МВД повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Гончаренко* и Парасюка*
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
Депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* и Владимир Парасюк* повторно объявлены в розыск в рамках возбужденного уголовного дела. Соответствующая информация появилась в базе МВД России, сообщают РИА Новости
В МВД России сообщили, что повторно объявили в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка*, а также бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему*, активиста Геннадия Друзенко*, бизнесмена Сеяра Куршутова* и украинских телеведущих Янину Соколову* и Наталью Мосейчук*, следует из базы ведомства.
"Алексей Гончаренко*, 16.9.1980. Переобъявлен", - такое сообщение опубликовано в базе розыска МВД РФ.
Также в повторном розыске значатся депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк*, бывший первый вице-премьер Украины Виталий Ярема*, украинский активист Геннадий Друзенко* и бизнесмен Сеяр Куршутов*.
"Янина Соколова*, 6.3.1984. Переобъявлен… Наталья Мосейчук*, 30.5.1973. Переобъявлен", - сообщается в базе розыска МВД РФ.
Согласно данным базы МВД, все они уже ранее разыскивались, но мера пресечения им не избиралась. По какой именно уголовной статье ищут указанных лиц, не сообщается.
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* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
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