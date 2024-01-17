https://ukraina.ru/20240117/1052735116.html

Байден зависит от Зеленского. Украинский контрнаступ и исход выборов в США

Байден зависит от Зеленского. Украинский контрнаступ и исход выборов в США - 17.01.2024 Украина.ру

Байден зависит от Зеленского. Украинский контрнаступ и исход выборов в США

Интересная статья появилась 16 января в издании Bloomberg. Её автор, Андреас Клут, обозреватель издания, освещающий американскую дипломатию, национальную безопасность и геополитику

2024-01-17T12:22

2024-01-17T12:22

2024-01-17T12:22

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И вот именно пишет статью под названием "США могут заставить Украину играть в обороне", что подчёркивает значимость ситуации на украинском фронте для американской политики.По данным Клута, "Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы с российскими оккупантами: с нападения на оборону", и именно об этом будет говорить Джейк Салливан с Владимиром Зеленским в Давосе. В ответ Зеленский будет просить денег.Общая ситуация видится Клуту так:- На фронте - тупик. Хотя Зеленский продолжает это отрицать, но "контрнаступление Украины провалилось (что разочаровало Вашингтон, который призывал Киев принять другую тактику)";- На дипломатическом фронте – тоже тупик: на саммите по "формуле мира" перед началом ВЭФ не было представителей Китая и России;- У Украины – меньше ресурсов, чем у России (кажется, для Клута это оказалось неожиданностью…);- "Самое шокирующее в этом понимании то, насколько сильно Запад уже предал Киев".По прогнозу Клута российское руководство "проведёт 2024 год в ожидании ноябрьских выборов в США в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и два диктатора заключат сделку" (как, неужели в результате демократический выборов в самой демократической, в обозримой части Вселенной, стране, к власти может прийти диктатор?)На этом фоне Зеленскому надо отказаться от наступления, хотя это и будет связано с издержками: "В этом году в Давосе не может быть никакого оптимизма, только оплоты храбрости".Статья, конечно, получилась жуткая по форме и содержанию. Отчасти от чрезмерной идеологической индоктринированности автора, отчасти от того, что он – птица высокого полёта и обозревает ситуацию с небесной выси.У нас же есть возможность подняться ещё выше и понять то, чего Клут писать не стал, а, возможно, даже просто не понимает.Начнём с тупика на дипломатическом фронте – его нет. Клут считает провалом отсутствие на саммите "формулы мира" представителей России, но их там и не должно было быть – "формула" переговоров с Россией не предполагает.Впрочем, Клут о чём-то догадывается, поскольку пишет, что "Зеленский прав, отвергая повторяющиеся призывы Запада к прекращению огня". Хотя тут тоже абсурд: мирные переговоры вроде бы должны вести к прекращению огня? Нет, оказывается, не должны.Ну, а раз переговоры с Россией всё равно не предполагаются, как не предполагается и прекращение боевых действий, то о каком дипломатическом тупике может идти речь? Всё делается правильно – война продолжается, переговоры не ведутся…Второй пункт – "предательство" Украины Западом.Запад поддержал государственный переворот и гражданскую войну, поддерживал Украину в блокировании выполнения мирных переговоров, поддерживал провоцирование войны и ведение боевых действий. Сейчас вот сам же Клут говорит, что ни в коем случае нельзя прекращать войну. Всё вместе это как раз и есть предательство, которое, несомненно, ведёт Украину в тупик, но, если сказать это Клуту, он не поймёт скорее всего. Будет кричать, что нет, предательством Украины будут являться любые шаги в сторону выживания государства и страны…Далее – военный тупик. Тут ситуация двоякая.С одной стороны, позиционная война, сопровождающаяся диверсиями и ударами по тылам, стратегически Западу выгодна больше, чем "настоящая" война с путь даже успешными наступлениями ВСУ. Напротив, многие западные аналитики предупреждали Украину, что успешное наступление на юге не должно привести к оккупации Крыма и Донбасса – война не должна прекращаться. В конце концов, террор у Украины получается лучше, чем наступление.С другой стороны, есть текущие политические соображения – провал украинского контрнаступления был одним из факторов нынешнего внутриполитического кризиса в США, а ситуация на украинском фронте окажет влияние на ход президентских выборов.В общем-то, уже оказывает: Трамп декларирует, что, в отличие, от Байдена он может прекратить конфликт на Украине. Повторное же неудачное наступление Украины окажется худшим сценарием для Байдена, чем прежний военный тупик.Отметим заодно, что Трамп не собирается ничего урегулировать.Во-первых, он может действовать только на основе "формулы мира", а она к миру не ведёт. Свою "формулу", которая могла бы быть основой компромисса, он не выдвинул.Во-вторых, ему её и не дадут выдвинуть даже в случае победы на выборах – на данном этапе американское "deep state" провоцирует конфликты, а не урегулирует их. Мнения же Трампа спрашивать никто не будет.Ну, и самое главное, о чём не говорит Клут – поддержка Украины давно уже превратилась в свою противоположность. Это не Байден поддерживает Зеленского, это Зеленский поддерживает Байдена. Если Зеленский начнёт сейчас неудачное наступление (а он на него настроен), это приведёт к поражению Байдена, которое невозможно будет компенсировать никакими фальсификациями. Зеленский, правда, не заинтересован ни в том, ни в другом, но он может рискнуть из лучших побуждений. Так вот Салливан и должен донести до него, что рисковать не стоит. Удастся ли? Ведь при такой ситуации пребывание ВСУ в обороне может стоит Западу намного дороже, чем финансирование нового наступления.

https://ukraina.ru/20240112/1052648560.html

https://ukraina.ru/20230814/1048665069.html

https://ukraina.ru/20240115/1052692163.html

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эксклюзив, украина, россия, война, наступление, запад, сша