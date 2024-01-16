Обстрел Воронежа, пожизненный срок "Азовцу"*. Главное на Украине на 13:00 - 16.01.2024 Украина.ру
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Обстрел Воронежа, пожизненный срок "Азовцу"*. Главное на Украине на 13:00
Обстрел Воронежа, пожизненный срок "Азовцу"*. Главное на Украине на 13:00 - 16.01.2024 Украина.ру
Обстрел Воронежа, пожизненный срок "Азовцу"*. Главное на Украине на 13:00
Суд вынес приговор "Азовцу"*, расстрелявшему семью с детьми; ВСУ обстреляли Воронеж, есть разрушения; Зеленский в Давосе встретился с генсеком НАТО
2024-01-16T13:00
2024-01-16T13:10
эксклюзив
хроники
владимир зеленский
воронеж
обстрелы
"азов"
украина
нато
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БПЛА над Воронежем и БелгородомНочью на 16 января над двумя приграничными регионами — Белгородской и Воронежской областями были сбиты и перехвачены украинские беспилотники, сообщает Минобороны России.Один из беспилотников попал в жилой дом в Воронеже, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Была ранена несовершеннолетняя девочка.Также, по его словам, были повреждены несколько частных домов."Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку.У девочки 2013 года рождения — резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей ещё раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий.После поквартирного обхода уточним число и характеристики повреждённого имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - написал чиновник на своей странице во "ВКонтакте".После предварительной оценки нанесенного ущерба Гусев написал, что повреждения получили 35 квартир в трех 10-этажных домах на Тепличной улице областного центра. Еще четыре дома повреждены на улице Острогожской."Вижу, что в соцсетях, в том числе под моими постами, воронежцы благодарят военных за работу этой ночью. Присоединяюсь к словам благодарности. Мы уверены в надёжной защите нашего неба", - также написал глава региона.Корреспондент РИА Новости взял комментарий у местной жительницы, Ирины, ставшей свидетельницей происшествия:"Беспилотник сбили, и он прилетел сюда. А мы вот рядом, вот наш дом. Конечно, было очень страшно, сильный-сильный удар как взрыв ракеты... Мы посмотрели в окна - люди бегут... Мы думали - котельная. "Скорая" приехала, полиция приехала, люди стекаются, смотрят на этот дом. Сын вышел, а потом всё оцепили. Говорит - восьмой этаж, там черное. Семьи вывели в автобус и отвезли... У нас все цело, к нам приходил пожарный. По квартирам ходил и спрашивал, у кого чего и как. У нас все нормально", - рассказала она агентству.Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в городе введено чрезвычайное положение.Белгородская область за минувшие сутки была обстреляна с украинской стороны 60 раз, по информации главы региона Вячеслава Гладкова.Под обстрел попали населенные пункты разных районов области, пострадавших нет.Встречи Зеленского в ДавосеВо вторник президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.По информации Офиса президента Украины (ОП), основными темами разговора стало усиление противовоздушной обороны Украины и подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией во время визита премьер-министра Соединенного Королевства, Риши Сунака, в Киев.