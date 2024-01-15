https://ukraina.ru/20240115/1052690234.html

Следком РФ возбудил сотни уголовных дел за фейки о российских военных

Следком РФ возбудил сотни уголовных дел за фейки о российских военных - 15.01.2024 Украина.ру

Следком РФ возбудил сотни уголовных дел за фейки о российских военных

Более 270 уголовных дел возбудил Следственный комитет России за фейки о Вооруженных силах РФ почти за два года. Об этом сообщил 15 января председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости

2024-01-15T10:14

2024-01-15T10:14

2024-01-15T10:14

фейк

ск рф

александр бастрыкин

новости

уголовное дело

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717699_0:241:3107:1990_1920x0_80_0_0_051cc8559c00a8c13afb16a507662927.jpg

"В прошлом году по статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации возбуждено 90 уголовных дел, а всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение – 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц", - сказал Бастрыкин.Он добавил, что за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ возбуждено 81 уголовное дело.

https://ukraina.ru/20231225/1052385668.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фейк, ск рф, александр бастрыкин, новости, уголовное дело, суд