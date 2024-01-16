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"Лучше сесть в тюрьму": пленные ВСУшники рассказали о делах на фронте
"Лучше сесть в тюрьму": пленные ВСУшники рассказали о делах на фронте - 16.01.2024 Украина.ру
"Лучше сесть в тюрьму": пленные ВСУшники рассказали о делах на фронте
Военнослужащие ВСУ сдались в российский плен на Запорожском направлении, следует из видео Минобороны РФ
2024-01-16T11:33
2024-01-16T11:33
2024-01-16T11:33
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Минобороны РФ опубликовало видео, на котором украинские военнослужащие выходят из окопа по одному под контролем российских военных. В ведомстве уточнили, что видео снято на Запорожском направлении."Начался обстрел. Мы легли в яму, лежали минут двадцать. Потом вышли на поле и пришли (сдаться) в плен", - рассказал пленный Александр Яковлев.Он заявил, что когда вернется домой по обмену пленными, то его скорее всего сразу же снова отправят воевать на передний край. "Лучше сесть в тюрьму", - сказал пленный.Также в плен попали ВСУшники на Купянском направлении. Штурмовик группировки войск "Запад" рассказал, что ВС РФ удалось захватить позиции противника и взять в плен военнослужащих ВСУ на Купянском направлении.По словам российского штурмовика, украинские военнослужащие поняли, что оказались в окружении, и начали сдаваться. Одному из мужчин оказалось около 40 лет, его мобилизовали в сентябре. "У них ни связи между собой, ничего. Их забросили туда, дали какое-то количество оружия, немного еды, воды, и всё. Они там сидели отстреливались. Он вообще не хотел воевать. Его мобилизовали и забросили сразу на передний край без каких-либо обучений", - рассказал штурмовик.В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен. А ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в российском военном ведомстве.
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новости, россия, украина, всу, плен, военнопленные, вс рф, штурмовик
Новости, Россия, Украина, ВСУ, плен, военнопленные, ВС РФ, штурмовик
"Лучше сесть в тюрьму": пленные ВСУшники рассказали о делах на фронте
Военнослужащие ВСУ сдались в российский плен на Запорожском направлении, следует из видео Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором украинские военнослужащие выходят из окопа по одному под контролем российских военных. В ведомстве уточнили, что видео снято на Запорожском направлении.
"Начался обстрел. Мы легли в яму, лежали минут двадцать. Потом вышли на поле и пришли (сдаться) в плен", - рассказал пленный Александр Яковлев.
"Мясо, отправляют на убой. Все знают, что поля все заминированы... Выхода ноль", - сказал пленный Олег Машталин.
Он заявил, что когда вернется домой по обмену пленными, то его скорее всего сразу же снова отправят воевать на передний край. "Лучше сесть в тюрьму", - сказал пленный.
Также в плен попали ВСУшники на Купянском направлении. Штурмовик группировки войск "Запад" рассказал
, что ВС РФ удалось захватить позиции противника и взять в плен военнослужащих ВСУ на Купянском направлении.
По словам российского штурмовика, украинские военнослужащие поняли, что оказались в окружении, и начали сдаваться. Одному из мужчин оказалось около 40 лет, его мобилизовали в сентябре.
"У них ни связи между собой, ничего. Их забросили туда, дали какое-то количество оружия, немного еды, воды, и всё. Они там сидели отстреливались. Он вообще не хотел воевать. Его мобилизовали и забросили сразу на передний край без каких-либо обучений", - рассказал штурмовик.
В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен. А ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в российском военном ведомстве.