Россия подготовит инструкторов для Вооруженных сил Белоруссии - 15.01.2024 Украина.ру
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Россия подготовит инструкторов для Вооруженных сил Белоруссии
Россия подготовит инструкторов для Вооруженных сил Белоруссии - 15.01.2024 Украина.ру
Россия подготовит инструкторов для Вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь пройдут обучение в России. Акцент будет поставлен на опыт, приобретенный российскими бойцами в ходе СВО, сообщили 15 января в пресс-службе
2024-01-15T12:03
2024-01-15T12:03
новости
белоруссия
вооружение
россия
учения
военные учения
минобороны
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В белорусском военном ведомстве сообщили, что на занятиях акцент будет поставлен на опыт, приобретенный Вооруженными Силами России в ходе ведения специальной военной операции.После завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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новости, белоруссия, вооружение, россия, учения, военные учения, минобороны
Новости, Белоруссия, вооружение, Россия, Учения, военные учения, Минобороны

Россия подготовит инструкторов для Вооруженных сил Белоруссии

12:03 15.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Щит Союза-2015"
Российско-белорусские учения Щит Союза-2015 - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь пройдут обучение в России. Акцент будет поставлен на опыт, приобретенный российскими бойцами в ходе СВО, сообщили 15 января в пресс-службе
"Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.
В белорусском военном ведомстве сообщили, что на занятиях акцент будет поставлен на опыт, приобретенный Вооруженными Силами России в ходе ведения специальной военной операции.

После завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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23 декабря 2023, 05:30
Политолог объяснил, как Россия может утроить новый "февраль 2022 года", зайдя на Львов из Белоруссии Россия не применяет стратегических решений на фронте по обходу украинских позиций. Многие виды вооружений, которые могли бы быстро завершить конфликт на Украине, пока не используются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
 
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