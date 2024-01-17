https://ukraina.ru/20240117/1052737495.html

"Спихивание" поддержки, воровство активов, "смертельная опасность". Главное на Украине на 13:00 17 января

"Спихивание" поддержки, воровство активов, "смертельная опасность". Главное на Украине на 13:00 17 января - 17.01.2024 Украина.ру

"Спихивание" поддержки, воровство активов, "смертельная опасность". Главное на Украине на 13:00 17 января

Украина.ру, 17.01.2024

2024-01-17T13:00

2024-01-17T13:00

2024-01-17T13:03

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

сша

европа

франция

британия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg

Эксперты объяснили, зачем США "спихнули" военную поддержку Украины на Европу. Кулеба рассказал о шагах в отношении замороженных активов РФ. Медведев назвал существование Украины "смертельно опасным" для гражданОбъявляемые странами Евросоюза и Великобританией пакеты военной помощи и подписание соглашений о гарантиях безопасности Украине свидетельствует о том, что США уходят от поддержки Киева, отдавая его "на откуп" Европе. Таким мнением в среду поделился военный эксперт Алексей Леонков."США целиком спихивают военную поддержку Украины на Европу. Это решение было принято ещё в прошлом году, теперь Штаты переключат внимание на Ближний Восток. Страны Европы не могут отказаться от такого бремени, потому что сегодня руководители большинства ключевых стран там – проамериканские", - сказал Леонков.Эксперт отметил, что, осознав бесперспективность конфликта на Украине, США добились втягивания в него Европы, которая занимает зависимую по отношению к Вашингтону позицию в блоке НАТО.Таким образом, по мнению Леонкова, американское руководство хочет избежать имиджевые потери, возложив все бремя неудач на украинских фронтах на европейских партнеров.По словам члена совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, Вашингтон, стремится переложить бремя поддержки Украины на страны Евросоюза, чтобы экономить бюджетные средства перед выборами 2024 года и ослабить Европу."Таким образом они решают две задачи. Ослабляют своего экономического и геополитического конкурента - Евросоюз - в том числе за счет навешивания украинского бремени. Во-вторых, сохраняют деньги в выборный год, когда нужно будет деньги тратить на избирателей или хотя бы обещать их избирателям", - объяснил он.Даже если усиленные траты на Украину окажутся фатальным ударом для того же Шольца на будущих выборах в Германии, его просто сменит другой проамериканский политик, приход к власти людей, готовых защищать немецкие интересы, маловероятен, считает Безпалько."Евросоюз сейчас будет нести основное бремя помощи Украине. США решают свои геополитические задачи за чужой счет", - подчеркнул эксперт.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Белого дома нет "волшебного горшочка" с деньгами для поддержки Украины без согласия конгресса.В правительстве Германии же сообщили, что канцлер Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом, и стороны сошлись на необходимости продолжать помощь Киеву.Планируется, что Германия окажет Киеву помощь более чем на семь миллиардов евро в 2024 году.В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа направить на Украину новую партию вооружения (порядка 40 ракет Scalp и нескольких сотен бомб)и "в ближайшие недели" подписать с Киевом соглашение, включающее гарантии безопасности.Леонков отметил, что 40 ракет Scalp являются серьезным оружием, однако для смены ситуации на фронте в пользу Киева их должно быть в десятки раз больше, поэтому весь наступивший год ВСУ вынуждены будут провести в глухой обороне.Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий назвал заявление президента Франции о скором подписании соглашения о гарантиях безопасности с Украиной и новых поставках военной помощи режиму Владимира Зеленского – демонстративным жестом, стремлением Парижа показать партнерам наличие собственной политической линии."Думаю, что французы пытаются так же, как англичане, послать сигналы и Украине, и окружающему миру, и США о том, что у них такая позиция… С точки зрения политической - это демонстративный жест, демонстративный поступок. Тем более, что особо успеха добиться в Давосе не удалось, единства тоже не получилось, и в данном случае Франция демонстрирует наличие некой собственной линии", - сказал эксперт.Он отметил, что такая позиция Парижа может быть связана со стремлением недавно назначенных на свои должности французских чиновников, главы МИД Стефана Сежурне и премьер-министра Габриэля Атталя, заявить о себе.