"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Чтобы разгадывать замыслы ВСУ, нужно улучшать работу космической и агентурной разведки. Тогда по крупицам можно собрать информацию и понять, что именно задумал противник. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Чтобы эффективно справляться с авиазасадами ВСУ, нужно улучшать работу космической и агентурной разведки. Нужно посылать малые диверсионные группы, чтобы они ходили по тылам и собирали информацию о противнике, рассказал генерал-майор.
Также в войсках недостаточно налажено межродовое и межведомственное взаимодействие. Наладить его непросто. Но у армии РФ есть опыт войны на Северном Кавказе, где были проблемы серьезнее, чем сейчас, добавил военный летчик.
"Например, тебе надо переговорить по телефону с Москвой. У тебя закрытая связь отказала. У соседа она работает. Но переключить и соединить эти системы мы не можем. Потому что у разных ведомств (ФСБ и Минобороны) были разные штекеры", - подчеркнул Попов.
Система разведки (радиолокационная, радиотехническая и авиационная) — стоит довольно дорого, но она нужна. И космос надо подключать, и беспилотники. Только тогда мы по крупицам можно собрать информацию и понять, что именно задумал противник, резюмировал собеседник издания.
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