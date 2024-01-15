https://ukraina.ru/20240115/1052689264.html

Австралия утилизирует старые вертолеты вместо отправки Киеву - ABC News

Австралия утилизирует старые вертолеты вместо отправки Киеву - ABC News - 15.01.2024 Украина.ру

Австралия утилизирует старые вертолеты вместо отправки Киеву - ABC News

Власти Австралии решили утилизировать парк вертолетов MRH-90 Taipan, уже выведенных из эксплуатации, вместо отправки их на Украину. Об этом сообщает ABC News

2024-01-15T09:30

2024-01-15T09:30

2024-01-15T09:33

вертолеты

австралия

украина

новости

зарубежье

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По данным телеканала, Украина сделала официальный запрос на выведенные из эксплуатации MRH-90 еще в декабре 2023 года, несмотря на задокументированные проблемы с безопасностью и эксплуатацией вертолетов. Однако Киев так и не получил ответа от австралийских властей, при этом процесс разборки вертолетов уже начался.Ранее австралийские вооруженные силы сообщили, что прекращают летать на вертолетах Taipan раньше намеченного срока. В июле четверо австралийских военных погибли в результате крушения вертолета MRH-90 Taipan во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии.

https://ukraina.ru/20231216/1052172297.html

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2024

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вертолеты, австралия, украина, новости, зарубежье