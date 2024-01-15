https://ukraina.ru/20240115/1052688244.html

Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев

Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев - 15.01.2024 Украина.ру

Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев

Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру проанализировал, на что рассчитывает Украина, рассматривая... Украина.ру, 15.01.2024

2024-01-15T09:13

2024-01-15T09:13

2024-01-15T09:13

видео

сергей полетаев

мобилизация

россия

вс рф

всу

фронт

запорожье

харьков

президент

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Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру проанализировал, на что рассчитывает Украина, рассматривая скандальный законопроект о мобилизации, какие задачи стоят перед Россией на Авдеевском направлении, а также рассказал о том, что ВС РФ дали последние удары по украинским тылам: 00:25 – Есть ли у ВСУ резервы? О темпах мобилизации на Украине. 06:46 - Почему ВСУ продолжают цепляться за отдельные участки фронта и не отступят на более выгодные рубежи? 14:37 - Как Россия может использовать Запорожское направление для своего наступления? 16:40 – Как ВС РФ попытались устроить блицкриг в Авдеевке?18:46 - Слухи о подготовке к выдавливанию ВСУ за Оскол возле Купянска. 24:32 - Панические настроения с украинской стороны: дезинформация или правда? 27:06 – Российские удары по украинским тылам.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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