деньги на Украину очень серьёзные нужны, а мир вошёл в череду крупнейших избирательных кампаний. В этом случае Россия может говорить и с американцами, если с ней готовы говорить. А переговоры без России пройдут так же, как все эти встречи на полях в Давосе, где все цокают языками и обещают поставки на Украину", - добавил эксперт.

https://ukraina.ru/20240116/1052721579.html

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эксклюзив, владимир зеленский, украина, давос, джейк салливан, энтони блинкен, россия, переговоры, владимир путин, андрей золотарев, спецоперация