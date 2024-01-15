Австралия утилизирует старые вертолеты вместо отправки Киеву - ABC News
09:30 15.01.2024 (обновлено: 09:33 15.01.2024)
Власти Австралии решили утилизировать парк вертолетов MRH-90 Taipan, уже выведенных из эксплуатации, вместо отправки их на Украину. Об этом сообщает ABC News
По данным телеканала, Украина сделала официальный запрос на выведенные из эксплуатации MRH-90 еще в декабре 2023 года, несмотря на задокументированные проблемы с безопасностью и эксплуатацией вертолетов.
Однако Киев так и не получил ответа от австралийских властей, при этом процесс разборки вертолетов уже начался.
"Представитель министерства обороны (Австралии - ред.) сообщил ABC, что министерство "будет утилизировать оставшиеся вертолеты и системы экологически чистым и экономически эффективным способом", - говорится в материале.
Ранее австралийские вооруженные силы сообщили, что прекращают летать на вертолетах Taipan раньше намеченного срока.
В июле четверо австралийских военных погибли в результате крушения вертолета MRH-90 Taipan во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии.