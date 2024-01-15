Следком РФ возбудил сотни уголовных дел за фейки о российских военных
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Более 270 уголовных дел возбудил Следственный комитет России за фейки о Вооруженных силах РФ почти за два года. Об этом сообщил 15 января председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости
"В прошлом году по статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации возбуждено 90 уголовных дел, а всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение – 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц", - сказал Бастрыкин.
Он добавил, что за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ возбуждено 81 уголовное дело.
"По результатам расследования направлено в суд 44 дела в отношении 45 лиц", - заключил Бастрыкин.