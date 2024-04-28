Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронам - 28.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240428/1054802769.html
Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронам
Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронам - 28.04.2024 Украина.ру
Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронам
Удары армии РФ по инфраструктуре Украины лишают Киев возможности снабжать свои вооруженные силы беспилотниками с новыми технологиями. Об этом пишет издание Forbes
2024-04-28T17:59
2024-04-28T17:59
новости
россия
украина
forbes
всу
дроны
бпла
ракетный удар
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051292735_0:733:1068:1333_1920x0_80_0_0_ba9204b0ab773dd0dd5f128851f268cb.jpg
Война между Россией и Украиной характеризовалась широким использованием дронов, при этом технологии борьбы с беспилотниками играли не менее важную роль, пишет автор издания Викрам Миттал.Он отмечает, что обе стороны неоднократно вводили на поле боя новую технологию дронов, но в течение нескольких месяцев она устарела из-за усовершенствований в области борьбы с БПЛА.В ответ Россия несколько отклонилась от традиционных систем противодействия дронам, выбрав вместо этого довольно простые и нетрадиционные подходы к "минимизации эффективности украинских беспилотников", добавил автор.По мнению автора, методы противодействия беспилотникам подразумевают использование уязвимостей БПЛА: в данном случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия для разработки и производства своих дронов.Атакуя энергетическую инфраструктуру, ВС РФ фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы, резюмирует автор.
https://ukraina.ru/20240428/1054800293.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051292735_0:633:1068:1433_1920x0_80_0_0_303c53a8b5185d1f31f62a07db860d1a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, forbes, всу, дроны, бпла, ракетный удар, вс рф, сво, энергетика
Новости, Россия, Украина, Forbes, ВСУ, дроны, БПЛА, ракетный удар, ВС РФ, СВО, энергетика

Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронам

17:59 28.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Dronesукраинские FPV-дроны
украинские FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Drones
Читать в
Удары армии РФ по инфраструктуре Украины лишают Киев возможности снабжать свои вооруженные силы беспилотниками с новыми технологиями. Об этом пишет издание Forbes
Война между Россией и Украиной характеризовалась широким использованием дронов, при этом технологии борьбы с беспилотниками играли не менее важную роль, пишет автор издания Викрам Миттал.
Он отмечает, что обе стороны неоднократно вводили на поле боя новую технологию дронов, но в течение нескольких месяцев она устарела из-за усовершенствований в области борьбы с БПЛА.
В ответ Россия несколько отклонилась от традиционных систем противодействия дронам, выбрав вместо этого довольно простые и нетрадиционные подходы к "минимизации эффективности украинских беспилотников", добавил автор.
"На более стратегическом уровне недавние российские ракетные удары по украинской инфраструктуре также являются частью более широких усилий по борьбе с дронами", - пишет Миттал.
По мнению автора, методы противодействия беспилотникам подразумевают использование уязвимостей БПЛА: в данном случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия для разработки и производства своих дронов.
Атакуя энергетическую инфраструктуру, ВС РФ фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы, резюмирует автор.
Валерий Залужный
16:50
Смертные страсти по отставному генералу. Для чего готовят экс-главкома ВСУ и посла ЗалужногоНедавнее сообщение телеведущей индийского канала WION о том, что на инофрмпампасах независимой Украины уже паре недель не отсвечивает экс-главком ВСУ Валерий Залужный, законно взволновала всех. Но в первую очередь граждан Украины.
 
НовостиРоссияУкраинаForbesВСУдроныБПЛАракетный ударВС РФСВОэнергетика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:50О либеральном реванше
18:31МВД повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Гончаренко* и Парасюка*
18:00Обстановка обострилась. Итоги 28 апреля на Украине
17:59Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронам
17:49Пётр Толочко. Послесловие
17:05"За вознаграждение": в Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин-инвалидов - СМИ
16:50Смертные страсти по отставному генералу. Для чего готовят экс-главкома ВСУ и посла Залужного
16:27Участь Зеленского предрешена, Киев не гнушается кидать тысячи людей "в топку войны" - Песков
15:44Хотел вступить в ВСУ: студента МГУ арестовали за сбор денег для Киева и призывы к ударам по РФ
15:06В Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики Запада
14:58Натужное воровство. Что не так у США с кражей российских суверенных активов
14:35"Ничего нет!" Генерал ВСУ Кривонос гневно выругался в прямом эфире из-за нехватки патронов
13:46Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество"
13:35Украина запросила у Германии свыше 800 разведывательных БПЛА Vector - Spiegel
13:08Паника в ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 апреля
13:00Трофейный немецкий танк Leopard привезли на Поклонную гору в Москве
12:36Верховный суд Украины принял иск об отмене выборов президента - украинские СМИ
12:03Зеленский занизил число погибших солдат ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых - WP
11:36ЕС призвал Россию пересмотреть решение по активам кампаний Ariston и BSH Hausgerate
11:14Взятие Часов Яра откроет ВС РФ прямой путь сразу к четырем городам на Донбассе - CBC
Лента новостейМолния