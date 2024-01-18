"Все бесполезно: вы разбегаетесь". Украинские эксперты и политики бьют тревогу - 18.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240118/1052740482.html
"Все бесполезно: вы разбегаетесь". Украинские эксперты и политики бьют тревогу
"Все бесполезно: вы разбегаетесь". Украинские эксперты и политики бьют тревогу - 18.01.2024 Украина.ру
"Все бесполезно: вы разбегаетесь". Украинские эксперты и политики бьют тревогу
На Украине начинают задумываться над тем, чем все закончится, и какая цена будет заплачена за следование линии "воевать до победного конца" и "до последнего украинца". И что важнее для украинцев, география или демография
2024-01-18T04:03
2024-01-18T04:03
эксклюзив
сво
украина
россия
всу
демография
андрей ермолаев
вадим карасев
кость бондаренко
михаил чаплыга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616925_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_8ca50b8f32afd9b3e44e303d58ca0307.jpg
Эти вопросы становятся особенно актуальными сейчас, в условиях сокращения западной помощи Киеву. А обещанная Зеленским и его соратниками скорая "победа" все откладывается, на неопределенное время. Аналитики Давосского форума считают, что война будет долгой, она может растянуться на десятилетия, будет то затухать, то разгораться. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ) сказал украинский политолог Руслан Бортник.Но воевать будут не аналитики, а простые украинцы, и цена затянувшегося конфликта может оказаться непомерной. Поэтому понятно, что, помимо войны "до последнего", внутри страны созрели и другие предложения. Но даже высказывать их вслух опасно, указывают эксперты. Хотя все понимают, что есть две концепции, отмечает известный украинский политолог Кость Бондаренко."Первая концепция - это давайте останавливать войну уже сейчас, идти на все условия, которые диктует Россия, давайте проведем определенную демаркационную линию, которая, может, когда-то станет государственной границей, а может нет. И, соответственно, эта демаркационная линия должна пройти по нынешней линии фронта", - рассказал эксперт в эфире интернет-канала "Да это так".По его словам, вторая концепция хорошо всем известна — это "война до победного конца, до границ 1991 года, то, о чем говорит Зеленский".При этом любой на Украине, кто скажет — давайте останавливаться и вести переговоры, кто признает проигрыш в войне на этом этапе и призовет подумать о людях, автоматически подпадет под статью, предусматривающую наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет, подчеркнул Бондаренко.Кроме того, все разговоры о заморозке не имеют смысла, поскольку нет никаких аргументов в пользу того, что заморозка нужна России. Об этом в эфире одного из ютуб-каналов сказал украинский политолог Михаил Чаплыга. По его словам, русских устроит только капитуляция Украины (уточним – капитуляция киевского режима).Заморозка нужна Украине, иначе в скором времени это будет уже не Украина. Да она уже и сейчас не совсем Украина, ведь миллионы людей покинули страну. Что дальше, задаётся вопросом философ и аналитик Андрей Ермолаев. Он в беседе с коллегой Вадимом Карасевым (видеозапись доступна в блоге последнего) сказал, что его беспокоят прогнозы украинских демографов, которые говорят, что после войны "у нас будет дефицит ресурсов в нашем национальном проекте и мы из других стран (людей – Ред.) привлечем"."То есть мы, лишаясь миллионов людей, с которыми мы прожили, с которыми у нас общие культурные и социальные уклады, ментальная близость и общая судьба, лишаясь с помощью войны и из-за войны и не ища варианта, как их вернуть с помощью возвращения былого единства и укрепления доверия, мы допускаем, что мы к себе можем впустить миллионы других, каких-то иных, носителей других культур, может быть, планов…", - сказал политолог.По его словам, это влияет и на поддержку Киева Западом: партнеры видят, что Киев просит поддержки, но при этом теряет и не возвращает то, что составляло потенциал Украины."И они видят в этом не просто слабость проекта "Украина", они в этом видят угрозу того, что это бесполезное дело: вы разбегаетесь", - сказал Ермолаев.В свою очередь, Карасев напомнил, что есть и такое определение; "нация – это желание жить вместе". Он задал вопрос: что делать, чтобы вернуть людей в страну?Ответа нет, поскольку нет механизма согласования, нет даже возможности узнать точки зрения, констатировал Ермолаев. Он добавил, что ясно одно: продолжение военных действий и поиск новых способов усилить войну могут привести к непоправимым разрушительным последствиям для Украины. Нужна заморозка или некий "переходный период", нужно пытаться вернуть тех, кто может вернуться, нужна "перезагрузка оптимизма"."