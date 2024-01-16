Обстрел Воронежа, пожизненный срок "Азовцу"*. Главное на Украине на 13:00
13:00 16.01.2024 (обновлено: 13:10 16.01.2024)
© Гусев телеграм-канал
© Гусев телеграм-канал
Суд вынес приговор "Азовцу"*, расстрелявшему семью с детьми; ВСУ обстреляли Воронеж, есть разрушения; Зеленский в Давосе встретился с генсеком НАТО
БПЛА над Воронежем и Белгородом
Ночью на 16 января над двумя приграничными регионами — Белгородской и Воронежской областями были сбиты и перехвачены украинские беспилотники, сообщает Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.
Один из беспилотников попал в жилой дом в Воронеже, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Была ранена несовершеннолетняя девочка.
Также, по его словам, были повреждены несколько частных домов.
"Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку.
У девочки 2013 года рождения — резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей ещё раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий.
После поквартирного обхода уточним число и характеристики повреждённого имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - написал чиновник на своей странице во "ВКонтакте".
У девочки 2013 года рождения — резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей ещё раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий.
После поквартирного обхода уточним число и характеристики повреждённого имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - написал чиновник на своей странице во "ВКонтакте".
После предварительной оценки нанесенного ущерба Гусев написал, что повреждения получили 35 квартир в трех 10-этажных домах на Тепличной улице областного центра. Еще четыре дома повреждены на улице Острогожской.
"Вижу, что в соцсетях, в том числе под моими постами, воронежцы благодарят военных за работу этой ночью. Присоединяюсь к словам благодарности. Мы уверены в надёжной защите нашего неба", - также написал глава региона.
Корреспондент РИА Новости взял комментарий у местной жительницы, Ирины, ставшей свидетельницей происшествия:
"Беспилотник сбили, и он прилетел сюда. А мы вот рядом, вот наш дом. Конечно, было очень страшно, сильный-сильный удар как взрыв ракеты... Мы посмотрели в окна - люди бегут... Мы думали - котельная. "Скорая" приехала, полиция приехала, люди стекаются, смотрят на этот дом. Сын вышел, а потом всё оцепили. Говорит - восьмой этаж, там черное. Семьи вывели в автобус и отвезли... У нас все цело, к нам приходил пожарный. По квартирам ходил и спрашивал, у кого чего и как. У нас все нормально", - рассказала она агентству.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в городе введено чрезвычайное положение.
Белгородская область за минувшие сутки была обстреляна с украинской стороны 60 раз, по информации главы региона Вячеслава Гладкова.
Под обстрел попали населенные пункты разных районов области, пострадавших нет.
Встречи Зеленского в Давосе
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
По информации Офиса президента Украины (ОП), основными темами разговора стало усиление противовоздушной обороны Украины и подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией во время визита премьер-министра Соединенного Королевства, Риши Сунака, в Киев.
По соглашению, Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество. В правительстве Великобритании это соглашение назвали историческим.
Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
Также Сунак объявил крупнейший пакет военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Новый пакет помощи включает тысячи снарядов, ракеты, подготовка украинских военных. В частности, 200 миллионов фунтов выделят на новые дроны.
Из текста документа становится ясно, что союзники могут счесть необходимым не вмешиваться – видимо, именно на такую трактовку статьи американцы намекнули полякам весной позапрошлого года, когда Польша была готова вмешаться в украинский конфликт, пишет в материале для Украина.ру обозреватель издания Василий Стоякин.
"В любом случае в соглашении предусмотрен конкретный перечень мер, которые может предпринять Великобритания – туда входят поставки военной техники и вооружения, развединформации, экономическая помощь и даже помощь в борьбе с преступностью, но о непосредственной военной помощи речь всё же не идёт", - сказано в статье.
Украина же действительно может быть полезна Лондону в военном плане, считает автор.
"Что есть у Украины? У Украины есть военная сила – обученные, подготовленные и, главное, имеющие боевой опыт военнослужащие (резервы отнюдь не исчерпаны, не следует заниматься самообманом). Тут надо понимать, что солдат, бывший в бою, и солдат, в бою не бывший, – два совершенно разных солдата.
Так или иначе, в руках у украинского руководства – бесценный ресурс.
Если же Великобритания намерена восстанавливать своё положение в мире, ей нужны опытные военные. У британцев всегда были наёмные колониальные войска (сипаи, гуркхи), чем плохи украинцы, раз уж британский мир диктует Киеву условия войны и мира?
Стоит ли рисковать жизнями солдат высшего сорта (британцев), если в бой можно бросить солдат низшего сорта (украинцев, поляков… да кого угодно)", - резюмировал он.
Сегодня Зеленский также планирует выступить перед участниками Всемирного экономического форума.
Пожизненный срок
Суд вынес приговор военнослужащему полка "Азов"*, который расстрелял семью с детьми, сообщает 16 января Генпрокуратура России.
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении старшего пулеметчика национальной гвардии Украины Сергея Михайленко, сказано в релизе. Он признан виновным в убийстве нескольких человек, включая малолетних, а также жестоком отношении с гражданским населением на оккупированной территории.
"В суде установлено, что в марте 2022 года Михайленко, находясь на боевой позиции вблизи административного здания в Мариуполе, обнаружил двигавшийся по улице автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписями, обозначающими принадлежность к гражданскому автотранспорту и наличие несовершеннолетних внутри. В машине ехала семья с тремя малолетними детьми", - написали в прокуратуре.
Отбывать пожизненное наказание Михайленко предстоит в исправительной колонии строгого режима.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.