По соглашению, Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество. В правительстве Великобритании это соглашение назвали историческим.Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.Также Сунак объявил крупнейший пакет военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Новый пакет помощи включает тысячи снарядов, ракеты, подготовка украинских военных. В частности, 200 миллионов фунтов выделят на новые дроны.Из текста документа становится ясно, что союзники могут счесть необходимым не вмешиваться – видимо, именно на такую трактовку статьи американцы намекнули полякам весной позапрошлого года, когда Польша была готова вмешаться в украинский конфликт, пишет в материале для Украина.ру обозреватель издания Василий Стоякин."В любом случае в соглашении предусмотрен конкретный перечень мер, которые может предпринять Великобритания – туда входят поставки военной техники и вооружения, развединформации, экономическая помощь и даже помощь в борьбе с преступностью, но о непосредственной военной помощи речь всё же не идёт", - сказано в статье.Украина же действительно может быть полезна Лондону в военном плане, считает автор."Что есть у Украины? У Украины есть военная сила – обученные, подготовленные и, главное, имеющие боевой опыт военнослужащие (резервы отнюдь не исчерпаны, не следует заниматься самообманом). Тут надо понимать, что солдат, бывший в бою, и солдат, в бою не бывший, – два совершенно разных солдата.Так или иначе, в руках у украинского руководства – бесценный ресурс.Если же Великобритания намерена восстанавливать своё положение в мире, ей нужны опытные военные. У британцев всегда были наёмные колониальные войска (сипаи, гуркхи), чем плохи украинцы, раз уж британский мир диктует Киеву условия войны и мира?Стоит ли рисковать жизнями солдат высшего сорта (британцев), если в бой можно бросить солдат низшего сорта (украинцев, поляков… да кого угодно)", - резюмировал он.Сегодня Зеленский также планирует выступить перед участниками Всемирного экономического форума.Пожизненный срокСуд вынес приговор военнослужащему полка "Азов"*, который расстрелял семью с детьми, сообщает 16 января Генпрокуратура России.Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении старшего пулеметчика национальной гвардии Украины Сергея Михайленко, сказано в релизе. Он признан виновным в убийстве нескольких человек, включая малолетних, а также жестоком отношении с гражданским населением на оккупированной территории."В суде установлено, что в марте 2022 года Михайленко, находясь на боевой позиции вблизи административного здания в Мариуполе, обнаружил двигавшийся по улице автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписями, обозначающими принадлежность к гражданскому автотранспорту и наличие несовершеннолетних внутри. В машине ехала семья с тремя малолетними детьми", - написали в прокуратуре.Отбывать пожизненное наказание Михайленко предстоит в исправительной колонии строгого режима.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240116/1052716952.html
https://ukraina.ru/20240116/1052715110.html
https://ukraina.ru/20240116/1052714742.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир зеленский, воронеж, обстрелы, "азов", украина, нато
Эксклюзив, Хроники, Владимир Зеленский, Воронеж, обстрелы, "Азов", Украина, НАТО

