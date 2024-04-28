Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронам
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Dronesукраинские FPV-дроны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Drones
Удары армии РФ по инфраструктуре Украины лишают Киев возможности снабжать свои вооруженные силы беспилотниками с новыми технологиями. Об этом пишет издание Forbes
Война между Россией и Украиной характеризовалась широким использованием дронов, при этом технологии борьбы с беспилотниками играли не менее важную роль, пишет автор издания Викрам Миттал.
Он отмечает, что обе стороны неоднократно вводили на поле боя новую технологию дронов, но в течение нескольких месяцев она устарела из-за усовершенствований в области борьбы с БПЛА.
В ответ Россия несколько отклонилась от традиционных систем противодействия дронам, выбрав вместо этого довольно простые и нетрадиционные подходы к "минимизации эффективности украинских беспилотников", добавил автор.
"На более стратегическом уровне недавние российские ракетные удары по украинской инфраструктуре также являются частью более широких усилий по борьбе с дронами", - пишет Миттал.
По мнению автора, методы противодействия беспилотникам подразумевают использование уязвимостей БПЛА: в данном случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям требуется электроэнергия для разработки и производства своих дронов.
Атакуя энергетическую инфраструктуру, ВС РФ фактически препятствуют возможности украинских компаний внедрять новые беспилотные технологии в свои вооруженные силы, резюмирует автор.
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