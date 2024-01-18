https://ukraina.ru/20240118/1052764229.html

Алексей Живов: Россия свернёт голову ВСУ в Крынках и непредсказуемо освободит Правобережье Днепра

Алексей Живов: Россия свернёт голову ВСУ в Крынках и непредсказуемо освободит Правобережье Днепра - 18.01.2024 Украина.ру

Алексей Живов: Россия свернёт голову ВСУ в Крынках и непредсказуемо освободит Правобережье Днепра

Понимая свою слабость в ракетных и артиллерийских вооружениях, ВСУ своевременно нарастили большие мощности FPV-дронов, чуть опередив нас по объему и по квалификации. И благодаря этому, пользуясь преимуществом правого берега, обороняли свой плацдарм, считает военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2024-01-18T14:40

2024-01-18T14:40

2024-01-18T14:55

интервью

алексей живов

всу

правобережная украина

днепр

дроны

бпла

танки

рсзо

херсонская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Морские пехотинцы прорвались в центр села Крынки Херсонской области, за которое несколько месяцев шли упорные бои, и подняли там российский флаг.- Алексей, означает ли это, что плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра скоро будет ликвидирован?- Туда прорвалась отдельная десантно-штурмовая рота 810-й бригады морской пехоты, специально подготовленная для таких штурмов. Пока говорить об окончательной ликвидации плацдарма преждевременно, потому что там идут бои. Крынки представляют собой себя сейчас руины подвалов. Когда ребята туда заходят, по ним начинается огневое поражение с той стороны. Это FPV-дроны, танки, РСЗО и так далее.То есть мало зайти и уничтожить врага. Надо выдержать потом последующий накат артиллерии противника и остаться в живых. Это нетривиальная задача. Для ее решения должна подключаться наша артиллерия, которая будет вести контрбатарейную борьбу и уничтожать огневые точки на правом берегу, ребята закрепляются, ставят флаг.Сейчас можно говорить, что мы близки к тому, чтобы свернуть ВСУ голову на левом берегу. Информация о том, что у них там серьезные проблемы с ротацией, поступала уже давно. Из достоверных источников, от операторов FPV-дронов, работающих в Крынках, известно, что у ВСУ еще две недели назад количество лодок упало сначала в пять, а потом в десять раз. Во-первых, их уничтожили, а во-вторых, Днепр замерз, и ротация осложнилась.Видимо, наше командование воспользовалось погодными условиями, идеально подходящими для ликвидации плацдарма. Мы подождём еще какое-то время, убедимся, что с нашими десантниками все в порядке и сможем говорить, есть ли плацдарм, или как минимум его значительная часть ликвидирована.Дальше надо будет думать, переходить ли на правый берег или вести позиционные бои, как это было до форсирования Днепра ВСУ. В любом случае героизму и стойкости наших морпехов надо отдать должное. Это очень тяжелая операция, как бои за Невский пятачок во время Великой Отечественной войны.- Чем объяснить стойкость обороны ВСУ на этом участке? Огневой поддержкой с противоположного берега?- Надо отдать должное, у них все было выстроено очень грамотно. У них высокий берег, на 50 метров выше левого. Они нас видят, мы, стоя на своём берегу, их не видим. Понимая свою слабость в ракетных и артиллерийских вооружениях, они своевременно нарастили большие мощности FPV-дронов, чуть опередив нас по объему и по квалификации. И благодаря этому, пользуясь преимуществом правого берега обороняли свой плацдарм. То есть все подходы к десантным группам в Крынках постоянно простреливались. Огневое воздействие было настолько серьезным, что даже бронетехника не позволяла осуществить эффективные штурмовые действия. Только пехота при поддержке артиллерии.Несколько дней назад один из профильных специалистов, которые занимаются борьбой с БПЛА противника на протяжении последнего года и контрбатарейной борьбой, отметил, что резко изменилась ситуация с РЭБами. Долгое время командование молчало по поводу борьбы с FPV-дронами. Буквально неделю назад ситуация стала резко меняться. Привезли большое количество средств борьбы с БПЛА. И выдали, передаю слова: "очень грамотные инструкции", что в свою очередь привело к быстрому результату.- Почему ВСУ так цеплялись за этот клочок земли на левом берегу Днепра?- Это самая загадочная история. Понять зачем они потратили четыре бригады морпехов на клочок земли, не добившись ни высадки в Алешках, ни закрепления где-то кроме Крынок, очень сложно, если смотреть в контексте только противостояния России и Украины. Можно было бы сказать, что таким образом они связывают наши силы, чтобы мы не смогли наступать на более выгодных направлениях, на южнодонецком и запорожском. Но таких жертв, ВСУ потеряли минимум десять тысяч человек, ни одно сдерживание не стоит.Я полагаю, что изначальная цель была именно в том, чтобы разменять украинских морпехов на максимальное количество наших солдат и бронетехники, то есть максимально обескровить нашу группировку на этом участке. Потому что, видимо, есть более долгосрочные военные планы у них, которые включают переход к более масштабным боевым действиям с привлечением третьих стран.Или они просто безумцы, которые понимают, что сворачивание плацдарма — это окончание финансирования. И они как наркоман сидят в надежде, что им продлят финансирование и поставки боеприпасов, поэтому пытаются показывать свою эффективность. То есть простой и сложной варианты.- Но одно другого не исключает, видимо.- Абсолютно не исключает, возможно и то, и другое одновременно.- Сейчас толщина льда на Днепре не позволяет перебросить силы и средства с одного берега на другой?- Нет, Днепр вообще редко замерзает, это очень быстроводная река. Обычно замерзает тонким льдом. Последние десятилетия именно так происходит. По моим наблюдениям Днепр первый раз замерз за два года.- А как протекает вооруженная борьба за острова на Днепре, насколько обладание ими важно для общей оперативной обстановки на Херсонском направлении?- Острова были нужны противнику только с одной целью – чтобы заходить на наш берег. Удержание островов без мощнейшей огневой поддержки сопряжено с большим риском потери личного состава. Зимой там тяжело закрепляться без "зеленки", там не окопаться, там болота на большинстве островов. То есть заходить на острова можно, если вы собираетесь на тот берег. Или если вы можете быстро вызывать огневой вал для поддержки. Во всех остальных случаях – это расход личного состава.Целесообразно ли для нас держать острова? Этот вопрос все полтора года после ухода из Херсона поднимается, и у всех разные мнения. Но если такая задача будет оставлена, она будет выполнена.- Во время Великой Отечественной войны форсирование Днепра и удержание плацдармов тяжело далось нашим войскам, хотя операции на Правобережной Украине в дальнейшем были успешными. Рассматривается ли сейчас перспектива десантной операции через Днепр?- В операции по форсированию Днепра участвовал мой дедушка и был ранен. Для меня это родовая тема. Сейчас операция по форсированию Днепра большинством людей считается нецелесообразной: получатся вторые Крынки. И у противника там - плечо логистики, там рядом Николаев, хорошая фортификация, дальнобойная артиллерия и так далее. Поэтому если командование решится на такую операцию, это должно быть что-то абсолютно непредсказуемое, неожиданное для противника и молниеносное. Генерал Теплинский такую операцию спланировать и провести способен со своим уровнем компетенции. Будет ли он это делать? Скорее, нет, потому что все военные расклады указывают на то, что Правобережье лучше освобождать, заходя с той стороны Днепра через Запорожье, Кривой Рог и Херсон.

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

https://ukraina.ru/20240118/1052757511.html

https://ukraina.ru/20240117/1052729422.html

https://ukraina.ru/20240112/1052642133.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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