https://ukraina.ru/20240115/1052687670.html

Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву - Захарова

Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву - Захарова - 15.01.2024 Украина.ру

Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву - Захарова

Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву, предлагая переговоры по Украине на условиях отказа от российских принципиальных подходов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова

2024-01-15T08:13

2024-01-15T08:13

2024-01-15T08:27

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Она указала, что Запад должен "перестать поставлять оружие Украине, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления, чтобы найти выход из тупика, в который Вашингтон загнал некоторые страны Еврососюза".На пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.

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2024

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мир, переговоры, новости, украина, мария захарова, россия, мид рф