Россия подготовит инструкторов для Вооруженных сил Белоруссии

Политолог объяснил, как Россия может утроить новый "февраль 2022 года", зайдя на Львов из Белоруссии Россия не применяет стратегических решений на фронте по обходу украинских позиций. Многие виды вооружений, которые могли бы быстро завершить конфликт на Украине, пока не используются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук