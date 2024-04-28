https://ukraina.ru/20240428/1054802913.html

Обстановка обострилась. Итоги 28 апреля на Украине

Обстановка обострилась. Итоги 28 апреля на Украине - 28.04.2024 Украина.ру

Обстановка обострилась. Итоги 28 апреля на Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об обострении обстановки на фронте

2024-04-28T18:00

2024-04-28T18:00

2024-04-28T18:05

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александр сырский

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вооруженные силы украины

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Сообщение о происходящем на передовой Сырский опубликовал в своём телеграм-канале."Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеет тактические успехи. Происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что рождает неоднозначное понимание ситуации", - заявил Сырский.По словам главкома ВСУ, на этой неделе тяжёлые бои продолжались по всей линии фронта. Обстановка динамично менялась, на некоторых направлениях ВС РФ имели тактический успех.Сырский отдельно описал ряд направлений. Так, в ЛНР российские военные, по словам главнокомандующего ВСУ, пользуются преимуществами в воздухе, а также в артиллерии и ракетах.Что касается Купянского направления, то там, по словам Сырского, ВС РФ сосредоточили свои усилия на Стельмаховке и Берестовом, где имели частичный успех."Также [российская армия] продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец", - признал Сырский.Что касается Северского направления, то сложная ситуация для ВСУ сложилась в районе Белогоровки и Раздоловки, а также Северска,"На Краматорском направлении самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также противник пытается вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс". Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово", - заявил главком ВСУ.Он признал де-факто бегство украинских военных."Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник добился определённых тактических успехов", - признал главком ВСУ.Сырский указал, что для усиления украинской обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность.Напряжённой он назвал и обстановку на фронте в Херсонской и Запорожской областях, а именно, в районе Старомайорского, на Ореховском направлении — в районах Работино и Вербового, на Херсонском направлении — районе Крынок.При этом Сырский попытался подсластить пилюлю поражений, заявив, что украинским военным якобы удалось установить контроль над островом Нестрига, а также "улучшить тактическое положение" в районе Синьковки и в Серебрянском лесу.Последний украинские военные называют "Лес чудес"."Лес чудес: зашёл с ногами — вышел без", - гласит одна из популярных среди украинских военных пословиц по поводу Серебрянского леса.Ранее в этот же день популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о проблеме с бегством среди украинских военных."Наш источник сообщает, что эксперты советуют Зеленскому и его Офису президента не устраивать репрессии и показательные судебные расправы над теми бригадами/ротами/солдатами, которые ушли с позиций под давлением ВС РФ. Иначе это приведёт к еще худшим последствиям и вплоть до военного майдана. Сложная ситуация у ОП, так как бездействие, также может привести к тому, что все начнут при любой опасности для себя - отступать без приказа. Это продолжит ослаблять линию обороны. Это произошло из-за ошибочной стратегии Зе-офиса, который "заигрался". Наблюдаем, какой Ермак выберет путь и к чему в итоге, это приведёт", - указывалось в публикации канала.До этого другой популярный на Украине телеграм-канал - "Женщина с косой" - сообщил о протестных настроениях в стране, вызванных поражениями украинских военных формирований."В кулуарах пошли слухи, что чем больше будет поражений на фронте, тем больше будет митингов родственников, которые будут требовать демобилизацию. Сейчас это движение только нарастает, но к концу года все прогнозируют пик недовольства", - указывалось в публикации.Тем временем в сети появилось видео захваченного российскими военными танка "Абрамс"."Российские бойцы едут на "Абрамсе", который тащат в тыл в ремонтные мастерские. Скорее всего, он скоро появится в Москве. Под Бердычами еще стоит как минимум 4 уничтоженных/подбитых "Абрамса" + штук 7-8 уничтоженных/подбитых "Брэдли"", - подписал ссылку на видео в телеграм-канале Кирилла Фёдорова российский военный эксперт Борис Рожин.Трофейный "Абрамс" уже предложили направить на Поклонную гору в Москву, где выставлена трофейная техника, которую использовали Вооружённые силы Украины и другие украинские формирования. На Западе сам факт такой выставки вызвал раздражение.""Грабеж" и "пропаганда" – западных военных экспертов очень нервирует предстоящая выставка трофейной техники в Москве. Демонстрация подбитой иностранной бронетехники очень обидная для стран блока НАТО сразу по нескольким причинам. Мало того, что развенчан миф о неуязвимости западного оружия, так ещё и прямиком указывает на участие северо-атлантического альянса в боевые действия на Украине. Германии особенно обидно за отечественный ВПК. Здесь и фантомные боли после поражения в Великой Отечественной, и сугубо коммерческий интерес. После потери ВСУ первого "Леопарда", акции немецких военных концернов заметно просели. Потому, показ трофеев в Москве, за которым конечно будут следить на Западе, не добавит роста акциям западных оружейных компаний. Ещё один пунктик для переживаний западных экспертов кроется в том, что "передовые технологии" иностранных ВПК теперь в руках русских инженеров. Детальное изучение западных бронемашин позволит сформировать эффективные контрмеры и повысить живучесть российской бронетехники", - прокомментировал настроения на Западе российский военкор Евгений Поддубный.Вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев побывал на Поклонной горе и описал царящую там атмосферу."На Поклонной горе, возле выставки трофейной техники НАТО отличная атмосфера. Китайские туристы радостно делают селфи и фото на фоне подбитых танков. Смеются и возбуждено машут руками. Чуть поодаль стоит семья. Муж, жена и сын-подросток. Муж в рубашке и штанах от ВКПО, с рюкзаком, в берцах. В отпуск? На фронт из отпуска? Мужик молча, с каким-то хитро-мрачным прищуром, глядит на мёртвое теперь железо, которое вчера могло его убить, замотать гусеницами. Лохматый студент объясняет друзьям, тыча пальцем в "Леопард": "Наши дроны оказались круче всех этих танков". Он говорит это так гордо, словно сам собирал эти дроны. А может и собирал же. Кто знает. И те, люди, кто приходят и смотрят на мертвое натовское железо, возможно ведь тоже помогают фронту. В сборах участвуют. Медицину и снаряжение покупают. Может и своих кого с фронта ждут. Или может не дождались уже... И вот смотрят они все, то есть смотрим мы все на побитые вражьи танки и БТРы, и понимаем, что все не зря. И к этому причастны многие из нас. Делом ли, рублем ли, сердцем ли, кровью. Но причастны. Не сдюжили бы мы все, в какой-то момент, после Харькова или Херсона, сломались бы, не смогли бы себя собрать, и катилась бы эта техника по нашим улицам. А не стояла бы на них памятником вражьему позору и памятником доблести русского воина", - написал Медведев в своём телеграм-канале.Тем временем на передовой продолжаются ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20240428/1054798015.html

https://ukraina.ru/20240428/1054795697.html

https://ukraina.ru/20240427/1054788351.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, александр сырский, украина, россия, вооруженные силы украины