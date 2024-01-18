370 лет Переяславской раде. А было ли воссоединение?
18 января 1654 года в городе Переяславле состоялось собрания казаков войска Запорожского, получившее название Переяславской рады. Это событие стало, без преувеличения, поворотной точкой в истории всей Восточной Европы. Однако различные оценки той Рады до сих пор расходятся кардинально
XVII век принято назвать "бунташным", и это определение подходит отнюдь не только к истории России. Восстания, войны и революции охватили весь континент от Лиссабона и Глазго до Киева и Москвы. У всех них была глобальная экономическая предпосылка — кризис, который охватил нарождающуюся мировую капиталистическую систему, придя на смену практически непрерывному экономическому росту, наблюдавшемуся в Европе со второй половины XV века.
Особенно болезненно этот кризис должен был сказаться на Речи Посполитой, экономика которой была сильнейшим образом связана с балтийской торговлей — экспортом сырья и импортом промышленных товаров, который осуществлялся через Балтийское и Северное моря.
С другой стороны, в начале XVII века Москва оказалась, по сути, оккупирована польско-литовскими войсками, а наследник польского престола королевич Владислав рассматривался как главный претендент на опустевший в Смутное время русский трон. От притязаний поляков тогда удалось отбиться, возведя на этот трон собственную династию Романовых, но вот без территориальных потерь дело не обошлось.
В середине XVII века внутренняя смута в соседней державе дала Московскому государству реальный шанс как минимум вернуть утраченное. Однако царь не спешил с принятием решения.
К моменту созыва Переяславской Рады Богдан Хмельницкий и его казаки успели одержать ряд славных побед и потерпеть ряд тяжелейших поражений. Шесть лет войны значительно исчерпали силы сторон.
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В то же время Хмельницкий буквально с первых же шагов восстания вступил в переписку с московским царем Алексеем Михайловичем, установив с российским правительством регулярные дипломатические контакты.
Уже Иван III в сношениях с Литвой апеллировал к тому, что контролируемые ею древнерусские города являются его "вотчиной", т.е. наследственным владением как государя из династии Рюрика. Затем те же права на древнерусское наследие активно заявлял Иван IV Грозный. Именно к этим представлениям о том, что под "всей Русью" следует понимать все земли, входившие некогда в державу, стольным градом которой был Киев, апеллировал в своих обращениях Богдан Хмельницкий.
Параллельно казаки, начавшие свое восстание в союзе с Крымским ханом, вассалом Османской империи, вступили в переговоры с турками. Складывается впечатление, что Богдан Хмельницкий вел эти переговоры демонстративно, нисколько не таясь, в расчете подтолкнуть Москву к принятию окончательного решения. Расчет оправдался.
Только в 1653 году Россия начала реальную подготовку к войне с Речью Посполитой, а в конце года был созван Земский собор, призванный санкционировать такую войну, определить ее причины и цели.
Собор заседал в Грановитой палате московского Кремля. В нем приняли участие:
"великий государь святейший Никон, патриарх московский и всеа Русии, митрополит Крутицкой Селивестр, митрополит сербский Михайло, архимандриты и игумны со всем освященным собором, бояре, окольничие, думные люди, стольники и стряпчие, и дворяне московские, и жильцы, и дворяне з городов, и дети боярские, гости и гостиные и суконные сотни и черных сотен, и дворцовых слобод, торговые и иных всяких чинов люди и стрельцы".
Нужно отметить, что такое представительство различных слоев общества было широчайшим из всех возможных на тот момент.
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Участники собора выслушали подробное объяснение того, как Речь Посполитая нарушает условия действующего мирного договора. Особое внимание уделялось фактам поругания "государской чести" — искажению царской титулатуры и другим оскорблениям царя и его подданных со стороны поляков и литовцев. Кроме того, перечислялись различные недружественные дипломатические действия и порубежные конфликты. Все это в совокупности послужило поводом для объявления Речи Посполитой войны.
Причиной же войны были просьбы о помощи казаков Богдана Хмельницкого. В частности, гетман писал царю о том, что "король с войсками своими на Украину идет. И они (т.е. Хмельницкий и Войско Запорожское. — Авт.), не хотя монастырей и церквей Божиих и християн в мучительство выдать, бьют челом, чтоб государь его пожаловал, войска свои вскоре послать к ним велел".
В тексте соборного приговора есть любопытная деталь: ссылка на королевскую присягу Яна Казимира, в которой, во-первых, имеется обязательство не притеснять христиан различных исповеданий, а во-вторых, — норма, освобождающая подданных от обязательств перед королем, если он нарушает присягу.
Решения собора принимались следующим образом:
"О гетмане Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорожском бояре и думные люди приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку для православные християнские веры и святых Божиих церквей".
Собор завершил свою работу 11 октября, а уже 2 ноября была объявлена война Речи Посполитой.
