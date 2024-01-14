Смертельная болезнь и формула Зеленского, Румыния против. Итоги 14 января на Украине - 14.01.2024 Украина.ру
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Смертельная болезнь и формула Зеленского, Румыния против. Итоги 14 января на Украине
Смертельная болезнь и формула Зеленского, Румыния против. Итоги 14 января на Украине - 14.01.2024 Украина.ру
Смертельная болезнь и формула Зеленского, Румыния против. Итоги 14 января на Украине
В рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудят болезнь, которая в 20 раз смертельнее, чем COVID-19, а также заслушают выступление президента Украины Владимира Зеленского с очередным предложением его "формулы мира". Румынские фермеры снова начали блокировать границу с Украиной
2024-01-14T18:18
2024-01-14T18:18
хроники
эксклюзив
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Об обсуждении новой смертельной болезни сообщается на сайте форума."С учётом новых предупреждений Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X", в результате которой количество смертей может быть в 20 раз больше, чем от пандемии коронавируса, какие новые усилия необходимы для того, чтобы подготовить системы здравоохранения к предстоящим многочисленным вызовам?" - указано в сообщении.Обсуждение пройдет 17 января. В качестве спикеров выступят генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, министр здравоохранения Бразилии Низия Тринидади, председатель правления фармацевтической компании Astrazeneca Мишель Демаре и другие эксперты.Примечательно, что одной из угроз человечеству сегодня учёные называют появление "супербактерий" - устойчивых ко всем видам антибиотиков.В октябре 2023 года издание Financial Times сообщило о влиянии боевых действий на Украине на появление резистентных к антибиотикам бактерий. Газета рассказывала о случае, который в августе описали Центры США по контролю и профилактике заболеваний. Врачи в американском военном госпитале в Германии, осматривая раненого украинского солдата, выявили у него устойчивость почти ко всем имеющимся антибиотикам. Этот эпизод свидетельствует, что последствия военных действий для здравоохранения "распространились далеко за пределы Украины", указывало издание. Кроме того, по информации Financial Times, устойчивость к антибиотикам в Западной Европе фиксировали ещё в 2014 году, когда начался вооружённый конфликт в Донбассе; согласно различным научным работам, значительная часть инфицированных приходилась на украинцев.Как писало в октябре издание, в последние месяцы, когда граждан Украины — военных и гражданских — эвакуировали в другие европейские страны и госпитализировали, число таких инфекций продолжило расти.При этом Всемирная организация здравоохранения относит устойчивость к противомикробным препаратам к одной из стоящих перед человечеством глобальных угроз здоровью населения.Таким образом, вполне возможно, 17 января, говорят о смертельной болезни, упомянут и Украину.Накануне, 16 января, со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире" выступит и президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с ним в панели примут участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Бёрге Бренде.Кроме того, вечером этого же дня в Давосе состоится открытие проекта фонда украинского олигарха Виктора Пинчука Deciding Your Tomorrow с участием высокопоставленных лиц, включая президента Польши Анджея Дуду. В этом мероприятии не исключается и участие Зеленского.По информации украинских СМИ, визит Зеленского в Швейцарию продлится два дня. Зеленский уже провёл телефонный разговор с действующим президентом Швейцарии Виолой Амгерд.В воскресенье, 14 января, в Давосе состоялась четвёртая встреча советников по национальной безопасности по "формуле мира" Зеленского. Среди участников была 81 страна и международная организация — 15 больше, чем на предыдущей встрече, которая проходила на Мальте.В этот раз своих представителей в Давос делегировали 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, 6 - Южной Америки, 3 - Северной Америки, 2 - Океании."Хорошим знаком является также постоянный рост числа стран, приобщающихся к работе над совместным планом действий, который основывается на украинской Формуле мира. Страны регионов Глобального Юга всё больше включаются в нашу работу", - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.Он поблагодарил Швейцарию."Я благодарен за приём этого мероприятия Швейцарии, которая недавно присоединилась к консультациям на уровне советников, но сразу включилась в работу", - отметил Ермак.Также, по его словам, четвёртая встреча советников в Давосе является логическим продолжением третьей встречи на Мальте, где были рассмотрены первые пять пунктов "формулы мира" Зеленского."