https://ukraina.ru/20240116/1052717074.html

Обстрел Воронежа, пожизненный срок "Азовцу"*. Главное на Украине на 13:00

Обстрел Воронежа, пожизненный срок "Азовцу"*. Главное на Украине на 13:00 - 16.01.2024 Украина.ру

Обстрел Воронежа, пожизненный срок "Азовцу"*. Главное на Украине на 13:00

Суд вынес приговор "Азовцу"*, расстрелявшему семью с детьми; ВСУ обстреляли Воронеж, есть разрушения; Зеленский в Давосе встретился с генсеком НАТО

2024-01-16T13:00

2024-01-16T13:00

2024-01-16T13:10

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

воронеж

обстрелы

"азов"

украина

нато

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БПЛА над Воронежем и БелгородомНочью на 16 января над двумя приграничными регионами — Белгородской и Воронежской областями были сбиты и перехвачены украинские беспилотники, сообщает Минобороны России.Один из беспилотников попал в жилой дом в Воронеже, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Была ранена несовершеннолетняя девочка.Также, по его словам, были повреждены несколько частных домов."Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку.У девочки 2013 года рождения — резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей ещё раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий.После поквартирного обхода уточним число и характеристики повреждённого имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - написал чиновник на своей странице во "ВКонтакте".После предварительной оценки нанесенного ущерба Гусев написал, что повреждения получили 35 квартир в трех 10-этажных домах на Тепличной улице областного центра. Еще четыре дома повреждены на улице Острогожской."Вижу, что в соцсетях, в том числе под моими постами, воронежцы благодарят военных за работу этой ночью. Присоединяюсь к словам благодарности. Мы уверены в надёжной защите нашего неба", - также написал глава региона.Корреспондент РИА Новости взял комментарий у местной жительницы, Ирины, ставшей свидетельницей происшествия:"Беспилотник сбили, и он прилетел сюда. А мы вот рядом, вот наш дом. Конечно, было очень страшно, сильный-сильный удар как взрыв ракеты... Мы посмотрели в окна - люди бегут... Мы думали - котельная. "Скорая" приехала, полиция приехала, люди стекаются, смотрят на этот дом. Сын вышел, а потом всё оцепили. Говорит - восьмой этаж, там черное. Семьи вывели в автобус и отвезли... У нас все цело, к нам приходил пожарный. По квартирам ходил и спрашивал, у кого чего и как. У нас все нормально", - рассказала она агентству.Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в городе введено чрезвычайное положение.Белгородская область за минувшие сутки была обстреляна с украинской стороны 60 раз, по информации главы региона Вячеслава Гладкова.Под обстрел попали населенные пункты разных районов области, пострадавших нет.Встречи Зеленского в ДавосеВо вторник президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.По информации Офиса президента Украины (ОП), основными темами разговора стало усиление противовоздушной обороны Украины и подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией во время визита премьер-министра Соединенного Королевства, Риши Сунака, в Киев.По соглашению, Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество. В правительстве Великобритании это соглашение назвали историческим.Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.Также Сунак объявил крупнейший пакет военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Новый пакет помощи включает тысячи снарядов, ракеты, подготовка украинских военных. В частности, 200 миллионов фунтов выделят на новые дроны.Из текста документа становится ясно, что союзники могут счесть необходимым не вмешиваться – видимо, именно на такую трактовку статьи американцы намекнули полякам весной позапрошлого года, когда Польша была готова вмешаться в украинский конфликт, пишет в материале для Украина.ру обозреватель издания Василий Стоякин."В любом случае в соглашении предусмотрен конкретный перечень мер, которые может предпринять Великобритания – туда входят поставки военной техники и вооружения, развединформации, экономическая помощь и даже помощь в борьбе с преступностью, но о непосредственной военной помощи речь всё же не идёт", - сказано в статье.Украина же действительно может быть полезна Лондону в военном плане, считает автор."Что есть у Украины? У Украины есть военная сила – обученные, подготовленные и, главное, имеющие боевой опыт военнослужащие (резервы отнюдь не исчерпаны, не следует заниматься самообманом). Тут надо понимать, что солдат, бывший в бою, и солдат, в бою не бывший, – два совершенно разных солдата.Так или иначе, в руках у украинского руководства – бесценный ресурс.Если же Великобритания намерена восстанавливать своё положение в мире, ей нужны опытные военные. У британцев всегда были наёмные колониальные войска (сипаи, гуркхи), чем плохи украинцы, раз уж британский мир диктует Киеву условия войны и мира?Стоит ли рисковать жизнями солдат высшего сорта (британцев), если в бой можно бросить солдат низшего сорта (украинцев, поляков… да кого угодно)", - резюмировал он.Сегодня Зеленский также планирует выступить перед участниками Всемирного экономического форума.Пожизненный срокСуд вынес приговор военнослужащему полка "Азов"*, который расстрелял семью с детьми, сообщает 16 января Генпрокуратура России.Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении старшего пулеметчика национальной гвардии Украины Сергея Михайленко, сказано в релизе. Он признан виновным в убийстве нескольких человек, включая малолетних, а также жестоком отношении с гражданским населением на оккупированной территории."В суде установлено, что в марте 2022 года Михайленко, находясь на боевой позиции вблизи административного здания в Мариуполе, обнаружил двигавшийся по улице автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписями, обозначающими принадлежность к гражданскому автотранспорту и наличие несовершеннолетних внутри. В машине ехала семья с тремя малолетними детьми", - написали в прокуратуре.Отбывать пожизненное наказание Михайленко предстоит в исправительной колонии строгого режима.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240116/1052716952.html

https://ukraina.ru/20240116/1052715110.html

https://ukraina.ru/20240116/1052714742.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, воронеж, обстрелы, "азов", украина, нато