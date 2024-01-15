Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву - Захарова - 15.01.2024 Украина.ру
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Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву - Захарова
Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву - Захарова - 15.01.2024 Украина.ру
Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву - Захарова
Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву, предлагая переговоры по Украине на условиях отказа от российских принципиальных подходов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова
2024-01-15T08:13
2024-01-15T08:27
мир
переговоры
новости
украина
мария захарова
россия
мид рф
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Она указала, что Запад должен "перестать поставлять оружие Украине, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления, чтобы найти выход из тупика, в который Вашингтон загнал некоторые страны Еврососюза".На пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.
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мир, переговоры, новости, украина, мария захарова, россия, мид рф
мир, переговоры, Новости, Украина, Мария Захарова, Россия, МИД РФ

Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву - Захарова

08:13 15.01.2024 (обновлено: 08:27 15.01.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву, предлагая переговоры по Украине на условиях отказа от российских принципиальных подходов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова
Она указала, что Запад должен "перестать поставлять оружие Украине, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления, чтобы найти выход из тупика, в который Вашингтон загнал некоторые страны Еврососюза".
"Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят", - добавила дипломат.
На пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.
Вчера, 04:37
Отчитаться перед Пентагоном и посмешить дипломатов "формулой мира". Зачем Зеленский едет в ДавосВ понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе начинается ежегодная сходка мировых толстосумов для обсуждения развития процессов экономической глобализации в ходе Всемирного экономического форума. При этом украинского президента Зеленского туда вызвали на ковер пораньше, на 14 января
 
мирпереговорыНовостиУкраинаМария ЗахароваРоссияМИД РФ
 
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Заголовок открываемого материала
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08:13Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву - Захарова
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