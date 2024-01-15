Россия подготовит инструкторов для Вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь пройдут обучение в России. Акцент будет поставлен на опыт, приобретенный российскими бойцами в ходе СВО, сообщили 15 января в пресс-службе
"Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.
В белорусском военном ведомстве сообщили, что на занятиях акцент будет поставлен на опыт, приобретенный Вооруженными Силами России в ходе ведения специальной военной операции.
После завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных Сил Республики Беларусь.
После завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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