https://ukraina.ru/20260601/iran-priostanavlivaet-peregovory-s-ssha-izrail-snova-napadaet-na-livan-glavnoe-k-etomu-chasu-1079667554.html

Иран приостанавливает переговоры с США, Израиль снова нападает на Ливан. Главное к этому часу

Иран приостанавливает переговоры с США, Израиль снова нападает на Ливан. Главное к этому часу - 01.06.2026 Украина.ру

Иран приостанавливает переговоры с США, Израиль снова нападает на Ливан. Главное к этому часу

Война против Ирана коалиции Израиля и США продолжается, переговорный процесс застопорился. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-01T18:42

2026-06-01T18:42

2026-06-01T18:42

новости

иран

сша

израиль

россия

дмитрий песков

андрей ермак

вооруженные силы украины

газпром-медиа холдинг

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102844/71/1028447118_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_a1cb8667e04ab6cca1b074a91c289ee4.jpg

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в День защиты детей призвала не забывать подростков, погибших во время атаки ВСУ на учебный корпус в Старобельске."Знаете, почему важно отмечать день защиты детей? Как раз потому, чтобы человечество помнило, что защита прав детей - это наш общий приоритет и священный долг. Наша страна верна доброй традиции, и для нас поддержка детства - это приоритет государственной политики", - сказала она.Лантратова напомнила, что некоторые страны, в том числе Украина, "чтобы соответствовать западным стандартам", переносят праздник или отмечают вместо Дня защиты детей просто День детей. Другие новости к этому часу:🟥 Российский оружейный концерн "Калашников" начал поставки новейшего беспилотника "Скат-220", сообщили в компании. Новый аппарат имеет размах крыла — 2,20 м, и вес — 12 кг, что позволяет ему достигать рекордных показателей по скорости — до 160 км/ч;🟦 Первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов оштрафован за деяния, которые могут способствовать формированию негативного отношения к представителям групп лиц, объединенных по признакам национальной или религиозной принадлежности. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда;🟦 Временная поверенная Литвы вызвана в МИД РФ. Поводом стали варварские планы литовских властей по ликвидации захоронения советских солдат, сообщили в министерстве. Прибалтийскому дипломату заявлен решительный протест;🟦 Более 20 представителей российских медиахолдингов внесли в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомились СМИ. Внесли в том числе гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, замгендиректора "Газпром-медиа Холдинга" Юлию Голубеву и руководителя "Плюс студии" Яндекса Михаила Китаева;🟦 Банк России сохранил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран до 7 декабря включительно, сообщает госрегулятор.Физические лица-нерезиденты, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере своей зарплаты. Неработающим, а также юридическим лицам из недружественных стран переводить деньги за рубеж запрещено (за исключением компаний, которые находятся под российским контролем).Мера не касается переводов средств иностранных инвесторов со счетов типа "Ин", напомнили в пресс-службе ЦБ;🟦 Филиппины и РФ планируют расширить прямое авиасообщение, заявил посол страны в РФ Игорь Байлен.Авиакомпания S7 хочет запустить прямые рейсы между Иркутском, Новосибирском, Владивостоком с Манилой и Себу.🟦 Прокуратура французского города Бреста начала уголовное расследование после задержания ВМС Франции в международных водах Атлантики танкера Tagor. По версии французских спецслужб, танкер якобы нарушал "международные санкции". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия официального Парижа незаконными и граничащими с пиратством;🟥 Армия Израиля предупредила о готовности нанести удары по южному пригороду Бейрута и призвала местных жителей покинуть свои дома. Соответствующее заявление опубликовал арабоязычный представитель израильской армии Авихай Адраи на своей странице в соцсети;🟦 Иран приостанавливает переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане, пишет агентство Tasnim. Тегеран также принял решение полностью заблокировать Ормузский пролив и "активизировать другие фронты", в том числе Баб-эль-Мандебский пролив;🟦 Убытки США от наводнений к 2050 году могут достичь триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет агентства Moody"s.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина рискует не получить €9,1 млрд помощи, гадалка Ермака снова в игре. Итоги 1 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

иран

сша

израиль

россия

ливан

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, израиль, россия, дмитрий песков, андрей ермак, вооруженные силы украины, газпром-медиа холдинг, яндекс, война в иране, ливан, ближний восток, война на ближнем востоке, пираты, антироссийские санкции