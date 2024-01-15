Австралия утилизирует старые вертолеты вместо отправки Киеву - ABC News - 15.01.2024 Украина.ру
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Австралия утилизирует старые вертолеты вместо отправки Киеву - ABC News
Австралия утилизирует старые вертолеты вместо отправки Киеву - ABC News - 15.01.2024 Украина.ру
Австралия утилизирует старые вертолеты вместо отправки Киеву - ABC News
Власти Австралии решили утилизировать парк вертолетов MRH-90 Taipan, уже выведенных из эксплуатации, вместо отправки их на Украину. Об этом сообщает ABC News
2024-01-15T09:30
2024-01-15T09:33
вертолеты
австралия
украина
новости
зарубежье
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По данным телеканала, Украина сделала официальный запрос на выведенные из эксплуатации MRH-90 еще в декабре 2023 года, несмотря на задокументированные проблемы с безопасностью и эксплуатацией вертолетов. Однако Киев так и не получил ответа от австралийских властей, при этом процесс разборки вертолетов уже начался.Ранее австралийские вооруженные силы сообщили, что прекращают летать на вертолетах Taipan раньше намеченного срока. В июле четверо австралийских военных погибли в результате крушения вертолета MRH-90 Taipan во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии.
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вертолеты, австралия, украина, новости, зарубежье
вертолеты, Австралия, Украина, Новости, Зарубежье

Австралия утилизирует старые вертолеты вместо отправки Киеву - ABC News

09:30 15.01.2024 (обновлено: 09:33 15.01.2024)
 
© navy.gov.au
© navy.gov.au
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Власти Австралии решили утилизировать парк вертолетов MRH-90 Taipan, уже выведенных из эксплуатации, вместо отправки их на Украину. Об этом сообщает ABC News
По данным телеканала, Украина сделала официальный запрос на выведенные из эксплуатации MRH-90 еще в декабре 2023 года, несмотря на задокументированные проблемы с безопасностью и эксплуатацией вертолетов.
Однако Киев так и не получил ответа от австралийских властей, при этом процесс разборки вертолетов уже начался.
"Представитель министерства обороны (Австралии - ред.) сообщил ABC, что министерство "будет утилизировать оставшиеся вертолеты и системы экологически чистым и экономически эффективным способом", - говорится в материале.
Ранее австралийские вооруженные силы сообщили, что прекращают летать на вертолетах Taipan раньше намеченного срока.
В июле четверо австралийских военных погибли в результате крушения вертолета MRH-90 Taipan во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии.
- РИА Новости, 1920, 16.12.2023
16 декабря 2023, 10:15
Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолётаАргентина планирует передать Киеву два российских вертолёта Ми-171E, нуждающихся в ремонте. Об этом со ссылкой на ВВС страны сообщает портал Noticias Urbanas
 
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