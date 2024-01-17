Байден зависит от Зеленского. Украинский контрнаступ и исход выборов в США - 17.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240117/1052735116.html
Байден зависит от Зеленского. Украинский контрнаступ и исход выборов в США
Байден зависит от Зеленского. Украинский контрнаступ и исход выборов в США - 17.01.2024 Украина.ру
Байден зависит от Зеленского. Украинский контрнаступ и исход выборов в США
Интересная статья появилась 16 января в издании Bloomberg. Её автор, Андреас Клут, обозреватель издания, освещающий американскую дипломатию, национальную безопасность и геополитику
2024-01-17T12:22
2024-01-17T12:22
эксклюзив
украина
россия
война
наступление
запад
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049725021_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_f4bd6dc99afc02d5f4259722ca32c8df.jpg.webp
И вот именно пишет статью под названием "США могут заставить Украину играть в обороне", что подчёркивает значимость ситуации на украинском фронте для американской политики.По данным Клута, "Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы с российскими оккупантами: с нападения на оборону", и именно об этом будет говорить Джейк Салливан с Владимиром Зеленским в Давосе. В ответ Зеленский будет просить денег.Общая ситуация видится Клуту так:- На фронте - тупик. Хотя Зеленский продолжает это отрицать, но "контрнаступление Украины провалилось (что разочаровало Вашингтон, который призывал Киев принять другую тактику)";- На дипломатическом фронте – тоже тупик: на саммите по "формуле мира" перед началом ВЭФ не было представителей Китая и России;- У Украины – меньше ресурсов, чем у России (кажется, для Клута это оказалось неожиданностью…);- "Самое шокирующее в этом понимании то, насколько сильно Запад уже предал Киев".По прогнозу Клута российское руководство "проведёт 2024 год в ожидании ноябрьских выборов в США в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и два диктатора заключат сделку" (как, неужели в результате демократический выборов в самой демократической, в обозримой части Вселенной, стране, к власти может прийти диктатор?)На этом фоне Зеленскому надо отказаться от наступления, хотя это и будет связано с издержками: "В этом году в Давосе не может быть никакого оптимизма, только оплоты храбрости".Статья, конечно, получилась жуткая по форме и содержанию. Отчасти от чрезмерной идеологической индоктринированности автора, отчасти от того, что он – птица высокого полёта и обозревает ситуацию с небесной выси.У нас же есть возможность подняться ещё выше и понять то, чего Клут писать не стал, а, возможно, даже просто не понимает.Начнём с тупика на дипломатическом фронте – его нет. Клут считает провалом отсутствие на саммите "формулы мира" представителей России, но их там и не должно было быть – "формула" переговоров с Россией не предполагает.Впрочем, Клут о чём-то догадывается, поскольку пишет, что "Зеленский прав, отвергая повторяющиеся призывы Запада к прекращению огня". Хотя тут тоже абсурд: мирные переговоры вроде бы должны вести к прекращению огня? Нет, оказывается, не должны.Ну, а раз переговоры с Россией всё равно не предполагаются, как не предполагается и прекращение боевых действий, то о каком дипломатическом тупике может идти речь? Всё делается правильно – война продолжается, переговоры не ведутся…Второй пункт – "предательство" Украины Западом.Запад поддержал государственный переворот и гражданскую войну, поддерживал Украину в блокировании выполнения мирных переговоров, поддерживал провоцирование войны и ведение боевых действий. Сейчас вот сам же Клут говорит, что ни в коем случае нельзя прекращать войну. Всё вместе это как раз и есть предательство, которое, несомненно, ведёт Украину в тупик, но, если сказать это Клуту, он не поймёт скорее всего. Будет кричать, что нет, предательством Украины будут являться любые шаги в сторону выживания государства и страны…Далее – военный тупик. Тут ситуация двоякая.С одной стороны, позиционная война, сопровождающаяся диверсиями и ударами по тылам, стратегически Западу выгодна больше, чем "настоящая" война с путь даже успешными наступлениями ВСУ. Напротив, многие западные аналитики предупреждали Украину, что успешное наступление на юге не должно привести к оккупации Крыма и Донбасса – война не должна прекращаться. В конце концов, террор у Украины получается лучше, чем наступление.С другой стороны, есть текущие политические соображения – провал украинского контрнаступления был одним из факторов нынешнего внутриполитического кризиса в США, а ситуация на украинском фронте окажет влияние на ход президентских выборов.В общем-то, уже оказывает: Трамп декларирует, что, в отличие, от Байдена он может прекратить конфликт на Украине. Повторное же неудачное наступление Украины окажется худшим сценарием для Байдена, чем прежний военный тупик.Отметим заодно, что Трамп не собирается ничего урегулировать.Во-первых, он может действовать только на основе "формулы мира", а она к миру не ведёт. Свою "формулу", которая могла бы быть основой компромисса, он не выдвинул.Во-вторых, ему её и не дадут выдвинуть даже в случае победы на выборах – на данном этапе американское "deep state" провоцирует конфликты, а не урегулирует их. Мнения же Трампа спрашивать никто не будет.Ну, и самое главное, о чём не говорит Клут – поддержка Украины давно уже превратилась в свою противоположность. Это не Байден поддерживает Зеленского, это Зеленский поддерживает Байдена. Если Зеленский начнёт сейчас неудачное наступление (а он на него настроен), это приведёт к поражению Байдена, которое невозможно будет компенсировать никакими фальсификациями. Зеленский, правда, не заинтересован ни в том, ни в другом, но он может рискнуть из лучших побуждений. Так вот Салливан и должен донести до него, что рисковать не стоит. Удастся ли? Ведь при такой ситуации пребывание ВСУ в обороне может стоит Западу намного дороже, чем финансирование нового наступления.
