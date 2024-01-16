https://ukraina.ru/20240116/1052717422.html

Переговоры вместо наступления. Новая стратегия Киева

Переговоры вместо наступления. Новая стратегия Киева - 16.01.2024 Украина.ру

Переговоры вместо наступления. Новая стратегия Киева

После Нового года Киев как с цепи сорвался

2024-01-16T13:14

2024-01-16T13:14

2024-01-16T13:14

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Не успели в середине прошлого декабря завершиться переговоры по "плану мира Зеленского" в Саудовской Аравии (встреча почему-то позиционировалась, как секретная), как в середине января, едва отошедшие от празднования Рождества и Нового года представители Группы семи собираются с этой же целью в Давосе.Это при том, что ещё при подготовке первого такого собрания (в начале августа прошлого года в Джидде, тоже Саудовская Аравия) Москва ясно и недвусмысленно сообщила, что, во-первых, любые переговоры о мире без участия России ни к чему не приведут, во-вторых, что украинский, поддержанный "Семёркой" взгляд на формат и содержание будущих мирных соглашений, Россию не устраивает в принципе и обсуждать его она не собирается.Однако, как видим, если между двумя встречами в Саудовской Аравии прошло пять месяцев, то между декабрьской и январской прошёл всего лишь месяц – с учётом новогодних праздников, иначе собрались бы раньше. Почему вдруг такие танцы вокруг совершенно мертворожденного мероприятия? Потому, что украинский режим хочет уцелеть.До декабря в Вашингтоне и Киеве полагали, что республиканцы поторгуются, но, хоть и с опозданием, многомиллиардную помощь Киеву утвердят ещё до Нового года. Это давало США возможность начать реальные поставки оружия и боеприпасов Киеву уже во второй половине февраля 2024 года, а к концу марта довести их до существенных объёмов.Предполагалось, что новые поставки вооружений и тотальная мобилизация на Украине позволят сформировать, вооружить и оснастить новые соединения, которые позволят к лету стабилизировать ситуацию на фронте и дадут возможность Киеву продержаться до начала 2025 года.И команда Байдена, и команда Зеленского рассчитывали, что три года войны без существенных изменений линии фронта вызовут усталость в российском обществе, критика власти усилится, и Москва станет сговорчивее в вопросе о компромиссном мире. США сумеют оформить такой мир, который позволит им сохранять связанность России на Западе, а режим Зеленского сохранит контроль хотя бы над частью Украины и сможет трубить в фанфары, хвастаясь, как "выиграл у России войну за независимость".Для внутреннего употребления Зеленский пролил бы крокодиловы слёзы по поводу жертв, но сказал бы, что они не напрасны, так как Украина сохранила свою государственность, хоть и потеряла массу людей и большие территории.Ну, и, естественно, Вашингтон бы тут же актуализировал необходимость вступления остатков Украины в НАТО. Тем более, что западные политики это в один голос обещали.Однако к концу декабря 2023 года – началу января 2024 года выяснилось, что денег не будет. Республиканцы, не давая ситуации сползти в шатдаун, чтобы не быть обвинёнными в играх с бюджетом ради предвыборных интересов, тем не менее бюджет согласовывать отказались, так же как отказались и отдельно проголосовать помощь Украине. Конгресс просто продлил до марта финансирование федерального правительства. Потом, кстати, может и до мая продлить.Новый перенос принятия бюджета означает, что оружие никак не сможет попасть на Украину в солидных объёмах раньше июня-июля (а может и позже). Но западные военные эксперты и разведки, включая ЦРУ, оценивают шансы Украины продержаться без поддержки дольше июля как незначительные, а после октября и вовсе Украину не видят. Их оценки в принципе совпадают с информацией, поступающей с украинских позиций.Возможности ВСУ одинаково оценивают и генералы (Залужный говорит, что готов воевать дальше, но ему срочно надо полмиллиона нового пополнения), и старшие офицеры (командиры бригад и батальонов чуть ли не ежедневно сообщают в соцсетях, что их соединения и части несут огромные, до 70% личного состава, потери за сравнительно короткое – от трёх недель до месяца – время), и солдаты, которые также говорят о том, что роты выбиваются почти полностью за неделю-две, что русские артиллерия и авиация не дают поднять голову, что войска истощены, моральный дух – на пределе, боеспособность – низкая и продолжает падать.Итак, поддержать Украину оружием, боеприпасами и деньгами США не могут, режим в Киеве шатается, боеспособность ВСУ падает, крупную военную провокацию в Прибалтике и Польше, при нынешних темпах развёртывания войск НАТО, США смогут подготовить в середине 2025 года (если темпы резко увеличат, то могут успеть к концу 2024 года, но для этого тоже нужны деньги, которые не выделяет конгресс).При этом, с высокой долей вероятности (американцы считают эту вероятность практически абсолютной), при сохранении нынешнего положения вещей, существование Украины к концу 2024 года не предусматривается. Насколько будут готовы европейцы (не считая прибалтов – те всегда готовы) втянуться в войну с Россией не на стороне Украины, а самостоятельно, причём после того, как Киев понесёт катастрофическое поражение, – неясно.