В свою очередь военный эксперт Иван Коновалов обратил внимание на то, что поставки военной помощи Украине со стороны Франции будут осуществляться на контрактной основе."Вот об этом должен был Макрон упомянуть прежде всего. Украина где-то должна будет добыть деньги, чтобы покупать французские вооружения и военную технику. Разговор идет о том, что, как обычно, они решили на этом заработать и никто не собирается уже безвозмездно поддерживать нацистский режим в Киеве", - заявил он.По его словам, это будет выгодно французским промышленникам, учитывая, что "производство боеприпасов и военной техники сейчас взлетело до небес благодаря усилиям США и Киева".На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев. Там он объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов) на 2024 год и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Британия обязалась поддерживать Украину в этот период.Подписание Украиной и Великобританией соглашения в сфере безопасности показывает, что Украине не позволят выйти из текущего конфликта через переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подписанное в Киеве соглашение свидетельствует о том, что Украине буквально не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая ее на нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе", - указала Захарова.Ситуация с замороженными активамиМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил в главой МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджой Лябиб следующие шаги к "всеобъемлющему решению" по использованию замороженных на Западе активов РФ, а также путь Украины к членству в ЕС.Он добавил, что после переговоров Зеленского с премьером Бельгии Александром де Кроо и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен стороны договорились о следующих шагах на пути Украины к членству в ЕС во время председательства Бельгии в Совете ЕС."Наша общая цель - созвать межправительственную конференцию, чтобы в надлежащие сроки провести первый раунд переговоров по членству Украины в ЕС", - добавил Кулеба.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось.В середине октября 2023 года премьер-министр Бельгии заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что воровство государственной, частной и общественной собственности давно стало визиткой англосаксов, это пиратство 21-го века.Она напомнила, что США изначально были среди главных сторонников "воровства" российских суверенных резервов и смогли втянуть в него своих сателлитов из G7."На фоне растущих трудностей с обеспечением финансовой поддержки киевского режима работа западников по поиску любых средств и источников его содержания активизировалась, теперь это уже в практической плоскости будет рассматриваться", - подчеркнула представитель МИД РФ."Смертельно опасная" УкраинаЗамруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил, что существование Украины "смертельно опасно" для украинцев, причем при любом руководстве, потому что наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий."Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине. Почему? Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий", - заверил он.По его мнению, "кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой "стране".Именно поэтому "существование Украины и фатально для украинцев"."Они практичные люди в конечном счете. Как бы они сейчас и не желали смерти русским. Как бы они ни ненавидели российское руководство. Как бы ни стремились в мифические Евросоюз и НАТО. Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну, разве что за исключением минимального числа отмороженных националистов) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти", - заверил Медведев.Он добавил, что чем быстрее украинцы осознают это, тем лучше.Накануне экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche отметил, что Украина прекратила существовать как государство."Я боюсь, печальная правда состоит в том, что Украине пришел конец как государству. Но мы будем продолжать делать вид, что она существует, пока это совершенно точно будет не так", – заявил полковник.Макгрегор подчеркнул, что в результате спровоцированного и поддерживаемого Вашингтоном конфликта ситуация для Украины стала крайне неблагоприятной: страну покинули миллионы граждан, рождаемость достигла дна, и это, не говоря о потерях в зоне боевых действий.

https://ukraina.ru/20240117/1052731841.html

https://ukraina.ru/20240116/1052717074.html

https://ukraina.ru/20240116/1052714892.html

украина

россия

сша

европа

франция

британия

великобритания

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, сша, европа, франция, британия, великобритания, германия, помощь, дмитрий кулеба, активы, замороженные активы, дмитрий медведев