Ещё пять должны проработать здесь. Среди них: вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны. Как и на Мальте, каждый из этих пунктов будет представлен странами, которые являются солидерами соответствующих треков формулы. Должны определиться относительно дальнейших действий, в частности, согласовать формат проведения Глобального саммита мира", - подчеркнул Ермак.Однако пока в Швейцарии проводилась очередная встреча, посвящённая "формуле мира" Зеленского, руководство МИД этой страны высказалось по поводу участия России в обсуждении.О необходимости включения России в переговоры объявил руководитель швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе."Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать своё слово", — подчеркнул Кассис.Он также настоял на участии в переговорах Китая."Китай играет важную роль. Мы должны найти пути сотрудничества с Китаем в этом вопросе", - указал Кассис.Примечательно, что Китай не принимал участия в четвёртой встрече по "формуле мира" Зеленского, которая проходила в Давосе. И это при том, что Пекин получил приглашение на встречу от Киева, как уверяют украинские СМИ.И снова румынские фермерыРумынские фермеры снова заблокировали границу с Украиной. Как сообщили днём 14 января в телеграм-канале Государственной пограничной службе Украины, фермеры возобновили блокирование пункта пропуска "Порубное-Сирет", который был разблокирован вечером 13 января.Как отмечается около 15:00 по московскому времени румынская полиция получили сообщение о возобновлении блокирования границы фермерами.При этом регистрация транспортных средств и пешеходов с украинской стороны происходит в установленном порядке, указали в ГПСУ.Днём ранее румынские фермеры уже блокировали границу."Сейчас значительной очереди из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей", – отмечалось в сообщении ГПСУ в ночь на 14 января.При этом пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществлялся в обычном режиме.Румыния — одна из ключевых стран для организации экспорта украинской сельхозпродукции в условиях, когда по Чёрному морю сделать это проблематично.Роль Румынии возросла после того, как ряд государств Восточной Европы ввели эмбарго на импорт сельхозпродукции с Украины, а также после блокады на украино-польской границе: ежемесячный экспорт с Украины в Румынию вырос с 2 до 3 млн тонн, а украинское руководство заявило о намерении увеличить этот показатель до 4 млн тонн.При этом румынские фермеры подозревали, что украинская сельхозпродукция поступает и на румынский рынок, снижая цены и, таким образом, обесценивая их труд. Недовольны произошедшим были и румынские перевозчики.В ночь на 14 января границу всё же разблокировали. Как сообщало украинское издание "Страна", границу с Украиной блокировали не только румынские фермеры, но и перевозчики. И разблокирование произошло после того, как правительство Румынии пообещало ряд уступок. Издание опубликовало подтверждающий это документ."Они (уступки — Ред.) включают в себя, в частности, создание отдельных полос на границе и в порту Констанца для грузовиков из стран-членов ЕС. Грузовики из-за пределов Евросоюза будут проходить отдельным потоком, что сократит очереди для румынских дальнобойщиков. Сейчас они ждут подолгу из-за фур на украинских номерах, пишут румынские СМИ", - указывалось в сообщении.Кроме того, правительство Румынии обещало ужесточить правила весового контроля и отрегулировать некоторые другие нормы по внутренним перевозкам зерна.Пока о причинах возобновления блокады на румыно-украинской границе не сообщалось.
https://ukraina.ru/20240114/1052682466.html
https://ukraina.ru/20240114/1052680496.html
https://ukraina.ru/20240113/1052678584.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
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96
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Украина.ру
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5
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96
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Смертельная болезнь и формула Зеленского, Румыния против. Итоги 14 января на Украине

18:18 14.01.2024
 
© Фото : Андрій Єрмак / Telegramвстреча по "формуле Зеленского" в Давосе
встреча по формуле Зеленского в Давосе - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : Андрій Єрмак / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудят болезнь, которая в 20 раз смертельнее, чем COVID-19, а также заслушают выступление президента Украины Владимира Зеленского с очередным предложением его "формулы мира". Румынские фермеры снова начали блокировать границу с Украиной
Об обсуждении новой смертельной болезни сообщается на сайте форума.
"С учётом новых предупреждений Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X", в результате которой количество смертей может быть в 20 раз больше, чем от пандемии коронавируса, какие новые усилия необходимы для того, чтобы подготовить системы здравоохранения к предстоящим многочисленным вызовам?" - указано в сообщении.
