https://ukraina.ru/20240428/1054802769.html

Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронам

Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронам - 28.04.2024 Украина.ру

Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронам

Удары армии РФ по инфраструктуре Украины лишают Киев возможности снабжать свои вооруженные силы беспилотниками с новыми технологиями. Об этом пишет издание Forbes

2024-04-28T17:59

2024-04-28T17:59

2024-04-28T17:59

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Война между Россией и Украиной характеризовалась широким использованием дронов, при этом технологии борьбы с беспилотниками играли не менее важную роль, пишет автор издания Викрам Миттал.Он отмечает, что обе стороны неоднократно вводили на поле боя новую технологию дронов, но в течение нескольких месяцев она устарела из-за усовершенствований в области борьбы с БПЛА.В ответ Россия несколько отклонилась от традиционных систем противодействия дронам, выбрав вместо этого довольно простые и нетрадиционные подходы к "минимизации эффективности украинских беспилотников", добавил автор.По мнению автора, методы противодействия беспилотникам подразумевают использование уязвимостей БПЛА: в данном случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия для разработки и производства своих дронов.Атакуя энергетическую инфраструктуру, ВС РФ фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы, резюмирует автор.

https://ukraina.ru/20240428/1054800293.html

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новости, россия, украина, forbes, всу, дроны, бпла, ракетный удар, вс рф, сво, энергетика