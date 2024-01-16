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Когда одесситы сметут Зеленского и как уничтожит Киев "Фекалий Кличко": Незалежко о крахе Украины
Когда одесситы сметут Зеленского и как уничтожит Киев "Фекалий Кличко": Незалежко о крахе Украины - 16.01.2024 Украина.ру
Когда одесситы сметут Зеленского и как уничтожит Киев "Фекалий Кличко": Незалежко о крахе Украины
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко объяснил, зачем Зеленскому скандальный закон о мобилизации, во что Виталий Кличко превратил Киев, а также прокомментировал смерть американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме:
2024-01-16T14:57
2024-01-16T14:57
2024-01-16T14:57
видео
тарас незалежко
мобилизация
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армия
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спецоперация
сша
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00:45 – Почему Одесса стала эпицентром мобилизации? 08:35 – Почему нет сопротивления среди одесситов? 13:56 – Как страны ЕС блокируют границу с Украиной и почему? 19:27 – Прорыв канализации и прочие неприятности: почему это происходит в Киеве?28:55 – Американский журналист скончался от пыток в украинской тюрьме: за что Киев держал его в заключении? В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый в России в список террористов и экстремистов.
одесса
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Когда одесситы сметут Зеленского и как уничтожит Киев "Фекалий Кличко": Незалежко о крахе Украины
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко объяснил, зачем Зеленскому скандальный закон о мобилизации, во что Виталий Кличко превратил Киев, а также прокомментировал смерть американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме:
00:45 – Почему Одесса стала эпицентром мобилизации?
08:35 – Почему нет сопротивления среди одесситов?
13:56 – Как страны ЕС блокируют границу с Украиной и почему?
19:27 – Прорыв канализации и прочие неприятности: почему это происходит в Киеве?
28:55 – Американский журналист скончался от пыток в украинской тюрьме: за что Киев держал его в заключении?
В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый в России в список террористов и экстремистов.