Нам это очень нужно, мы входим в третий год войны в очень растрепанном психологическом состоянии, я за это очень переживаю. Человек в состоянии этой анемии, растерянности, да еще под гнетом страха, что тебя подчинят, подавят, заставят… ну, он может пойти на самые глупые и самые экстравагантные поступки", - сказал политолог.По его словам, позиция войны до победного конца многих уже пугает, так как - просчитывают последствия. При этом Ермолаев отметил, что он скептически относится к перспективе подписания мира в ближайшие годы. Карасев на это сказал, что мир может быть подписан в том случае, если одна из сторон капитулирует. Россия капитулировать не может, но и Украине Запад не даст капитулировать, считает эксперт. И это, по его словам, свидетельство того, что "мы (киевский режим – Ред.) не проиграли".В то же время Карасев отметил, что надо бы понять: возврат территорий вместе с населением, не очень-то лояльно настроенным к Киеву - это усилит Украину или ослабит? По его мнению, на такие вопросы тоже нужно искать ответ.Но официальный Киев настроен не столь философски и к миру совсем не стремится. Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предостерег Запад от замораживания украинского конфликта, попутно обвинив западных политиков в том, что их призывы "не эскалировать" привели к потере времени и к гибели многих опытных бойцов, воевавших с 2014 года.Глава ОП Андрей Ермак тоже заявил, что Зеленский и команда никогда не соглашались и никогда не примут никаких замороженных конфликтов, дескать, это неприемлемо и для украинского общества. И выразил надежду на то, что СЩА и ЕС дадут Киеву денег.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что даже если кончится оружие, украинцы будут сражаться лопатами – "потому что на карту здесь для Украины поставлено существование этой нации".В ответ на это депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил украинцам подарить Дмитрию Кулебе лопату, чтобы тот сам "вырыл себе окоп и приготовился к обороне от народного гнева".Обороняться министру придется не только от народного гнева. Спецоперация России продолжается, ее цели будут достигнуты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Украина должна быть свободной, должна быть нейтральным государством, на Украине не должно быть оружия, которое завезено извне. И, конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу", - сказал политик.А замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что существование Украины фатально для самих же украинцев."Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине. Почему? Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий", - написал Медведев в своем телеграм-канале.По его мнению, "существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом", этот конфликт может произойти и через 10, и через 50 лет.Медведев выразил надежду на то, что большинство украинцев, выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, выберут жизнь – "поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти".
https://ukraina.ru/20240117/1052719989.html
https://ukraina.ru/20240116/1052699520.html
https://ukraina.ru/20240115/1052684021.html
https://ukraina.ru/20240114/1052679342.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f363711e6f075ad4ee87fec0a4fb09c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, россия, всу, демография, андрей ермолаев, вадим карасев, кость бондаренко, михаил чаплыга, владимир зеленский, дмитрий кулеба, политика, эксперты, руслан бортник
Эксклюзив, СВО, Украина, Россия, ВСУ, демография, Андрей Ермолаев, Вадим Карасев, Кость Бондаренко, Михаил Чаплыга, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, политика, эксперты, Руслан Бортник

"Все бесполезно: вы разбегаетесь". Украинские эксперты и политики бьют тревогу

04:03 18.01.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине начинают задумываться над тем, чем все закончится, и какая цена будет заплачена за следование линии "воевать до победного конца" и "до последнего украинца". И что важнее для украинцев, география или демография
Эти вопросы становятся особенно актуальными сейчас, в условиях сокращения западной помощи Киеву. А обещанная Зеленским и его соратниками скорая "победа" все откладывается, на неопределенное время.
Аналитики Давосского форума считают, что война будет долгой, она может растянуться на десятилетия, будет то затухать, то разгораться. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ) сказал украинский политолог Руслан Бортник.
Но воевать будут не аналитики, а простые украинцы, и цена затянувшегося конфликта может оказаться непомерной. Поэтому понятно, что, помимо войны "до последнего", внутри страны созрели и другие предложения. Но даже высказывать их вслух опасно, указывают эксперты.
Хотя все понимают, что есть две концепции, отмечает известный украинский политолог Кость Бондаренко.