https://ukraina.ru/20240112/1052648560.html
https://ukraina.ru/20230814/1048665069.html
https://ukraina.ru/20240115/1052692163.html
украина
россия
запад
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049725021_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_fbd85cdcafd439518d3d0eabbe931aa5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, война, наступление, запад, сша
Эксклюзив, Украина, Россия, война, наступление, Запад, США

Байден зависит от Зеленского. Украинский контрнаступ и исход выборов в США

12:22 17.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Интересная статья появилась 16 января в издании Bloomberg. Её автор, Андреас Клут, обозреватель издания, освещающий американскую дипломатию, национальную безопасность и геополитику
И вот именно пишет статью под названием "США могут заставить Украину играть в обороне", что подчёркивает значимость ситуации на украинском фронте для американской политики.
По данным Клута, "Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию борьбы с российскими оккупантами: с нападения на оборону", и именно об этом будет говорить Джейк Салливан с Владимиром Зеленским в Давосе. В ответ Зеленский будет просить денег.
Общая ситуация видится Клуту так:
- На фронте - тупик. Хотя Зеленский продолжает это отрицать, но "контрнаступление Украины провалилось (что разочаровало Вашингтон, который призывал Киев принять другую тактику)";
- На дипломатическом фронте – тоже тупик: на саммите по "формуле мира" перед началом ВЭФ не было представителей Китая и России;
- У Украины – меньше ресурсов, чем у России (кажется, для Клута это оказалось неожиданностью…);
- "Самое шокирующее в этом понимании то, насколько сильно Запад уже предал Киев".
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 12:00
План "перемоги" для Украины от США. При чём здесь ТрампПровал украинского контрнаступления и кризис, связанный с предоставлением помощи Украине, поставил вопрос: а что собираются делать Вашингтон и Киев дальше?
По прогнозу Клута российское руководство "проведёт 2024 год в ожидании ноябрьских выборов в США в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и два диктатора заключат сделку" (как, неужели в результате демократический выборов в самой демократической, в обозримой части Вселенной, стране, к власти может прийти диктатор?)
На этом фоне Зеленскому надо отказаться от наступления, хотя это и будет связано с издержками: "В этом году в Давосе не может быть никакого оптимизма, только оплоты храбрости".
Статья, конечно, получилась жуткая по форме и содержанию. Отчасти от чрезмерной идеологической индоктринированности автора, отчасти от того, что он – птица высокого полёта и обозревает ситуацию с небесной выси.
У нас же есть возможность подняться ещё выше и понять то, чего Клут писать не стал, а, возможно, даже просто не понимает.
Начнём с тупика на дипломатическом фронте – его нет. Клут считает провалом отсутствие на саммите "формулы мира" представителей России, но их там и не должно было быть – "формула" переговоров с Россией не предполагает.
Впрочем, Клут о чём-то догадывается, поскольку пишет, что "Зеленский прав, отвергая повторяющиеся призывы Запада к прекращению огня". Хотя тут тоже абсурд: мирные переговоры вроде бы должны вести к прекращению огня? Нет, оказывается, не должны.
Ну, а раз переговоры с Россией всё равно не предполагаются, как не предполагается и прекращение боевых действий, то о каком дипломатическом тупике может идти речь? Всё делается правильно – война продолжается, переговоры не ведутся…
Стрелковое оружие, представленное на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинк - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
14 августа 2023, 00:29
Без шанса на перемогу. Украина после провала контрнаступленияПрезидент США Джо Байден запросил у конгресса выделение средств на поддержку Украины. Просить финансирование пришлось в особо изощрённой форме
Второй пункт – "предательство" Украины Западом.