Обсуждение пройдет 17 января. В качестве спикеров выступят генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, министр здравоохранения Бразилии Низия Тринидади, председатель правления фармацевтической компании Astrazeneca Мишель Демаре и другие эксперты.
Примечательно, что одной из угроз человечеству сегодня учёные называют появление "супербактерий" - устойчивых ко всем видам антибиотиков.
В октябре 2023 года издание Financial Times сообщило о влиянии боевых действий на Украине на появление резистентных к антибиотикам бактерий. Газета рассказывала о случае, который в августе описали Центры США по контролю и профилактике заболеваний. Врачи в американском военном госпитале в Германии, осматривая раненого украинского солдата, выявили у него устойчивость почти ко всем имеющимся антибиотикам. Этот эпизод свидетельствует, что последствия военных действий для здравоохранения "распространились далеко за пределы Украины", указывало издание. Кроме того, по информации Financial Times, устойчивость к антибиотикам в Западной Европе фиксировали ещё в 2014 году, когда начался вооружённый конфликт в Донбассе; согласно различным научным работам, значительная часть инфицированных приходилась на украинцев.
Как писало в октябре издание, в последние месяцы, когда граждан Украины — военных и гражданских — эвакуировали в другие европейские страны и госпитализировали, число таких инфекций продолжило расти.
При этом Всемирная организация здравоохранения относит устойчивость к противомикробным препаратам к одной из стоящих перед человечеством глобальных угроз здоровью населения.
Таким образом, вполне возможно, 17 января, говорят о смертельной болезни, упомянут и Украину.
Залужный и Шаптала - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
13:19
Проблемы с F-16, Залужный на передовой, дроны на дому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 январяУкраине будет непросто содержать предоставленные ей Западом истребители F-16, заявили в ВС ВСУ. Главком ВСУ Валерий Залужный несколько дней проработал на передовой. Вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Фёдоров призвал украинцев делать БПЛА дома. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Накануне, 16 января, со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире" выступит и президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с ним в панели примут участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Бёрге Бренде.
Кроме того, вечером этого же дня в Давосе состоится открытие проекта фонда украинского олигарха Виктора Пинчука Deciding Your Tomorrow с участием высокопоставленных лиц, включая президента Польши Анджея Дуду. В этом мероприятии не исключается и участие Зеленского.
По информации украинских СМИ, визит Зеленского в Швейцарию продлится два дня. Зеленский уже провёл телефонный разговор с действующим президентом Швейцарии Виолой Амгерд.
В воскресенье, 14 января, в Давосе состоялась четвёртая встреча советников по национальной безопасности по "формуле мира" Зеленского. Среди участников была 81 страна и международная организация — 15 больше, чем на предыдущей встрече, которая проходила на Мальте.
В этот раз своих представителей в Давос делегировали 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, 6 - Южной Америки, 3 - Северной Америки, 2 - Океании.
"Хорошим знаком является также постоянный рост числа стран, приобщающихся к работе над совместным планом действий, который основывается на украинской Формуле мира. Страны регионов Глобального Юга всё больше включаются в нашу работу", - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он поблагодарил Швейцарию.
"Я благодарен за приём этого мероприятия Швейцарии, которая недавно присоединилась к консультациям на уровне советников, но сразу включилась в работу", - отметил Ермак.
прорыв канализации в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
09:46
Блокада в Румынии, и снова нечистоты. Главное на Украине на утро 14 январяРумынские фермеры блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. В Киеве снова затопило нечистотами бульвар Жюля Верна
Также, по его словам, четвёртая встреча советников в Давосе является логическим продолжением третьей встречи на Мальте, где были рассмотрены первые пять пунктов "формулы мира" Зеленского.
"Ещё пять должны проработать здесь. Среди них: вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны. Как и на Мальте, каждый из этих пунктов будет представлен странами, которые являются солидерами соответствующих треков формулы. Должны определиться относительно дальнейших действий, в частности, согласовать формат проведения Глобального саммита мира", - подчеркнул Ермак.
Однако пока в Швейцарии проводилась очередная встреча, посвящённая "формуле мира" Зеленского, руководство МИД этой страны высказалось по поводу участия России в обсуждении.
