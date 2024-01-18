Авиабомба в новой "рубашке": военный летчик рассказал, в чем уникальность российского боеприпаса "Дрель" - 18.01.2024 Украина.ру
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Авиабомба в новой "рубашке": военный летчик рассказал, в чем уникальность российского боеприпаса "Дрель"
Авиабомба в новой "рубашке": военный летчик рассказал, в чем уникальность российского боеприпаса "Дрель" - 18.01.2024 Украина.ру
Авиабомба в новой "рубашке": военный летчик рассказал, в чем уникальность российского боеприпаса "Дрель"
Для производства нового боеприпаса "Дрель" за основу была взята обычная боевая бомба. Она является дешевой и обладает высокой мощностью взрыва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-01-18T04:00
2024-01-18T04:00
новости
россия
впк
авиабомбы
снаряды
производство
боеприпасы
сво
украина
авиация
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В российском ВПК существуют две основные вариации авиационных снарядов: свободно падающие бомбы и самонаводящиеся боеприпасы. Теперь разработан новый вариант: корректируемые снаряды "Дрель" с улучшенным планированием и управлением в полете, рассказал Попов.Для производства "Дрели" можно использовать любой боеприпас — весом 250, 500 и даже 1500 кг. За основу взята обычная боевая бомба, которая является дешевой по цене и, как свободнопадающая, обладает высокой мощностью взрыва. Таких боеприпасов российский ВПК может произвести много, добавил летчик.Этот снаряд имеет новую систему управления, он как бы "одет" в новую рубашку. При этом "рубашка" имеет небольшие размеры и простую конструкцию, затратность ее материалов составляет около 40-70% от цены самого снаряда, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, впк, авиабомбы, снаряды, производство, боеприпасы, сво, украина, авиация, промышленность
Новости, Россия, ВПК, авиабомбы, снаряды, производство, боеприпасы, СВО, Украина, авиация, промышленность

Авиабомба в новой "рубашке": военный летчик рассказал, в чем уникальность российского боеприпаса "Дрель"

04:00 18.01.2024
 
© Missiles.ru
© Missiles.ru
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Для производства нового боеприпаса "Дрель" за основу была взята обычная боевая бомба. Она является дешевой и обладает высокой мощностью взрыва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
В российском ВПК существуют две основные вариации авиационных снарядов: свободно падающие бомбы и самонаводящиеся боеприпасы. Теперь разработан новый вариант: корректируемые снаряды "Дрель" с улучшенным планированием и управлением в полете, рассказал Попов.
Для производства "Дрели" можно использовать любой боеприпас — весом 250, 500 и даже 1500 кг. За основу взята обычная боевая бомба, которая является дешевой по цене и, как свободнопадающая, обладает высокой мощностью взрыва. Таких боеприпасов российский ВПК может произвести много, добавил летчик.

"С помощью бандажного усилителя [на боеприпас "Дрель"] "надевают" систему, после сброса в воздухе открывается крыло, есть простейшая навигация, которая позволяет не весь полет управлять снарядом, а корректировать его относительно заданной цели", - указал эксперт.

Этот снаряд имеет новую систему управления, он как бы "одет" в новую рубашку. При этом "рубашка" имеет небольшие размеры и простую конструкцию, затратность ее материалов составляет около 40-70% от цены самого снаряда, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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