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Мы должны помочь армии отогнать мерзавцев от Белгорода - Зюганов

Мы должны помочь армии отогнать мерзавцев от Белгорода - Зюганов - 16.01.2024 Украина.ру

Мы должны помочь армии отогнать мерзавцев от Белгорода - Зюганов

Российской армии нужно помочь отбросить военнослужащих ВСУ на несколько сотен километров, чтобы они не могли обстреливать Белгород. Такое заявление сделал лидер Украина.ру, 16.01.2024

2024-01-16T12:43

2024-01-16T12:43

2024-01-16T12:44

новости

геннадий зюганов

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Российской армии нужно помочь отбросить военнослужащих ВСУ на несколько сотен километров, чтобы они не могли обстреливать Белгород. Такое заявление сделал лидер фракции КПРФ в Госдуме России Геннадий Зюганов на открытии весенней сессии парламента 16 января. "Мы должны помочь нашей армии отогнать мерзавцев, чтобы они не могли делать такие обстрелы (Белгорода. - Ред.), - сказал Зюганов.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, геннадий зюганов