Когда одесситы сметут Зеленского и как уничтожит Киев "Фекалий Кличко": Незалежко о крахе Украины - 16.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240116/1052722396.html
Когда одесситы сметут Зеленского и как уничтожит Киев "Фекалий Кличко": Незалежко о крахе Украины
Когда одесситы сметут Зеленского и как уничтожит Киев "Фекалий Кличко": Незалежко о крахе Украины - 16.01.2024 Украина.ру
Когда одесситы сметут Зеленского и как уничтожит Киев "Фекалий Кличко": Незалежко о крахе Украины
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко объяснил, зачем Зеленскому скандальный закон о мобилизации, во что Виталий Кличко превратил Киев, а также прокомментировал смерть американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме:
2024-01-16T14:57
2024-01-16T14:57
видео
тарас незалежко
мобилизация
всу
одесса
армия
сво
спецоперация
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052722123_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_05d3c94b97095eb6f647af47a87aac2d.jpg
00:45 – Почему Одесса стала эпицентром мобилизации? 08:35 – Почему нет сопротивления среди одесситов? 13:56 – Как страны ЕС блокируют границу с Украиной и почему? 19:27 – Прорыв канализации и прочие неприятности: почему это происходит в Киеве?28:55 – Американский журналист скончался от пыток в украинской тюрьме: за что Киев держал его в заключении? В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый в России в список террористов и экстремистов.
одесса
армия
сша
украина
ссср
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052722123_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9cd119d09f9316b7b80dbfe39e4be903.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео, тарас незалежко, мобилизация, всу, одесса, армия, сво, спецоперация, сша, украина, украинцы, граница, ссср, ес, киев, энергетика, тэц, метро, пенсионеры, журналист
Видео, Тарас Незалежко, мобилизация, ВСУ, Одесса, Армия, СВО, Спецоперация, США, Украина, украинцы, граница, СССР, ЕС, Киев, энергетика, ТЭЦ, метро, пенсионеры, журналист

Когда одесситы сметут Зеленского и как уничтожит Киев "Фекалий Кличко": Незалежко о крахе Украины

14:57 16.01.2024
 
Читать в
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко объяснил, зачем Зеленскому скандальный закон о мобилизации, во что Виталий Кличко превратил Киев, а также прокомментировал смерть американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме:
00:45 – Почему Одесса стала эпицентром мобилизации?
08:35 – Почему нет сопротивления среди одесситов?
13:56 – Как страны ЕС блокируют границу с Украиной и почему?
19:27 – Прорыв канализации и прочие неприятности: почему это происходит в Киеве?
28:55 – Американский журналист скончался от пыток в украинской тюрьме: за что Киев держал его в заключении?
В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый в России в список террористов и экстремистов.
 
ВидеоТарас НезалежкомобилизацияВСУОдессаАрмияСВОСпецоперацияСШАУкраинаукраинцыграницаСССРЕСКиевэнергетикаТЭЦметропенсионерыжурналист
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:57Когда одесситы сметут Зеленского и как уничтожит Киев "Фекалий Кличко": Незалежко о крахе Украины
14:44"Бежали, как трусы": депутат Европарламента призвал передать беженцев Зеленскому
14:37Еда раздора. Украинское продовольствие раскалывает Евросоюз
14:37Украинские власти объявили эвакуацию двух сел в Харьковской области
14:10Война или проблемы с экономикой? Чего ждать после выборов на Тайване – Заклязьминская
14:02Бандиты захватили храм УПЦ в Ладыжине по поддельным документам - МВД Украины
13:14Переговоры вместо наступления. Новая стратегия Киева
13:00Обстрел Воронежа, пожизненный срок "Азовцу"*. Главное на Украине на 13:00
12:43Мы должны помочь армии отогнать мерзавцев от Белгорода - Зюганов
12:33Начало СВО остановило Третью мировую войну - Володин
12:14Воевать лопатами, никаких переговоров. Главное из интервью главы МИД Украины Кулебы
12:03Цена на нефть растёт, рекорды "Газпрома". Хроника энергетической войны
12:00"Азовца"* приговорили к пожизненному за расстрел многодетной семьи
11:54Кулеба призвал ВСУшников "сражаться лопатами", ему посоветовали другой фильм про войну
11:33"Лучше сесть в тюрьму": пленные ВСУшники рассказали о делах на фронте
10:55"Верьте Украине": Кулеба назвал фейком доклад Пентагона о потере оружия для Киева
10:35Донецкий фронт. Всё в руинах. Фронтовые кулибины сносят своими изобретениями пулеметные точки ВСУ
10:29Байден назвал Трампа "явным фаворитом" от оппозиции
10:02Жилой дом в Воронеже атаковали беспилотники, ранен ребёнок - губернатор
09:38ВСУ увеличили количество западной бронетехники на поле боя - Марочко
Лента новостейМолния