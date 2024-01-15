Следком РФ возбудил сотни уголовных дел за фейки о российских военных - 15.01.2024 Украина.ру
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Следком РФ возбудил сотни уголовных дел за фейки о российских военных
Следком РФ возбудил сотни уголовных дел за фейки о российских военных - 15.01.2024 Украина.ру
Следком РФ возбудил сотни уголовных дел за фейки о российских военных
Более 270 уголовных дел возбудил Следственный комитет России за фейки о Вооруженных силах РФ почти за два года. Об этом сообщил 15 января председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости
2024-01-15T10:14
2024-01-15T10:14
фейк
ск рф
александр бастрыкин
новости
уголовное дело
суд
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"В прошлом году по статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации возбуждено 90 уголовных дел, а всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение – 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц", - сказал Бастрыкин.Он добавил, что за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ возбуждено 81 уголовное дело.
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фейк, ск рф, александр бастрыкин, новости, уголовное дело, суд
фейк, СК РФ, Александр Бастрыкин, Новости, уголовное дело, Суд

Следком РФ возбудил сотни уголовных дел за фейки о российских военных

10:14 15.01.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Более 270 уголовных дел возбудил Следственный комитет России за фейки о Вооруженных силах РФ почти за два года. Об этом сообщил 15 января председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости
"В прошлом году по статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации возбуждено 90 уголовных дел, а всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение – 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц", - сказал Бастрыкин.
Он добавил, что за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ возбуждено 81 уголовное дело.
"По результатам расследования направлено в суд 44 дела в отношении 45 лиц", - заключил Бастрыкин.
- РИА Новости, 1920, 25.12.2023
25 декабря 2023, 16:56
В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказыватьСоответствующие законы подписал сегодня президент Владимир Путин
 
фейкСК РФАлександр БастрыкинНовостиуголовное делоСуд
 
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