Но есть все основания считать, что их энтузиазм резко снизится. Да и внутриполитическая ситуация в Германии и Польше не располагает правительства к слишком резким движениям, а через год она будет ещё хуже.Если Украину нельзя спасти по причине отсутствия средств, а союзники сами могут не захотеть воевать с Россией (украинский пример нельзя назвать заразительным), у США остаётся единственный выход – перемирие, оформленное как мир, но на условиях, близких к американским.Поскольку Россия не собирается обсуждать подобные условия, надо изменить геополитическую ситуацию так, чтобы у Москвы появился стимул к переговорам. Именно поэтому всему миру пытаются продать "мирный план Зеленского". Американцы пытаются заручиться поддержкой этого плана в первую очередь тем странами, которые в нынешнем глобальном противостоянии поддерживают Россию, помогая бороться с санкциями.Первые две встречи в Саудовской Аравии были ориентированы на то, чтобы заручиться поддержкой стран глобального Юга. Заявлений об однозначной поддержке добиться не удалось, но глобальный Юг очень зависим от глобальных процессов, поэтому его позиция достаточно эклектична и заключается в том, что "я всегда за тех, кто побеждает".То есть в начале покажите, что с вами большинство, если не по количеству (позиция Науру никого не волнует) то по качеству, а затем мы, наверное, тоже присоединимся к "всему цивилизованному мировому сообществу".Проблема США – в том, что Запад перестал быть в глазах Юга "всем цивилизованным мировым сообществом". Теперь, как минимум, надо привлечь в компанию ещё и Китай. Только когда количество уважаемых миротворцев достигнет критической массы, глобальный Юг будет готов разделить их обеспокоенность положением дел на Украине. Пока же у стран глобального Юга – своих дел по горло, а противоречий с Вашингтоном – куда больше, чем с Москвой.Поэтому встреча в Давосе была ориентирована на привлечение китайской делегации, тем более, что в это время крупнейшая китайская делегация как раз прибыла для участия в Давосском экономическом форуме. Американцы не рассчитывали на получение от китайцев однозначной поддержки. Их расчёт строился на том, что китайцы "зайдут на огонёк" послушать, что говорят представители "Семёрки", собрать информацию, а позицию свою заявлять не будут, так как ехали на другое мероприятие и не обладают соответствующими инструкциями и полномочиями.Это стандартная дипломатическая практика – зайти послушать и ничего не сказать. Не только американцы, но и другие страны давно научились использовать её в своих интересах. Резолюция принимается в вашем присутствии. Вы против неё не выступаете, поскольку не можете её ни поддержать, ни дезавуировать – вас послали только слушать и молчать.Затем пресса публикует список участников совещания, текст резолюции и сообщение, что никто не выступил против. Вроде бы формально всё соответствует действительности, опровергать вам нечего. Дальше же американские дипломаты отправляются обрабатывать страны глобального Юга по-очереди. И всем говорят: "Видите, даже Китай не возражает", – вырывая то у одного, то у другого государства слова поддержки.В конечном же итоге, опираясь на "мнение всего мирового сообщества", начинается давление на Россию. Причём Москве тоже не скажут, что надо принять "план Зеленского", скажут "надо обсудить" и "предложите свой, давайте обсудим". Здесь главное – начать переговоры и ослабить давление на ВСУ на фронте. Пусть не удастся убедить Россию полностью прекратить огонь, но хотя бы ограничить боевые действия, исключив крупные наступательные операции.Если договориться и не удастся, то можно попытаться затянуть переговоры на как можно более долгий срок, чтобы за это время либо разблокировать помощь Украине, либо сыграть на настроениях российского общества, которое воспримет переговоры крайне негативно, а значит, можно будет попытаться расшатать единство народа и власти, которое и является надёжной основой СВО.Китайцы всё поняли и на приглашение не ответили, а когда украинцы начали возмущаться, совсем не дипломатично послали их, сообщив, что не нуждаются в командах со стороны и сами знают, что им делать. Но вряд ли американцы на этом успокоятся. У них не так много вариантов дальнейших действий, так что с "мирным планом Зеленского" они ещё попробуют поплясать и собрать под него какую-нибудь "мирную коалицию".В общем и целом, поведение США свидетельствует о том, что хоть с Украиной, хоть без Украины, но прекращать глобальное противостояние они не планируют. В ближайшем будущем (в 2024 году) инфраструктура НАТО будет не удаляться от российских границ, а наращиваться на российских границах. К этому надо быть готовыми и относиться спокойно, но ответные меры предпринимать своевременно и такие, чтобы военное развёртывание на наших границах болезненно отражалось на экономике и социальной стабильности стран, участвующих в этом процессе.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20231228/1052464516.html

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мнения, украина, сша, владимир зеленский, россия, нато, джо байден, давос, валерий залужный, запад