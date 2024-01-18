https://ukraina.ru/20240118/1052740482.html

"Все бесполезно: вы разбегаетесь". Украинские эксперты и политики бьют тревогу

"Все бесполезно: вы разбегаетесь". Украинские эксперты и политики бьют тревогу - 18.01.2024 Украина.ру

"Все бесполезно: вы разбегаетесь". Украинские эксперты и политики бьют тревогу

На Украине начинают задумываться над тем, чем все закончится, и какая цена будет заплачена за следование линии "воевать до победного конца" и "до последнего украинца". И что важнее для украинцев, география или демография

2024-01-18T04:03

2024-01-18T04:03

2024-01-18T04:03

эксклюзив

сво

украина

россия

всу

демография

андрей ермолаев

вадим карасев

кость бондаренко

михаил чаплыга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616925_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_8ca50b8f32afd9b3e44e303d58ca0307.jpg

Эти вопросы становятся особенно актуальными сейчас, в условиях сокращения западной помощи Киеву. А обещанная Зеленским и его соратниками скорая "победа" все откладывается, на неопределенное время. Аналитики Давосского форума считают, что война будет долгой, она может растянуться на десятилетия, будет то затухать, то разгораться. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ) сказал украинский политолог Руслан Бортник.Но воевать будут не аналитики, а простые украинцы, и цена затянувшегося конфликта может оказаться непомерной. Поэтому понятно, что, помимо войны "до последнего", внутри страны созрели и другие предложения. Но даже высказывать их вслух опасно, указывают эксперты. Хотя все понимают, что есть две концепции, отмечает известный украинский политолог Кость Бондаренко."Первая концепция - это давайте останавливать войну уже сейчас, идти на все условия, которые диктует Россия, давайте проведем определенную демаркационную линию, которая, может, когда-то станет государственной границей, а может нет. И, соответственно, эта демаркационная линия должна пройти по нынешней линии фронта", - рассказал эксперт в эфире интернет-канала "Да это так".По его словам, вторая концепция хорошо всем известна — это "война до победного конца, до границ 1991 года, то, о чем говорит Зеленский".При этом любой на Украине, кто скажет — давайте останавливаться и вести переговоры, кто признает проигрыш в войне на этом этапе и призовет подумать о людях, автоматически подпадет под статью, предусматривающую наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет, подчеркнул Бондаренко.Кроме того, все разговоры о заморозке не имеют смысла, поскольку нет никаких аргументов в пользу того, что заморозка нужна России. Об этом в эфире одного из ютуб-каналов сказал украинский политолог Михаил Чаплыга. По его словам, русских устроит только капитуляция Украины (уточним – капитуляция киевского режима).Заморозка нужна Украине, иначе в скором времени это будет уже не Украина. Да она уже и сейчас не совсем Украина, ведь миллионы людей покинули страну. Что дальше, задаётся вопросом философ и аналитик Андрей Ермолаев. Он в беседе с коллегой Вадимом Карасевым (видеозапись доступна в блоге последнего) сказал, что его беспокоят прогнозы украинских демографов, которые говорят, что после войны "у нас будет дефицит ресурсов в нашем национальном проекте и мы из других стран (людей – Ред.) привлечем"."То есть мы, лишаясь миллионов людей, с которыми мы прожили, с которыми у нас общие культурные и социальные уклады, ментальная близость и общая судьба, лишаясь с помощью войны и из-за войны и не ища варианта, как их вернуть с помощью возвращения былого единства и укрепления доверия, мы допускаем, что мы к себе можем впустить миллионы других, каких-то иных, носителей других культур, может быть, планов…", - сказал политолог.По его словам, это влияет и на поддержку Киева Западом: партнеры видят, что Киев просит поддержки, но при этом теряет и не возвращает то, что составляло потенциал Украины."И они видят в этом не просто слабость проекта "Украина", они в этом видят угрозу того, что это бесполезное дело: вы разбегаетесь", - сказал Ермолаев.В свою очередь, Карасев напомнил, что есть и такое определение; "нация – это желание жить вместе". Он задал вопрос: что делать, чтобы вернуть людей в страну?Ответа нет, поскольку нет механизма согласования, нет даже возможности узнать точки зрения, констатировал Ермолаев. Он добавил, что ясно одно: продолжение военных действий и поиск новых способов усилить войну могут привести к непоправимым разрушительным последствиям для Украины. Нужна заморозка или некий "переходный период", нужно пытаться вернуть тех, кто может вернуться, нужна "перезагрузка оптимизма"."Нам это очень нужно, мы входим в третий год войны в очень растрепанном психологическом состоянии, я за это очень переживаю. Человек в состоянии этой анемии, растерянности, да еще под гнетом страха, что тебя подчинят, подавят, заставят… ну, он может пойти на самые глупые и самые экстравагантные поступки", - сказал политолог.По его словам, позиция войны до победного конца многих уже пугает, так как - просчитывают последствия. При этом Ермолаев отметил, что он скептически относится к перспективе подписания мира в ближайшие годы. Карасев на это сказал, что мир может быть подписан в том случае, если одна из сторон капитулирует. Россия капитулировать не может, но и Украине Запад не даст капитулировать, считает эксперт. И это, по его словам, свидетельство того, что "мы (киевский режим – Ред.) не проиграли".В то же время Карасев отметил, что надо бы понять: возврат территорий вместе с населением, не очень-то лояльно настроенным к Киеву - это усилит Украину или ослабит? По его мнению, на такие вопросы тоже нужно искать ответ.Но официальный Киев настроен не столь философски и к миру совсем не стремится. Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предостерег Запад от замораживания украинского конфликта, попутно обвинив западных политиков в том, что их призывы "не эскалировать" привели к потере времени и к гибели многих опытных бойцов, воевавших с 2014 года.Глава ОП Андрей Ермак тоже заявил, что Зеленский и команда никогда не соглашались и никогда не примут никаких замороженных конфликтов, дескать, это неприемлемо и для украинского общества. И выразил надежду на то, что СЩА и ЕС дадут Киеву денег.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что даже если кончится оружие, украинцы будут сражаться лопатами – "потому что на карту здесь для Украины поставлено существование этой нации".В ответ на это депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предложил украинцам подарить Дмитрию Кулебе лопату, чтобы тот сам "вырыл себе окоп и приготовился к обороне от народного гнева".Обороняться министру придется не только от народного гнева. Спецоперация России продолжается, ее цели будут достигнуты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Украина должна быть свободной, должна быть нейтральным государством, на Украине не должно быть оружия, которое завезено извне. И, конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу", - сказал политик.А замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что существование Украины фатально для самих же украинцев."Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине. Почему? Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий", - написал Медведев в своем телеграм-канале.По его мнению, "существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом", этот конфликт может произойти и через 10, и через 50 лет.Медведев выразил надежду на то, что большинство украинцев, выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, выберут жизнь – "поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти".

https://ukraina.ru/20240117/1052719989.html

https://ukraina.ru/20240116/1052699520.html

https://ukraina.ru/20240115/1052684021.html

https://ukraina.ru/20240114/1052679342.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, всу, демография, андрей ермолаев, вадим карасев, кость бондаренко, михаил чаплыга, владимир зеленский, дмитрий кулеба, политика, эксперты, руслан бортник