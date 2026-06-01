Иран приостанавливает переговоры с США, Израиль снова нападает на Ливан. Главное к этому часу
Война против Ирана коалиции Израиля и США продолжается, переговорный процесс застопорился. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-01T18:42
18:42 01.06.2026
 
Война против Ирана коалиции Израиля и США продолжается, переговорный процесс застопорился. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 1 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в День защиты детей призвала не забывать подростков, погибших во время атаки ВСУ на учебный корпус в Старобельске.
"Знаете, почему важно отмечать день защиты детей? Как раз потому, чтобы человечество помнило, что защита прав детей - это наш общий приоритет и священный долг. Наша страна верна доброй традиции, и для нас поддержка детства - это приоритет государственной политики", - сказала она.
Лантратова напомнила, что некоторые страны, в том числе Украина, "чтобы соответствовать западным стандартам", переносят праздник или отмечают вместо Дня защиты детей просто День детей.

Другие новости к этому часу:

🟥 Российский оружейный концерн "Калашников" начал поставки новейшего беспилотника "Скат-220", сообщили в компании. Новый аппарат имеет размах крыла — 2,20 м, и вес — 12 кг, что позволяет ему достигать рекордных показателей по скорости — до 160 км/ч;
🟦 Первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов оштрафован за деяния, которые могут способствовать формированию негативного отношения к представителям групп лиц, объединенных по признакам национальной или религиозной принадлежности. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда;

🟦 Временная поверенная Литвы вызвана в МИД РФ. Поводом стали варварские планы литовских властей по ликвидации захоронения советских солдат, сообщили в министерстве. Прибалтийскому дипломату заявлен решительный протест;

🟦 Более 20 представителей российских медиахолдингов внесли в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомились СМИ. Внесли в том числе гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, замгендиректора "Газпром-медиа Холдинга" Юлию Голубеву и руководителя "Плюс студии" Яндекса Михаила Китаева;

🟦 Банк России сохранил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран до 7 декабря включительно, сообщает госрегулятор.

Физические лица-нерезиденты, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере своей зарплаты. Неработающим, а также юридическим лицам из недружественных стран переводить деньги за рубеж запрещено (за исключением компаний, которые находятся под российским контролем).

Мера не касается переводов средств иностранных инвесторов со счетов типа "Ин", напомнили в пресс-службе ЦБ;

🟦 Филиппины и РФ планируют расширить прямое авиасообщение, заявил посол страны в РФ Игорь Байлен.

Авиакомпания S7 хочет запустить прямые рейсы между Иркутском, Новосибирском, Владивостоком с Манилой и Себу.
🟦 Прокуратура французского города Бреста начала уголовное расследование после задержания ВМС Франции в международных водах Атлантики танкера Tagor. По версии французских спецслужб, танкер якобы нарушал "международные санкции". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия официального Парижа незаконными и граничащими с пиратством;
🟥 Армия Израиля предупредила о готовности нанести удары по южному пригороду Бейрута и призвала местных жителей покинуть свои дома. Соответствующее заявление опубликовал арабоязычный представитель израильской армии Авихай Адраи на своей странице в соцсети;
🟦 Иран приостанавливает переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане, пишет агентство Tasnim. Тегеран также принял решение полностью заблокировать Ормузский пролив и "активизировать другие фронты", в том числе Баб-эль-Мандебский пролив;
🟦 Убытки США от наводнений к 2050 году могут достичь триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет агентства Moody"s.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина рискует не получить €9,1 млрд помощи, гадалка Ермака снова в игре. Итоги 1 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
