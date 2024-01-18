"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУ - 18.01.2024 Украина.ру
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"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУ
"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУ - 18.01.2024 Украина.ру
"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУ
Чтобы разгадывать замыслы ВСУ, нужно улучшать работу космической и агентурной разведки. Тогда по крупицам можно собрать информацию и понять, что именно задумал противник. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-01-18T05:15
2024-01-18T05:15
новости
всу
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разведка
бпла
космос
северный кавказ
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Чтобы эффективно справляться с авиазасадами ВСУ, нужно улучшать работу космической и агентурной разведки. Нужно посылать малые диверсионные группы, чтобы они ходили по тылам и собирали информацию о противнике, рассказал генерал-майор.Также в войсках недостаточно налажено межродовое и межведомственное взаимодействие. Наладить его непросто. Но у армии РФ есть опыт войны на Северном Кавказе, где были проблемы серьезнее, чем сейчас, добавил военный летчик.Система разведки (радиолокационная, радиотехническая и авиационная) — стоит довольно дорого, но она нужна. И космос надо подключать, и беспилотники. Только тогда мы по крупицам можно собрать информацию и понять, что именно задумал противник, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240117/1052740033.html
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украина
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новости, всу, россия, украина, сво, разведка, бпла, космос, северный кавказ, связь, авиация, диверсанты
Новости, ВСУ, Россия, Украина, СВО, разведка, БПЛА, космос, Северный Кавказ, связь, авиация, диверсанты

"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУ

05:15 18.01.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
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Чтобы разгадывать замыслы ВСУ, нужно улучшать работу космической и агентурной разведки. Тогда по крупицам можно собрать информацию и понять, что именно задумал противник. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Чтобы эффективно справляться с авиазасадами ВСУ, нужно улучшать работу космической и агентурной разведки. Нужно посылать малые диверсионные группы, чтобы они ходили по тылам и собирали информацию о противнике, рассказал генерал-майор.
Также в войсках недостаточно налажено межродовое и межведомственное взаимодействие. Наладить его непросто. Но у армии РФ есть опыт войны на Северном Кавказе, где были проблемы серьезнее, чем сейчас, добавил военный летчик.
"Например, тебе надо переговорить по телефону с Москвой. У тебя закрытая связь отказала. У соседа она работает. Но переключить и соединить эти системы мы не можем. Потому что у разных ведомств (ФСБ и Минобороны) были разные штекеры", - подчеркнул Попов.
Система разведки (радиолокационная, радиотехническая и авиационная) — стоит довольно дорого, но она нужна. И космос надо подключать, и беспилотники. Только тогда мы по крупицам можно собрать информацию и понять, что именно задумал противник, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Тарик Незалежко интервью
Вчера, 14:20
Тарик Незалежко: Пока ВСУ разоряют Одессу, Киев превращается в ТбилисиВ Германии сейчас находится 1,3 миллиона украинцев. Представьте, что начнется, когда они узнают, что Евросоюз является соучастником той трагедии, которая произошла на Украине. У вас живут люди, которые будут вас ненавидеть, считает политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
 
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Заголовок открываемого материала
05:15"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУ
05:02Михаил Амерберг: Россия сделает из ВСУ "французов из Бендер" и проложит дорогу от Харькова до Одессы
05:00"Летом займемся вплотную": военный летчик раскрыл, когда ВС РФ будут бить по Яворовскому полигону ВСУ
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