По итогам собора к гетману было отправлено посольство во главе с боярином Василием Бутурлиным, которое должно было привести Запорожское войско и представителей контролируемых им городов к присяге.
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10 января посольство прибыло в город Переяславль, где была запланирована Генеральная рада, т.е. совет Войска Запорожского. Через шесть дней туда прибыл Хмельницкий в сопровождении старшины — генерального судьи, писаря, полковников и есаулов представлявших подавляющее большинство полков войска.
Утром 18 января старшина совещалась в своем узком кругу, а затем состоялась собственно войсковая рада, на которой Хмельницкий предложил собравшимся на выбор четыре кандидатуры: всё того же короля, крымского хана, турецкого султана либо московского царя.
Выбор был очевиден, и подтвержден всеобщими выкриками собравшихся казаков и переяславских горожан: "Волим под царя восточного, православного!"
После этого участники мероприятия направились в храм для приведения к присяге. В этот момент произошел инцидент, который принято трактовать как столкновение двух абсолютно различных политических культур.
Казаки пожелали, чтобы присягали не только они на верность царю, но и посол Бутурлин от имени царя на кресте и евангелии поклялся в соблюдении всех прав и вольностей Войска Запорожского. Однако боярин отверг это требование — русский царь не присягает своим подданным, но царское слово и не нуждается в дополнительном подтверждении, и он лично гарантирует, что казаки получат от царя даже больше того, на что рассчитывают. В итоге казаки вынуждены были согласиться на такую процедуру.
Никаких документов в тот день подписано не было. Состоялась лишь присяга представителей Войска и города Переяславля.
Пожелания, о которых говорил Бутурлин, были оформлены в специальном документе — челобитной, которую ответное казацкое посольство привезло в Москву в марте того же года. Отсюда его название — "мартовские статьи", они же "статьи Богдана Хмельницкого". На каждую из статей была дана соответствующая царская резолюция, а затем они были обобщены в жалованной грамоте царя войску Запорожскому.
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Войско Запорожское навечно принимало подданство московскому царю. Его размер устанавливался в 60 тысяч человек. При этом Войско сохраняло автономию — собственный суд, свободный выбор гетмана, право дипломатических сношений с соседними государствами (за исключением сношений с польским королем и турецким султаном). Доходы, собираемые с территории войска, направлялись на его содержание.
Запорожское войско буквально одной строкой просило подтвердить права и вольности и других сословий, но разрешение этого вопроса оставляло на усмотрение царской власти и других сословных корпораций.
Интересно, что город Переяславль, где проходила историческая рада, получил жалованную грамоту даже раньше самого войска Запорожского.
Царь становится арбитром между сословиями, их корпорациями и отдельными представителями. В общем-то, именно в этом и состояла одна из ключевых функций суверена в обществах той эпохи.
В обсуждении правового статуса тех, кто оказывается в юрисдикции войска, перечисляются сословия — шляхтичи, казаки и мещане. Здесь нет не только крестьян, которые в ту эпоху редко где обладали правовой субъектностью, но и духовенства — "первого сословия" традиционного европейского общества.
Жалованные грамоты духовенству киевской митрополии выдавались на права собственности, феодальные права и права духовного суда. При этом сама Киевская митрополия оставалась в составе учредившего её Константинопольского патриархата.
Жалованные грамоты подтверждали все традиционные права и привилегии, апеллируя к соответствующим обязательствам польской королевской власти. Тем самым верхушка украинского казачества не претендовала на качественно иной статус Войска и территории, которую оно контролировало, в сравнении с тем, что они имели в составе Речи Посполитой.
Так воссоединение чего же произошло 365 лет назад? Для ответа на этот вопрос обратимся к документам той эпохи.
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Вот как мотивацию Богдана Хмельницкого передает отчет (статейный список) русского посла Григория Унковского, побывавшего у гетмана еще весной 1649 года:
"А мы царского величества милости ищем и желаем потому, что с Владимрова святаго крещенья одна наша благочестивая вера с Московским государством и имели едину власть. А отлучили нас неправдой своей и насилием лукавые ляхи".
Итак, сохранив единую с Московским государством веру, казаки стремились восстановить и единую власть, разрушенную насилием поляков.
В письме, направленном тогда царю (сохранился перевод текста с "белорусского письма") Хмельницкий обращается с просьбой:
"И нас под милость и оборону свою и всю Русь, ныне по милости Божий против ляхов совокупляючуюся, возьми".
Здесь содержится открытая апелляция к царскому титулу "всея Руси" и призыв реализовать заложенный в него смысл его на практике. Эквивалентом формулы "вся Русь" выступает и хорошо известное сегодня словосочетание "русский мир", которое, как мы видим, не является изобретением современных идеологов.
Вот как именуется субъект, который после Переяславской рады обратился к царю с челобитной:
"его царского величества подданные Богдан Хмельницкий, гетман войска Запорожского, и все войско Запорожское, и весь мир христиан российский".
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