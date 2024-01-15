https://ukraina.ru/20240115/1052688244.html
Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев
Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев - 15.01.2024 Украина.ру
Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру проанализировал, на что рассчитывает Украина, рассматривая... Украина.ру, 15.01.2024
2024-01-15T09:13
2024-01-15T09:13
2024-01-15T09:13
видео
сергей полетаев
мобилизация
россия
вс рф
всу
фронт
запорожье
харьков
президент
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Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру проанализировал, на что рассчитывает Украина, рассматривая скандальный законопроект о мобилизации, какие задачи стоят перед Россией на Авдеевском направлении, а также рассказал о том, что ВС РФ дали последние удары по украинским тылам: 00:25 – Есть ли у ВСУ резервы? О темпах мобилизации на Украине. 06:46 - Почему ВСУ продолжают цепляться за отдельные участки фронта и не отступят на более выгодные рубежи? 14:37 - Как Россия может использовать Запорожское направление для своего наступления? 16:40 – Как ВС РФ попытались устроить блицкриг в Авдеевке?18:46 - Слухи о подготовке к выдавливанию ВСУ за Оскол возле Купянска. 24:32 - Панические настроения с украинской стороны: дезинформация или правда? 27:06 – Российские удары по украинским тылам.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сергей полетаев , мобилизация, россия, вс рф, всу, фронт, запорожье, харьков, президент, донбасс, видео
Видео, Сергей Полетаев , мобилизация, Россия, ВС РФ, ВСУ, фронт, Запорожье, Харьков, президент, Донбасс
Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру проанализировал, на что рассчитывает Украина, рассматривая скандальный законопроект о мобилизации, какие задачи стоят перед Россией на Авдеевском направлении, а также рассказал о том, что ВС РФ дали последние удары по украинским тылам:
00:25 – Есть ли у ВСУ резервы? О темпах мобилизации на Украине.
06:46 - Почему ВСУ продолжают цепляться за отдельные участки фронта и не отступят на более выгодные рубежи?
14:37 - Как Россия может использовать Запорожское направление для своего наступления?
16:40 – Как ВС РФ попытались устроить блицкриг в Авдеевке?
18:46 - Слухи о подготовке к выдавливанию ВСУ за Оскол возле Купянска.
24:32 - Панические настроения с украинской стороны: дезинформация или правда?
27:06 – Российские удары по украинским тылам.