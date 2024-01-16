Мы должны помочь армии отогнать мерзавцев от Белгорода - Зюганов - 16.01.2024 Украина.ру
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Мы должны помочь армии отогнать мерзавцев от Белгорода - Зюганов
Мы должны помочь армии отогнать мерзавцев от Белгорода - Зюганов - 16.01.2024 Украина.ру
Мы должны помочь армии отогнать мерзавцев от Белгорода - Зюганов
Российской армии нужно помочь отбросить военнослужащих ВСУ на несколько сотен километров, чтобы они не могли обстреливать Белгород. Такое заявление сделал лидер Украина.ру, 16.01.2024
2024-01-16T12:43
2024-01-16T12:44
новости
геннадий зюганов
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Российской армии нужно помочь отбросить военнослужащих ВСУ на несколько сотен километров, чтобы они не могли обстреливать Белгород. Такое заявление сделал лидер фракции КПРФ в Госдуме России Геннадий Зюганов на открытии весенней сессии парламента 16 января. "Мы должны помочь нашей армии отогнать мерзавцев, чтобы они не могли делать такие обстрелы (Белгорода. - Ред.), - сказал Зюганов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, геннадий зюганов
Новости, Геннадий Зюганов
Материал дополняется

Мы должны помочь армии отогнать мерзавцев от Белгорода - Зюганов

12:43 16.01.2024 (обновлено: 12:44 16.01.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-конференция руководства КПРФ
Пресс-конференция руководства КПРФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Российской армии нужно помочь отбросить военнослужащих ВСУ на несколько сотен километров, чтобы они не могли обстреливать Белгород. Такое заявление сделал лидер фракции КПРФ в Госдуме России Геннадий Зюганов на открытии весенней сессии парламента 16 января.
"Мы должны помочь нашей армии отогнать мерзавцев, чтобы они не могли делать такие обстрелы (Белгорода. - Ред.), - сказал Зюганов.
 
НовостиГеннадий Зюганов
 
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Заголовок открываемого материала
13:00Обстрел Воронежа, пожизненный срок "Азовцу"*. Главное на Украине на 13:00
12:43Мы должны помочь армии отогнать мерзавцев от Белгорода - Зюганов
12:33Начало СВО остановило Третью мировую войну - Володин
12:14Воевать лопатами, никаких переговоров. Главное из интервью главы МИД Украины Кулебы
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11:33"Лучше сесть в тюрьму": пленные ВСУшники рассказали о делах на фронте
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