Запад поддержал государственный переворот и гражданскую войну, поддерживал Украину в блокировании выполнения мирных переговоров, поддерживал провоцирование войны и ведение боевых действий. Сейчас вот сам же Клут говорит, что ни в коем случае нельзя прекращать войну.
Всё вместе это как раз и есть предательство, которое, несомненно, ведёт Украину в тупик, но, если сказать это Клуту, он не поймёт скорее всего. Будет кричать, что нет, предательством Украины будут являться любые шаги в сторону выживания государства и страны…
Далее – военный тупик. Тут ситуация двоякая.
С одной стороны, позиционная война, сопровождающаяся диверсиями и ударами по тылам, стратегически Западу выгодна больше, чем "настоящая" война с путь даже успешными наступлениями ВСУ.
Напротив, многие западные аналитики предупреждали Украину, что успешное наступление на юге не должно привести к оккупации Крыма и Донбасса – война не должна прекращаться. В конце концов, террор у Украины получается лучше, чем наступление.
С другой стороны, есть текущие политические соображения – провал украинского контрнаступления был одним из факторов нынешнего внутриполитического кризиса в США, а ситуация на украинском фронте окажет влияние на ход президентских выборов.
В общем-то, уже оказывает: Трамп декларирует, что, в отличие, от Байдена он может прекратить конфликт на Украине. Повторное же неудачное наступление Украины окажется худшим сценарием для Байдена, чем прежний военный тупик.
Отметим заодно, что Трамп не собирается ничего урегулировать.
15 января, 13:02
Плата за "безопасность". Станет ли Украина официальной ЧВК НАТОУкраинская пропаганда обнаружила в подписанном 12 января соглашения о безопасности между Украиной и Великобританией чуть ли не заменитель членства Украины в НАТО (во всяком случае, изначально предполагалось, что система таких соглашений будет действовать до принятия страны в альянс)
Во-первых, он может действовать только на основе "формулы мира", а она к миру не ведёт. Свою "формулу", которая могла бы быть основой компромисса, он не выдвинул.
Во-вторых, ему её и не дадут выдвинуть даже в случае победы на выборах – на данном этапе американское "deep state" провоцирует конфликты, а не урегулирует их. Мнения же Трампа спрашивать никто не будет.
Ну, и самое главное, о чём не говорит Клут – поддержка Украины давно уже превратилась в свою противоположность.
Это не Байден поддерживает Зеленского, это Зеленский поддерживает Байдена. Если Зеленский начнёт сейчас неудачное наступление (а он на него настроен), это приведёт к поражению Байдена, которое невозможно будет компенсировать никакими фальсификациями.
Зеленский, правда, не заинтересован ни в том, ни в другом, но он может рискнуть из лучших побуждений. Так вот Салливан и должен донести до него, что рисковать не стоит. Удастся ли? Ведь при такой ситуации пребывание ВСУ в обороне может стоит Западу намного дороже, чем финансирование нового наступления.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссиявойнанаступлениеЗападСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14"Киевско-режимная шайка": Захарова рассказала, кто поставил на карту существование Украины
13:02Премьер Польши разблокировал себе путь на Киев. Но там не хотят компромисса с Варшавой
13:00"Спихивание" поддержки, воровство активов, "смертельная опасность". Главное на Украине на 13:00 17 января
12:49Не канадцы, а российская группа "Тату". Продюсер Евровидения удивлен предпочтениями украинцев
12:45Алексей Фененко: Германия уже готовит новые "ВСУ", которые попытаются отобрать у России Калининград
12:39Лавров выступит на дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и Украине
12:28Призрак нового Майдана. Почему Зеленский рассорился с "соросятами"
12:22Байден зависит от Зеленского. Украинский контрнаступ и исход выборов в США
12:03Существование Украины смертельно опасно для украинцев - Медведев
12:00Глава узбекского землячества в РФ оскорбил участников СВО, следователи возбудили дело
10:53"Россия сделает то, о чём заявила": Захарова прокомментировала слова Макрона
10:25Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и сотни бомб - Reuters
09:48"Волшебного горшочка с деньгами у США нет": Блинкен о финансировании Киева
09:38ПВО сбила четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью - МО РФ
09:23Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне - Сальдо
09:00Атаки и провалы ВСУ, успехи россиян, "решающая территория". Главное на Украине на утро 17 января
08:29Евгений Кушнарёв и шанс на мир для Украины
05:19Смертоносная пятёрка. Какие виды оружия СВО можно назвать самыми страшными и опасными
05:11Алексей Чадаев: Пока сливки ВСУ ведут новую войну на Днепре, ВС РФ раскрыли цветок Марьинки под Донецком
04:38"Депушкинизация" и закрытие университетов. Что происходит в Харькове
Лента новостейМолния