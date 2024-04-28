МВД повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Гончаренко* и Парасюка* - 28.04.2024 Украина.ру
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МВД повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Гончаренко* и Парасюка*
МВД повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Гончаренко* и Парасюка* - 28.04.2024 Украина.ру
МВД повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Гончаренко* и Парасюка*
Депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* и Владимир Парасюк* повторно объявлены в розыск в рамках возбужденного уголовного дела. Соответствующая информация появилась в базе МВД России, сообщают РИА Новости
2024-04-28T18:31
2024-04-28T18:31
новости
россия
украина
владимир парасюк
василий малюк
сбу
верховная рада
мвд
алексей гончаренко
розыск
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В МВД России сообщили, что повторно объявили в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка*, а также бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему*, активиста Геннадия Друзенко*, бизнесмена Сеяра Куршутова* и украинских телеведущих Янину Соколову* и Наталью Мосейчук*, следует из базы ведомства.Также в повторном розыске значатся депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк*, бывший первый вице-премьер Украины Виталий Ярема*, украинский активист Геннадий Друзенко* и бизнесмен Сеяр Куршутов*.Согласно данным базы МВД, все они уже ранее разыскивались, но мера пресечения им не избиралась. По какой именно уголовной статье ищут указанных лиц, не сообщается.В конце марта стало известно о заочном аресте в РФ главы СБУ Василия Малюка* по обвинению в терроризме. Против него возбуждено уголовное дело о теракте, Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
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новости, россия, украина, владимир парасюк, василий малюк, сбу, верховная рада, мвд, алексей гончаренко, розыск
Новости, Россия, Украина, Владимир Парасюк, Василий Малюк, СБУ, Верховная Рада, МВД, Алексей Гончаренко, розыск

МВД повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Гончаренко* и Парасюка*

18:31 28.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
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Депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* и Владимир Парасюк* повторно объявлены в розыск в рамках возбужденного уголовного дела. Соответствующая информация появилась в базе МВД России, сообщают РИА Новости
В МВД России сообщили, что повторно объявили в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка*, а также бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему*, активиста Геннадия Друзенко*, бизнесмена Сеяра Куршутова* и украинских телеведущих Янину Соколову* и Наталью Мосейчук*, следует из базы ведомства.
"Алексей Гончаренко*, 16.9.1980. Переобъявлен", - такое сообщение опубликовано в базе розыска МВД РФ.
Также в повторном розыске значатся депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк*, бывший первый вице-премьер Украины Виталий Ярема*, украинский активист Геннадий Друзенко* и бизнесмен Сеяр Куршутов*.

"Янина Соколова*, 6.3.1984. Переобъявлен… Наталья Мосейчук*, 30.5.1973. Переобъявлен", - сообщается в базе розыска МВД РФ.

Согласно данным базы МВД, все они уже ранее разыскивались, но мера пресечения им не избиралась. По какой именно уголовной статье ищут указанных лиц, не сообщается.
В конце марта стало известно о заочном аресте в РФ главы СБУ Василия Малюка* по обвинению в терроризме. Против него возбуждено уголовное дело о теракте, Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
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