О необходимости включения России в переговоры объявил руководитель швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе.
"Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать своё слово", — подчеркнул Кассис.
Он также настоял на участии в переговорах Китая.
"Китай играет важную роль. Мы должны найти пути сотрудничества с Китаем в этом вопросе", - указал Кассис.
Примечательно, что Китай не принимал участия в четвёртой встрече по "формуле мира" Зеленского, которая проходила в Давосе. И это при том, что Пекин получил приглашение на встречу от Киева, как уверяют украинские СМИ.
Стефан Сежурне - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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И снова румынские фермеры
Румынские фермеры снова заблокировали границу с Украиной. Как сообщили днём 14 января в телеграм-канале Государственной пограничной службе Украины, фермеры возобновили блокирование пункта пропуска "Порубное-Сирет", который был разблокирован вечером 13 января.
Как отмечается около 15:00 по московскому времени румынская полиция получили сообщение о возобновлении блокирования границы фермерами.
При этом регистрация транспортных средств и пешеходов с украинской стороны происходит в установленном порядке, указали в ГПСУ.
Днём ранее румынские фермеры уже блокировали границу.
"Сейчас значительной очереди из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей", – отмечалось в сообщении ГПСУ в ночь на 14 января.
При этом пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществлялся в обычном режиме.
Румыния — одна из ключевых стран для организации экспорта украинской сельхозпродукции в условиях, когда по Чёрному морю сделать это проблематично.
Роль Румынии возросла после того, как ряд государств Восточной Европы ввели эмбарго на импорт сельхозпродукции с Украины, а также после блокады на украино-польской границе: ежемесячный экспорт с Украины в Румынию вырос с 2 до 3 млн тонн, а украинское руководство заявило о намерении увеличить этот показатель до 4 млн тонн.
При этом румынские фермеры подозревали, что украинская сельхозпродукция поступает и на румынский рынок, снижая цены и, таким образом, обесценивая их труд. Недовольны произошедшим были и румынские перевозчики.
В ночь на 14 января границу всё же разблокировали. Как сообщало украинское издание "Страна", границу с Украиной блокировали не только румынские фермеры, но и перевозчики. И разблокирование произошло после того, как правительство Румынии пообещало ряд уступок. Издание опубликовало подтверждающий это документ.
"Они (уступки — Ред.) включают в себя, в частности, создание отдельных полос на границе и в порту Констанца для грузовиков из стран-членов ЕС. Грузовики из-за пределов Евросоюза будут проходить отдельным потоком, что сократит очереди для румынских дальнобойщиков. Сейчас они ждут подолгу из-за фур на украинских номерах, пишут румынские СМИ", - указывалось в сообщении.
Кроме того, правительство Румынии обещало ужесточить правила весового контроля и отрегулировать некоторые другие нормы по внутренним перевозкам зерна.
Пока о причинах возобновления блокады на румыно-украинской границе не сообщалось.
 
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Заголовок открываемого материала
18:18Смертельная болезнь и формула Зеленского, Румыния против. Итоги 14 января на Украине
17:57Киев признал неспособность самостоятельно покрыть потребности в вооружении
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16:03Жителям Киева грозит отключение света за неуплату долгов - ТСН
15:27"Конструктивного диалога не получится": Дерипаска назвал дату завершения украинского конфликта
14:06ВСУ атаковали посёлок в Курской области, есть пострадавший - губернатор Старовойт
13:59Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам
13:47"У русских преимущество": немецкий генерал озвучил положение дел на фронте
13:45В проливе без перемен. Что показали выборы на Тайване
13:19Проблемы с F-16, Залужный на передовой, дроны на дому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 января
13:17Китай выразил США протест после заявления Блинкена по Тайваню
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12:05Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине
11:27Какие планы Запада обречены на провал и какой бронепоезд России стоит на запасном пути - Витязева
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10:26Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине
09:56Концерт британской группы в Афинах отменили из-за поддержки Украины- СМИ
09:51Трагикомическое дежавю. От перемены премьеров в Великобритании для Зеленского ничего не меняется
09:46Блокада в Румынии, и снова нечистоты. Главное на Украине на утро 14 января
09:33На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания"
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