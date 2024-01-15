Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев - 15.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240115/1052688244.html
Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев
Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев - 15.01.2024 Украина.ру
Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру проанализировал, на что рассчитывает Украина, рассматривая... Украина.ру, 15.01.2024
2024-01-15T09:13
2024-01-15T09:13
видео
сергей полетаев
мобилизация
россия
вс рф
всу
фронт
запорожье
харьков
президент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0f/1052688110_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29776612c16125f73d4bbe7d5de912e4.jpg.webp
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру проанализировал, на что рассчитывает Украина, рассматривая скандальный законопроект о мобилизации, какие задачи стоят перед Россией на Авдеевском направлении, а также рассказал о том, что ВС РФ дали последние удары по украинским тылам: 00:25 – Есть ли у ВСУ резервы? О темпах мобилизации на Украине. 06:46 - Почему ВСУ продолжают цепляться за отдельные участки фронта и не отступят на более выгодные рубежи? 14:37 - Как Россия может использовать Запорожское направление для своего наступления? 16:40 – Как ВС РФ попытались устроить блицкриг в Авдеевке?18:46 - Слухи о подготовке к выдавливанию ВСУ за Оскол возле Купянска. 24:32 - Панические настроения с украинской стороны: дезинформация или правда? 27:06 – Российские удары по украинским тылам.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0f/1052688110_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6644dfc06b0b30794e55e6056f0ad8f5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сергей полетаев , мобилизация, россия, вс рф, всу, фронт, запорожье, харьков, президент, донбасс, видео
Видео, Сергей Полетаев , мобилизация, Россия, ВС РФ, ВСУ, фронт, Запорожье, Харьков, президент, Донбасс

Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев

09:13 15.01.2024
 
Читать в
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру проанализировал, на что рассчитывает Украина, рассматривая скандальный законопроект о мобилизации, какие задачи стоят перед Россией на Авдеевском направлении, а также рассказал о том, что ВС РФ дали последние удары по украинским тылам:

00:25 – Есть ли у ВСУ резервы? О темпах мобилизации на Украине.
06:46 - Почему ВСУ продолжают цепляться за отдельные участки фронта и не отступят на более выгодные рубежи?
14:37 - Как Россия может использовать Запорожское направление для своего наступления?
16:40 – Как ВС РФ попытались устроить блицкриг в Авдеевке?
18:46 - Слухи о подготовке к выдавливанию ВСУ за Оскол возле Купянска.
24:32 - Панические настроения с украинской стороны: дезинформация или правда?
27:06 – Российские удары по украинским тылам.
 
ВидеоСергей ПолетаевмобилизацияРоссияВС РФВСУфронтЗапорожьеХарьковпрезидентДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:39На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У"
11:38"Производим тротил в три смены": польские заводы нарастили темпы из-за Украины
11:37Герои фронта смогут реализоваться в бизнесе и органах власти - Путин
10:44О мощном атомном ледокольном флоте России, планах Китая и болезненном ударе по Польше - Фролов
10:44Готовил лётчиков ВСУ. На Украине погиб один из самых опытных пилотов
10:17"Мощный гороскоп": Захарова ответила с иронией на публикацию Bild о плане нападения на НАТО
10:14Следком РФ возбудил сотни уголовных дел за фейки о российских военных
09:47"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" Зеленского
09:30Австралия утилизирует старые вертолеты вместо отправки Киеву - ABC News
09:13Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев
08:57Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" — Ермак
08:30Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
08:13Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву - Захарова
07:58Умеров отказался раскрыть украинский план на год
07:41Власти Украины не согласны на заморозку конфликта - Ермак
07:26Губернатор Курской области рассказал об украинских ракетах, сбитых над регионом
07:14Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью - глава Николаевской области
05:31Еще один "господин Никто". Почему Франция обречена на катастрофу
04:51Прогноз с линии фронта. Когда российские войска полностью освободят ДНР
04:38Путин и гештальт. "Майдан чудес" против "полосы препятствий"
Лента новостейМолния