"Первая концепция - это давайте останавливать войну уже сейчас, идти на все условия, которые диктует Россия, давайте проведем определенную демаркационную линию, которая, может, когда-то станет государственной границей, а может нет. И, соответственно, эта демаркационная линия должна пройти по нынешней линии фронта", - рассказал эксперт в эфире интернет-канала "Да это так".
По его словам, вторая концепция хорошо всем известна — это "война до победного конца, до границ 1991 года, то, о чем говорит Зеленский".
- РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Вчера, 04:05
"Остатки населения на выжженной земле". Украинские эксперты и политики о будущем страныНа Украине обеспокоены приостановкой западной помощи и размышляют, спасет ли Британия киевский режим в сложившейся ситуации. Думают и о том, что может (и может ли) спасти не режим, но саму Украину
При этом любой на Украине, кто скажет — давайте останавливаться и вести переговоры, кто признает проигрыш в войне на этом этапе и призовет подумать о людях, автоматически подпадет под статью, предусматривающую наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет, подчеркнул Бондаренко.
Кроме того, все разговоры о заморозке не имеют смысла, поскольку нет никаких аргументов в пользу того, что заморозка нужна России. Об этом в эфире одного из ютуб-каналов сказал украинский политолог Михаил Чаплыга. По его словам, русских устроит только капитуляция Украины (уточним – капитуляция киевского режима).
Заморозка нужна Украине, иначе в скором времени это будет уже не Украина. Да она уже и сейчас не совсем Украина, ведь миллионы людей покинули страну. Что дальше, задаётся вопросом философ и аналитик Андрей Ермолаев.
Он в беседе с коллегой Вадимом Карасевым (видеозапись доступна в блоге последнего) сказал, что его беспокоят прогнозы украинских демографов, которые говорят, что после войны "у нас будет дефицит ресурсов в нашем национальном проекте и мы из других стран (людей – Ред.) привлечем".
"То есть мы, лишаясь миллионов людей, с которыми мы прожили, с которыми у нас общие культурные и социальные уклады, ментальная близость и общая судьба, лишаясь с помощью войны и из-за войны и не ища варианта, как их вернуть с помощью возвращения былого единства и укрепления доверия, мы допускаем, что мы к себе можем впустить миллионы других, каких-то иных, носителей других культур, может быть, планов…", - сказал политолог.
По его словам, это влияет и на поддержку Киева Западом: партнеры видят, что Киев просит поддержки, но при этом теряет и не возвращает то, что составляло потенциал Украины.
"И они видят в этом не просто слабость проекта "Украина", они в этом видят угрозу того, что это бесполезное дело: вы разбегаетесь", - сказал Ермолаев.
В свою очередь, Карасев напомнил, что есть и такое определение; "нация – это желание жить вместе". Он задал вопрос: что делать, чтобы вернуть людей в страну?
- РИА Новости, 1920, 16.01.2024
16 января, 04:05
"Украина строгого режима". Украинские эксперты о ситуации в странеКиевский режим под предлогом "войны" последовательно предпринимает все меры к внедрению системы тотального контроля над гражданами, но на этом пути у него могут возникнуть сложности, считают эксперты
Ответа нет, поскольку нет механизма согласования, нет даже возможности узнать точки зрения, констатировал Ермолаев. Он добавил, что ясно одно: продолжение военных действий и поиск новых способов усилить войну могут привести к непоправимым разрушительным последствиям для Украины.
Нужна заморозка или некий "переходный период", нужно пытаться вернуть тех, кто может вернуться, нужна "перезагрузка оптимизма".
"Нам это очень нужно, мы входим в третий год войны в очень растрепанном психологическом состоянии, я за это очень переживаю. Человек в состоянии этой анемии, растерянности, да еще под гнетом страха, что тебя подчинят, подавят, заставят… ну, он может пойти на самые глупые и самые экстравагантные поступки", - сказал политолог.
По его словам, позиция войны до победного конца многих уже пугает, так как - просчитывают последствия. При этом Ермолаев отметил, что он скептически относится к перспективе подписания мира в ближайшие годы.
Карасев на это сказал, что мир может быть подписан в том случае, если одна из сторон капитулирует. Россия капитулировать не может, но и Украине Запад не даст капитулировать, считает эксперт. И это, по его словам, свидетельство того, что "мы (киевский режим – Ред.) не проиграли".
В то же время Карасев отметил, что надо бы понять: возврат территорий вместе с населением, не очень-то лояльно настроенным к Киеву - это усилит Украину или ослабит? По его мнению, на такие вопросы тоже нужно искать ответ.
