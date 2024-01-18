https://ukraina.ru/20240118/1052747786.html

"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУ

"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУ - 18.01.2024 Украина.ру

"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУ

Чтобы разгадывать замыслы ВСУ, нужно улучшать работу космической и агентурной разведки. Тогда по крупицам можно собрать информацию и понять, что именно задумал противник. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-01-18T05:15

2024-01-18T05:15

2024-01-18T05:15

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Чтобы эффективно справляться с авиазасадами ВСУ, нужно улучшать работу космической и агентурной разведки. Нужно посылать малые диверсионные группы, чтобы они ходили по тылам и собирали информацию о противнике, рассказал генерал-майор.Также в войсках недостаточно налажено межродовое и межведомственное взаимодействие. Наладить его непросто. Но у армии РФ есть опыт войны на Северном Кавказе, где были проблемы серьезнее, чем сейчас, добавил военный летчик.Система разведки (радиолокационная, радиотехническая и авиационная) — стоит довольно дорого, но она нужна. И космос надо подключать, и беспилотники. Только тогда мы по крупицам можно собрать информацию и понять, что именно задумал противник, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240117/1052740033.html

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новости, всу, россия, украина, сво, разведка, бпла, космос, северный кавказ, связь, авиация, диверсанты