Обстрел Воронежа, пожизненный срок "Азовцу"*. Главное на Украине на 13:00

13:00 16.01.2024 (обновлено: 13:10 16.01.2024)
 
© Гусев телеграм-канал
© Гусев телеграм-канал
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Суд вынес приговор "Азовцу"*, расстрелявшему семью с детьми; ВСУ обстреляли Воронеж, есть разрушения; Зеленский в Давосе встретился с генсеком НАТО
БПЛА над Воронежем и Белгородом
Ночью на 16 января над двумя приграничными регионами — Белгородской и Воронежской областями были сбиты и перехвачены украинские беспилотники, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Один из беспилотников попал в жилой дом в Воронеже, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Была ранена несовершеннолетняя девочка.
Также, по его словам, были повреждены несколько частных домов.
"Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку.

У девочки 2013 года рождения — резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей ещё раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий.

После поквартирного обхода уточним число и характеристики повреждённого имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - написал чиновник на своей странице во "ВКонтакте".
После предварительной оценки нанесенного ущерба Гусев написал, что повреждения получили 35 квартир в трех 10-этажных домах на Тепличной улице областного центра. Еще четыре дома повреждены на улице Острогожской.
"Вижу, что в соцсетях, в том числе под моими постами, воронежцы благодарят военных за работу этой ночью. Присоединяюсь к словам благодарности. Мы уверены в надёжной защите нашего неба", - также написал глава региона.
Корреспондент РИА Новости взял комментарий у местной жительницы, Ирины, ставшей свидетельницей происшествия:
"Беспилотник сбили, и он прилетел сюда. А мы вот рядом, вот наш дом. Конечно, было очень страшно, сильный-сильный удар как взрыв ракеты... Мы посмотрели в окна - люди бегут... Мы думали - котельная. "Скорая" приехала, полиция приехала, люди стекаются, смотрят на этот дом. Сын вышел, а потом всё оцепили. Говорит - восьмой этаж, там черное. Семьи вывели в автобус и отвезли... У нас все цело, к нам приходил пожарный. По квартирам ходил и спрашивал, у кого чего и как. У нас все нормально", - рассказала она агентству.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в городе введено чрезвычайное положение.
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Белгородская область за минувшие сутки была обстреляна с украинской стороны 60 раз, по информации главы региона Вячеслава Гладкова.
Под обстрел попали населенные пункты разных районов области, пострадавших нет.
Встречи Зеленского в Давосе
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
По информации Офиса президента Украины (ОП), основными темами разговора стало усиление противовоздушной обороны Украины и подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией во время визита премьер-министра Соединенного Королевства, Риши Сунака, в Киев.
По соглашению, Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество. В правительстве Великобритании это соглашение назвали историческим.
Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
Также Сунак объявил крупнейший пакет военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Новый пакет помощи включает тысячи снарядов, ракеты, подготовка украинских военных. В частности, 200 миллионов фунтов выделят на новые дроны.
Из текста документа становится ясно, что союзники могут счесть необходимым не вмешиваться – видимо, именно на такую трактовку статьи американцы намекнули полякам весной позапрошлого года, когда Польша была готова вмешаться в украинский конфликт, пишет в материале для Украина.ру обозреватель издания Василий Стоякин.
"В любом случае в соглашении предусмотрен конкретный перечень мер, которые может предпринять Великобритания – туда входят поставки военной техники и вооружения, развединформации, экономическая помощь и даже помощь в борьбе с преступностью, но о непосредственной военной помощи речь всё же не идёт", - сказано в статье.
Украина же действительно может быть полезна Лондону в военном плане, считает автор.
"Что есть у Украины? У Украины есть военная сила – обученные, подготовленные и, главное, имеющие боевой опыт военнослужащие (резервы отнюдь не исчерпаны, не следует заниматься самообманом). Тут надо понимать, что солдат, бывший в бою, и солдат, в бою не бывший, – два совершенно разных солдата.
Так или иначе, в руках у украинского руководства – бесценный ресурс.
Если же Великобритания намерена восстанавливать своё положение в мире, ей нужны опытные военные. У британцев всегда были наёмные колониальные войска (сипаи, гуркхи), чем плохи украинцы, раз уж британский мир диктует Киеву условия войны и мира?
Стоит ли рисковать жизнями солдат высшего сорта (британцев), если в бой можно бросить солдат низшего сорта (украинцев, поляков… да кого угодно)", - резюмировал он.
Сегодня Зеленский также планирует выступить перед участниками Всемирного экономического форума.
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Пожизненный срок
Суд вынес приговор военнослужащему полка "Азов"*, который расстрелял семью с детьми, сообщает 16 января Генпрокуратура России.
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении старшего пулеметчика национальной гвардии Украины Сергея Михайленко, сказано в релизе. Он признан виновным в убийстве нескольких человек, включая малолетних, а также жестоком отношении с гражданским населением на оккупированной территории.
"В суде установлено, что в марте 2022 года Михайленко, находясь на боевой позиции вблизи административного здания в Мариуполе, обнаружил двигавшийся по улице автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписями, обозначающими принадлежность к гражданскому автотранспорту и наличие несовершеннолетних внутри. В машине ехала семья с тремя малолетними детьми", - написали в прокуратуре.
Отбывать пожизненное наказание Михайленко предстоит в исправительной колонии строгого режима.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Заголовок открываемого материала
13:00Обстрел Воронежа, пожизненный срок "Азовцу"*. Главное на Украине на 13:00
12:43Мы должны помочь армии отогнать мерзавцев от Белгорода - Зюганов
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