Но официальный Киев настроен не столь философски и к миру совсем не стремится. Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предостерег Запад от замораживания украинского конфликта, попутно обвинив западных политиков в том, что их призывы "не эскалировать" привели к потере времени и к гибели многих опытных бойцов, воевавших с 2014 года.
15 января, 04:04
"Никто не вернется в концлагерь". Украинские эксперты о том, какой режим пытаются установить в странеНа Украине продолжают обсуждать мобилизационные скандалы и начинают догадываться, что это не эксцессы исполнителей, а вполне продуманная и последовательно реализуемая стратегия лишения граждан последних прав и свобод
Глава ОП Андрей Ермак тоже заявил, что Зеленский и команда никогда не соглашались и никогда не примут никаких замороженных конфликтов, дескать, это неприемлемо и для украинского общества. И выразил надежду на то, что СЩА и ЕС дадут Киеву денег.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что даже если кончится оружие, украинцы будут сражаться лопатами – "потому что на карту здесь для Украины поставлено существование этой нации".
В ответ на это депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил украинцам подарить Дмитрию Кулебе лопату, чтобы тот сам "вырыл себе окоп и приготовился к обороне от народного гнева".
Обороняться министру придется не только от народного гнева. Спецоперация России продолжается, ее цели будут достигнуты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Украина должна быть свободной, должна быть нейтральным государством, на Украине не должно быть оружия, которое завезено извне. И, конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу", - сказал политик.
А замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что существование Украины фатально для самих же украинцев.
"Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине.
Почему? Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
- РИА Новости, 1920, 14.01.2024
14 января, 05:13
"В эпицентре национальной катастрофы". Украинские эксперты о ситуации в странеНа Украине обсуждают, чем обернутся гарантии, якобы данные Киеву британским премьером Риши Сунаком. "Якобы", поскольку на самом деле никаких гарантий нет, по крайней мере, со стороны британцев, указывают эксперты
По его мнению, "существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом", этот конфликт может произойти и через 10, и через 50 лет.
Медведев выразил надежду на то, что большинство украинцев, выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, выберут жизнь – "поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаРоссияВСУдемографияАндрей ЕрмолаевВадим КарасевКость БондаренкоМихаил ЧаплыгаВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаполитикаэкспертыРуслан Бортник
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУ
05:02Михаил Амерберг: Россия сделает из ВСУ "французов из Бендер" и проложит дорогу от Харькова до Одессы
05:00"Летом займемся вплотную": военный летчик раскрыл, когда ВС РФ будут бить по Яворовскому полигону ВСУ
04:39"Украине останется лишь мечтать о похабном мире". В Давосе спонсоры Киева призвали к переговорам с РФ
04:30Военный эксперт раскрыл, как авиабомба "Дрель" будет бить по трансформаторным центрам и логистике ВСУ
04:22Законом и пистолетом. Дмитрий Краснов о том, как России вернуть замороженные Западом активы
04:15Мощная и дешевая: военный эксперт объяснил, как новая авиабомба "Дрель" будет громить бронетехнику ВСУ
04:03"Все бесполезно: вы разбегаетесь". Украинские эксперты и политики бьют тревогу
04:00Герой России Юрий Щербаков: Все боятся, что они - цель врага, я тоже боюсь. А что, у меня есть выбор?
04:00Авиабомба в новой "рубашке": военный летчик рассказал, в чем уникальность российского боеприпаса "Дрель"
18:00Обстрелы, срыв поставок в украинской армии, "вакантные" места в СБУ. Итоги 17 января
17:57Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира
17:45Дело не только в ЗРК: эксперт объяснил, почему для уничтожения ПВО нужно бить по подстанциям и мостам
17:40Фашизмом назвал депутат Госдумы Туров насильственную ассимиляцию русских в Прибалтике
17:09"Новая постановка театра "Пэрэмога"": Daily Mail показали "интенсивный бой" ВСУ, но зрители не поверили
16:49"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow
16:36Владимир Жарихин: Неудачник Байден серьезно согрешил против ВПК США, чтобы красиво уйти на штыках ВСУ
16:28Юрий Щербаков: кто он
16:26Нас заменят машины? Юваль Харари об отношениях искусственного интеллекта и человека
16:02Броненосец Потёмкин: легенда советского немого кино
Лента новостейМолния